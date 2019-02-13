 В Николаеве мужчина открыв газ в своей квартире угрожал взорвать 9-этажный дом, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сегодня около 14:00 по спецлинии 102 позвонил нетрезвый мужчина, который сообщил, что, запершись в своей квартире, он открыл газовый вентиль на газовой колонке и плите, чтобы подорвать девятиэтажный дом в Николаеве.

Из-за возможной угрозы жизни людей и наличия запаха газа в здании, правоохранители экстренно провели эвакуацию жителей многоэтажки.

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После многочисленных требований правоохранителей открыть дверь, злоумышленник согласился впустить в дом только работников газовой службы. Тогда полицейские и задержали 40-летнего мужчину с явными признаками опьянения.

Действия николаевца квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц (ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

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Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.