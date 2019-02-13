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Все про:коррупция (7322) медицина (1757) расследование (2437) Тодуров Борис (17)

 Журналисты нашли у директора Института сердца Тодурова резиденцию на 6 гектарах леса и коллекцию квартир, - "Наші гроші". ВИДЕО

На государственном Институте сердца зарабатывают многочисленные частные компании, имеющие связи с семьей и ближайшим окружением Бориса Тодурова. Сам он живет в резиденции на шести гектарах земли, с озером и домом на 700 квадратов, гостевым домиком, лесом и собственной электростанцией.

Об этом говорится в сюжете программы "Наші гроші", передает Цензор.НЕТ.

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Журналисты отмечают, что формально земля и дом - это подарок жене Бориса Тодурова. Имя дарителя неизвестно, однако отводом земли под строительство занималась дочь Тодурова Наталья. Также, по их словам, в 2011 году жена Тодурова стала собственницей квартиры на 100 квадратов в новостройке на Позняках, а в 2016-м члены семьи оформили на себя еще четыре объекта недвижимости.

Кроме того, Тодуров в 2016 году задекларировал 11 млн гривен при зарплате в госинституте 173 тысячи в год.

Издание также вяснило, что компания ООО "Профи Ко", принадлежащая зятю Тодурова Анатолию Иванюку, получила от государственного Института под почти 150 млн гривен за продажу шовных материалов. Однако, как известно, эти материалы для медицинских учреждений закупает Минздрав.

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Кроме того, отмечается, что в Институте сердца целый этаж занимает фирма "Альфа Медик", которая специализируется на подготовке пациентов к операциям и реабилитации после них. Данная фирма открыла свои филиалы в регионах, но на сайте Института сердца указывалось, что это филиалы медучреждения. Позже в Минздраве сказали, что разрешений на открытие филиалов не предоставляли. В 2016 году в Северодонецке компания заключила соглашение с горсоветом о предоставлении услуг по лечению сердечных болезней. Например, коронароангиография там обходилась в 20 тыс. гривен, что было вдвое дороже, чем в лучших клиниках Киева.

Также, по информации журналистов, Институт сердца проводил платно те операции, которые финансирует Минздрав. Так, операции в остром состоянии должны проводиться бесплатно. МОЗ централизованно закупает для них стенты и передает в профильные государственные и коммунальные больницы. Однако, как утверждают журналисты, Институт сердца проводил такие операции платно.

Источник: https://censor.net.ua/v3111462
 
   
 Топ комментарии
 
во всем виновата супрун вы все врети....
за 25 лет тодуровы развалили медицину настроили хатынок а теперь с гопканалов опять разводят лохов.
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Бедный доктер. Естественно им Супрун поперек горла.
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Бесплатные стенты , купленные за бюджетные средства Тодуров и банда ставили и ставят за деньги украинцев. Вот откуда доходы , вот почему Тодуров против прозрачности , против реформ Супрун.
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А шо вас удивляет? Что доктор, интеллигентный человек, любит природу и искусство?
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Та ні, дивує що доктор інтелігентна людина, так любить гроші.
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Интересно , весь этот материал просто ляжет на полку , или всё-таки делу дадут ход . Что-то я не услышал от авторов , что материалы журналистского расследования переданы в соответствующие органы. Журналисты просто предлагают потрепаться на эту тему , мол пишите нам в комментариях плохое , или хорошее .
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Правохоронні органи самі повинні відкрити справу після оприлюднення в пресі.
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С уважением отношусь к Тодурову как к специалисту. Но Боре меньше нужно слушать всяких советников из своего окружения. А Уляна- молодчина многим наступила на горло. Оборзели совсем, набитый карман выше чем человеческая жизнь.
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А, так вот она в чем, причина: Тодуров - обычный ворюга. Ах, эта Супрун... контра американская...
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Дайте многим хирургам такой институт и они будут оперировать не хуже. Подавляющее большинство просто не может вырваться со своих больничек в столицу.
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Вы УВЕРЕННЫ ???????
тогда критический вопрос. ПОЧЕМУ ОЧЕНЬ ЧАСТО, В ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ КЛИНИКЕ, ПРИ ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ УСЛОВИЯХ, ЧАСТО ПАЦИЭНТЫ СТРЕМЯТСЯ ПОПАСТЬ ИМЕННО К ОПРЕДЕЛЁННОМУ ХИРУРГУ, ВРАЧУ ?????
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===Также, по информации журналистов, Институт сердца проводил платно те операции, которые финансирует Минздрав. Так, операции в остром состоянии должны проводиться бесплатно. МОЗ централизованно закупает для них стенты и передает в профильные государственные и коммунальные больницы. Однако, как утверждают журналисты, Институт сердца проводил такие операции платно.===

Жесть. А ведь это мошенничество, подсудное дело
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Бесплатная медицина порождает чудовищ....
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Это правда . А вообще то ,, если вникнуть в суть , бесплатного ничего нет в природе , разве что воздух и солнечный свет . Бесплатная медицина тоже оплачивается , только не напрямую налогоплательщиком , а через бюджет Журналісти знайшли в директора Інституту серця Тодурова резиденцію на 6 гектарах лісу та колекцію квартир, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 3684 .. Так же как и образование , и многое другое , якобы "бесплатное " .А такая оплата ( через бюджет )этих сфер деятельности , поистине " клондайк " для ворья .
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Газ должен быть дешевым, а то ему хатынку в 700 квадратов дорого отапливать!
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Ну звісно, тепер зрозуміло, звідки стільки візгу на Супрун. Мабуть бояться чинуші, що майно яке нажили "чесною та непосильною" працею - за все треба відповідати за законом.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоЖурналисты нашли у директора Института сердца Тодурова резиденцию на 6 гектарах леса и коллекцию квартир, - "Наші гроші". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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