 Фаны киевского "Динамо" и немецкого "Айнтрахта" подрались в центре Киева. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент драки опубликован на странице портала Киев оперативный в соцсети.

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Судя по коментариям на сайтах украинских ультрас, дрались около 40 киевских фанов и около 80 немецких. Интересно, что "бело-голубые" и немцы сегодня друг с другом не играют: гости из Германии были в Киеве проездом - направлялись на матч в Харьков.

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