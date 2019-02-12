 "Керованим давай!" - бойцы 30 ОМБР уничтожают позицию российских террористов из новейшего украинского ПТРК "Корсар". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные использовали для атаки новейший украинский ПТРК "Корсар".
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Видео 30 ОМБР имени Константина Острожского
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Затягло їм язика аж в ж....!
Ой приємно читати коменти, коли немає кацапської зарази, а лише свої українці і українські росіяни!
Слава воїнам, які перетворюють кацапню на гній!!!!!
БЕРЕЖІТЬ СЕБЕ І ХАЙ БЕРЕЖЕ ВАС БОГ!!!
или живот болит???
ты сюда юльку че приплел???
СЛАВА УКРАЇНІ !!!!
СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ!!!
Всё, ставлю нашу любимую песню:
https://www.youtube.com/watch?v=oAwdfG5Mveg
парень молодой...
а вернулся грузом 200
к мамочке домой)))))