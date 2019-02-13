 Журналисты нашли у директора Института сердца Тодурова резиденцию на 6 гектарах леса и коллекцию квартир, - "Наші гроші". ВИДЕО

Об этом говорится в сюжете программы "Наші гроші", передает Цензор.НЕТ.

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Журналисты отмечают, что формально земля и дом - это подарок жене Бориса Тодурова. Имя дарителя неизвестно, однако отводом земли под строительство занималась дочь Тодурова Наталья. Также, по их словам, в 2011 году жена Тодурова стала собственницей квартиры на 100 квадратов в новостройке на Позняках, а в 2016-м члены семьи оформили на себя еще четыре объекта недвижимости.

Кроме того, Тодуров в 2016 году задекларировал 11 млн гривен при зарплате в госинституте 173 тысячи в год.

Издание также вяснило, что компания ООО "Профи Ко", принадлежащая зятю Тодурова Анатолию Иванюку, получила от государственного Института под почти 150 млн гривен за продажу шовных материалов. Однако, как известно, эти материалы для медицинских учреждений закупает Минздрав.

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Кроме того, отмечается, что в Институте сердца целый этаж занимает фирма "Альфа Медик", которая специализируется на подготовке пациентов к операциям и реабилитации после них. Данная фирма открыла свои филиалы в регионах, но на сайте Института сердца указывалось, что это филиалы медучреждения. Позже в Минздраве сказали, что разрешений на открытие филиалов не предоставляли. В 2016 году в Северодонецке компания заключила соглашение с горсоветом о предоставлении услуг по лечению сердечных болезней. Например, коронароангиография там обходилась в 20 тыс. гривен, что было вдвое дороже, чем в лучших клиниках Киева.

Также, по информации журналистов, Институт сердца проводил платно те операции, которые финансирует Минздрав. Так, операции в остром состоянии должны проводиться бесплатно. МОЗ централизованно закупает для них стенты и передает в профильные государственные и коммунальные больницы. Однако, как утверждают журналисты, Институт сердца проводил такие операции платно.