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Все про:взятка (4363) Литва (1288) таможня (1371) поборы (38) ГФС (3102) Макаренко Анатолий (139)

 "50 евро. Ну, давайте хотя бы 10", - ГФС установила личность таможенника, вымогавшего мзду у гражданина Литвы в ПП Грушев-Будомеж. ВИДЕО

Алексей Неуров возвращался домой в Литву после отдыха в Украине и столкнулся с угрозами и вымогательством от правоохранителей в международном автомобильном пункте пропуска "Грушев – Будомеж".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал экс-глава Государственной таможенной службы Украины Анатолий Макаренко.

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"Просторы фейсбука недавно "порвал" рассказ Алексея Неурова ( см. мой предидущий пост) о таможеннике-вымогателе. Алексей возвращался в Литву после отдыха в Украине и, увы, получил самые неприятные впечатления в пункте пропуска. О чем и рассказал эмоционально и доходчиво. Хочу проинформировать читателей, что личность таможенника установлена. Служба собственной безопасности ГФС связалась с Алексеем и проводит проверку. Каким будет результат, не знаю. Будет информация - поделюсь. С Алексеем Неуровым тоже связался и принёс извинения за инцидент", - сообщил Макаренко.

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Ранее Алексей Неуров опубликовал в Facebook видеообращение, в котором подробно рассказал о том, как таможенники вымогали у него 50 евро. За отказ давать взятку правоохранители грозили "найти" наркотики в машине у Алексея.

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Источник: https://censor.net.ua/v3111673
 
   
 Топ комментарии
 
Я навіть знаю, яким буде покарання- протягом тижня здавати "навар" керівництву! Дуже суворе покарання!)))
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их уже отрехформировали или еще нет?
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Как все таки обмельчали при Пецекрысе чиновнички. Прям крохоборы - мешочники какие то а не держслужбовці... Рехвормы однако!
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чого, безвіз) для деяких, відкрив нові можливості! )))
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Я навіть знаю, яким буде покарання- протягом тижня здавати "навар" керівництву! Дуже суворе покарання!)))
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Совсем обнищали украинские таможенники, на пропитание просють....
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ЧМОшник какой-то и штрейкбрехер! Так низко "опустить" прейскурант (да его сослуживцы загрызут просто, что цены сбивают!
А ПОТОМ УДИВЛЯЕМСЯ ПОЧЕМУ ИХ ТАК ЧАСТО В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ БЬЮТ (на границе)! "50 евро. Ну, давайте хотя бы 10", - ГФС установила личность таможенника, вымогавшего мзду у гражданина Литвы в ПП Грушев-Будомеж - Цензор.НЕТ 3176
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а как по мне, то "Рошеновский торт" изначально не был свеж!
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реформы у нас только в подрасказах а реальность такая
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Это от иностранца так тупо требуют. Для украинского водителя-дальнобоя 50-100 обычная такса. Не даст дальнобой - в отстойник, чтобы думал в правильном направлении.
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Хочу проинформировать читателей, что личность таможенника установлена.
Молодец, что рассказал, теперь таможенника нужно уволить.
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То є занадто суворо- хто-ж заносити буде?
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что значит уволить, не просто уволить, а дать срок с конфискацией и лишить пенсионной надбавки и других бонусов и льгот, а то будет этот "уволенный" сидеть на нашей шее с 50 000 грн "пенсии" и прочими льготами.
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10 євро - це 300 грн, особисто знаю митників, які і 100 гривнями не нехтують..... копійка до копійки, а митнику особняк
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Оооо начали реформы вылазить) А теперь вопрос, что поменялось с времен овоща?
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пока виден только тупой спитч, а вот над правым косяком двери оббой отклеился, это факт...
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точно "50 євро. Ну, давайте хоча б 10", - ДФС встановила особу митника, який вимагав мзду у громадянина Литви в ПП Грушів-Будомєж - Цензор.НЕТ 4111 зарплаты надо повышать до уровня...(кобелева - жирно)... до уровня...нуу... ревы что ли))) чтоб не бомжевали... не позорились
а этот...эээх... за 10 удавился... "50 євро. Ну, давайте хоча б 10", - ДФС встановила особу митника, який вимагав мзду у громадянина Литви в ПП Грушів-Будомєж - Цензор.НЕТ 4111 жлобина
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Реформа...просто глянуть в каких домах живут таможенники и на чем они ездят...
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Пропускной пункт небольшой.Вот и приходится побираться.
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Vsio verno sto pokazal sto berut vziatky.S etim nado borotsia.V Litve takogo net.
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Літва не була 300 років під кацапами , менталітет інший
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Эх, дядя, расслабились вы там в Евросоюзе, а как столкнулся с нашей повседневностью - так в обморок! В следующий раз (если опять захочется острых ощущений) бери валидол: вдруг еще полиция остановит - а ты "выпимши"...
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Украинская таможня - авангард русского мира
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Когда на таможне берут взятки 500$+, то можно хоть как то его понять. Хочет поднять свои финансы. Но когда готовы нарушить закон за десятку, то таким нужна показательная порка и увольнение с волчьим билетом. Это означает, что подобный "сотрудник" за 500 пропустит тону кокса без всяких угрызений.
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Реформы соевых бьют ключом по голове всех, кто сталкивается с Украиной. Связь очень простая Порошенко - Гройсман - Насиров - Продан. Цепочка железная и без разрывов. И еще пять лет хотят дурить миллионы свои "патриотизмом". Убери его от корыта - и куда он денется....
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Який ***** сором....Й о це чмо обличчя держави ...
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У одной моей знакомой женщина-таможенница забрала 100 евро. Хотя бабка ничего не нарушала, просто ездила к сыну и спрятала деньги в лифчик. Но таможенница смекнула, что можно поживиться. Отвела ее в отдельный кабинет и приказала раздеваться. Бабка испугалась и сказала, что у нее деньги в лифчике. Таможенница сказала: "Давайте 100 евро" и отпустила бабку. Хотя никакого нарушения не было. Бабка не вывозила, а наоборот ВВОЗИЛА валюту. А ввозить можно сколько угодно. Еще одна знакомая продала квартиру, и вывезла крупную сумму просто в сумке. Таможеннику дала 1500 баксов. "50 євро. Ну, давайте хоча б 10", - ДФС встановила особу митника, який вимагав мзду у громадянина Литви в ПП Грушів-Будомєж - Цензор.НЕТ 4880
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"50 евро. Ну, давайте хотя бы 10", - ГФС установила личность таможенника, вымогавшего мзду у гражданина Литвы в ПП Грушев-Будомеж. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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