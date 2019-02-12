EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
  52957  134
Материалы по теме:
Все про:война (3285) оружие (3642) Россия (71977) уничтожение (234) Донбасс (17941)

 "Керованим давай!" - бойцы 30 ОМБР уничтожают позицию российских террористов из новейшего украинского ПТРК "Корсар". ВИДЕО

Бойцы 30 ОМБР имени Константина Острожского уничтожили огневую точку российских наемников на Светлодарской дуге. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные использовали для атаки новейший украинский ПТРК "Корсар".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Знаменитая "200 бригада" пополнилась четырьмя "колорадами", трое - полетели зализывать раны", - украинские воины уничтожили блиндаж оккупантов возле Пикуз. ВИДЕО

...
Видео 30 ОМБР имени Константина Острожского

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Отак і працюємо", - в сети показали, как "Кровавый пастор" уничтожает Кремль. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3111299
 
   
 Топ комментарии
 
Красиво, каждый день новый подобный видос. Молодцы
 показать весь комментарий
 
за сегодня уже третьая такого рода весть
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Тренування не проходять даром!!! Так тримати !!! Вперед до Перемоги!!!
 показать весь комментарий
 
 
Слава Героям України!!! Нищіть хлопці расіянську гидоту!!!
 показать весь комментарий
 
 
мы на своей земле!!!! мы на ней есть и БУДЕМ всегда!
 показать весь комментарий
 
 
Гарно із висоти стріляти...Успіхів Козакам...
 показать весь комментарий
 
 
Дякую , рідненькі.Вже третю філіжанку кави сьогодні п"ю за ваше здоров"я.А в карафці гара стоїть, чекає свого часу.
 показать весь комментарий
 
 
Де це путіноїди????
Затягло їм язика аж в ж....!
Ой приємно читати коменти, коли немає кацапської зарази, а лише свої українці і українські росіяни!
Слава воїнам, які перетворюють кацапню на гній!!!!!
БЕРЕЖІТЬ СЕБЕ І ХАЙ БЕРЕЖЕ ВАС БОГ!!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Только попандополо грицька к стугне не подпускайте ато на труселя поменяет
 показать весь комментарий
 
 
Нові ПТРК і спалено 8 одиниць техніки за тиждень. Поступить у війська "Вільха" горітимуть в кацапів і тили постійно. Будуть закопувати "коробки" назад в "шахти". Поки не зявиться Грім. Який спалить кацапів разом з Ордло до тла.
 показать весь комментарий
 
 
Зрадойопы вы где? Почему не визжите шо Порошенко строго настрого запретил стрелять даже автоматы отобрал?? Эй жюльки вылазьте!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Подожди, если Педрос заднепроходной не натянет проценты на второй тур - пойдем на маскву, в атаку, вместо выборов.
 показать весь комментарий
 
дурень???
или живот болит???
ты сюда юльку че приплел???
 показать весь комментарий
 
 
"Ніякага ваєнного стану і актівізації наших військ. Ми павинні стати найбільш мирнаю нацією на планєті, просто вести себе як голуби миру" це не Тімашонка говорила
 показать весь комментарий
 
 
может Порох газ у Фирташа забрал или Криворожсталь у Ахметкина?
 показать весь комментарий
 
Бойцы 30 ОМБР, так держать,уничтожили огневую точку российских наемников на Светлодарской дуге. Слава Украине!!! Слава Героям!!!Источник: https://censor.net.ua/v3111299
 показать весь комментарий
 
 
Наши хлопцы МОЛОДЦЫ!!! Их работа такая же важная, ответственная, как работа хирурга, который удаляет лишнее. Пожелаем им удачи, успехов и творческого вдохновения!!!!!!!!!!!!!!!!!!

СЛАВА УКРАЇНІ !!!!
СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ!!!

Всё, ставлю нашу любимую песню:
https://www.youtube.com/watch?v=oAwdfG5Mveg
 показать весь комментарий
 
 
В посадках на Донбассе лежат в земле сырой наркеши с Малой Бронной и зэки с Моховой.
 показать весь комментарий
 
 
Керованим,красиво но ничего не понятно,да и высокоточное оружие судя по звуку выстрела улетело в сторону визира только за вторым залпом но не туда куда показывал прицел.
 показать весь комментарий
 
Пересмотрел видео хочу извинится,второй выстрел в ТОЧКУ.Молодцы ребята.
 показать весь комментарий
 
Вышел в степь Донецкую
парень молодой...
а вернулся грузом 200
к мамочке домой)))))
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Керованим давай!" - бойцы 30 ОМБР уничтожают позицию российских террористов из новейшего украинского ПТРК "Корсар". ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх