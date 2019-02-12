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 Происшествия, Общество
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 Партию старинных монет и банкнот изъяли пограничники в ПП "Устилуг". ВИДЕО

Партию старинных банкнот и монет обнаружили пограничники в ПП "Устилуг" при попытке ввезти их с территории Польши.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, монеты были найдены в багажнике автомобиля "Рено".

Всего изъято 70 банкнот и 15 монет времен царской России и СССР. Коллекцию передали экспертам для определения их ценности и цены.

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Источник: https://censor.net.ua/v3111289
 
 
 Топ комментарии
 
да нет там ничего ценного. в холдерах нет ни одной довольно редкой монеты да и в банкнотах тоже рубль николаевский и десятка вообще копейки стоят ! ублюдки тупые эксперта им подавай Партію старовинних монет і банкнот вилучили прикордонники у ПП "Устилуг" - Цензор.НЕТ 3763
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Что за фигня? Стандартный набор если дедушка в молодости собирало банкноты-монеты. У меня такой на шкафу валяется.
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этого гавна в интернете завались, да и китайцы реплики продают - ничего там нет ценного.
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Партия старинных монет и банкнот - хорошее название для партии самовыдвиженца из Панамы.
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Там вся партія коштує 100 доларів, фальшивих. І та що на відео і та що з Панами! Прикордонники ідіоти!
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ну так ...тобі ж сказали "старинных" ...дебіли ...лядь
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Рубли с маркой наклеенной Суворова, такие ходили на территории Приднестровья.
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да нет там ничего ценного. в холдерах нет ни одной довольно редкой монеты да и в банкнотах тоже рубль николаевский и десятка вообще копейки стоят ! ублюдки тупые эксперта им подавай Партію старовинних монет і банкнот вилучили прикордонники у ПП "Устилуг" - Цензор.НЕТ 3763
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В ублюдочній країні ти не маєш власності. Ти раб.
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Пограничники хорошо разбираются только в купюрах, которые гребут с людей.
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Партию старинных банкнот и монет обнаружили пограничники в ПП "Устилуг"Источник: https://censor.net.ua/v3111289

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Стесняюсь спросить, а от этой партии выдвинули уже кандидата в президенты?
А то партия есть, а кандидата нет! Непорядок! Партію старовинних монет і банкнот вилучили прикордонники у ПП "Устилуг" - Цензор.НЕТ 5307
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"Партия" сроки подачи заявления пропустила... Партію старовинних монет і банкнот вилучили прикордонники у ПП "Устилуг" - Цензор.НЕТ 7687
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A sto nemozno vesti k vam monety i banknoty s Polsy?Pust platyt poslenyje i vezut skolko xocyt.
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Что за фигня? Стандартный набор если дедушка в молодости собирало банкноты-монеты. У меня такой на шкафу валяется.
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цена всей партии 500 гривен. супер улов. петруха чартерами картины вывозит и никто не ловит.
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Ще одна партія без кандидата.
https://censor.net.ua/photo_news/3111321/ocherednuyu_partiyu_mafov_snesli_vozle_tsentralnogo_vokzala_v_kieve_fotoreportaj Очередную партию МАФов снесли возле центрального вокзала в Киеве. ФОТОрепортаж
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этого гавна в интернете завались, да и китайцы реплики продают - ничего там нет ценного.
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я хренею, так у меня оказывается клад на даче валяется....
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А низзя ли поконкретнее про дачу ?... Где находится и у каком месте валяется ?...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПартию старинных монет и банкнот изъяли пограничники в ПП "Устилуг". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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