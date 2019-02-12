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Все про:учения (2002) операция Объединенных сил (947) РСЗО (8)

 Экипажи РСЗО "Ураган" в зоне проведения ООС отработали уничтожение командных пунктов, баз и арсеналов противника. ВИДЕО

В районе проведения операции Объединенных сил прошла тренировка подразделений реактивной артиллерии с РСЗО "Ураган" на вооружении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

...

"По приказу командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева на одном из полигонов в районе проведения операции Объединенных сил недавно прошли практическую тренировку подразделения реактивной артиллерии с РСЗО "Ураган" на вооружении. В частности, были отработаны действия пунктов управления реактивного артиллерийского дивизиона с выходом подразделений на огневые позиции и осуществлением наведения на цель", - сказано в сообщении.

Отмечается, что поставленную задача бойцы выполнили на оценку "хорошо", показав хорошее обучение и высокое профессиональное мастерство.

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"Своими действиями они в очередной раз доказали способность быстро выдвинуться из района отвода, совершать марш, развертывание в районе огневых позиций и точно наводиться на вражеские цели для их дальнейшего поражения", - добавили в пресс-центре ОС.

Экипажи РСЗО Ураган в зоне проведения ООС отработали уничтожение командных пунктов, баз и арсеналов противника 01

Источник: https://censor.net.ua/v3111208
 
   
 Топ комментарии
 
Отличный у тебя пост... НО !!!
Ты думал, что высрался, однако забыл штаны снять...
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вот тебе по приколу не прочитать статью и с вумным видом написать глупость?..
"В частности, были отработаны действия пунктов управления реактивного артиллерийского дивизиона с выходом подразделений на огневые позиции и осуществлением наведения на цель", - сказано в сообщении."

Еще раз, для непонятливых: 1)подразделение получило приказ, 2) подразделение выдвинулось в условную точку, 3) подразделение осуществило условное наведение на цель, 4) подразделение условно поразило боевые цели;
При этом боевые стрельбы не осуществлялись, потому что в зоне ООС это запрещено Минским Угодами..
НО тут вылез ты со своей зрадой, и испачкал весь малинник..
Ты от этого удовольствие получаешь?!
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Прекрасно було б якби снаряди були кореговані або керовані, а старими снарядами стріляти немає змісту!
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Ігоре,місками поворуши,чого наші почали ці навчання???))))
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Отличная новость...НО !!!
Виден результат работы в поте лица шоколадного главнокомандующего...всё видео без снега, а пуск зарядов со снегом...почему ? очевиден ответ, видео смонтировано потому что нет уже практически боеприпасов...склады то успешно реформировали уроды.
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Отличный у тебя пост... НО !!!
Ты думал, что высрался, однако забыл штаны снять...
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зрадоферма тут как тут 😂
написали ж вам, индюкам: "были отработаны действия пунктов управления реактивного артиллерийского дивизиона с выходом подразделений на огневые позиции и осуществлением наведения на цель"
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В отличие от тебя "зрадоферма" 23 года работала с табельным оружием и знает, что пистолет от палки отличается тем, что он стреляет и довольно жёстко бьёт по ушам звук выстрела ....да ладно, кому я это рассказываю, короче всё что видели на видео это детская игра в войнушки с палками...любые учения должны заканчиваться учебными стрельбами дабы видеть на практике готовность подразделений и адаптации Л/С к стрельбе но это сложно понять тем, кто для кого "гетьман" выше Украины.
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вот тебе по приколу не прочитать статью и с вумным видом написать глупость?..
"В частности, были отработаны действия пунктов управления реактивного артиллерийского дивизиона с выходом подразделений на огневые позиции и осуществлением наведения на цель", - сказано в сообщении."

Еще раз, для непонятливых: 1)подразделение получило приказ, 2) подразделение выдвинулось в условную точку, 3) подразделение осуществило условное наведение на цель, 4) подразделение условно поразило боевые цели;
При этом боевые стрельбы не осуществлялись, потому что в зоне ООС это запрещено Минским Угодами..
НО тут вылез ты со своей зрадой, и испачкал весь малинник..
Ты от этого удовольствие получаешь?!
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... все у тебя условно - выдвинулись-условно
навели-условно
уничтожили-условно
....
только убитые раненые за вчера укр салдаты - не условно, а реально.

а так, дааа,
купили и спалили пару сот тон солярки через мальдивскую прокладку

с откатом 30% палтараку.

ну и условные снаряды с реально взорванных 5 складов

- тоже условно.
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Красота арта всегда на высоте!!! Боги войны всегда лучшие!!!
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Надо мишени с плакатами ставить - "Я дохну, потому, что боюсь признаться, что паРаша меня нае..."
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Тест на наличие лугандонцев на форуме сработал, мой пост заспамлен.
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Респект командованию что всегда в готовности дать команду. Учения это верно, нужно и всегда только ++
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Тренуйтеся Козаки, щоб у Штірліца була робота!!!!
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Молодцы! Тренировки дают результаты о которых мы каждое утро читаем!
Не останавливайтесь! Быстрее! Выше! Сильнее!
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Глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін припустив можливість виготовлення в Україні власних крилатих і балістичних ракет у зв'язку із призупиненням дії Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД) і початком гонки озброєнь між світовими державами.
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Экипажи РСЗО "Ураган" в зоне проведения ООС молодцы отработали уничтожение командных пунктов, баз и арсеналов противника.
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Боевые стрельбы не проводили. Все что нужно знать. А все это месиво грязи до одного места. Лучше конечно чем водку жрать в казарме. Но это для здоровья личного состава, а для обороноспособности страны никакого значения не имеет.
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Месиво грязи это твои комменты,причем на каждой ветке.
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Потому что не люблю пропаганду, а люблю правду. Когда будет правда будет порядок. А пока процветает пропаганда будет хаос.
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готовились осенью (судя по видео), а запускали АЖ зимой..
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Тренироваться надо по какцапам,а не просто так пулять.
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Чудова новина та дія, практика надає впевненості та сміливості в діях, а у ворога ніжки тремтять, так шахтарі....рашисти? Слава Україні та слава нації.ми непереможні
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Тренування запорука правильних і виважених дій в бою! Так тримати, хлопці!
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впечатляющая работа Экипажи РСЗО "Ураган" в зоне проведения ООС по провидению практических тренировок подразделения реактивной артиллерии с РСЗО "Ураган"!!!!
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Оцінка повинна бути не "добре", а - "відмінно". Тому ще тренуватись,і тренуватись,причому неодмінно з бойовими стрільбами...
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Ціллю цих навчань, є відпрацювання злагоджених дій екіпажів РСЗО,але разом з цим показати ворогу,що в нас є могутня зброя і ми будем її застосовувати, якщо прийдеться.
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Відміна робота . Тренування не завадять. Молодці.
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Ну вот нахера эта показуха? Тупая нарезка видео из разных времен года!
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Навчання- запорука успішного виконання бойових завдань.
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Навчання, завжди є добре, бо це - найкращий засіб перевірки своїх здібностей, навичок та вміння володіти такою серйозною зброєю.
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Респект и уважуха , так держать , продолжайте в том же духе . Слава Украине!!!
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Превью на видео интересно выглядит. Я уж было подумал, что построили такие огромные трубы, в которые Ураган выстреливает свои реактивные снаряды, чтоб не разрушать особо окружающую среду.
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Дуже радий знову побачити на цьому відео своїх бойових побратимів та зазначити , що мій крихітний вклад теж є у цій 100% бойовій готовності БОГІВ ВІЙНИ та їхнього суворого ватажка Сашка !!! Екіпажі РСЗВ "Ураган" у зоні проведення ООС відпрацювали знищення командних пунктів, баз та арсеналів противника - Цензор.НЕТ 6939
Сашко, (якщо Ви читаєте ці рядкі) передаю привітання від хлопців з Миколаєва, що допомагали Вам з ремонтом "Ураганів" з кінця травня по серпень 2015 року !!!
Пише Вам Михайлович (ремонт радіаторів).
Привіт Вам особисто, Васильовичу, якщо він десь поряд, та всьому о/с дивізіона !!!
Сашко, як Ваша Міра ??? Дуже люблю собак... Зараз у мене Кане Корсе (щось схоже на Лабрадора) Екіпажі РСЗВ "Ураган" у зоні проведення ООС відпрацювали знищення командних пунктів, баз та арсеналів противника - Цензор.НЕТ 605
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Дуже добре що в нас йде підготовка особового складу!!! Пообіцяли що в 2019 році планують фінансувати розробки озброєння і військової техніки, важкої артилерії, засобів протиповітряної оборони та зв'язку, бронетанкової техніки, розширити виробництво *********** та снарядів.Так що воїни вперед до перемоги! Громадою ми зможемо перемогти!!! Україна понад усе!!!!
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Молодці,працюємо,тренуємось знищувати расіянських окупантів!!!!!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияЭкипажи РСЗО "Ураган" в зоне проведения ООС отработали уничтожение командных пунктов, баз и арсеналов противника. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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