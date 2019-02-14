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Все про:Динамо (686) драка (1705) фанаты (393)

 Фаны киевского "Динамо" и немецкого "Айнтрахта" подрались в центре Киева. ВИДЕО

В центре Киева фаны киевского "Динамо" и немецкого "Айнтрахта" устроили массовую драку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент драки опубликован на странице портала Киев оперативный в соцсети.

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Судя по коментариям на сайтах украинских ультрас, дрались около 40 киевских фанов и около 80 немецких. Интересно, что "бело-голубые" и немцы сегодня друг с другом не играют: гости из Германии были в Киеве проездом - направлялись на матч в Харьков.

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Источник: https://censor.net.ua/v3111652
 
   
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У фанов динамо мозгов нет,это не первый случай...
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Как будто у германских фанов ума палата...
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Алексус - вот только они в нескольких городах Украины остановили руське весну....

"Умные" власти только потом подключились..
пускай дерутся - это все включено в слово ФУТБОЛ...
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vitaliymkua - ну это тестостерон молодых людей... - природой заложено...

вот если их кастрировать...
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в Англии таких
а -штрафовали
б - сажали
в - отлучали от стадиона
И как бабка пошептала Фани київського "Динамо" і німецького "Айнтрахта" побилися в центрі Києва - Цензор.НЕТ 921. Если британские болелы и бузят то только за границей
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Я звісно там не була,і подробиць не знаю,але судячи по короткому відео це був дружній махач.
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Случайные прохожие хоть не пострадали? А то нам втирают, что от интуристов только польза и надо зазывать их сюда еще активнее. А в чем выражается эта польза не ясно. Подняли готельный сбор, но по словам киевских чиновников ВСЕ эти деньги пойдут на рекламу по еще большему привлечению иностранцев Фани київського "Динамо" і німецького "Айнтрахта" побилися в центрі Києва - Цензор.НЕТ 8093 А в Европе, Барселоне в частности, за этот самый готельный сбор покупается городской общественный транспорт..
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Какие же фаны без драки? Надеюсь, фрицев они айнтрахтнули?
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Gyro - тех было в 2 раза больше....

Нужно поискать подробности...
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Аваков поощряет кулачки?.Однако!Знали и допустили.Ну да! это не Рада и не президентские дворцы!
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Надо это дело как то легализовать и узаконить , пусть проводят чемпионаты по дракам между собой , в одиночных разрядах и групповых .
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Надеюсь "транзитеры ",оплатили свой транзит до Харькова собственными мордами.
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Старая песня на новый лад Фани київського "Динамо" і німецького "Айнтрахта" побилися в центрі Києва - Цензор.НЕТ 5863
"Бей рашистких оккупантов и немецких спекулянтов!"
Фани київського "Динамо" і німецького "Айнтрахта" побилися в центрі Києва - Цензор.НЕТ 8546
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А хто спровокував бійку?Якщо для футбольних фанатів це взагалі має значення. Щось підказує, що зарозумілі адольфіки самі нарвалися.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияФаны киевского "Динамо" и немецкого "Айнтрахта" подрались в центре Киева. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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