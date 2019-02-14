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 Миссия марсохода Opportunity официально завершилась: он работал 15 лет вместо запланированных трех месяцев. ВИДЕО

Американское аэрокосмическое агентство NASA прекратило попытки связаться с марсоходом Opportunity, который исследовал Красную планету 15 лет вместо запланированных трех месяцев.

Летом 2018 года аппарат попал в песчаную бурю, после чего специалисты NASA потеряли с ним связь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське. 13 февраля они в последний раз попытались восстановить управление марсоходом, но эта попытка, как и все предыдущие, была неудачной.

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Миссия Opportunity - более чем удачная миссия NASA. Аппарат совершил посадку на поверхность Марса 25 января 2004 года. Участники проекта рассчитывали лишь на 90 дней работы марсохода: он должен был изучать горные породы и грунт, в частности минералы, содержащиеся в них, которые могли бы доказать существование жидкой воды на Марсе в прошлом. Анализ данных с первого образца показал, что часть плато Меридиана когда-то была соленым озером.

За 15 лет ученые с помощью Opportunity составляли карты местности, изучали метеорит на поверхности планеты и многое другое. Аппарат застревал в песчаных дюнах и выбирался из них, а с 2008 года он передвигался задом наперед за технических проблем.

Ранее сообщалось, что марсоход Curiosity прислал "прощальные" фото с хребта Веры Рубин и поехал в другое место.

Также смотрите: Апарат InSight, который совершил удачную посадку на Марсе, отправил на Землю первый четкий снимок поверхности. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3111624
 
   
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отпахал в нное кол-во раз дольше чем планировалось.
и шо интерсно, не на дне тихого океана почил, а на Марсе...
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А миссия %уйла продолжается уже 18 лет . Рашка и здесь обошла Америку .
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***** на Марсе? - обнадеживаете
и с нетерпением ждем скока же оно там сроков отмотает
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Роскосмос заявит, что "Opportunity" - сфабрикован в Голливуде.
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ватноголовые впитали инфу... - тут без сомнений.

вата все впитывает...
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Совок запустил десятки аппаратов на Марс и ни один не добрался до поверхности. Вот что значит гиганское отставание в развитии вычислительной техники. Это не ворованную у немцев ракету запускать
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомМиссия марсохода Opportunity официально завершилась: он работал 15 лет вместо запланированных трех месяцев. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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