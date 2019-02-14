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 Политика Украины, Общество
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 Воины 54-й бригады, используя новейший ПТРК "Корсар", уничтожили ВОП российских террористов в районе Катериновки на Луганщине. ВИДЕО

Бойцы 54-й бригады уничтожили ВОП российских террористов в районе поселка Катериновка в Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет волонтер Юрий Мысягин на своей странице на видеохостинге youtube.

Для уничтожения российских боевиков украинским воинам понадобился всего один выстрел из новейшего украинского ПТРК "Корсар". В результате удара был уничтожен опорный пункт, и расчет пулеметчиков.

В районе поселка Катериновка Луганской области, одна из позиций российско-террористических войск доставляла уж очень много дискомфорта. Пулемет "УТЕС" калибра 12,7 на одном из ВОПов противника, практически не замолкал. Для принуждения к соблюдению мирных договоренностей, в ситуацию пришлось вмешаться "спецам по игре в боулинг" из 54-й бригады. Первым же точно запущенным шаром под названием "Корсар", пулемет вместе с расчетом был уничтожен", - пишет Мысягин.

Смотрите также: "Керованим давай!" - бойцы 30 ОМБР уничтожают позицию российских террористов из новейшего украинского ПТРК "Корсар". ВИДЕО

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Выстрелил и забыл": Украина разрабатывает новую версию ракеты Р-27 класса "воздух-воздух" со значительно большими возможностями применения

Источник: https://censor.net.ua/v3111718
 
   
 Топ комментарии
 
Шо , данбасятіна , підгорів пердачок ?
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" Я человек простой !"(с) Вижу Енота - ставлю лайк 😘
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Как теперь не веселиться, как же не порвать живот?
Вновь на Цензоре танцует замечательный Енот!
Мы давно уже узнали и поверили тебе -
Раз Енот наш зажигает - что-то вновь не так в трубе!

Припев :Пап-пап Па-па-да-па Пап-пап
Па-па-да-па Пап-пап Пап-па-да-па-па
Ла-ла-ла Ла-лаПап-пап Па-па-да-па Пап-пап
Па-па-да-па Пап-пап Пап-па-да-па-па

Утром зазвонит будильник, мне будильник ни к чему,
Потому что доверяю я Еноту своему.
Рано утром позвонит он прямо Миллеру в Гаспрём
А потом как затанцует - значит у того дурдом!

Припев:Пап-пап.......

На работе день проходит, возвращаюсь ровно в пять,
Вижу: в компе кто-то пляшет - значит нефть летит опять
Целый день "акционеров" развлекается толпа.
Спорят, кто теперь влетает, и кому опять труба.

Припев:Пап-пап.......

И Енота кто не любит очень злятся,ну и пусть!
Но зато мы эти танцы заучили наизусть.
Я всё больше привыкаю и поверьте мне друзья,
Никогда не засыпаю,если не увижу я:

Припев: Пап -пап....
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Чем больше их меньше, тем больше Енотов ! 😁
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День святого Валентина? Ні, не чули.
...
14 лютого Збройні Сили України відзначають День військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

Бойцы 54-й бригады, используя новейший ПТРК "Корсар", уничтожили ВОП российских террористов в районе Катериновки на Луганщине - Цензор.НЕТ 8284

Aghast View (Military ***, Бразілія) - Chemical Warfare

Бойцы 54-й бригады, используя новейший ПТРК "Корсар", уничтожили ВОП российских террористов в районе Катериновки на Луганщине - Цензор.НЕТ 2264
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Всего один выстрел из ПТРК "Корсар"! Четко! Без слов...
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Розрахунок Утьоса героїчно знищив нахабну ракету тараном!
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Мінус кілька сепарів чи козлорилих - це свято!!!
54 - та - це Волинська бригада чи я помиляюсь...
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Воины наши ! Защитники !
Спасибо хлопцы !
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Малєнькій сєпар
Стрєлял із утьоса
Відать заглотнул
Нічего так "кальоса"
Вистрел с "корсара"
Нєплохо лєтіт
Єщьо адін в рай
І оплачен крєдіт
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Або нє...й! Не видєлувався б за новосросію, був би живий і далі пив би тормозуху в гаражі!
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Молодці бійці, влучно, хвате сепарні нагліти, тільки стріляють, відповідь ім, ми на своій землі, іх сюди не запрошували
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какой то падеж кацапорылый последнее время...
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Пусть рашики боятся!!!!!! Нарушили перемирие уничтожины!!!
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Смрад, который идёт от горящих сруцких витязей, милее аромата Chanel №5 Eau de Parfum.
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Нифига не страйк... Ударил в бруствер... (
По "качеству" взрыва - это точно не "попадание"... По попадания- был бы разлет элементов сооружения (причем сразу), и возможно возгорание с задымлением.
А так... незачет.
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Так оно шо прямо в форточку залетело?
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Не,ну а шо.Ну просто случайно прилетело. Не?
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Шр ж вы делаете? Так скоро никаких сепаров не останется. Будут краснокнижным видом животных.
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Кращі))) дійсно скоро і сєпарів не залишиться
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВоины 54-й бригады, используя новейший ПТРК "Корсар", уничтожили ВОП российских террористов в районе Катериновки на Луганщине. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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