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 "Четыре перехода - это только начало", - архиерей ПЦУ Митрофан о выходе общин из УПЦ МП на Харьковщине. ВИДЕО

Уже четыре общины УПЦ МП в Харьковской области перешли в Православную Церковь Украины (ПЦУ), еще одна община готовится к переходу.

Об этом сообщил правящий архиерей Харьковской епархии ПЦУ епископ Харьковский и Боходуховский Митрофан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "UA:Харьков".

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"Четыре перехода - это только начало. И это те, которые решились. Потому что существовало такое: кто же сделает первый шаг? Вот сейчас переходит еще одна община у нас, но говорю: уже будет переходить со священником. И здесь другие священники ждут: вот он перейдет, что будет с ним? Ну, он тоже готов, что его правящий архиерей, у которого он на сегодняшний день еще служит, ведь мы видим по Украине, они издают указы о запрете священнослужений, совершения различных таинств. Но мы принимаем и на это внимания не обращаем", - отметил Митрофан.

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По словам епископа, к нему поступает много звонков от священников Московского патриархата, которые интересуются переходом, но они ждут выборов президента Украины.

"Много кто колеблется из духовенства, многие думают, много кто ожидает, что состоятся выборы президента, состоятся какие-то, наверное, изменения. Приходится объяснять духовенству, которое на сегодняшний день находится в Московском патриархате, что Томос давался не под президента, Томос давался для поместной православной Церкви", - отметил епископ Митрофан.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/v3111650
 
   
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Поп поменял приход. Кгбэшный пагон только не забудьте сорвать с него ))
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Детям Сирии Россия привозит гуманитарную помощь. На пакетах написано "Россия с вами".
Русских голодных детей кормит Красный крест.
Такого позора как сейчас никогда страна не знала.﻿

https://m.youtube.com/watch?v=iBcdAE1ESnI&time_continue=289
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"Влада від Бога" - так сказав апостол Павло. В Україні українська влада вже 27 років !
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не совсем украинская правда - пока что - особено где гепа и дупа и вилкулы с трушками
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З 15 грудня 2018р по сьогодні до ПЦУ перейшло 304 парафії.
При чому, якщо за 15 днів грудня перейшло 34, то за 13 днів Лютого - 116.

Але Йуля все виправить, от побачите! Буде зєєєля чи йуля - церкві кінець. Поступовий, але невідворотній. Нічого мстивішого за руських попів у світі нема, Томос і позорище росії нам пригадають.
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После избрания Пороха президентом еще на 5 лет в ПЦУ перейдут все
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та ну - и как петя служивший гундяю может ускорить?
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За Томос Петя клопотав, щоб гундяю вгодити?
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ну гундяйские попы переходят - значит и для этого
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"....но они ждут выборов президента Украины".....
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Четыре перехода - это только начало", - архиерей ПЦУ Митрофан о выходе общин из УПЦ МП на Харьковщине. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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