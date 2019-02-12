 Требование Евросоюза к РФ выполнить минские договоренности - бесперспективно, - Лавров. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с финляндским коллегой Тимо Сойни.

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Глава МИД РФ напомнил, что во второй половине нынешнего года Финляндия примет на себя председательство в ЕС.

"У нас общая заинтересованность в нормализации отношений России с Евросоюзом, и мы подтвердили нашу готовность идти так далеко, как на это будет готов ЕС, - отметил он. - С нашей стороны была подчеркнута бесперспективность занятой Брюсселем позиции в отношении того, что нормализация отношений с Россией возможна только после выполнения Москвой минских договоренностей по украинскому урегулированию".

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Напомним, ранее Россия инициировала созыв 12 февраля заседания Совбеза ООН по ситуации в Украине под предлогом четвертой годовщины подписания Минских соглашений, однако ее настоящая цель - отвлечь внимание от специального заседания 20 февраля, посвященного пятой годовщине агрессии против Украины.