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Все про:Газ (9020) Николаев (1151) Нацполиция (8919)

 Мужчина, открыв газ в своей квартире в Николаеве, угрожал взорвать 9-этажный дом, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Николаеве сотрудники полиции задержали местного жителя, который открыв газ в своей квартире угрожал взорвать 9-этажный дом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сегодня около 14:00 по спецлинии 102 позвонил нетрезвый мужчина, который сообщил, что, запершись в своей квартире, он открыл газовый вентиль на газовой колонке и плите, чтобы подорвать девятиэтажный дом в Николаеве.

Из-за возможной угрозы жизни людей и наличия запаха газа в здании, правоохранители экстренно провели эвакуацию жителей многоэтажки.

Мужчина, открыв газ в своей квартире в Николаеве, угрожал взорвать 9-этажный дом, - Нацполиция 01

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После многочисленных требований правоохранителей открыть дверь, злоумышленник согласился впустить в дом только работников газовой службы. Тогда полицейские и задержали 40-летнего мужчину с явными признаками опьянения.

Мужчина, открыв газ в своей квартире в Николаеве, угрожал взорвать 9-этажный дом, - Нацполиция 02

Действия николаевца квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц (ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

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Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/v3111616
 
 
 Топ комментарии
 
Ну і до чого тут Порошенко?У Вас також загострення,до весни ще далеко.
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Прожить дня не может без Порошенко , иначе не получит мзду , за свой вы****сер 😄
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Ну молодцы, оперативно сработали. А вообще, не понимаю я этих дебилов. Ну надоело тебе жить, ну залезь ты в петлю, прыгни с крыши. Зачем портить жизнь другим людям...
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Ну молодцы, оперативно сработали. А вообще, не понимаю я этих дебилов. Ну надоело тебе жить, ну залезь ты в петлю, прыгни с крыши. Зачем портить жизнь другим людям...
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Вряд ли ему жить не хочется. Скорее всего захотел на зону- бесплатный хавчик, жильё.) Ну и конечно журналисты прибрехивают, где это в Николаеве в 9-ти этажках газовые колонки?
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наверное имеют ввиду колонку индивидуального отопления
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Ну, Порошенко теж багато чого обіцяв. І ніхто його не посадив.
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Ну і до чого тут Порошенко?У Вас також загострення,до весни ще далеко.
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Те саме. Один і той же мотив.
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Прожить дня не может без Порошенко , иначе не получит мзду , за свой вы****сер 😄
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ой ти дурень, я втухаю. Як реп'ях форуму. Ти з шоколадної сотні?
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Дайте уроду лет 15 ипусть оплатит все, что можно - вызов ментов, газовщиков, моральные издержки.
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Так би ти відносився до своїх політиків, як до тої бідоти.
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Ну в следующий раз он не будет звонить чтобы не платить.
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Иной раз мыслишка проскакивает, после таких вот новостей- как хорошо, что я не в девятиэтажке живу! А всего лишь- в пяти. У меня- почти в два раза меньше шансов поиметь в соседи вот такого вот урода. В Мариуполе сейчас- лафа! Можно и домик неплохой купить, по бросовой цене, чем в принципе- снизить эти шансы до нуля. Что-то останавливает...
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На рассее живёшь , или в Мариуполе ?
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А ты откуда спрашиваешь? Из Хайфы? Или- из Ашкелона?
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Та, не провоцируй. Я так и знал, что ты из Самого Тель-Авива. Вона как на провинциальные Хайфу и Ашкелон обиделся.
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Провокация - это тест на ваши благоразумие, выдержку и мудрость.
Но увы , ни первого , ни второго , ни третьего я не заметил !
Давай , трудись дальше ....
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Даю! Сегодня аж две нормы залудил(с). То есть- два рейса отмотали, вместо одного. Потому- устал я... Спокойной всем ночи.
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Во дурак,теперь платёжка за газ прийдёт в тысячи гривен.
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Ага! И интересно, а он поубирал дома, перед тем как запустить в гости газовщиков и ментов ?!
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Да уж. Сейчас в многоетажках жить стремно. Мало того что куча дебилов и маразматиков вокруг, так еще их из мусора криворукие дебилы строили. Не зря сейчас из Киева все выезжают за город в частные дома а квартиры продают приезжим лохам из зажопинска.
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Муравейники- удел крайне бедных.Как авто .Купил и сразу цена начинает резко падать!Только апартаменты в исторических центрах ещё будут набирать цену.Остальные -фигушки!. Уже сейчас выгодней аренда!Поднакопил-сменил район или город,налоги на недвижимость не платить и декларация чистая ,как у ЮВТ .Вот нюх на тенденции у ЮВ. Опередила время лет на двадцать.Не то что шакал Аль Капоне!
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Дом взорвать газом невозможно,в Ютьюбе есть добрая сотня фото где был взрыв газа.Это на РАБссии в Магнитогорске гексоген не сработал
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Нахрен этот цирк? Собрался взорвать - взрывай, а не устраивай дозвоны...
Или ему просто хотелось сочувствия - так для этого горячая линия для суицидников есть...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияМужчина, открыв газ в своей квартире в Николаеве, угрожал взорвать 9-этажный дом, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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