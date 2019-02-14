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 Политика Украины, Общество
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 Воины 54-й бригады, используя новейший ПТРК "Корсар", уничтожили объект российских террористов в районе Катериновки на Луганщине. ВИДЕО

Бойцы 54-й бригады уничтожили ВОП российских террористов в районе поселка Катериновка в Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет волонтер Юрий Мысягин на своей странице на видеохостинге youtube.

Для уничтожения российских боевиков украинским воинам понадобился всего один выстрел из новейшего украинского ПТРК "Корсар". В результате удара был уничтожен опорный пункт, и расчет пулеметчиков.

В районе поселка Катериновка Луганской области, одна из позиций российско-террористических войск доставляла уж очень много дискомфорта. Пулемет "УТЕС" калибра 12,7 на одном из ВОПов противника, практически не замолкал. Для принуждения к соблюдению мирных договоренностей, в ситуацию пришлось вмешаться "спецам по игре в боулинг" из 54-й бригады. Первым же точно запущенным шаром под названием "Корсар", пулемет вместе с расчетом был уничтожен", - пишет Мысягин.

Смотрите также: "Керованим давай!" - бойцы 30 ОМБР уничтожают позицию российских террористов из новейшего украинского ПТРК "Корсар". ВИДЕО

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Выстрелил и забыл": Украина разрабатывает новую версию ракеты Р-27 класса "воздух-воздух" со значительно большими возможностями применения

Источник: https://censor.net.ua/v3111718
 
   
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Слава Героям України!!! Молодці, воїни України!!!
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если так и дальше пойдёт, то скоро тупорылые кацапы начнут подозревать, что воевать с вооруженными украинцами это не то же самое, что охотиться на безоружных "хохлов"..
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Знову постріл десь на 2700метрів може і більше!!!))) Супер!!!
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Швидкість 200м/с, летів снаряд секунд 9 - получається близько 1800м
Можливо помиляюсь
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та ні, тут я трошке помилився та ви, швідкість станове 250м/с, так-шо десь 2250))ну а потім вже був і фарш з расіянської худоби))))
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Аренда ВОПа закончилась, продлевать будите?))))
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Браво операторам"Корсар".Продолжайте и дальше давить этих гнид.
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відстрілялось козлороге лугандонятко Воїни 54-ї бригади, використовуючи новітній ПТРК "Корсар", знищили ВОП російських терористів у районі Катеринівки на Луганщині - Цензор.НЕТ 2357
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Дуже мила картинка! Таких би "картинок", та по декілька щодня.
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после бадабума несколько удмуртов или дамбасян отправились экспресс рейсом в призначные болота преисподней к их дидам, которые в роа ваивале.
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все одно мало здохлих адептів руSSкого міра...кожний день по 100 штук козломордих "іхтамнєтів" треба двусотити..., тоді дуже швидко закінчиться "гражданская" війна в Україні...
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не погано, але все-одно маловато вати знищено....
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А ще є картинка: Кохання - це закопувати москалів разом.
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Профессиональное исполнение Украинскими военными, соло на ПТРК "Корсар". Зрителям очень понравилось, просят ещё исполнить на бис.
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https://www.facebook.com/willliveinua5/videos/246652332912418/

Міністерство оборони України shared a post.
Yesterday at 4:43 AM ·

Відео про життя пухнастиків на передовій)Телепрограма «Будемо жити»

Yesterday at 4:00 AM ·

UA вoїни - сильні і мужні 🇺🇦✌
UA котики - пухнасті і милі 😊
А разом вони - найкраще військо!
Як на одній позиції живе ціла котобанда з 10 пухнастиків, дивіться тут 👇
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Корсары никогда не доделают, а если доделают то они не попадут в войска бо наши солдаты голи и босы с одним автоматом на троих, ну и шо шо Корсары на передке, Петя запретил стрелять даже с автоматами.......

Чё примолкли зрадофилы? ))))))
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВоины 54-й бригады, используя новейший ПТРК "Корсар", уничтожили объект российских террористов в районе Катериновки на Луганщине. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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