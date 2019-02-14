 В Киевском военном лицее имени Ивана Богуна будут учиться девочки, - Минобороны. ВИДЕО

Об этом рассказала участник боевых действий Юлия Микитенко, которая сегодня работает воспитателем в военном лицее, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.
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Об этом рассказала участник боевых действий Юлия Микитенко, которая сегодня работает воспитателем в военном лицее, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.
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Треба брати приклад з Ізраїлю, - хай дівчата вчаться, хай служать.
Але брати участь в бойових діях їм заборонено!
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Де я написав, що повинні служити всі? - Тицьніть пальцем!
Я сказав тільки те, що я сказав, - хай служать і дівчата, - тільки до бойових дій їм - зась!
Сподіваюся, що з другого разу ви все ж спроможетеся увібрати суть впорядкованих літер тексту.
впізнаю 3ю зміну лахти.