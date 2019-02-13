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Все про:музыка (582) Путин (24596) Россия (71977)

 "Вы не сторонник Владимира Путина? Уезжайте в другую страну", - лауреат премии ФСБ, российский музыкант Маршал. ВИДЕО

Российский музыкант Александр Маршал, заявил о своей поддержке президента РФ Путина и предложил выехать из России тем, кому не нравится нынешняя власть в России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью проекту вДудь.

"Я не понимаю, а кто его не сторонник? Вы нет? Ну, а зачем вы тогда живете здесь? Уезжайте в другую страну. Живите там", - заявил Маршал.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "И теперь я в говне, ты в говне, все в говне. Ну чего тебе, брат, не хватало?", - Андрей Макаревич написал песню о Крыме. ВИДЕО

...
В 2006 году Александру Маршалу за исполнение цикла военно-патриотических песен была вручена премия ФСБ РФ. Маршал внесён СБУ в список лиц, которым запрещён въезд в Украину за незаконное пересечение государственной границы Украины.

Смотрите также: "От чудесной силы улучшился интим", - иркутский музыкант Галанов написал песню "У меня на кухне Путина портрет". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3111487
 
   
 Топ комментарии
 
Неудавшийся рок-музыкант, перешедший в попсу, потом на военно-патриотическое подпевание режиму, чтоб заработать на "три корочки хлеба". Как-то не авторитетно выставлять эту птицу на ЦН.
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Бывший солист бывшей рок-группы бывшего СССР "Парк Горького". Посчитал себя крутым певуном и выехал в Америку. Пожил там, никому не нужный человечек и вернулся в родные пенаты. Стал петь попсу, так как ЕГО рок-"творчество" никто не слушал. Потом его чуткий нос подсказал, что выжить и жить хорошо можно только служа режиму.

Характер нордический, совести нет. От слова совсем.
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Судя по роже...маршал ...это старый *****...
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Да он и молодым был этим, как его... педиком. И помрет им. И похоронят его педиком. и сгниет педиком. И цветы на могилке вырастут какие-то странные.
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О, близнец никитки михалкова.
Лауреат премии "Лизун года", конкуренция просто шальная!
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дивна логіка в трубадура, себто коли ху.йло закончиться, маршалу доведеться виїхати з країни назавжди. печалька
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та ну, построят еще один мавзолей и объявят вечно живым, делов то
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Доспивався до ватки головного мозга, степной "Орёл", пардон - седой орел 🦅
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"Песня" этого урода:
"Я - русский. Я тот самый "колорад".
Совдеповский отстой, рашист и вата.
Я тот, кто любит водку и Парад,
Я - отпрыск победившего солдата.
Не радуйтесь. Мы - не перевелись.
Нас много - не привыкших жрать от пуза.
Нам человечность прививала жизнь
в палатах умиравшего Союза..."
"Ви не прихильник Володимира Путіна? Їдьте в іншу країну", - лауреат премії ФСБ, російський музикант Маршал - Цензор.НЕТ 60
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А какой он "русский" видно по его детскому фото с его мамой. "Ви не прихильник Володимира Путіна? Їдьте в іншу країну", - лауреат премії ФСБ, російський музикант Маршал - Цензор.НЕТ 4151
"Ви не прихильник Володимира Путіна? Їдьте в іншу країну", - лауреат премії ФСБ, російський музикант Маршал - Цензор.НЕТ 1980
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Игорь, это он про какую палату? Часом не номер 6? Тогда да, все про парня понятно. Даже простительно. Хотя мудак редкий, не спорю.
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Готов добавить:

Я руський, мокша, меря и зырянин,
Хоть президент наш малорослый вепс,
Но все мы есть элитные славяне,
Кадыров с Шойгу нас ведут след-в-след,
А там мордвин Гундяй перекрестит послед.
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Охренеть. То есть он прямым текстом говорит, что хозяин страны - вот это карликовое *****. Все остальные там у него в гостях, получается?
У него мозги вообще есть?
Впрочем, риторический вопрос...
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Как я выше сказал, это типичный образ "мышления" homo totalitaricus.
Для этого патологического вида характерно обожествление "солнцеликого вождя" - и готовность с радостным визгом репрессировать всех, кто хоть на полнейрона усомнится в его божественности.
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Калинин, читай последний опус Суркова, помощника путина "новая идеология мира - ПУТИНИЗМ". Поавда, смахивает на кретинизм, но то таке...
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Вот это словоблудие оставь при себе. В Украине это говорят ненавистникам страны и всего украинского, а не ненавистникам Порошенко, Тимошенко или Бойко. Разницу ощущаешь? У нас нет культа личности, как в рашкостане.
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"чемодан вокзал...."
...разєя? "Ви не прихильник Володимира Путіна? Їдьте в іншу країну", - лауреат премії ФСБ, російський музикант Маршал - Цензор.НЕТ 3513
Є суттєва різниця. У нас не кажуть: "Якщо не любиш Пєтю / Юлю / Олєжку / ... - їхай на Разєю". А от якщо не любиш Україну - тоді так. І це чесно.
Так само чесно це було б і для росіян - вимагати "якщо не любиш Сколіновстан - їдь деінде". До речі, хтось із них вже так і зробив. Наприклад, Олексій Серебряков.

"Ви не прихильник Володимира Путіна? Їдьте в іншу країну", - лауреат премії ФСБ, російський музикант Маршал - Цензор.НЕТ 2050
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Прелесно!А слабо предложить Путлеру новую государственную программу для всех не согласных с его правлением.Пусть людям выделят деньги на переезд.В конце,концов их деды всю жизнь на рАссЕю ботрачили,заработали внукам на переезд Через месяц в рАссЕи останется только ***** и его попколизы.Ну и боярышники с совсем отбитой ватой,для которых крымнаш главное событие в их жизни.Хоть они там ни когда не были и не будут.А то сидит тут,рассказывает.Они бы давно выехали,если бы бабки на переезд были.Да только им ***** столько баксов,как тебе,не платит!
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Ты не просто придурок! Ты такой же придурок как твой любимый окурок.
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"маршал" пронюханные мозги.. Президент це і є країна?? Капець дурдом..
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дебил не понимает что пупкин не россия.
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по словам этого петуха выходит, что рашка - личная собственность вовы-"лысое *****" со всеми холопами вкупе, с чем, собственно, этих холопов и поздравляю )
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Что у Маршалла не в порядке с головой!ну допустим мне не нравиться Путин и я уеду из РФ в другую страну ....а где гарантия что путин не придёт со своей армией в эту "другую" страну?! Как пришёл в Молдавию,Грузию и Украину?!
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Что вы прицепились к пацану?
Ничего личного, только бизнес!
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Идея для ваты! Надо сделать очешуительную коллаборацию - "маршал" поёт ртом скрепно-поцреотические стихи армейских поэтов Эдуарда Шляпникова и Валеры Знаменского "Ви не прихильник Володимира Путіна? Їдьте в іншу країну", - лауреат премії ФСБ, російський музикант Маршал - Цензор.НЕТ 1736

Эдуард Шляпников

В запас

Пусть я не весь атлетически сложен
Трудно в запасе подать вам пример,
Но как всегда напрягается кожа
Там где вчера был натянут ремень.

Я молодеть по старинке небуду,
Но и стареть впредь уже нехочу,
Чтоб подымать снаряжения груду
Нужно погоны иметь по плечу.

Старость-гангрена кушает тело,
Но ещё плещет идеями мозг,
Главно в стране, это в Армию вера -
Важен и в целом солдата прирост.

Буйные годы, годы в походах
Я у Отчизны щедрот непросил:
Жил во времянках в окопах и дотах -
Вместо рублей вражье племя косил.

Руки сильны, но подводят запястья
Теми что горло душману душил.
В Армии было всё таки счастье -
Если победа по жилам... то жил.

Был и провалы - это не скрою,
Да, отступали под шквальным огнём !
Что бы прижаться отечески к строю
Нужно, конечно, быть ещё в нём.

Быть офицером не просто в запасе -
Можно в любой стать момент под ружьё...
Служба Отечеству только лишь красит
И, трепетать заставляет вражьё!

Верьте крепка наша армия тылом
Каждый готов вражью племю из нас
Врезать как надо ядерным дрыном
Чтобы навеки отправить в запас!
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Саша "Маршал" Миньков, сам того не зная, идеально вписывается в принципы московитского государства, которые не менялись с XV века, будь то Московское княжество - Российская империя - СССР - рф. Принципы установлены ещё Чингис-ханом в Золотой Орде. Их назвал Борис Акунин:
1) полная централизация власти; все решения, вплоть до малозначащих, принимаются в ханской ставке;

2) фигура великого хана сакральна и недоступна для критики;
3) ничто не выше воли великого хана, сам хан над законом, его решения=закон;
4) государство - не менеджмент для граждан; наоборот, все жители государства являются его рабами и слугами.
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Интересно, будет ли после смерти ***** на росисе что-то примерно такое?
Массовая истерия в КНДР после смерти Ким Чен Ира

(видео настолько эмоциональное, что аж самому непроизвольно ревякать хочется "Ви не прихильник Володимира Путіна? Їдьте в іншу країну", - лауреат премії ФСБ, російський музикант Маршал - Цензор.НЕТ 122 )))))
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Думаю, что возможно. Вижу три варианта:
1) следующий хан свалит все грехи на попередника *****, которого народ начнёт дружно проклинать (модель Хрущёв - Сталин),
2) ***** будет сакрализован и канонизирован (не важно, живой или мёртвый), понаставят памятников, поназывают улиц, городов и кораблей в его честь, о времени его правления будут ходить легенды, одна другой невероятнее (вариант Ким Ир Сен - Ким Чен Ир - ...),
3) следующий президент начнёт разворот рф к мировым ценностям - демократии, соблюдению прав человека и т.п.
Третий вариант добавил для прикола, он практически невероятен.
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Третий вариант имеет вероятность, сравнимую с переходом пауков или сколопендр на питание нектаром цветов "Ви не прихильник Володимира Путіна? Їдьте в іншу країну", - лауреат премії ФСБ, російський музикант Маршал - Цензор.НЕТ 7916
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Он такой же маршал как и я генералиссимус. Его имя просто шурик миньков, певец ртом кремлевской попсы и победобесного шансона.
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Местной вате тоже хочется сказать аналогично: не нравится Украина, валите... не мутите тут воду, твари.
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Местной вате тоже хочется сказать аналогично: не нравится Украина, валите... не мутите тут воду, твари.
************
Точно! Нам треба побільше тих, кому не подобається Україна!
Приїзжайте, - міласті просім, - всі ненависники України, - ми вас бєсплатно отправім домой 200-им рєйсом...
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И голос фальшивый, и душа пустая. Всегда переключу канал, когда вижу его рожу. Мерзкий тип.
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Я его знаю давно,теперь я понимаю,почему ОНО не осталось (в молодости) в США. Просто с таким голосом ,только кричать, ЗАНЯТО,В ТУАЛЕТЕ!!!!))))
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что за исконно русское имя
Маршал??
Ефрейтор
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вся артшобла на отсосе у карлика,кушать то хоцца,вот и на четвереньках ,с высунутым языком и в стойло петь "боже ху-ла храни,так зато маршал-конской авиации.
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Есть пуйло - есть рассея, нет пуйла- нет рассеи... Скорей бы.
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Как хочется поплескаться в ласковых волнах Океана Мечты на месте бывшей нарассии.
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Фамилия Меньков его не устраивала - Маршала ему подавай...
Получилось, что без Носкова Парк Горького стала такой себе средней группкой, кроме того интерес к perestroyka в начале 90-х- пропал, Бон Джови, у которых они лабали не разогреве - уже зевали, когда слышали название Парк Горького. Вот и подалась эта посредственность назад, домой.. Многие из ранее уехавших поперло тогда обратно: Шуфутинский, Успенская и др. - чтобы успеть на дележ пирога. Но так как этот фрукт не обладал какими-то вменяемыми вокальными данными - пришлось ложиться под кого угодно и петь всякую мутоту, лишь бы не смыли в канализацию - мацква в этом дока...
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Это труба .хотя чему удивляться пришло время обосрали имена и переменовали города Ленина,Сталина.Брежнева и ***** ОБОСРУТ да так что и страны такой нестанет как РАША-...ша!!!
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И это правильно. Оставшихся будет безболезненнее уничтожить под корень
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путин головного мозга. А исполнитель был неплохой... Правда, слепой...Руцкая национальная болезнь, однако...
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а шо воно таке спело хитовое???я такое не знаю
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это "парк горького" пел.Мыкола Шкарпетка співав.Ніякого "марсаля" там і близько не було
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Зачем цензор постит этих мразей да ещё и кацапов. Неужели нам не хватает наших украинских мразей??
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А почему бы и не уехать? Вместе с домом и вокзалом,аэропортом и вообще- всем городом?
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Вилізший з нафталіну черговий совок . Тираж погашення пройшов давно
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Вот только забыл жополиз, что обратное не менее справедливо. Не хочет выродков того же Хутина и его кодлы, живущих на бездуховном Западе, назад в родные рассейские говна позвать?
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Адінокая валчіца... Маршал з нього, як з гімна куля, полізло з собачим куєм у вовчий ряд.
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И тут вылазят порохоботы и начинают вопить "Парашенка единственнай праукраинскай кандидат, астальные - за паребрик".
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Я з вами згоден, по-перше.
Але, до даної теми це не має жодного стосунку.
Вибачайте.
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не умеющий петь типа "рокер" топит за карлика, как точно охарактеризовал "рабов"
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Этот генетический мусор выл - "как упоительны в роиссе вечера ... под хруст французской булки ". Кусок расейского говна .
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по сравнению с Носковым, который действительно круто пел в Парке - этот "певец" жалок
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Донецк, Крым, и все кто любит Путина, все на хер в россию!!!
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Одно радует, что эти уроды естественным путем покидают этот мир и переселяются поближе к кобзону, табакову и прочей нечисти..
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Что они курят,вьюху не смотрел,достаточно увидеть это рыло..
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Следуя его "логике" нужно всех любителей путина со всего мира срочно вернуть на истерическую родину! Пусть любят его дома!!!
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А зачем выезжать , путяшка скорее смертное существо ,чем бесмертное. А там глядишь и Империя рухнет, история таких примеров знает много!
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своим соплеменникам в Украине такое ему слабо повторить? чтоб валили из Украины если не нравится
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запурядная хитрожопая продажная плять. Все уже забыли как он - этот типомаршал с корешами лизали любые жопы в США - чтобы лабать в любой иммигрантской рыгаловке . Никому стал не нужен в USA - вернулся лизать жопу плешефюреру. Это говно еще называет себя "музыкантом".
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Яке воно мерзотне.Але орденом "Вірний жополиз"нагородити треба.
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Самозваный "маршал" и в рядовых пробыл не долго. Из училища (штурманов) его быстро выперли,папа не помог.Паясничал ,песни пел блатные и венцом карьеры- поездка в США. Эмигрантам "Парк Горького" не понравился ,а аборигенам не понравился их английский. Пришлось вернуться ни с чем.Зато, ФСБ взяло на заметку "гастролера". Тут и подвернулась спасительная идея -перекрасится в ярого патриота . Надежно для прокорма и власти не трогают. Заботится подлец об сытой старости. Но ,Бог шельму метит.....
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перекрасится в ярого патриота
*************
Для чого йому перефарбовуватись, - воно й так дебіловатна істота, - від народження.
Всі нормальні люди світу дивляться на Кацапєрдію, як на дивний зоопарк фріків, створений Господом для наочного усвідомлення того, як не треба жити...
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Вы не сторонник Владимира Путина? Уезжайте в другую страну", - лауреат премии ФСБ, российский музыкант Маршал. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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