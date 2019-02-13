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Все про:Госпогранслужба (3183) задержание (5287) нападение (1686)

 "Не рухай руками, бл#дь!" - двое мужчин напали на пограничника в ПП "Краковец" на границе с Польшей. ВИДЕО

Два гражданина Украины напали на пограничника во время пересечения границы в ПП "Краковец". Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, инцидент произошел сегодня на рассвете.

Два гражданина Украины на мікроавтобусе "Мерседес" украинской регистрации пытались выехать в соседнюю страну, но не предъявили пограничникам необходимый для пересечения границы международный страховой сертификат.

Возмутившись отказом в пересечении границы, мужчины вступили в спор с пограничником и совершили на него нападение. После этого заблокировались в своем автомобиле.

На место происшествия была вызвана полиция и после неоднократных предупреждений нарушителей достали из машины силой, выбив окно.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Гражданин Румынии пытался вывезти из Украины более 1500 пачек контрабандных сигарет. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3111469
 
   
 Топ комментарии
 
В США оба уже через 5 минут лежали в черных мешках...
Идиоты не должны давать потомство...
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О, на зоне пополнение! И бусик кому-то достанеться. Жаль конечно, что погранцы не стреляли(желательно в область мошонки) в эту рогатню =(
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Ну, кому-то Сев. Корея пример. Там и оружие в велике не спрячешь и окно открывать не надо и руки всегда на руле.
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от тобі москальські цитати:
(2) Западенские вуйки - любимейший электорат Ющенко. • Хоть я и с востока и непосредственного отношения к бендерам и вуйкам не имею.... • Вуйки - это националистические политические силы. • Вуйки (свидомые) присвоили себе право выступать от имени всех украинцев, при этом ведя себя враждебно по отношению к России и русским. • Жестокий ответ маскальского царя куевским вуйкам. • Пиндоские вуйки рулят Украиной. • Как-же твои вуйки могли воевать против немцев, если они им служили?
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Так довго збирати "цитати" кретинів з просторів ІетерНєту? "Не рухай руками, бл#дь!" - двоє чоловіків напали на прикордонника в ПП "Краковець" на кордоні з Польщею - Цензор.НЕТ 7800
Більшості людей ,у котрих обидві півкулі працюють синергійно, глибоко по барабану що собі пишуть розмаїті недоУмки!
Якщо живлення лівої півкулі занижено гомеостазом або з іншої причини то права півкуля отримує більше кисню і поживних речовин. Тоді щоб її перезбудити вистачає навіть пук комарика на відстані кілометра. "Не рухай руками, бл#дь!" - двоє чоловіків напали на прикордонника в ПП "Краковець" на кордоні з Польщею - Цензор.НЕТ 2892
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--Григорій-- - ти ще спитай хто така Вуйна чи Стрийна. Про Стрийка я взагалі мовчу "Не рухай руками, бл#дь!" - двоє чоловіків напали на прикордонника в ПП "Краковець" на кордоні з Польщею - Цензор.НЕТ 1549
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Перепрошую за вуйко ... раз Вам так зле від "вуйко" най буде рагуль чи йолуп, так краще ?
Я назвав чоловіка дядьком, та вам забаглось що це образа...ображайтесь на бабок повитух, що вас прийняли у ваших матерів...
А надивившись за кордоном на вуйків-рагулів вважаю, що Зе ще з повагою показав цей контингент.
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відповідь зрозуміла - пейсатий квартал рулить в головах таких, як ви
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Третий армагедец - я зазвичай називаю більш зрозумілим словом - Бики "Не рухай руками, бл#дь!" - двоє чоловіків напали на прикордонника в ПП "Краковець" на кордоні з Польщею - Цензор.НЕТ 3427
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А я надивившись на таких дебілів як ти називаю вас ... ну, ти мене зрозумів.
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Рагулі папалі ! Ці вуйки знахабніли, при Януковичу сиділи як миші платили всім від погранца до участкового, ганяли шрот, бляхи, контрабас. Тепер їм здається що платити не треба, але забули що якщо не платиш то треба робити все за правилами. Друге вони забули чи ложили на все. Працювати рагулі не будуть навіть під страхом смертної кари - ліпше контрабас, а головне аби не платити.
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Не вірте з першого разу цьому відео - воно може бути далеко не повним і причиною такої поведінки цих громадян якої я не підтримую може бути зовсім інше. Один раз мав можливість переконатись у цьому на власній шкірі - допомогла власна камера в автомобілі.
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Ты дурак? ПРИЧИНА значения не имеет. Иначе - коллапс государства.
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Сам ти ДУРАК!!! А якщо без причини - в мене була подібна ситуація коли я просто відмовився давати хабара дійшло до наручників і врятувала мене власна камера з мого автомобіля а такі як ти дебіли стояли кругом і мовчали як води в рот набрали бо в кожного в автомобілі були заховані алкоголь і цигарки.
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Ага, вище ти написав про 1000чі разів перетину кордону, а тут хабар давати відмовився... Розкажи-ка, на якому заводі працюєш, скільки з/пл... Чи злочинна влада не дає працювати?
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Уяви собі -тисячі разів перетинав кордон а жодного разу хабара не давав а де я працюю і чим заробляю не твого свинячого рила справа! І ще про "коллапс" - по крайній мірі на кордоні він почав наступати тоді коли генерал-бізнесмен і по сумісництву агент ФСБ Литвин (знаєш про такого) "командуючи" прикордонниками доларовим мільйонером став. А зараз один із замовників вбивства Гонгадзе його рідний брат у Раді депутатом засідає - а саме від таких коллапс держави починається а не від двох придурків які на кордоні дебош влаштували. Якби там все було по закону то не було б необхідності викладати це відео в інтернеті - а просто по закону заарештувати їх і по закону притягнути до відповідальності.
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Ага, так, я в курсі - "чого чіплятися до людей - вони виживають! Краще подивіться, що в Раді твориться!" - чув і від контрабасів і від бляхерів і від бурштинників... Чим заробляють люди ТИСЯЧІ раз перетинаючи кордон, я приблизно уявляю...
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Так ти Ківа? А я думав з нормальною людиною розмовляю! Згинь нечисть!!!
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Таке питання: Після нападу на офіцера на пункті прикордоного переходу не ведеться вогонь на ураження? Чи це просто пару баранів вояки пожаліли?
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Учитывая, что это ГРАНИЦА! 2-3 предупредительных в воздух, после чего по колесам машины и жесткий штурм кабины с поломанными ребрами и челюстями. Только так быдло можно привести в чувство.
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эти люди вообще оборзели, США их бы на поражение сразу, а тут с ними еще церемонятся
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Ви б тільки стріляли . По перше , яка справа погранцям до страхування . Я можу пересікти кордон і купити поліс в польській агенції прямо на кордоні .
По друге ці ніщеброди , як просили так і просять 50 грн , особливо зараз коли бляхарі по 2 суток стоять на кордоні . Про це вони не хочуть показати кіно .
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Якщо мерс на бляхах то має мати дійсну зелену карту
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На киевских номерах никто никогда ничего не просит.
На бляхах - смотрят на лицо, если на лице написано, шо сигаретами затарен - могут шо-то и попросить конечно.
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Нечего нападать на пограничника, даже если тот хотел взятку.
вызвал полицию, снял на видео и т.д.
ездил и езжу через границу не раз, всякие моменты есть, но чтобы напасть вот так, это круто.
пусть бы он так на поляка напал. . . Уже был труп.
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А это все плоды ливаруции годнасти! Каждая, даже самая мелкая мразота ы быкота поняла, что на власть можно класть свою рагульскую болтяру и не переть напролом, быковать, распускать руки...а чего уж - если что можно покричать "ганьба", собрать толпу таких же уродов, пойти сжечь райотдел и поменять власть на еще больших отморозков...Вот теперь и кушайте на здоровье плоды своей сраной "годнасти".... рядовых погранцов жаль конечно, что живут и работают в такой прекрасной стране где у основного поголовья народонаселения абсолютно отсутствуют не только мозги, но и даже рефлексы страха перед законом и властью... нужно было отмудохать хотя бы рагулей - может хоть эти бы запомнили что с представителем власти быковать - это тюрьма!
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Люди, вы внимательно прочитали сообщение? А то все сразу "быдло", "рагули". На себя посмотрите. А началось с того, что погранец начал требовать "зелёную карту", что есть превышение служебных полномочий, т. к. эта страховка не входит в перечень документов, необходимых для пересечения украинской границы. Паспорт и техпаспорт на бус и всё. Зелёную карту могли спросить поляки и то не имеют права не впустить, если сказать, что сразу же купишь. Возможно, погранец был на проценте у страховой. Их много около КПП. И на такие мансы надо было звать старшего смены, а не быковать и давать повод для применения силы. Всё как всегда - два барана на мосту и незнание законов.
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не пускают без зеленой карты и сказка потом куплю не прокатывает. а если ты сразу после шлагбаума раздолбаешь 10 машин??? или сам шлагбаум??? и ты без страховки
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пане, Дохтор..... з частиною сказаного погоджуся(не мають права вимагати Зелену карту на території України), але є стара постанова Кабміну, згідно якої, прикордонники зобовязані це робити і Зелена карта має бути зареєстрована в МТСБУ.... Питання тільки в тому, чому про цю постанову згадали тільки вчора і почали її виконувати? Можливо, це вказівка Собакова, який пробує грати в якісь свої ігри
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Вибачте, що російською, але перше, що знайшов.Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности
владельцев наземных транспортных средствСтатья 16. Использование страховых сертификатов
международной системы автомобильного страхования "Зеленая карта" В случае выезда
транспортного средства, зарегистрированного в Украине, в страны - члены международной
системы автомобильного страхования "Зеленая карта" владелец такого
транспортного средства обязан иметь действующий договор международного
страхования, удостоверенный соответствующим унифицированным страховым
сертификатом "Зеленая карта". Але не визначено, хто має перевіряти!Выезд из Украины в страны - члены международной системы
автострахования "Зеленая карта" транспортного средства,
зарегистрированного в Украине, в случае отсутствия договора международного
страхования, заключенного со страховщиком - полным членом МТСБУ и заверенного соответствующим
унифицированным страховым сертификатом "Зеленая карта", запрещается.
{Статья 16 дополнена частью второй согласно Закону N 5090-VI от 05.07.20 Об обязательном страховании гражданско-правовой
ответственности владельцев наземных транспортных средствСтатья 54. Обязанности органов Государственной пограничной
службы Украины относительно проверки обязательного страхования
гражданско-правовой ответственности при пересечении транспортным средством
государственной границы Украины {Название статьи 54 с
изменениями, внесенными согласно Закону N 5459-VI от 16.10.2012}

54.1. Должностные лица соответствующих органов
Государственной пограничной службы Украины осуществляют проверку наличия
действующего на территории Украины договора обязательного страхования
гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств,
пересекающих государственную границу Украины, независимо от принадлежности и
места регистрации транспортного средства.Жодного слова про "зелену карту"!
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якось ця вся ситуація не зовсім відповідає здоровому глузду і міжнародним нормам - вимоги до вїзду на територію ЄС може ставити тільки ЄС..... і якщо наш водій хоче на польській стороні купити польський поліс страхування, то це його право..... і перевіряти наявність Зеленої карти можуть тільки польські прикордонники, оскільки на території України вона не діє
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Быков, не быкуй. Не дано нам рассказывать по чём в Одессе рубероид:
Граждане могли оспорить законность требования погранца. Но распускать руки, бить его - это запредельное скотство.
Сам спорил с ними и не раз. Но никогда даже в мыслях не было прикоснуться к нему рукой,
Всё точка.
И не над пробовать казаться умным, если нет для этого ни малейших оснований.
Это я о тебе, Быков.
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Слышь, НацЕг, я ещё больший нацЕг, чем ты. Поэтому, не говори мне, что делать и я не буду говорить, куда тебе идти. Я не оправдываю и тех двух ушлёпков и погранца. Не надо было руки распускать а звать старшего смены. И они за свой провтык получили сполна и ещё получат. И не тебе оценивать мой IQ, я уж как-нибудь сам. ОК?
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Ок, извини, не буду оценивать.... НацЕг - это сокращённо "Національний Егоїст".
Но я о другом. Есть простая логика: Никто не имеет права на государственного чиновника, каковым является Погранец, кидаться с кулаками. Как в прочем и на любого другого. Я их тоже страшно не люблю и есть на то причины. Но победить это уродство можно только действуя правильно! То, что там творится бардак - этого не знает только ленивый. Но никто из поляков никогда не позволит себе то же в от ношении своего сотрудника пограничной стражи. Как, кстати, и наш никогда не кинется на поляка - сразу тюрьма.
А вот имел ли Погранец право проверять - это уже вопрос с другой оперы. Наверное не имел. Но и действовать надо было соответственно: Заглушить авто, и не выходя с автомобиля потребовать встречи со старшим смены и предупредить, что незаконные требования пограничника они будут документировать на видео...
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Я якось їхав в Польшу через Шегині зі знайомим то він зелену карту купив на польській стороні перед шлагбаумом поки стояли в колейці
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*** как эти дебилы до совершеннолетия дожили? В США получили бы оба по свинцовой оплеухе или сели бы лет на 10 если выжили.
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Оторвать, ***** ноги и пусть ездят на авто в с ручным управлением.
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Це ще раз говорить про те , що це не питання працівників ДПС на кордоні . Максимум , що вони повинні зробити , то попередити водіїв про обов"язковість наявності зеленої карти , а не залазити мені в кишеню і диктувати де я повинен цей документ купити Ще раз . На території України я не зобов"заний мати зелену карту На скільки мені відомо , прикордонник якраз і знаходиться на території України . А як я буду їхати по інотеритоії , нехай голова болить мене і прикордонника країни куди я їду
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Блдь, есть простая логика:
Если чего- то требует закон для пересечения границы, то выполни все требования до того, как ты покинешь территорию страны.
Точка! И нех тут заниматься исключительно украинским ноу-хау - трактовать законы исключительно под себя,
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Я выше дал выдержки из закона. А тебя всё устраивает? А почему я не могу застраховаться на 3 дня, 10 дней? Может, мне не нужна страховка на 15 дней. Почему Кабмин устанавливает стоимость и что в неё входит? Может, если бы эти вопросы были урегулированы в пользу граждан, то они и страховку бы покупали без вопросов.
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Вы ошибаетесь
Ст. 16 ЗУ О страховании от 07.03.1996 № 85/96-ВР http://kodeksy.com.ua/ka/o_strahovanii/statja-16.htm
последний абзац:

В случае выезда зарегистрированного в Украине автотранспортного средства на территорию другой страны-члена международной системы автострахования " Зеленая карта ", владелец такого транспортного средства обязан заключить договор международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, действие которого распространяется на эти страны, и получить от страховщика-полного члена Моторного (транспортного) страхового бюро страховой сертификат " Зеленая карта " единого образца, который принят во всех странах-членах этой международной системы страхования.
﻿
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Выше я привёл эту статью. Да, я обязан. Но кто имеет право проверить и какие санкции? Обязанности погранцов в этой сфере определяет ст 54. Но там ни слова про зелёную карту. Хотя МТСБУ утверждает, что они обязаны проверять, но мне кажется, что это или обман или подмена понятий.
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Здесь более обстоятельный ответ
Викси Волна
Відтепер, коли водій перетинає кордон України на авто та пред'являє працівнику Державної Прикордонної Служби чинний договір міжнародного страхування, укладений зі страховиком - повним членом МТСБУ, що посвідчений відповідним уніфікованим сертифікатом «Зелена картка» (ст. 16 ЗУ про ОСЦВВНТЗ), то представник ДПСУ, у свою чергу, в режимі реального часу здійснює запит до ЦБД МТСБУ через систему «ГАРТ-1». У випадку, якщо в Базі даних МТСБУ відсутня інформація про укладення відповідного страхового договору - такому транспортному засобу виїзд з України до країн - членів міжнародної системи автострахування «Зелена Картка, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

13.02.2019 17:44

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Жаль пограничников засудят как полицейских в Киеве !!!! Ведь перед хамами теперь надо становиться на колени !!!!!
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Я так побачив, що розумні коментарі ТІЛЬКИ від україномовних. Решті, якщо не вистачає розуму вивчити рідну мову, то і не вистачає розуму написати щось розумне. Тут і Вілкул, і Юля, і Петя.
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Судя по акценту, неадекваты с Донбасса "Не рухай руками, бл#дь!" - двоє чоловіків напали на прикордонника в ПП "Краковець" на кордоні з Польщею - Цензор.НЕТ 9608
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Судячи з лексики твої брати по розуму. "Не рухай руками, бл#дь!" - двоє чоловіків напали на прикордонника в ПП "Краковець" на кордоні з Польщею - Цензор.НЕТ 807
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А П 6d5dcd2e - абревіатура АП - це АП ***** ? Мозгожопий, ти давай "від себе" нічого не добавляй, бо паливо "Не рухай руками, бл#дь!" - двоє чоловіків напали на прикордонника в ПП "Краковець" на кордоні з Польщею - Цензор.НЕТ 9843
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на 0,48 хвилині "ми інваліди" - ну то зрозуміло))
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Водій мав мати договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, "зелена карта" погранца хвилювати не мала.
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Вилкул и Кива уже вылетели в местный райсуд с чемоданом бабла.
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Подивившись відео, почитавши коменти дійшов до висновку, що "яке їхало, таке й здибало".
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У нас такие нежные погранцы!..
С слабо написать инструкции по которым парень должен был разрядить 5 патронов из штатного автомата в морду этому дебилу?!
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"Жёсче Витенька надо"... Нет, правда - очень уж толерантно и аккуратно с подобными уродами общаются...
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Відтепер, коли водій перетинає кордон України на авто та пред'являє працівнику Державної Прикордонної Служби чинний договір міжнародного страхування, укладений зі страховиком - повним членом МТСБУ, що посвідчений відповідним уніфікованим сертифікатом «Зелена картка» (ст. 16 ЗУ про ОСЦВВНТЗ), то представник ДПСУ, у свою чергу, в режимі реального часу здійснює запит до ЦБД МТСБУ через систему «ГАРТ-1». У випадку, якщо в Базі даних МТСБУ відсутня інформація про укладення відповідного страхового договору - такому транспортному засобу виїзд з України до країн - членів міжнародної системи автострахування «Зелена Картка, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.
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Дураками-же родятся...теперь ещё повесят сопротивление полиции...
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А хтось може сказати на підставі якого закону прикордонники можуть ту страховку перевіряти?
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Колхозным быдлом был - колхозным быдлом и остался, несмотря на евро-иномарку.
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Прикордонникам респект! В Америці за напад на прикордонника( поліцейського ) пристрілили би або застосували електро шокер.
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Мудаків яворівських поставити раком і відправити в 24 бригаду.
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ну двоякое чувство...там шо погранцы, шо вуйки друг друга стоят, через это кпп проезжал неоднократно, кум кумом погоняет, брат-сват, а шото не так и готовы глотку друг другу перегрызть...такие люди на Донбасе нужны, восточные кордоны Державы защищать! или для них держава эта только Польша?
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Пригати на особу при виконанні на стратегнічному об єкті (кордоні) за це не вбивати треба, а застосувати травмат як норму - гумові кулі надовго залишать спогади про не коректну поведінку.
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Таких тварей отстреливать надо, странно почему к ним не применили оружие, ведь за нападение на пограничника должно применяться оружие по закону.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Не рухай руками, бл#дь!" - двое мужчин напали на пограничника в ПП "Краковец" на границе с Польшей. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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