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 В Киевском военном лицее имени Ивана Богуна будут учиться девочки, - Минобороны. ВИДЕО

В этом году впервые в истории Киевский военный лицей имени Ивана Богуна пополнят не только мальчики, но и девочки.

Об этом рассказала участник боевых действий Юлия Микитенко, которая сегодня работает воспитателем в военном лицее, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

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Источник: https://censor.net.ua/v3111620
 
   
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В Киевском военном лицее имени Ивана Богуна будут учиться девочки
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Треба брати приклад з Ізраїлю, - хай дівчата вчаться, хай служать.
Але брати участь в бойових діях їм заборонено!
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ahuhu Та що ви всі до того Ізраїлю причіпились,не зрозуміло.В в них все по іншому.В армії повинні служити тільки хто хоче,бо вони мотивовані,а не всі.Зараз вже не друга світова,фронтів багатомільйоних не буде.Зараз якщо війна,то війна технологічна,або гібридна,як у нас.
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В армії повинні служити тільки хто хоче,бо вони мотивовані,а не всі
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Де я написав, що повинні служити всі? - Тицьніть пальцем!
Я сказав тільки те, що я сказав, - хай служать і дівчата, - тільки до бойових дій їм - зась!
Сподіваюся, що з другого разу ви все ж спроможетеся увібрати суть впорядкованих літер тексту.
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Я мала би надію, що це будуть дочки загиблих за Україну та діти героїв наших. Але, сумно думки приходять, що це будуть діти іншої реальності і інших "дворянських" кровей, які не знають, навіть, що хліб на полках крамниць на полях зароджується, бо впевнені, що він (хліб) - просто є і все.
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учиться там будут дочки "папаш"....а то сыновья пристроены, а дочкам идти в нар. хозяйство ???...непорядок
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Ну, нехай. Вони ж "******* Україну"" Я, от, збираюсь відмовлятись від Дворянства родового...., Царської колишньої імперії. Дрібного, не родовитого, але - від дворянства... В Киевском военном лицее имени Ивана Богуна будут учиться девочки, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9503
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відмовся з лопати жерти для початку, шляхетка, мля....
впізнаю 3ю зміну лахти.
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Так попробуйте и вы туда поступить или вы уже давно не девочька?
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Помню как народ в Севастополе поначалу возмущался, когда в Нахимовское училище стали приглашать девочек. Однако когда узнавали про специальность - "Оператор АЭС" - рот закрывали.
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новостиВ Киевском военном лицее имени Ивана Богуна будут учиться девочки, - Минобороны. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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