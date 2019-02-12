 Ни один из кандидатов в президенты не получит от МВД и полиции никаких преференций. Мы будем строги ко всем одинаково, - Аваков. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкойна пресс-службу МВД, об этом глава ведомства сообщил в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV 11 февраля.
Глава МВД добавил, что ни один из кандидатов не получит от МВД никаких преференций.
"Мы будем строги ко всем одинаково. Мы не допустим подкупа и будем стоять четко на этой позиции", - подчеркнул Аваков.
"У нас хватит сил, для того, чтобы выдержать эту информационную атаку и атаку дискредитацией. Чтобы там ни было, мы будем держать ситуацию под контролем", - добавил Аваков.
Напомним, ранее министр внутренних дел отметил, что в день голосования к охране общественного порядка и избирательной документации будет задействовано максимальное количество правоохранителей.
"Что касается возможных попыток ворваться на участок в масках или атаковать избирательную документацию - здесь мы будем проявлять жесткую позицию, законно. В день голосования на улицах также будет увеличено количество полицейских. Почти весь личный состав будет задействован в избирательном процессе. Схема расположения наших сил по всей стране такова, что мы везде сможем адекватно отреагировать", - сказал Аваков.
пластиковых? на молнии? 2.20 Х 0.60 Х 0.20?
В чем я с ним согласен, что Донбасс можно вернуть только силой.
При Порохе он на это и не надеется уже..
🤑
12.02.2019, 11:48 • 397 • 1
Вчора ЗМІ повідомили те, що керівництво ГУНП Дніпропетровської області пішло у незаплановану відпустку - після того, як отримало вказівку від міністра внутрішніх справ А.Авакова провести перевірку масштабної схеми підкупу виборців у Дніпрі.
Це - дуже тривожний сигнал: для очільника МВС, і для суспільства.
Якщо керівники територіальних підрозділів "тихо саботують" накази міністра, то це означає, що централізоване управління силовим відомством починає давати збій. Це означає, що такі керівники місцевих органів Нацполіції, які під час виборчої кампанії фактично виходять з підпорядкування свого міністра, відповідним чином вмотивовані і переходять під інше "крило" - президентське.
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А це значить, що публічна обіцянка А.Авакова забезпечити силами МВС проведення чесних виборів - під реальною загрозою (навіть якщо міністр дуже цього хотітиме). Адже виконати цю обіцянку (а точніше - передбачене законом завдання) він зможе лише за умови, якщо вся система МВС (передусім - Нацполіції) діятиме злагоджено і під єдиним керівництвом.
Ситуація в Дніпрі - лише перший сигнал. Президентська команда давно працює на тим, щоб посилити свій вплив у прямо непідконтрольній їй системі МВС і нейтралізувати ризики для себе з боку міністра А.Авакова. Банкова розуміє, що чесно вибори вона виграти не може. А для того, щоб досягти перемоги, їй потрібно убезпечити розроблені і вже запущені по всій Україні схеми. Мені вже доводилося писати про те, що масштабна фальсифікація виборів в рамках держави неможлива без участі поліції - щонайменше, без її "сприятливого споглядання". Тому нейтралізація МВС буде продовжуватися різними способами, у т.ч. переманюванням на бік Банкової керівників місцевих органів поліції. А ще - "прикручуванням" поліцейських за допомогою прокуратури і ДБР (як це вже проявилось після нещодавніх подій у Києві біля Подільского райуправління поліції).
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Тому А.Авакову невідкладно потрібно "зміцнити" керівництво тими регіональними управліннями, де можливий не лише "тихий саботаж" його вказівок, але й відвертий перехід на бік реалізаторів схем по корегуванню результатів виборів.
У першу чергу міністру потрібно звернути увагу на керівництво поліцією в Одесі, яке перебуває під повним впливом Труханова. А те, що останній буде "робити результат" для влади - давно вже ні для кого не є секретом. Взагалі за багатьма показниками ситуація в Одесі може виявитися однією з найкритичніших в плані забезпечення проведення чесних виборів.
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Віктор ТРЕПАК
интересно нахера оно нам такое надо вообще
между прочим там есть тяжелое вооружение - вплоть до танков в вв
нам нужна настоящая нацгвардия - типа американской и свои минитмены - люди с оружием!!!