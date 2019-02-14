 "Гарного польоту вам", - депортация из Украины епископа УПЦ МП Гедеона (Харона). ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, епископ Гедеон (Харон) вылетел в 6.30 утра обратным рейсом во Франкфурт. Вчера пограничники задержали его, заподозрив в двойном гражданстве.

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