 "Кохайтеся, а про документи подбає Мінюст і уряд Гройсмана", - украинские министры в День святого Валентина рассказали о любви. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.
"Что такое любовь? Послушайте, что говорят украинские министры об этом чувстве. А я скажу так: любовь меняет мир и делает людей добрее. Берегите своих близких", - написал Гройсман.
"Любовь - это жена, это дети и, безусловно, Украина", - сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.
По словам главы Минобразования Лилии Гриневич, "любовь - это то, что вдохновляет, мотивирует делать большие дела. Любовь является очень многогранной".
"Любовь - это выбор своего семейного врача для своей семьи, это вакцинация детей, чтобы защитить их здоровье, это забота о своем здоровье и здоровье своих детей. Без здоровья любви не будет", - сказала руководительница Минздрава Ульяна Супрун.
"Любовь - это родство и близость. Поэтому предлагаю всем любить, а о документах подумает Минюст и правительство Гройсмана", - сказал министр юстиции Павел Петренко.
Как известно, День святого Валентина (также Валентинов день), или День всех влюбленных - праздник, который отмечается 14 февраля во многих странах мира. Предположительно назван по имени одного из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин - Валентин Интерамнский и Валентин Римский
Отмечающие этот праздник дарят любимым и дорогим людям подарки, цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки (часто в форме сердечка), со стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви - валентинки.
лишит субсидий и приравняет 0 бесконечности
ни в чем себе не отказывай ))
не за барыг
лучше бы они свалили с концами - толку от них
***
Мова була про міністрів.
хотя минпоц чуть не 25 млн семей насчитал под коксом
🤑
Твої шоколадні колеги і в нічну ту шаКАЛадять...
😁
Только вот по ващим же и кацапским меркам проукраински настроенные украинцы - порохоботы.
Остальной шлак, включая кацапов - это вы, шлюхи, продающиеся тому, кто больше платит.
От ти точняк пацак з твого профілю і за 🍫🍫🍬🍬 тут какаєш!
🤗
Це тебе муляє....😂😂😂😂
Временами вы слово в слово бульканье Скабеевой про порохоботов повторяете.
вспоминаю всех любимых,
их увы совсем немного
Нина,Ира и Алёна,
Натали,Карина,есть ещё Марина,
***** Маша,***** Полина,
и красотка Ангелина,
двух близняшек и их маму,
соседок Олю и Тамару,
продавщицу с магазина
и её сестру Кристину,
Илону,Свету,Таню,Юлю
поздравляю и люблю Я
ЛЮБОВ ТО ВІН...
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами
🤗