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Все про:Аваков (2681) выборы (21050) МВД (7735) Нацполиция (8913)

 Ни один из кандидатов в президенты не получит от МВД и полиции никаких преференций. Мы будем строги ко всем одинаково, - Аваков. ВИДЕО

Информационные атаки на МВД и полицию связаны с позицией МВД провести эти выборы без подкупа и фальсификаций.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкойна пресс-службу МВД, об этом глава ведомства сообщил в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV 11 февраля.

...
"Есть информационные атаки на МВД, министра, на полицию, на главу полиции. Я их связываю с тем, что мы заняли принципиальную позицию, чтобы провести эти выборы без фальсификаций и подкупа. Возможно, кто-то ожидал другого, но мы заняли четкую позицию, независимо от того уровня провокаций или давления, который может оказываться на меня лично или полицию, или МВД по мере приближения к дате голосования. Вопрос срыва выборов посредством таких действий, такого рода рисков, я бы говорил, что это на уровне государственной измены. Потому что, это риск и угроза нашей независимости. И я, как гражданин, и как министр буду делать все, чтобы нашу независимость отстоять", - сказал Аваков.

Глава МВД добавил, что ни один из кандидатов не получит от МВД никаких преференций.

"Мы будем строги ко всем одинаково. Мы не допустим подкупа и будем стоять четко на этой позиции", - подчеркнул Аваков.

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"У нас хватит сил, для того, чтобы выдержать эту информационную атаку и атаку дискредитацией. Чтобы там ни было, мы будем держать ситуацию под контролем", - добавил Аваков.

Напомним, ранее министр внутренних дел отметил, что в день голосования к охране общественного порядка и избирательной документации будет задействовано максимальное количество правоохранителей.

"Что касается возможных попыток ворваться на участок в масках или атаковать избирательную документацию - здесь мы будем проявлять жесткую позицию, законно. В день голосования на улицах также будет увеличено количество полицейских. Почти весь личный состав будет задействован в избирательном процессе. Схема расположения наших сил по всей стране такова, что мы везде сможем адекватно отреагировать", - сказал Аваков.

Источник: https://censor.net.ua/v3111211
 
   
 Топ комментарии
 
В связи с изменой Авакова, в штабе Порошенко принято решение вместо 500 гривен за голос начать расплачиваться с пенсионерами сексом по телефону. Юридически - комар носа не подточит. Говорят на тренинге с волонтнрами Ирка Луценко и Юрка уже голоса посрывали.
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Правильно! Всех "топить", кто шоколада не любит!
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рюкзаков на всех хватить?
пластиковых? на молнии? 2.20 Х 0.60 Х 0.20?
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- Лаской-с. Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделать нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло. Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать. Они напрасно думают, что террор им поможет. Нет-с, нет-с, не поможет, какой бы он ни был: белый, красный и даже коричневый! Террор совершенно парализует нервную систему(c)
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"они акедемиев не кончали" - во всём, народные академики от сохи.
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Правильно! Всех "топить", кто шоколада не любит!
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Сори, но при пеци ему не светит быть министром.
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Преференції отримає лише кандидатка Ю. 😂😂🤣🤣
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ЦН вчорашню "Свободу слова" розтягує на весь день.
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В связи с изменой Авакова, в штабе Порошенко принято решение вместо 500 гривен за голос начать расплачиваться с пенсионерами сексом по телефону. Юридически - комар носа не подточит. Говорят на тренинге с волонтнрами Ирка Луценко и Юрка уже голоса посрывали.
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А президент Федерации домино кива???
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Нет ничего страшнее, чем неверие населения в результаты будущих выборов, кто бы не получил булаву. Я думаю, что именно это является первейшей задачей вмешательства Росси в проведение наших выборов. "Разделенное государство опустеет", - сказано в Библии. Двумя руками поддерживаю Авакова. Истинно государственный человек.
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Сто пудов, но как-то плохо получается верить Авакову.
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Очевидно, що ви Галя, найкращий друг пана Авакова,(цікаво, чи він знає про вас) а ще, ви вмієте Біблію правильно читати, зрозуміло лише одно, при непотрібі Авакові абсолютно нічого не змінилося в роботі МВД яке і досі залишається головним смітьєзвалищем країни.
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царь галактики авакян - "строг, но справедлив"(с) Ни один из кандидатов в президенты не получит от МВД и полиции никаких преференций. Мы будем строги ко всем одинаково, - Аваков - Цензор.НЕТ 3083 даже петр-1й алексеевич ему не указ.
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Разумеется, Аваков, будет вести себя строго, как в деле с рюкзаками... Жоден із кандидатів у президенти не отримає від МВС і поліції ніяких преференцій. Ми будемо суворі до всіх однаково, - Аваков - Цензор.НЕТ 6498 Жоден із кандидатів у президенти не отримає від МВС і поліції ніяких преференцій. Ми будемо суворі до всіх однаково, - Аваков - Цензор.НЕТ 8607
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Ну не самый пропащий человек.
В чем я с ним согласен, что Донбасс можно вернуть только силой.
При Порохе он на это и не надеется уже..
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Бить лежачих с криком Ложись Бандера это очень строго. За это личное оружие нужно давать в награду. Чтобы потом защищать от общественных активистов. Авакову уже давно пора в отставку.
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Ребята, еще несколько лет такой же власти и не такое начнется. Страна объединилась в 14-15 году, а сейчас опять плюются от Бандеры. А все потому что президент все свои беды и неудачи прикрывает под националистическими лозунгами. И люди ассоциируют все беды с националистами. Хотя сам гарант никакого отношения к Бандере не имеет, а только создает ему негативный имидж.
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А разве Бандера это оскорбление? Тем более для национально свидомого активиста?.Не представляю что бы физик обиделся на прозвище Энштейн.
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А что ж речь нашего главного на фоне штатовского КАПИТОЛИЯ??????? Он уже из США вещает?
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Конечно, перед законом все равны, но ведь в любом правиле бывают исключения... Перефразируя Дж. Оруэлла, все звери равны, но свиньи - равнее!

🤑
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Хорошо сказано,но Арсен Борисыч еще не все МВД.Вчера главполицаи Днепра наглядно показали как они будут выполнять Ваши требования.И к сожалению в большинстве областей будет так.
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Пан Аваков так і не вивчив української мови,а без папірця і на російській толком говорити не може.
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Керівники місцевих органів Нацполіції переходять під президентське "крило" - Трепак
12.02.2019, 11:48 • 397 • 1

Вчора ЗМІ повідомили те, що керівництво ГУНП Дніпропетровської області пішло у незаплановану відпустку - після того, як отримало вказівку від міністра внутрішніх справ А.Авакова провести перевірку масштабної схеми підкупу виборців у Дніпрі.
Це - дуже тривожний сигнал: для очільника МВС, і для суспільства.
Якщо керівники територіальних підрозділів "тихо саботують" накази міністра, то це означає, що централізоване управління силовим відомством починає давати збій. Це означає, що такі керівники місцевих органів Нацполіції, які під час виборчої кампанії фактично виходять з підпорядкування свого міністра, відповідним чином вмотивовані і переходять під інше "крило" - президентське.
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А це значить, що публічна обіцянка А.Авакова забезпечити силами МВС проведення чесних виборів - під реальною загрозою (навіть якщо міністр дуже цього хотітиме). Адже виконати цю обіцянку (а точніше - передбачене законом завдання) він зможе лише за умови, якщо вся система МВС (передусім - Нацполіції) діятиме злагоджено і під єдиним керівництвом.
Ситуація в Дніпрі - лише перший сигнал. Президентська команда давно працює на тим, щоб посилити свій вплив у прямо непідконтрольній їй системі МВС і нейтралізувати ризики для себе з боку міністра А.Авакова. Банкова розуміє, що чесно вибори вона виграти не може. А для того, щоб досягти перемоги, їй потрібно убезпечити розроблені і вже запущені по всій Україні схеми. Мені вже доводилося писати про те, що масштабна фальсифікація виборів в рамках держави неможлива без участі поліції - щонайменше, без її "сприятливого споглядання". Тому нейтралізація МВС буде продовжуватися різними способами, у т.ч. переманюванням на бік Банкової керівників місцевих органів поліції. А ще - "прикручуванням" поліцейських за допомогою прокуратури і ДБР (як це вже проявилось після нещодавніх подій у Києві біля Подільского райуправління поліції).
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Тому А.Авакову невідкладно потрібно "зміцнити" керівництво тими регіональними управліннями, де можливий не лише "тихий саботаж" його вказівок, але й відвертий перехід на бік реалізаторів схем по корегуванню результатів виборів.
У першу чергу міністру потрібно звернути увагу на керівництво поліцією в Одесі, яке перебуває під повним впливом Труханова. А те, що останній буде "робити результат" для влади - давно вже ні для кого не є секретом. Взагалі за багатьма показниками ситуація в Одесі може виявитися однією з найкритичніших в плані забезпечення проведення чесних виборів.
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Віктор ТРЕПАК
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я не знал что опг мвд у нас никому не подчиняется Жоден із кандидатів у президенти не отримає від МВС і поліції ніяких преференцій. Ми будемо суворі до всіх однаково, - Аваков - Цензор.НЕТ 5176
интересно нахера оно нам такое надо вообще Жоден із кандидатів у президенти не отримає від МВС і поліції ніяких преференцій. Ми будемо суворі до всіх однаково, - Аваков - Цензор.НЕТ 7720
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какая=то жиронда по-украински)))))
между прочим там есть тяжелое вооружение - вплоть до танков в вв

нам нужна настоящая нацгвардия - типа американской и свои минитмены - люди с оружием!!!
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Ще мабуть буде пару десятків новин з подібними коментарями Арсена. Чим він хвалиться взагалі? Це його посадовий обов'язок. Це якби хтось кожен вечір хвалився в соцмережах: "Який я класний молодець. Нікого сьогодні не вбив, не пограбував."
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Сенька за честные выборы. Мухи с тараканами за ЧИСТОТУ и ПОРЯДОК!
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Аваков занял правильную позицию человек не хочет быть холуем у банковой и люди ему за это будут блогадарны если он выдержит до конца вопли порохоботов которые уже в агонии идут на все что угодно потому что за Порошенко 80% голосовать не хотят
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНи один из кандидатов в президенты не получит от МВД и полиции никаких преференций. Мы будем строги ко всем одинаково, - Аваков. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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