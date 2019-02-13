 "Вы не сторонник Владимира Путина? Уезжайте в другую страну", - лауреат премии ФСБ, российский музыкант Маршал. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью проекту вДудь.
"Я не понимаю, а кто его не сторонник? Вы нет? Ну, а зачем вы тогда живете здесь? Уезжайте в другую страну. Живите там", - заявил Маршал.
В 2006 году Александру Маршалу за исполнение цикла военно-патриотических песен была вручена премия ФСБ РФ. Маршал внесён СБУ в список лиц, которым запрещён въезд в Украину за незаконное пересечение государственной границы Украины.
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Лауреат премии "Лизун года", конкуренция просто шальная!
"Я - русский. Я тот самый "колорад".
Совдеповский отстой, рашист и вата.
Я тот, кто любит водку и Парад,
Я - отпрыск победившего солдата.
Не радуйтесь. Мы - не перевелись.
Нас много - не привыкших жрать от пуза.
Нам человечность прививала жизнь
в палатах умиравшего Союза..."
Я руський, мокша, меря и зырянин,
Хоть президент наш малорослый вепс,
Но все мы есть элитные славяне,
Кадыров с Шойгу нас ведут след-в-след,
А там мордвин Гундяй перекрестит послед.
У него мозги вообще есть?
Впрочем, риторический вопрос...
Для этого патологического вида характерно обожествление "солнцеликого вождя" - и готовность с радостным визгом репрессировать всех, кто хоть на полнейрона усомнится в его божественности.
...разєя?
Є суттєва різниця. У нас не кажуть: "Якщо не любиш Пєтю / Юлю / Олєжку / ... - їхай на Разєю". А от якщо не любиш Україну - тоді так. І це чесно.
Так само чесно це було б і для росіян - вимагати "якщо не любиш Сколіновстан - їдь деінде". До речі, хтось із них вже так і зробив. Наприклад, Олексій Серебряков.
Ничего личного, только бизнес!
Эдуард Шляпников
В запас
Пусть я не весь атлетически сложен
Трудно в запасе подать вам пример,
Но как всегда напрягается кожа
Там где вчера был натянут ремень.
Я молодеть по старинке небуду,
Но и стареть впредь уже нехочу,
Чтоб подымать снаряжения груду
Нужно погоны иметь по плечу.
Старость-гангрена кушает тело,
Но ещё плещет идеями мозг,
Главно в стране, это в Армию вера -
Важен и в целом солдата прирост.
Буйные годы, годы в походах
Я у Отчизны щедрот непросил:
Жил во времянках в окопах и дотах -
Вместо рублей вражье племя косил.
Руки сильны, но подводят запястья
Теми что горло душману душил.
В Армии было всё таки счастье -
Если победа по жилам... то жил.
Был и провалы - это не скрою,
Да, отступали под шквальным огнём !
Что бы прижаться отечески к строю
Нужно, конечно, быть ещё в нём.
Быть офицером не просто в запасе -
Можно в любой стать момент под ружьё...
Служба Отечеству только лишь красит
И, трепетать заставляет вражьё!
Верьте крепка наша армия тылом
Каждый готов вражью племю из нас
Врезать как надо ядерным дрыном
Чтобы навеки отправить в запас!
1) полная централизация власти; все решения, вплоть до малозначащих, принимаются в ханской ставке;
2) фигура великого хана сакральна и недоступна для критики;
3) ничто не выше воли великого хана, сам хан над законом, его решения=закон;
4) государство - не менеджмент для граждан; наоборот, все жители государства являются его рабами и слугами.
Массовая истерия в КНДР после смерти Ким Чен Ира
(видео настолько эмоциональное, что аж самому непроизвольно ревякать хочется )))))
1) следующий хан свалит все грехи на попередника *****, которого народ начнёт дружно проклинать (модель Хрущёв - Сталин),
2) ***** будет сакрализован и канонизирован (не важно, живой или мёртвый), понаставят памятников, поназывают улиц, городов и кораблей в его честь, о времени его правления будут ходить легенды, одна другой невероятнее (вариант Ким Ир Сен - Ким Чен Ир - ...),
3) следующий президент начнёт разворот рф к мировым ценностям - демократии, соблюдению прав человека и т.п.
Третий вариант добавил для прикола, он практически невероятен.
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Точно! Нам треба побільше тих, кому не подобається Україна!
Приїзжайте, - міласті просім, - всі ненависники України, - ми вас бєсплатно отправім домой 200-им рєйсом...
Маршал??
Ефрейтор
Получилось, что без Носкова Парк Горького стала такой себе средней группкой, кроме того интерес к perestroyka в начале 90-х- пропал, Бон Джови, у которых они лабали не разогреве - уже зевали, когда слышали название Парк Горького. Вот и подалась эта посредственность назад, домой.. Многие из ранее уехавших поперло тогда обратно: Шуфутинский, Успенская и др. - чтобы успеть на дележ пирога. Но так как этот фрукт не обладал какими-то вменяемыми вокальными данными - пришлось ложиться под кого угодно и петь всякую мутоту, лишь бы не смыли в канализацию - мацква в этом дока...
Але, до даної теми це не має жодного стосунку.
Вибачайте.
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Для чого йому перефарбовуватись, - воно й так дебіловатна істота, - від народження.
Всі нормальні люди світу дивляться на Кацапєрдію, як на дивний зоопарк фріків, створений Господом для наочного усвідомлення того, як не треба жити...