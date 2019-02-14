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 Политика Украины, Общество
  2012  58
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 "Кохайтеся, а про документи подбає Мінюст і уряд Гройсмана", - украинские министры в День святого Валентина рассказали о любви. ВИДЕО

Министры правительства Владимира Гройсмана в День Валентина рассказали о любви.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

"Что такое любовь? Послушайте, что говорят украинские министры об этом чувстве. А я скажу так: любовь меняет мир и делает людей добрее. Берегите своих близких", - написал Гройсман.

...
Так, министр культуры Евгений Нищук сказал: "Любовь - это искренность, самопожертвование. Это вечность и единственное, что спасает нас от жестокости, которая есть вокруг".

"Любовь - это жена, это дети и, безусловно, Украина", - сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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По словам главы Минобразования Лилии Гриневич, "любовь - это то, что вдохновляет, мотивирует делать большие дела. Любовь является очень многогранной".

"Любовь - это выбор своего семейного врача для своей семьи, это вакцинация детей, чтобы защитить их здоровье, это забота о своем здоровье и здоровье своих детей. Без здоровья любви не будет", - сказала руководительница Минздрава Ульяна Супрун.

"Любовь - это родство и близость. Поэтому предлагаю всем любить, а о документах подумает Минюст и правительство Гройсмана", - сказал министр юстиции Павел Петренко.

Как известно, День святого Валентина (также Валентинов день), или День всех влюбленных - праздник, который отмечается 14 февраля во многих странах мира. Предположительно назван по имени одного из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин - Валентин Интерамнский и Валентин Римский

Отмечающие этот праздник дарят любимым и дорогим людям подарки, цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки (часто в форме сердечка), со стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви - валентинки.

Источник: https://censor.net.ua/v3111656
 
   
 Топ комментарии
 
Вітаю шоколадних з міжнародним Днем презерватива!
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міністрам більш нічим займатися, як твітитися чи то фейсбучитися у робочий час з приводу та без. Міністри 45-ти мільйонної воюючої країни, у якої купа нагальних невирішенних проблем. Мізки зайняттті зовсім іншим.
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Могу себе представить себе рассказ о любви, например пана Ревы "Кохайтеся, а про документи подбає Мінюст і уряд Гройсмана", - украинские министры в День святого Валентина рассказали о любви - Цензор.НЕТ 3049.
"Кохайтеся, а про документи подбає Мінюст і уряд Гройсмана", - украинские министры в День святого Валентина рассказали о любви - Цензор.НЕТ 3863

"Кохайтеся, а про документи подбає Мінюст і уряд Гройсмана", - украинские министры в День святого Валентина рассказали о любви - Цензор.НЕТ 223
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аха придумает вам новые цены на гах и ЖКХ "Кохайтеся, а про документи подбає Мінюст і уряд Гройсмана", - украинские министры в День Валентина рассказали о любви - Цензор.НЕТ 6914
лишит субсидий и приравняет 0 бесконечности "Кохайтеся, а про документи подбає Мінюст і уряд Гройсмана", - украинские министры в День Валентина рассказали о любви - Цензор.НЕТ 8987

ни в чем себе не отказывай ))
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Вітаю шоколадних з міжнародним Днем презерватива!
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Судя по тому, что ты так осведомлен, ты пытаешься других поздравить с своим праздником.
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Та зустрічаюся з вами щоденно, тому й про презервативи не забуваю...
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Попробуй с девушками встречаться. Может отвыкнешь от празднования дня презерватива.
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Мне показалось, что министры мужского пола решили что мой мозг похож на орган бабушки. "Кохайтеся, а про документи подбає Мінюст і уряд Гройсмана", - украинские министры в День Валентина рассказали о любви - Цензор.НЕТ 4355
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С огромным отрывом впереди - романтическая история встречи с ***-я-яхой...
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ага, платонічєска любофф к бляхє-мухє тронула сєрпом по... сєрцу
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та да, то вообще любовный бестселлер, за их сюжетом ведущие сценаристы Голливуда в очередь выстроились
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міністрам більш нічим займатися, як твітитися чи то фейсбучитися у робочий час з приводу та без. Міністри 45-ти мільйонної воюючої країни, у якої купа нагальних невирішенних проблем. Мізки зайняттті зовсім іншим.
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лучше бы они свалили с концами - толку от них "Кохайтеся, а про документи подбає Мінюст і уряд Гройсмана", - украинские министры в День святого Валентина рассказали о любви - Цензор.НЕТ 942
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Так ви ж знов оберете таких самих, якщо не гірших.
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вы может - мы за Кошулинского
не за барыг "Кохайтеся, а про документи подбає Мінюст і уряд Гройсмана", - українські міністри в День Святого Валентина розповіли про любов - Цензор.НЕТ 7970
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Кошулинського в міністри? Адже мова про них.
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у нас выборы президента - вы методичку откройте и изучите
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UA Ярик Сус
лучше бы они свалили с концами - толку от них
***
Мова була про міністрів.
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у нас с вами общения не біло - идите к минстецю читать методички
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а он не хочет быть президентом. У него другие планы. Хотя ваш выбор достойный
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Могу себе представить себе рассказ о любви, например пана Ревы "Кохайтеся, а про документи подбає Мінюст і уряд Гройсмана", - украинские министры в День святого Валентина рассказали о любви - Цензор.НЕТ 3049.
"Кохайтеся, а про документи подбає Мінюст і уряд Гройсмана", - украинские министры в День святого Валентина рассказали о любви - Цензор.НЕТ 3863

"Кохайтеся, а про документи подбає Мінюст і уряд Гройсмана", - украинские министры в День святого Валентина рассказали о любви - Цензор.НЕТ 223
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Незабаром з новим віп фалоімітатором - палею зможуть ознайомитися і члени уряду, які відповідають за соціальну політику.
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а я свой шльлвлю с заусенками = для их учасников рекламы где толстые ревы живут в одной хате)))
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Угу. Кохайтеся и пойдете в тюрьму за проникновение в чужое тело. Или на алименты до конца жизни посадят. Соевые мрази сделали все чтобы людей уничтожить.
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Уряд Гнойсмана уже 5 лет кохае всю Украину. Но от такого кохання вряд ли увеличение населения будет.
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уменьшение есть
хотя минпоц чуть не 25 млн семей насчитал под коксом
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І всіх вас, банду соєву, об'єднує лубов до💰💰💰...
🤑
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И только ты тут днюешь и ночуешь исключительно из альтруистических устремлений и любви к словоблудию.
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Зовсім ні...Бува коли в засідці сижу...
Твої шоколадні колеги і в нічну ту шаКАЛадять...
😁
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И все это ты делаешь исключительно на общественных началах ага. "Кохайтеся, а про документи подбає Мінюст і уряд Гройсмана", - українські міністри в День Святого Валентина розповіли про любов - Цензор.НЕТ 4481

Только вот по ващим же и кацапским меркам проукраински настроенные украинцы - порохоботы.
Остальной шлак, включая кацапов - это вы, шлюхи, продающиеся тому, кто больше платит.
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Подивися на Мій профіль, кацику-салабон!!
От ти точняк пацак з твого профілю і за 🍫🍫🍬🍬 тут какаєш!
🤗
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Неужели наетые на кацапские гранты в неравной борьбе щеки нос закрывают в профиль?
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Ось і проколовся,пацаку! Зараз гранти 🍫🍫???
Це тебе муляє....😂😂😂😂
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у шакаладных недержание околесицы после пары рошенок
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Достаточно вас почитать и сравнить с кацапами.

Временами вы слово в слово бульканье Скабеевой про порохоботов повторяете.
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ы булькаете одинаково - в сортир и тебя
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В День Святого Валентина,
вспоминаю всех любимых,
их увы совсем немного
Нина,Ира и Алёна,
Натали,Карина,есть ещё Марина,
***** Маша,***** Полина,
и красотка Ангелина,
двух близняшек и их маму,
соседок Олю и Тамару,
продавщицу с магазина
и её сестру Кристину,
Илону,Свету,Таню,Юлю
поздравляю и люблю Я
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вот ты жлоб. Не мог девушке свой пояс дать?
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Віталій, ти не ображайся, але і правда- ну навчися ж ти нарешті стискати свої гіфки!
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Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами
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Только недавно вышел новый закон. так что сначала письменное согласие, а потом уже проникание друг в друга. "Кохайтеся, а про документи подбає Мінюст і уряд Гройсмана", - українські міністри в День Святого Валентина розповіли про любов - Цензор.НЕТ 4865 И деньги особо влюбленные берут вперед!!!
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День святого Валентина, святого... слуги дьявола открыли свои черные пасти и шото изрыгнули, украинцам это очень интересно, да
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вот почитаешь их спитчи...ведь люди, как и мы...возникает только вопрос: а какая часть их полушария отдает приказ рученькам воровать...
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это у илитки безусловный рефлекс - как сглатывание рошении
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Кохайтеся, а про документи подбає Мінюст і уряд Гройсмана - у меня не встанет,если я буду знать,что "уряд" и грося запустили руки в мой карман
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Краще б уряд подбав не про документи,а про місце,де можна кохатись...Також не завадило б після кохання щось з"їсти...та й вбратись не мішало б...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Кохайтеся, а про документи подбає Мінюст і уряд Гройсмана", - украинские министры в День святого Валентина рассказали о любви. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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