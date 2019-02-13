 "Вы не сторонник Владимира Путина? Уезжайте в другую страну", - лауреат премии ФСБ, российский музыкант Маршал. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью проекту вДудь.

"Я не понимаю, а кто его не сторонник? Вы нет? Ну, а зачем вы тогда живете здесь? Уезжайте в другую страну. Живите там", - заявил Маршал.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "И теперь я в говне, ты в говне, все в говне. Ну чего тебе, брат, не хватало?", - Андрей Макаревич написал песню о Крыме. ВИДЕО

...

В 2006 году Александру Маршалу за исполнение цикла военно-патриотических песен была вручена премия ФСБ РФ. Маршал внесён СБУ в список лиц, которым запрещён въезд в Украину за незаконное пересечение государственной границы Украины.

Смотрите также: "От чудесной силы улучшился интим", - иркутский музыкант Галанов написал песню "У меня на кухне Путина портрет". ВИДЕО