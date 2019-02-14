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Все про:Госпогранслужба (3186) депортация (298) УПЦ МП (941)

 "Гарного польоту вам", - депортация из Украины епископа УПЦ МП Гедеона (Харона). ВИДЕО

Госпогранслужба опубликовала видеозапись депортации архиерея УПЦ МП епископа Макаровского Гедеона (в миру - Юрий Харон), после отказа священнику в пересечении границы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, епископ Гедеон (Харон) вылетел в 6.30 утра обратным рейсом во Франкфурт. Вчера пограничники задержали его, заподозрив в двойном гражданстве.

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Читайте также на "Цензор.НЕТ": Епископ УПЦ МП Гедеон (Харон) без принуждения, в добром здравии и настроении вылетел во Франкфурт, - Слободян

Источник: https://censor.net.ua/v3111666
 
   
 Топ комментарии
 
Его отправили АнексТур-ом? Могли бы и Новой Почтой или что там ходит в Америках.
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При бабе Йуле - вернется обратно...
слышали сказал: "Скоро увидимся"...
значит надеется на ваш выбор...
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Его отправили АнексТур-ом? Могли бы и Новой Почтой или что там ходит в Америках.
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Та це ж не Сааквшвілі аби з мішком на голові...
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Вперед и с песней! Тут своих шаманов-бездельников хватает!)
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Что будет делать Франкфурт с этим убогим ? Пошлёт "освящать" Nord Stream 2 ?
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Тут ведь как: из Франкфурта приехал - туда же и вернули. А там куда хочет пусть едет.
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Лучше в двух китайских клетчатых сумках.
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Наказали собаку колбасой. Да тут 99% людей хотят чтобы их тоже в США депортировали.
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Те, которые "тут" типа тебя, как граждане Украины, в другое место должны быть перемещены.

Но, слава Богу, вас далеко не 99%. Иначе уже 5 лет, как мы были бы кацапской провинцией.
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у меня только один вопрос ,почему не в кацапию?
Зачем засорять мусором цивилизованные страны,чтобы оно после всех гадостей еще и пользовалось благами стран ,которые привыкли трудится а не стяжать?
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А вдруг в Америке его депортируют в страну, откуда он прибыл, в Украину? А как с ним поступят здесь мы уже знаем - депортируют в Америку. Так батюшка-поп налетает больше часов, чем заправский пилот. "Гарного польоту вам", - депортація з України єпископа УПЦ МП Гедеона (Харона) - Цензор.НЕТ 1003
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В Америке его могут депортировать туда, откуда он приедет. т.е. опять во Франкфурт. Будет жить в самолетах и аэропортах.
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Угу. А там, со временем, и какую-ни-какую часовенку где-то в хвостовом отделе построит, службы будет править, крестить и венчать, хоронить и крестные ходы водить по салону и вокруг кабины пилотов. "Гарного польоту вам", - депортація з України єпископа УПЦ МП Гедеона (Харона) - Цензор.НЕТ 7250
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и не просто в кацапию, а куда-нить на Соловки или Валаам, подальше от цивилизации.
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Кстати ,в соловецкий монастырь,пусть там отмаливает грехи кровавой кгбистской машины.которой он служил
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Потому что у него там, в Германии, много друзей. Пусть шаман окропит "святой водой" Северный поток-2. Поскорее загнется.
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Обычно Харон перевозит, а тут его. Стикс ему в помощь.
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Лучше даже не Стикс, а Гьёлль. Там даже перевозчик не нужен - предусмотрен мост Гьялларбру, своим ходом прямиком в малярийные болота Хельхейма "Гарного польоту вам", - депортація з України єпископа УПЦ МП Гедеона (Харона) - Цензор.НЕТ 1053
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Можно пострашнее от Стиксов и Гьёллей выбрать - отправить в рассею.
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Еще и украинские налогоплательщики оплатили ему перелет.
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Перекрестили и плюнули в спину три раза
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Эххх, по ходу чувак свой приход слил под УПЦ.)))
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А для чего оно сюда приперлось, дань собрать? А потом смотаться на Мальдивы? Не получилось и слава Богу..
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он родился и вырос в Украине. гражданин по праву рождения.
Случившееся - законодательный беспредел. За что его выгнали? за то что у него ест гражданства других стран? но по закону - пока он гражданин Украины - он им и остается, пока не пожелает сам из него выйти. по такому принципу можно всех кырымлы лишить украинского гражданства, ведь им пришлось получать российский аусвайс.

Человека преследуют и незаконно лишили паспорта и выгнали из страны за другое мнение.

дремучее средневековье какое-то.
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Йому, можна сказати, пощастило з країною депортації, а тебе відправлять до ерефії, будеш там розмірковувати про демократію на Колимі.
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Харон?! Серьёзно?!
Ло-о-о-о-ооол!!!
...
Как не-христианский эзотерик (и по мировоззрению ближе к язычнику, хотя не язычник в "долбославном" понимании) скажу - вот тут Высшие (или Инфернальные) Иерархии постебались на отличненько.
У меня по этому поводу мистический хохот "Гарного польоту вам", - депортація з України єпископа УПЦ МП Гедеона (Харона) - Цензор.НЕТ 7586
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Ватяна гусінь, ліл.
Наступний ентомологічний етап - закуклення.
Тільки потім з кокону вилетить зовсім не така файна ********* "Гарного польоту вам", - депортація з України єпископа УПЦ МП Гедеона (Харона) - Цензор.НЕТ 7142 , а якась гидотна міль...
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погранці-екзорцисти: "ізгналі бєса" з України. Треба було ще священика з ПЦУ запросити для освячення та закріплення ритуалу
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Exorcizo te, immundissime spiritus, omnis incursio adversarii, omne phantasma, omnis legio, in nomine Primogeniti, et effugare ab hoc plasmate Serpenti. Ipse tibi imperat, qui te de supernis caelorum in eius inferiora terrae demergi praecepit. Ipse tibi imperat, qui paludibus, pestilentiam, et servorum impersvit! "Гарного польоту вам", - депортація з України єпископа УПЦ МП Гедеона (Харона) - Цензор.НЕТ 9207
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Тут все по закону. Піп зареєструвався на рейс як громадянин США. В Борисполі після прильоту предьявив український паспорт. Піп вважав себе сильно мудрим, сховав американський паспорт щоб не відібрали, а погранци теж не дурні. Список пасажирів рейсу у них на руках, от і не стиковка. Ще нормально відбувся, цікаво а як він ще повернеться ? Йому треба буде предьявити укр.загранпаспорт з відмітками про виїзд. Хіба що у міграційній службі куплять когось, хоча ФСБ там кого треба купила.
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Если он с Амурской области, то пусть туда и звездует. Бандеровцев там нет, зато много китайцев. А Зеленский полное говно.
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Судя по рейтингам, фейк- твоя шоколад, соя.
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А то парня, которого били ногами по голове, не жаль ?
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Одною мразотою менше . Але чому не в Алєнєгорск ? Воно ж так боролось за срузьке мір , за скрєпи .
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Exorcizo te, immundissime spiritus, omnis incursio adversarii, omne phantasma, omnis legio, in nomine Primogeniti, et effugare ab hoc plasmate Serpenti. Ipse tibi imperat, qui te de supernis caelorum in eius inferiora terrae demergi praecepit. Ipse tibi imperat, qui paludibus, pestilentiam, et servorum impersvit!


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Повторюсь: Вы оставили меня без работы. )))
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Особо мощно звучит вот у этих шведов в начале композиции:
Marduk - Accuser/Opposer (live @ Summerbreeze 2008)
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ото гебняве ще огризався,ще повернуся.... во падло таке!!
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Цак одел и марш в клетку, маймуно, виришвило!
"Гарного польоту вам", - депортація з України єпископа УПЦ МП Гедеона (Харона) - Цензор.НЕТ 6912
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О, тим часом півгодини тому з'явилося на ютубі...
Пропаганда - это любовь / все ведьмы за Путина / революция гидности - мем | Вечер с Яниной Соколовой #13

...
Я хлопець простий: бачу гарненьку дівчинку Янінку - одразу ставлю вподобайку 😍😍😍😘😘😘
А вже потім дивитися...﻿
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Перевозчику уже и пол сменили?
Вот это эзотерический пердимонокль! "Гарного польоту вам", - депортація з України єпископа УПЦ МП Гедеона (Харона) - Цензор.НЕТ 3310
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а где же вааружённые автаматчики о которых русьпоп поведал всему миру? вот эта девушка-контроллер, которая пожелала хорошего полета и есть те самые афтаматчики, которые вели бедного попа по полю к самолету в одних трусиках? ох и лживые же сектанты, как рот открывается так сразу ложь и льется, прям как бабаюля.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Гарного польоту вам", - депортация из Украины епископа УПЦ МП Гедеона (Харона). ВИДЕО
 
 
 
 
 
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