 В Киевском военном лицее имени Ивана Богуна будут учиться девочки, - Минобороны. ВИДЕО

Об этом рассказала участник боевых действий Юлия Микитенко, которая сегодня работает воспитателем в военном лицее, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

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