 "Саня, следующего выводи", - пограничники задержали двух британцев и молдаванина при попытке нелегально попасть в Украину. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, два иностранца - граждане Великобритании, еще один - Молдовы.

Как оказалось, молдаванин переправлял британцев в Украину за деньги. Нарушителей задержали возле поселка Яськи Одесской области, когда те переправлялися через реку на лодке. Британцев оштрафовали и передали молдовским пограничникам. Гражданин Молдовы задержан на 2 месяца в рамках уголовного производства за незаконную переправку людей через госграницу.

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