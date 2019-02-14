 "Гарного польоту вам", - депортация из Украины епископа УПЦ МП Гедеона (Харона). ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, епископ Гедеон (Харон) вылетел в 6.30 утра обратным рейсом во Франкфурт. Вчера пограничники задержали его, заподозрив в двойном гражданстве.
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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, епископ Гедеон (Харон) вылетел в 6.30 утра обратным рейсом во Франкфурт. Вчера пограничники задержали его, заподозрив в двойном гражданстве.
слышали сказал: "Скоро увидимся"...
значит надеется на ваш выбор...
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Но, слава Богу, вас далеко не 99%. Иначе уже 5 лет, как мы были бы кацапской провинцией.
Зачем засорять мусором цивилизованные страны,чтобы оно после всех гадостей еще и пользовалось благами стран ,которые привыкли трудится а не стяжать?
Священика УПЦ МП Харона депортували з України в США
https://censor.net.ua/ua/news/3111635/*********************************************************
Случившееся - законодательный беспредел. За что его выгнали? за то что у него ест гражданства других стран? но по закону - пока он гражданин Украины - он им и остается, пока не пожелает сам из него выйти. по такому принципу можно всех кырымлы лишить украинского гражданства, ведь им пришлось получать российский аусвайс.
Человека преследуют и незаконно лишили паспорта и выгнали из страны за другое мнение.
дремучее средневековье какое-то.
Ло-о-о-о-ооол!!!
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Как не-христианский эзотерик (и по мировоззрению ближе к язычнику, хотя не язычник в "долбославном" понимании) скажу - вот тут Высшие (или Инфернальные) Иерархии постебались на отличненько.
У меня по этому поводу мистический хохот
Наступний ентомологічний етап - закуклення.
Тільки потім з кокону вилетить зовсім не така файна ********* , а якась гидотна міль...
Marduk - Accuser/Opposer (live @ Summerbreeze 2008)
Пропаганда - это любовь / все ведьмы за Путина / революция гидности - мем | Вечер с Яниной Соколовой #13
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Я хлопець простий: бачу гарненьку дівчинку Янінку - одразу ставлю вподобайку 😍😍😍😘😘😘
А вже потім дивитися...
Вот это эзотерический пердимонокль!