 "Саня, следующего выводи", - пограничники задержали двух британцев и молдаванина при попытке нелегально попасть в Украину. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, два иностранца - граждане Великобритании, еще один - Молдовы.
Как оказалось, молдаванин переправлял британцев в Украину за деньги. Нарушителей задержали возле поселка Яськи Одесской области, когда те переправлялися через реку на лодке. Британцев оштрафовали и передали молдовским пограничникам. Гражданин Молдовы задержан на 2 месяца в рамках уголовного производства за незаконную переправку людей через госграницу.
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а то развели тут плач про зубажіння ...
в Украине тарифы в 5 раз ниже, чем в Англии
Даже в Англии.
Так что зря их отдали молдаванам: на самом деле стоило разобраться чего это они пытались попасть в Украину в тёмную.
Разве что Интерпол искал.
Сподіваюсь, що наступну групу шпигунів-диверсантів не буде затримано. Бо таким чином Британську імперію наші можуть розорити цими штрафами.
Через КПП скучно и уныло, а так будет о чём рассказать!
"Британцев оштрафовали и передали молдовским пограничникам" !!!
Название Молдова не склоняется !!!
Правильно надо писать -...передали пограничникам Молдовы !
Кстати это ва всех случаях
Спасибо за понимание и надеюсь учтёте в будущем
И ещё, могу тебя успокоить, я являюсь гражданином ЕС, притом даааавно !!!
Ну а ты можешь писать и дальше, похоже из Дурдома... Но это уже другая история.
Всем спокойной ночи откуда ты пишешь