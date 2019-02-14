 Воины 54-й бригады, используя новейший ПТРК "Корсар", уничтожили ВОП российских террористов в районе Катериновки на Луганщине. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет волонтер Юрий Мысягин на своей странице на видеохостинге youtube.
Для уничтожения российских боевиков украинским воинам понадобился всего один выстрел из новейшего украинского ПТРК "Корсар". В результате удара был уничтожен опорный пункт, и расчет пулеметчиков.
В районе поселка Катериновка Луганской области, одна из позиций российско-террористических войск доставляла уж очень много дискомфорта. Пулемет "УТЕС" калибра 12,7 на одном из ВОПов противника, практически не замолкал. Для принуждения к соблюдению мирных договоренностей, в ситуацию пришлось вмешаться "спецам по игре в боулинг" из 54-й бригады. Первым же точно запущенным шаром под названием "Корсар", пулемет вместе с расчетом был уничтожен", - пишет Мысягин.
Вновь на Цензоре танцует замечательный Енот!
Мы давно уже узнали и поверили тебе -
Раз Енот наш зажигает - что-то вновь не так в трубе!
Припев :Пап-пап Па-па-да-па Пап-пап
Па-па-да-па Пап-пап Пап-па-да-па-па
Ла-ла-ла Ла-лаПап-пап Па-па-да-па Пап-пап
Па-па-да-па Пап-пап Пап-па-да-па-па
Утром зазвонит будильник, мне будильник ни к чему,
Потому что доверяю я Еноту своему.
Рано утром позвонит он прямо Миллеру в Гаспрём
А потом как затанцует - значит у того дурдом!
Припев:Пап-пап.......
На работе день проходит, возвращаюсь ровно в пять,
Вижу: в компе кто-то пляшет - значит нефть летит опять
Целый день "акционеров" развлекается толпа.
Спорят, кто теперь влетает, и кому опять труба.
Припев:Пап-пап.......
И Енота кто не любит очень злятся,ну и пусть!
Но зато мы эти танцы заучили наизусть.
Я всё больше привыкаю и поверьте мне друзья,
Никогда не засыпаю,если не увижу я:
Припев: Пап -пап....
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14 лютого Збройні Сили України відзначають День військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту.
Aghast View (Military ***, Бразілія) - Chemical Warfare
54 - та - це Волинська бригада чи я помиляюсь...
Спасибо хлопцы !
Стрєлял із утьоса
Відать заглотнул
Нічего так "кальоса"
Вистрел с "корсара"
Нєплохо лєтіт
Єщьо адін в рай
І оплачен крєдіт
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По "качеству" взрыва - это точно не "попадание"... По попадания- был бы разлет элементов сооружения (причем сразу), и возможно возгорание с задымлением.
А так... незачет.
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