 "Не рухай руками, бл#дь!" - двое мужчин напали на пограничника в ПП "Краковец" на границе с Польшей. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, инцидент произошел сегодня на рассвете.
Два гражданина Украины на мікроавтобусе "Мерседес" украинской регистрации пытались выехать в соседнюю страну, но не предъявили пограничникам необходимый для пересечения границы международный страховой сертификат.
Возмутившись отказом в пересечении границы, мужчины вступили в спор с пограничником и совершили на него нападение. После этого заблокировались в своем автомобиле.
На место происшествия была вызвана полиция и после неоднократных предупреждений нарушителей достали из машины силой, выбив окно.
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(2) Западенские вуйки - любимейший электорат Ющенко. • Хоть я и с востока и непосредственного отношения к бендерам и вуйкам не имею.... • Вуйки - это националистические политические силы. • Вуйки (свидомые) присвоили себе право выступать от имени всех украинцев, при этом ведя себя враждебно по отношению к России и русским. • Жестокий ответ маскальского царя куевским вуйкам. • Пиндоские вуйки рулят Украиной. • Как-же твои вуйки могли воевать против немцев, если они им служили?
Більшості людей ,у котрих обидві півкулі працюють синергійно, глибоко по барабану що собі пишуть розмаїті недоУмки!
Якщо живлення лівої півкулі занижено гомеостазом або з іншої причини то права півкуля отримує більше кисню і поживних речовин. Тоді щоб її перезбудити вистачає навіть пук комарика на відстані кілометра.
Я назвав чоловіка дядьком, та вам забаглось що це образа...ображайтесь на бабок повитух, що вас прийняли у ваших матерів...
А надивившись за кордоном на вуйків-рагулів вважаю, що Зе ще з повагою показав цей контингент.
По друге ці ніщеброди , як просили так і просять 50 грн , особливо зараз коли бляхарі по 2 суток стоять на кордоні . Про це вони не хочуть показати кіно .
На бляхах - смотрят на лицо, если на лице написано, шо сигаретами затарен - могут шо-то и попросить конечно.
вызвал полицию, снял на видео и т.д.
ездил и езжу через границу не раз, всякие моменты есть, но чтобы напасть вот так, это круто.
пусть бы он так на поляка напал. . . Уже был труп.
владельцев наземных транспортных средствСтатья 16. Использование страховых сертификатов
международной системы автомобильного страхования "Зеленая карта" В случае выезда
транспортного средства, зарегистрированного в Украине, в страны - члены международной
системы автомобильного страхования "Зеленая карта" владелец такого
транспортного средства обязан иметь действующий договор международного
страхования, удостоверенный соответствующим унифицированным страховым
сертификатом "Зеленая карта". Але не визначено, хто має перевіряти!Выезд из Украины в страны - члены международной системы
автострахования "Зеленая карта" транспортного средства,
зарегистрированного в Украине, в случае отсутствия договора международного
страхования, заключенного со страховщиком - полным членом МТСБУ и заверенного соответствующим
унифицированным страховым сертификатом "Зеленая карта", запрещается.
{Статья 16 дополнена частью второй согласно Закону N 5090-VI от 05.07.20 Об обязательном страховании гражданско-правовой
ответственности владельцев наземных транспортных средствСтатья 54. Обязанности органов Государственной пограничной
службы Украины относительно проверки обязательного страхования
гражданско-правовой ответственности при пересечении транспортным средством
государственной границы Украины {Название статьи 54 с
изменениями, внесенными согласно Закону N 5459-VI от 16.10.2012}
54.1. Должностные лица соответствующих органов
Государственной пограничной службы Украины осуществляют проверку наличия
действующего на территории Украины договора обязательного страхования
гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств,
пересекающих государственную границу Украины, независимо от принадлежности и
места регистрации транспортного средства.Жодного слова про "зелену карту"!
Граждане могли оспорить законность требования погранца. Но распускать руки, бить его - это запредельное скотство.
Сам спорил с ними и не раз. Но никогда даже в мыслях не было прикоснуться к нему рукой,
Всё точка.
И не над пробовать казаться умным, если нет для этого ни малейших оснований.
Это я о тебе, Быков.
Но я о другом. Есть простая логика: Никто не имеет права на государственного чиновника, каковым является Погранец, кидаться с кулаками. Как в прочем и на любого другого. Я их тоже страшно не люблю и есть на то причины. Но победить это уродство можно только действуя правильно! То, что там творится бардак - этого не знает только ленивый. Но никто из поляков никогда не позволит себе то же в от ношении своего сотрудника пограничной стражи. Как, кстати, и наш никогда не кинется на поляка - сразу тюрьма.
А вот имел ли Погранец право проверять - это уже вопрос с другой оперы. Наверное не имел. Но и действовать надо было соответственно: Заглушить авто, и не выходя с автомобиля потребовать встречи со старшим смены и предупредить, что незаконные требования пограничника они будут документировать на видео...
Если чего- то требует закон для пересечения границы, то выполни все требования до того, как ты покинешь территорию страны.
Точка! И нех тут заниматься исключительно украинским ноу-хау - трактовать законы исключительно под себя,
Ст. 16 ЗУ О страховании от 07.03.1996 № 85/96-ВР http://kodeksy.com.ua/ka/o_strahovanii/statja-16.htm
последний абзац:
В случае выезда зарегистрированного в Украине автотранспортного средства на территорию другой страны-члена международной системы автострахования " Зеленая карта ", владелец такого транспортного средства обязан заключить договор международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, действие которого распространяется на эти страны, и получить от страховщика-полного члена Моторного (транспортного) страхового бюро страховой сертификат " Зеленая карта " единого образца, который принят во всех странах-членах этой международной системы страхования.
Викси Волна
Відтепер, коли водій перетинає кордон України на авто та пред'являє працівнику Державної Прикордонної Служби чинний договір міжнародного страхування, укладений зі страховиком - повним членом МТСБУ, що посвідчений відповідним уніфікованим сертифікатом «Зелена картка» (ст. 16 ЗУ про ОСЦВВНТЗ), то представник ДПСУ, у свою чергу, в режимі реального часу здійснює запит до ЦБД МТСБУ через систему «ГАРТ-1». У випадку, якщо в Базі даних МТСБУ відсутня інформація про укладення відповідного страхового договору - такому транспортному засобу виїзд з України до країн - членів міжнародної системи автострахування «Зелена Картка, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.
13.02.2019 17:44
С слабо написать инструкции по которым парень должен был разрядить 5 патронов из штатного автомата в морду этому дебилу?!
https://www.infa.ua/strilianyna-u-prymiskij-elektrychtsi-troie-p-ianykh-pasazhyriv-distaly-poranen/#
- елекропотяг Київ-Миронівка.