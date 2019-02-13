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 Происшествия, Общество
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Все про:Великобритания (2082) Госпогранслужба (3183) граница (3182) задержание (5287) нарушения (687)

 "Саня, следующего выводи", - пограничники задержали двух британцев и молдаванина при попытке нелегально попасть в Украину. ВИДЕО

Пограничники задержали троих иностранцев во время попытки незаконно пересечь границу и нелегально попасть в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, два иностранца - граждане Великобритании, еще один - Молдовы.

Как оказалось, молдаванин переправлял британцев в Украину за деньги. Нарушителей задержали возле поселка Яськи Одесской области, когда те переправлялися через реку на лодке. Британцев оштрафовали и передали молдовским пограничникам. Гражданин Молдовы задержан на 2 месяца в рамках уголовного производства за незаконную переправку людей через госграницу.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Не рухай руками, бл#дь!" - двое мужчин напали на пограничника в ПП "Краковец" на границе с Польшей. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3111533
 
   
 Топ комментарии
 
Британці їшли в Черкаси посуд мити?
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они знали.

в Украине тарифы в 5 раз ниже, чем в Англии
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Если он в розыске или не хочет светить въезд по базам, то не может. В ДНР, например, хотели попасть.
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люди знают, что делают,

а то развели тут плач про зубажіння ...
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они знали.

в Украине тарифы в 5 раз ниже, чем в Англии
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ТАРИФ -система правил для створення ЦІНИ а не ціна. ,,,може ти про ЦІНУ хотів бзднути??? "Саню, наступного виводь", - прикордонники затримали двох британців і молдаванина на спробі нелегально потрапити в Україну - Цензор.НЕТ 3388
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у лентяев и косоруких зарплаты везде на уровне плинтуса.
Даже в Англии.
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Про зарплаты английские расскажи. Яке там зубожиння ага.
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до чего брексит довел, британцы тикают в украину...
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Если он в розыске или не хочет светить въезд по базам, то не может. В ДНР, например, хотели попасть.
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Может это были британцы Боширов и Петров?
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Какие-нибудь выродки вроде пособника сепаров грема филипса.
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А сопровождал их какой нибудь "сказочный" персонаж?
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В том то и прикол, что могут. Это какие то непонятные британцы.
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Та шо непонятного. Прикончили кого-нибудь...
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Задовбали вже ті британці, цигани довбані, лізуть і лізуть до нас, солодкого життя їм бач закортило.
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Я думаю, "британцы" лет 5 назад были мордвой.
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Проверить бы этих британцев на курский говор. "Саня, следующего выводи", - пограничники задержали двух британцев и молдаванина при попытке нелегально попасть в Украину - Цензор.НЕТ 496
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Да, похоже эти "британцы" родом из Челябинска и Йошкар-Олы. И пробирались в Украину не с самыми лучшими целями.
Так что зря их отдали молдаванам: на самом деле стоило разобраться чего это они пытались попасть в Украину в тёмную.
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А может это агенты МИ-6/. направленные в нароссию посмотреть рязанский шпиль и по пути в дыныры отравить англицким боевым ОВ "Oldmаn" Айо Бенеса? "Саню, наступного виводь", - прикордонники затримали двох британців і молдаванина на спробі нелегально потрапити в Україну - Цензор.НЕТ 3234
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надо было кино снимать. комедия британцы лезут в Украину.
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Це ті троє з чотирьох заробітчан, що мали легально працювати в Україні. Не встигли дочекатись оформлення.
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точно британцы в Сумскую область а молдаванин в Полтавскую.
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британские беженцы. а как вы хотели.
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Там часом не было вот этого британца?
"Саню, наступного виводь", - прикордонники затримали двох британців і молдаванина на спробі нелегально потрапити в Україну - Цензор.НЕТ 5631
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А чё они не могли просто въехать как люди?
Разве что Интерпол искал.
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И как же зовут этих самых "британцев" ? Мирча и Аурел небось....?
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"Британцев оштрафовали"

Сподіваюсь, що наступну групу шпигунів-диверсантів не буде затримано. Бо таким чином Британську імперію наші можуть розорити цими штрафами.
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Британцы скрываются от своего правосудия ,или просто искатели острых ощущений ,типа Чернобыля
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Если бы назвали фамилии британцев, думаю, что многое бы сразу прояснилось. Нормальному британцу, если он не раненый в голову, нелегально заезжать в Украину совершенно незачем. У них безвизовый въезд и такая клоунада им даже в голову не придет.
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Британцы?! Бгг...Чего только сраные погранцы не придумают чтобы оправдать свои приватизированные куски границ.
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Вот это реформы у нас провели! Бритацы лезут...
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То залишки ФСБ-шних британців з Солсбері "добираются огородамі-огородамі к х-лу"
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Хотели на жопу приключений (адреналина и экстрима), получили, что хотели!
Через КПП скучно и уныло, а так будет о чём рассказать!
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Британець ще не означає англієць. Після деколоніалізації залишилась купа територій під протекторатом ВБ, в самій Англії купа зброду з британськими паспортами - воюють за іділ, в аль-каїді, всякі муслімські братства. То мабуть хтось із них, в рашку напевне хотіли.
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Спасаясь от неминуемого брексита британские беженцы пытаются любыми способами попасть в Украину. "Саню, наступного виводь", - прикордонники затримали двох британців і молдаванина на спробі нелегально потрапити в Україну - Цензор.НЕТ 6283
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Неужели никто не понимает, что они ехали не в Украину? Скорее всего, хотели попасть в Турцию, а потом в Идлип
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Уважаемое издание "Censor" - есть одно замечание к тексту, точнее к одной фразе.
"Британцев оштрафовали и передали молдовским пограничникам" !!!

Название Молдова не склоняется !!!
Правильно надо писать -...передали пограничникам Молдовы !
Кстати это ва всех случаях
Спасибо за понимание и надеюсь учтёте в будущем
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Речь не о том пофиг мне или не пофиг, как ты выражаешся, а в правильности и грамотности писания !!! И не важно румын ли я, молдованин, украинец, и.т.д.
И ещё, могу тебя успокоить, я являюсь гражданином ЕС, притом даааавно !!!
Ну а ты можешь писать и дальше, похоже из Дурдома... Но это уже другая история.
Всем спокойной ночи откуда ты пишешь "Саню, наступного виводь", - прикордонники затримали двох британців і молдаванина на спробі нелегально потрапити в Україну - Цензор.НЕТ 5308 "Саню, наступного виводь", - прикордонники затримали двох британців і молдаванина на спробі нелегально потрапити в Україну - Цензор.НЕТ 9165
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От часи прийшли - британці почали ставати гастробайтерами в Україні "Саню, наступного виводь", - прикордонники затримали двох британців і молдаванина на спробі нелегально потрапити в Україну - Цензор.НЕТ 7855 "Саню, наступного виводь", - прикордонники затримали двох британців і молдаванина на спробі нелегально потрапити в Україну - Цензор.НЕТ 942
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Саня, следующего выводи", - пограничники задержали двух британцев и молдаванина при попытке нелегально попасть в Украину. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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