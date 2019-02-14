 Фаны киевского "Динамо" и немецкого "Айнтрахта" подрались в центре Киева. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент драки опубликован на странице портала Киев оперативный в соцсети.
Судя по коментариям на сайтах украинских ультрас, дрались около 40 киевских фанов и около 80 немецких. Интересно, что "бело-голубые" и немцы сегодня друг с другом не играют: гости из Германии были в Киеве проездом - направлялись на матч в Харьков.
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"Умные" власти только потом подключились..
пускай дерутся - это все включено в слово ФУТБОЛ...
вот если их кастрировать...
а -штрафовали
б - сажали
в - отлучали от стадиона
И как бабка пошептала . Если британские болелы и бузят то только за границей
Нужно поискать подробности...
"Бей рашистких оккупантов и немецких спекулянтов!"