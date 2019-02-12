 Партию старинных монет и банкнот изъяли пограничники в ПП "Устилуг". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, монеты были найдены в багажнике автомобиля "Рено".

Всего изъято 70 банкнот и 15 монет времен царской России и СССР. Коллекцию передали экспертам для определения их ценности и цены.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: СБУ блокировала контрабанду культурных ценностей в Россию. ФОТО