 Кива внес залог за полицейского Мельникова, избивавшего активиста с криком "Ложись, Бандера!". ВИДЕО

Видео внесения залога Илья Кива опубликовал в своем Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, накануне, 13 февраля Илья Кива пообещал внести залог за Мельникова. Он заявил, что "не позволит унижать работу полицейских".
Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.
По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.
По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.
В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.
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Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.
В ответ на порочащие репутацию Нацполиции действия сотрудника МВД в сети стартовал флешмоб "Я - Бандера".
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Генпрокурор Луценко также сообщил, что "уже знаем, кто бил лежащего человека ногами и кричал о Бандере, готовим подозрение".
12 февраля суд арестовал полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста под крики "Ложись, Бандера!", на 2 месяца с альтернативой залога в 115 тыс.
а я ВАМ КАК БЫВШИЙ ЖИТЕЛЬ ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ГОВОРЮ ЧТО НЕВСЕ МЕНТЫ ПОДАЛИСЬ В ОПОЛЧЕНИЕ. МИНИМУМ ПЯТЬДЕСЯТ, НА ПЯТЬДЕСЯТ.
БЫЛИ И НЕОДИНОЧНЫЕ СЛУЧАИ КОГДА ЦЕЛЫЕ РАЙОТДЕЛЫ ВМС СНИМАЛИСЬ ОТТУДА И ВЫЕЗЖАЛИ В УКРАИНУ, КОГДА СТАЛО ЯСНО ЧТО ТАМ УЖЕ НИЧЕГО НЕИСПРАВИТЬ. БОЛЕЕ ТОГО ОЧЕНЬ МНОГО ИЗ БЫВШИХ ЛУГАНСКИХ ,,МЕНТОВ" ПРОШЛИ АТО. КТО В ВСУ, КТО В ДОБРОБАТАХ, КТО В НАЦГВАРДИИ.
ПРЕКРАТИТЕ СВОИ ОГУЛЬНЫЕ ОБВИНЕНИЯ И УПОТРЕБЛЕНИЕ СЛОВА ,,ВСЕ". ЭТО СЧАСТЬЯ ВАМ НЕСДЕЛАЕТ.
И ВЫ ТАКЖЕ НЕЗНАЕТЕ ЧТО БУДУТ ДЕЛАТЬ И НАЧЬЕЙ СТОРОНЕ ОКАЖУТСЯ КОЛЛЕГИ ЭТОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО, КОТОРЫЕ ИЗБЕЖАЛИ СЕЙЧАС СУДА, НО ВЫВОДЫ ДЛЯ СЕБЯ СДЕЛАЛИ.
А ТЕПЕРЬ ФИЛОСОФИЯ: - я неохотник, но мне знакомы методы охоты, когда охотники оформляют загон, расставляют флажки и потом по созданному загону загоняют зверя на засаду или в капканы. Именно так, умело были расставлены флажки в 2014 году. Именно так их уже расставляют в 2019 году. Кто??? Это уже другой вопрос. Зачем????? ДУМАЙТЕ САМИ. 😈
ВЫ, ИЗНАЧАЛЬНО ПРИНЯЛИ НЕВЕРНУЮ УСТАНОВКУ И ИСХОДЯ ИЗ НЕЁ ВСЁ ГЛУБЖЕ ЗАГОНЯЕТЕ СЕБЯ В НЕВЕРНЫЕ ДЕБРИ. ВМЕСТО ТОГО, ЧТО БЫ ОСТАНОВИТСЯ, ПОКУРИТЬ, ПОДУМАТЬ. даже праведник невсегда бывает прав.
Если ВЫ ХОЧЕШЬ ОБО МНЕ, пожалуста, ментом никогда небыл. Отношение к ним имел всегда примерно такое как Вы и описал, кто туда зачастую идёт также знаю нехуже Вашего.
НО я СОВСЕМ О ДРУГОМ. я ВОВСЕ НЕ О ЗАЩИТЕ ,,МЕНТОВ". ЧЕГО ВЫ С ,,НАЛИТЫМИ КРОВЬЮ НЕНАВИСТИ" ГЛАЗАМИ НИКАК НЕХОТИТЕ ЗАМЕЧАТЬ. 😈
- Пойдешь налево "Бандеровцем" станешь .
- Пойдешь на право Беркутенком.
Правда наконец вылезла из за ширмы пламенных патриотических речей Кивы, появилась маска Беркута .
- А как же Кива - воевал за народ,, постоянно был на "передовой" по телевизору.
Ни чего не понимаю.
- А это детка для пиару , ты что тупой, что бы у власти стать и "мочить" , тырить и мочить.