 Партию старинных монет и банкнот изъяли пограничники в ПП "Устилуг". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, монеты были найдены в багажнике автомобиля "Рено".
Всего изъято 70 банкнот и 15 монет времен царской России и СССР. Коллекцию передали экспертам для определения их ценности и цены.
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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, монеты были найдены в багажнике автомобиля "Рено".
Всего изъято 70 банкнот и 15 монет времен царской России и СССР. Коллекцию передали экспертам для определения их ценности и цены.
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Стесняюсь спросить, а от этой партии выдвинули уже кандидата в президенты?
А то партия есть, а кандидата нет! Непорядок!
https://censor.net.ua/photo_news/3111321/ocherednuyu_partiyu_mafov_snesli_vozle_tsentralnogo_vokzala_v_kieve_fotoreportaj Очередную партию МАФов снесли возле центрального вокзала в Киеве. ФОТОрепортаж