 "50 евро. Ну, давайте хотя бы 10", - ГФС установила личность таможенника, вымогавшего мзду у гражданина Литвы в ПП Грушев-Будомеж. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал экс-глава Государственной таможенной службы Украины Анатолий Макаренко.

Также смотрите: "Традиція. На кофе, нє? Чого ні? Ну, поліцай проверить", - словацкий таможенник требует взятку с украинца за безпрепятственный проезд на "евробляхе". ВИДЕО

"Просторы фейсбука недавно "порвал" рассказ Алексея Неурова ( см. мой предидущий пост) о таможеннике-вымогателе. Алексей возвращался в Литву после отдыха в Украине и, увы, получил самые неприятные впечатления в пункте пропуска. О чем и рассказал эмоционально и доходчиво. Хочу проинформировать читателей, что личность таможенника установлена. Служба собственной безопасности ГФС связалась с Алексеем и проводит проверку. Каким будет результат, не знаю. Будет информация - поделюсь. С Алексеем Неуровым тоже связался и принёс извинения за инцидент", - сообщил Макаренко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Таможенник пункта пропуска на админгранице с оккупированным Крымом попался на взятке 2 тыс. долл., - военная прокуратура. ФОТО

Ранее Алексей Неуров опубликовал в Facebook видеообращение, в котором подробно рассказал о том, как таможенники вымогали у него 50 евро. За отказ давать взятку правоохранители грозили "найти" наркотики в машине у Алексея.