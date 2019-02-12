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Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Лавров (1602) МИД РФ (1202) Финляндия (329) Евросоюз (12280) минские соглашения (2532) Сойни Тимо (9)

 Требование Евросоюза к РФ выполнить минские договоренности - бесперспективно, - Лавров. ВИДЕО

Занимаемая Европейским союзом (ЕС) позиция относительно восстановления отношений с Россией только при условии выполнения Москвой минских договоренностей по Украине бесперспективна.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с финляндским коллегой Тимо Сойни.

...
Глава МИД РФ напомнил, что во второй половине нынешнего года Финляндия примет на себя председательство в ЕС.

"У нас общая заинтересованность в нормализации отношений России с Евросоюзом, и мы подтвердили нашу готовность идти так далеко, как на это будет готов ЕС, - отметил он. - С нашей стороны была подчеркнута бесперспективность занятой Брюсселем позиции в отношении того, что нормализация отношений с Россией возможна только после выполнения Москвой минских договоренностей по украинскому урегулированию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство США: РФ в течение 4 лет не выполняет минские соглашения. Она должна отвести войска и освободить украинских узников

Напомним, ранее Россия инициировала созыв 12 февраля заседания Совбеза ООН по ситуации в Украине под предлогом четвертой годовщины подписания Минских соглашений, однако ее настоящая цель - отвлечь внимание от специального заседания 20 февраля, посвященного пятой годовщине агрессии против Украины.

Источник: https://censor.net.ua/v3111240
 
 
 Топ комментарии
 
Бензоколонка думает что всё ей сойдёт с рук ..... СССР тоже так думал.
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умиляет как они хотят нормальных отношений одновременно гадя ЕС, типа хитрый план
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Огорчает что ЕС этого не видит, поэтому план срабатывает.
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Бензоколонка думает что всё ей сойдёт с рук ..... СССР тоже так думал.
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Лошадь на четырёх ногах спотыкается... Но это благородное животное. Обидно когда лаврушку называют лошадью. он этого НЕ заслужил. Разве рожа подобная лошадиной, но и морда у ЛОШАДИ красивая. С чем сравнить то животное,которое на экране, не знаю. Подскажите.
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На рассее эту новость подали как: очередной рассиянец поднялся с кален!
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Похоже у этой Лошади другая Хфамилия,не Лавров она??
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Кто там хотел Будапешский меморандум кацапам напомнить ? Ответ от них будет подобным.
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Тут не відповідь кацапів цікава,а відповідь США та Великої Британії.Бо після їх відповіді у України може з"явитися право на відновлення ядерної зброї.
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не буде ніколи такого права, штати першими зроблять все щоб такого питання навіть не виникало
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Ядерными Державами микроскопический Израиль и аграрный, отсталый Пакистан стали не спрашивая разрешения у мамки и ничего, живут нормально. Никто на них теперь не нападает.
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Потому, что их власть не имеет бизнес интересов на раисе
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Или размещение их ракет в Украине, как в Германии.
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Як варіант,який мене цілком влаштовує.
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штаты открыто заявляют, что это лишь меморандум, никаких обязательств у них перед Украиной нет. Развели тогда Кучму и Кравчука.
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Прелый овёс вреден для непарнокопытных однозначно.
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Подковать некому Лаврова,копыта видать собирается отбросить?
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Куй,не куй - лавруха и так подкован как нагадить, а что подков на копытах не - звыняйте - По асфальту, та підлозі тяжко пересуватися...
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Тобто Калантаров визнав, що нормальних відносин ЄС з росією не буде. Мабуть росії нічого нормального не потрібно, бо ПП2 і так будують Требование Евросоюза к РФ выполнить минские договоренности - бесперспективно, - Лавров - Цензор.НЕТ 8841
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ясный красный бисперспиктивна. как не выполняла так и не собирается выполнять
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я знову ж, в 2597-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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все это было понятно давно - украинцам надо понимать одно - прийдет ли война к ним в дом? - все зависит от выборов - если выберут не Петю, возможны варианты - у нас почти 300 тысяч участников боевых действий - если не его выберут возможна война на улицах и ваших городов - не дай БОГ такого (да жестко и запредельно - но такой вариант возможен)
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Вова зеленый придет...все выполнится...где то по середине...реки Днепр..😀
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Сашка Білого вбили,тепер залишивсь Вова Зелений?
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Пфф, так давайте новые санкции
А вообще читать высеры лаврова это тоже самое что залезть головой в кучу конского навоза
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Редкая лошадь доплывет до середины Днепра .
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Лавров доплывет до середины,армянская кровь в его жилах...Однако.
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Минские договоры только Украина выполняет. За это время враг хорошо обустроился на Украинской территории размножился, воспитывает детей в духе ненависти к украинцам, и обложился военной техникой.
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новые, более палезные санкции явно станут более палезными и да, топоры и патриоты ннада вчера.
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А зрада может опьяснить че ж єто расеюшка не хочет выполнять Минские?
Ведь по версии зрады они ей очень выгодны?
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Бесперспективно это в 21 веке пытаться возродить умирающую империю . Сей час не 18 век , нормальные люди к себе привязывают соседние страны при помощи торговли , а не устраивают торговые войны . Но кацапам такие элементарные вещи не когда не понять , по тому что война и насилие и грабежи и предательство ,это их суть и без этого они просто жить не могут.
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Когда США и ЕС введут обязательный налог, для всех покупателей стран НАТО, российской нефти и газа, экспортируемых из России, процентов этак 20-40% и вся сумма этого налога будет идти исключительно на финансирование оборонки НАТО, только тогда я поверю что США и ЕС перешли к решительным действиям... Если Россия потенциальный враг НАТО, пусть страны которые финансируют Россию покупая ее энергоносители, профинансируют свою обороноспособность, или найдут поставщиков энергоносителей в другом месте...
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Сказав кінь, що хоче дружи з Євросоюзом такої глибини, якої їм дозволять. А по Мінську, то не вони. Тут вони нічого виконувати не будуть. То навіщо з ними розмовляти, якщо вони нічого не виконують, а тільки там носять свої матні і указують кому, що треба виконувати. Його прагнення, щоб світ нічого не бачив, що вони тут натворили і творять. То мол бандери, а ми білі і пухнаті, дружіть з нами, а то в нас є атомна бомба.
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выполнять договоренности с рф-ей всегда было бесперспективно. они всегда нарушают все договоренности. подлейшее подобие человеков.....
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С РФ в принципе невозможно ни о чём договориться, так как у них совсем другие понятия и ценности. Если весь цивилизованный мир пытается создать как можно больше хороших товаров и услуг на благо людей, то РФ создаёт проблемы на любой вкус, причём как для других, так и для своего народа.
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СВІФТ та нафтогазове ембарго. Тільки так, бо кацапи не розуміють, поки по ї*алу з ноги не даси.
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Договоры с русней надо сразу печатать на туалетной бумаге - таким образом договор будет хоть на шо-то годен.
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"Санкції, як відомо, прямо прив'язані до Мінських угод. Якщо Україна раптом вирішить забути про "Мінськ" і вийти з Нормандського формату - санкції опиняться в небезпеці. Це треба пам'ятати тим, хто розмірковує про недостатні успіхи "Мінська", хоча й те, що прогрес недостатній - дійсно так", - зауважив німецький посол.
Із тим, що Мінські угоди неідеальні, згодна і посол Франції Ізабель Дюмон. Та, за її словами, ніхто в Україні досі не запропонував кращої альтернативи.
"Запевняю вас: якби хтось прийшов до нас і показав інший реалістичний шлях, якби ми бачили хоча б примарний шанс на вирішення конфлікту іншим шляхом - то були б тільки раді. Нам немає резону витрачати сотні годин на "Мінськ" і "Нормандію". Але альтернативи немає", - відзначила посол.
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Ну если они сами это говорят уже. То какого хрена мы их выполняем? Давно пора освобождать оккупированные территории!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныТребование Евросоюза к РФ выполнить минские договоренности - бесперспективно, - Лавров. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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