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Все про:залог (328) Кива (93) Мельников Василий (5)

 Кива внес залог за полицейского Мельникова, избивавшего активиста с криком "Ложись, Бандера!". ВИДЕО

Кандидат в президенты от Социалистической партии Илья Кива внес залог за полицейского Василия Мельникова, арестованного по подозрению в превышении служебных полномочий при задержании активистов.

Видео внесения залога Илья Кива опубликовал в своем Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

...
"Залог внесен, поэтому теперь мы будем ждать чистоплотного, полноценного решения суда. Закон один для всех – это наша позиция. Но своих мы не бросаем", – сказал Кива после того, как уплатил 115 000 гривен залога.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, накануне, 13 февраля Илья Кива пообещал внести залог за Мельникова. Он заявил, что "не позволит унижать работу полицейских".

Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

Читайте на Цензор.НЕТ: Полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста, не обучали силовому задержанию большого количества людей, - Артем Шевченко

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.

В ответ на порочащие репутацию Нацполиции действия сотрудника МВД в сети стартовал флешмоб "Я - Бандера".

Также на Цензор.НЕТ: Арестованный полицейский Мельников, который избивал лежачего активиста под крики "Ложись, Бандера!", отстранен от должности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Генпрокурор Луценко также сообщил, что "уже знаем, кто бил лежащего человека ногами и кричал о Бандере, готовим подозрение".

12 февраля суд арестовал полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста под крики "Ложись, Бандера!", на 2 месяца с альтернативой залога в 115 тыс.

Источник: https://censor.net.ua/v3111421
 
   
 Топ комментарии
 
Бандит вніс заставу за бандита - така ми країна!!!
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Но своих мы не бросаем", - сказал Кива после того, как уплатил 115 000 гривен залога.

Уникальнейший дол2оёб.
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Так і є: ватний кандидат в Президенти-2019 вніс заставу за ватного поліцейського... Виборцям на замітку...
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А я вам напомнил факт что почти все бывшие менты в ЛДНР потом подались в ополченцы!! так что сами судите о том кто такие менты и куда они пойдут! а что они будут делать а что не будут я знаю и без вас опыт так сказать имею да и доступ в инет еще пока что есть!!
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я НАДЕЮСЬ ВЫ С ДОНБАССА?????? ЕСЛИ ДЕЛАЕТЕ ТАКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ.
а я ВАМ КАК БЫВШИЙ ЖИТЕЛЬ ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ГОВОРЮ ЧТО НЕВСЕ МЕНТЫ ПОДАЛИСЬ В ОПОЛЧЕНИЕ. МИНИМУМ ПЯТЬДЕСЯТ, НА ПЯТЬДЕСЯТ.
БЫЛИ И НЕОДИНОЧНЫЕ СЛУЧАИ КОГДА ЦЕЛЫЕ РАЙОТДЕЛЫ ВМС СНИМАЛИСЬ ОТТУДА И ВЫЕЗЖАЛИ В УКРАИНУ, КОГДА СТАЛО ЯСНО ЧТО ТАМ УЖЕ НИЧЕГО НЕИСПРАВИТЬ. БОЛЕЕ ТОГО ОЧЕНЬ МНОГО ИЗ БЫВШИХ ЛУГАНСКИХ ,,МЕНТОВ" ПРОШЛИ АТО. КТО В ВСУ, КТО В ДОБРОБАТАХ, КТО В НАЦГВАРДИИ.
ПРЕКРАТИТЕ СВОИ ОГУЛЬНЫЕ ОБВИНЕНИЯ И УПОТРЕБЛЕНИЕ СЛОВА ,,ВСЕ". ЭТО СЧАСТЬЯ ВАМ НЕСДЕЛАЕТ.
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Дальше, ,,доступ в инет" и то, что и как там было на самом деле, это как ручеёк, и океан. ТАК ПОНЯТНО ?????
И ВЫ ТАКЖЕ НЕЗНАЕТЕ ЧТО БУДУТ ДЕЛАТЬ И НАЧЬЕЙ СТОРОНЕ ОКАЖУТСЯ КОЛЛЕГИ ЭТОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО, КОТОРЫЕ ИЗБЕЖАЛИ СЕЙЧАС СУДА, НО ВЫВОДЫ ДЛЯ СЕБЯ СДЕЛАЛИ.

А ТЕПЕРЬ ФИЛОСОФИЯ: - я неохотник, но мне знакомы методы охоты, когда охотники оформляют загон, расставляют флажки и потом по созданному загону загоняют зверя на засаду или в капканы. Именно так, умело были расставлены флажки в 2014 году. Именно так их уже расставляют в 2019 году. Кто??? Это уже другой вопрос. Зачем????? ДУМАЙТЕ САМИ. 😈
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Знаешь что любитель луганских мусоров, я лично имел дело с некоторыми мусорами и на собственном опыте знаю кто они и кто вообще идет в мусарню служить! и знаю как там в мусарне работает система отбора! так что сказки про героев мусоров оставь детишкам или бабушкам одни еще маленькие не знают жизни другие уже старенькие и у них проблемы с мозгами!! А я так сказать с одной стороны знаю на собственном опыте а с другой вижу видео в инете которое выкладывают и которое подтверждает мой личный опыт! а вот твои сказки токо такие сказочники как ты и подтверждают!! да еще и власть пытается иногда своих ПСОВ отбелить!!
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ещё раз.
ВЫ, ИЗНАЧАЛЬНО ПРИНЯЛИ НЕВЕРНУЮ УСТАНОВКУ И ИСХОДЯ ИЗ НЕЁ ВСЁ ГЛУБЖЕ ЗАГОНЯЕТЕ СЕБЯ В НЕВЕРНЫЕ ДЕБРИ. ВМЕСТО ТОГО, ЧТО БЫ ОСТАНОВИТСЯ, ПОКУРИТЬ, ПОДУМАТЬ. даже праведник невсегда бывает прав.

Если ВЫ ХОЧЕШЬ ОБО МНЕ, пожалуста, ментом никогда небыл. Отношение к ним имел всегда примерно такое как Вы и описал, кто туда зачастую идёт также знаю нехуже Вашего.
НО я СОВСЕМ О ДРУГОМ. я ВОВСЕ НЕ О ЗАЩИТЕ ,,МЕНТОВ". ЧЕГО ВЫ С ,,НАЛИТЫМИ КРОВЬЮ НЕНАВИСТИ" ГЛАЗАМИ НИКАК НЕХОТИТЕ ЗАМЕЧАТЬ. 😈
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Ківа, а звідки гроші? "Сексуал-демократи" назбірали?
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Мдааа . ***** ****** вытянул. "Своих не бросаем"-по вяликому, скрепному как то. Если ,*****, такие свои останутся-того гляди и "легитимный" Федрыч на белом коне заедет.
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ну как после всего этого не "любить" реформированных, украинских мусаров?
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Прийшли патріоти з плакатом , "хто вбив Гандзюк , обливши її кислотою ?" . Питання безумовно не до влади, а до Тимошенко . Ну і принагідно її ****** зеленькою , чи кислотою . Що потім інші ходили з плакатами " хто ? " . Коли ще гроші заробляти- то ? . Чубтеся далі
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Відповідь рашистам, мєльніковим, кивам, вілкулам має бути одна. Так, ми бандеріві і голосуємо за бандерівців. РУСЛАН КОШУЛИНСЬКИЙ НАШ ПРЕЗИДЕНТ.
Ківа вніс заставу за поліцейського Мельникова, який бив активіста з криком "Лягай, Бандеро!" - Цензор.НЕТ 8956
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... і тоді президентом точно буде Тимошенко.
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В другому турі - Кошулинський і Тимошенко. Є такий прогноз. І Президентом стає Кошулинський!
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Не ош бся я вчера написав,что какая то **** его выкупит.В одном ошибся,в том,что этот кто то будет с оппоблока.
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Вы не ошиблись, все эти г..доны из одной пачки...
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Спілкувалась годину тому з цікавою людиною з великими зірками, між темою зачепили Ківі, посил собакера простий - мусора, на носі вибори, тримайтесь лінії партії і за вас мазу потягнуть навіть при самому хєровому роскладі, своїх не кидаємо. Доведено 5 роками практики і відсутністю вироків.
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З язика здітає. Як казав маленький принц, " ...коли зірки запалюють, це комусь потрібно"!
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Такі як Мельников розганяли в 2014-му році майдан з криками і ненавистю до українського, до Бандери.Тепер вони і він зрозузуміли, що найдуться покровителі ,які виручать і можна продовжувати паплюжити все українське.
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Что комуняка, что социалист, что социал-демократ, регионал, всё это В А Т А.
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Наконец то Кива определился,
- Пойдешь налево "Бандеровцем" станешь .
- Пойдешь на право Беркутенком.
Правда наконец вылезла из за ширмы пламенных патриотических речей Кивы, появилась маска Беркута .

- А как же Кива - воевал за народ,, постоянно был на "передовой" по телевизору.

Ни чего не понимаю.
- А это детка для пиару , ты что тупой, что бы у власти стать и "мочить" , тырить и мочить.

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мусор вытащил мусора по тайному приказанию мусора. это все, про Украинскую полицию!
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я немного не понял раскладов, возле подольского райотдела менты в спецодежде со щитами и дубинками молотили активистов и тут из рвйотдела выскакивает районный опер в джинсах и гражданской куртке итначинает ногами бить лежащих активистов. при этом он кричит беркутовские лозунги про героя Украины С.Бандеру. если чувак так возбудился от замеса то можете себе представить что он творит в кабинете с подозреваемыми. знал что подольские менты гнилые но чтобы до такой степени.... теперь он никак не поймет за что его судят. кива ты сам то понял кого защищаешь или ты сам такой же?
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Господи ! Спаси Украину от кив . ляшков , порошенко и тд ... от тварей !
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Только в нашей стране дэбил , может внести заставу за дэбила .
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияКива внес залог за полицейского Мельникова, избивавшего активиста с криком "Ложись, Бандера!". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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