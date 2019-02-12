 Требование Евросоюза к РФ выполнить минские договоренности - бесперспективно, - Лавров. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с финляндским коллегой Тимо Сойни.
"У нас общая заинтересованность в нормализации отношений России с Евросоюзом, и мы подтвердили нашу готовность идти так далеко, как на это будет готов ЕС, - отметил он. - С нашей стороны была подчеркнута бесперспективность занятой Брюсселем позиции в отношении того, что нормализация отношений с Россией возможна только после выполнения Москвой минских договоренностей по украинскому урегулированию".
Напомним, ранее Россия инициировала созыв 12 февраля заседания Совбеза ООН по ситуации в Украине под предлогом четвертой годовщины подписания Минских соглашений, однако ее настоящая цель - отвлечь внимание от специального заседания 20 февраля, посвященного пятой годовщине агрессии против Украины.
А вообще читать высеры лаврова это тоже самое что залезть головой в кучу конского навоза
Ведь по версии зрады они ей очень выгодны?
"Санкції, як відомо, прямо прив'язані до Мінських угод. Якщо Україна раптом вирішить забути про "Мінськ" і вийти з Нормандського формату - санкції опиняться в небезпеці. Це треба пам'ятати тим, хто розмірковує про недостатні успіхи "Мінська", хоча й те, що прогрес недостатній - дійсно так", - зауважив німецький посол.
Із тим, що Мінські угоди неідеальні, згодна і посол Франції Ізабель Дюмон. Та, за її словами, ніхто в Україні досі не запропонував кращої альтернативи.
"Запевняю вас: якби хтось прийшов до нас і показав інший реалістичний шлях, якби ми бачили хоча б примарний шанс на вирішення конфлікту іншим шляхом - то були б тільки раді. Нам немає резону витрачати сотні годин на "Мінськ" і "Нормандію". Але альтернативи немає", - відзначила посол.