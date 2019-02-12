 Экипажи РСЗО "Ураган" в зоне проведения ООС отработали уничтожение командных пунктов, баз и арсеналов противника. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.
"По приказу командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева на одном из полигонов в районе проведения операции Объединенных сил недавно прошли практическую тренировку подразделения реактивной артиллерии с РСЗО "Ураган" на вооружении. В частности, были отработаны действия пунктов управления реактивного артиллерийского дивизиона с выходом подразделений на огневые позиции и осуществлением наведения на цель", - сказано в сообщении.
Отмечается, что поставленную задача бойцы выполнили на оценку "хорошо", показав хорошее обучение и высокое профессиональное мастерство.
"Своими действиями они в очередной раз доказали способность быстро выдвинуться из района отвода, совершать марш, развертывание в районе огневых позиций и точно наводиться на вражеские цели для их дальнейшего поражения", - добавили в пресс-центре ОС.
Виден результат работы в поте лица шоколадного главнокомандующего...всё видео без снега, а пуск зарядов со снегом...почему ? очевиден ответ, видео смонтировано потому что нет уже практически боеприпасов...склады то успешно реформировали уроды.
Ты думал, что высрался, однако забыл штаны снять...
написали ж вам, индюкам: "были отработаны действия пунктов управления реактивного артиллерийского дивизиона с выходом подразделений на огневые позиции и осуществлением наведения на цель"
"В частности, были отработаны действия пунктов управления реактивного артиллерийского дивизиона с выходом подразделений на огневые позиции и осуществлением наведения на цель", - сказано в сообщении."
Еще раз, для непонятливых: 1)подразделение получило приказ, 2) подразделение выдвинулось в условную точку, 3) подразделение осуществило условное наведение на цель, 4) подразделение условно поразило боевые цели;
При этом боевые стрельбы не осуществлялись, потому что в зоне ООС это запрещено Минским Угодами..
НО тут вылез ты со своей зрадой, и испачкал весь малинник..
Ты от этого удовольствие получаешь?!
навели-условно
уничтожили-условно
....
только убитые раненые за вчера укр салдаты - не условно, а реально.
а так, дааа,
купили и спалили пару сот тон солярки через мальдивскую прокладку
с откатом 30% палтараку.
ну и условные снаряды с реально взорванных 5 складов
- тоже условно.
Не останавливайтесь! Быстрее! Выше! Сильнее!
Сашко, (якщо Ви читаєте ці рядкі) передаю привітання від хлопців з Миколаєва, що допомагали Вам з ремонтом "Ураганів" з кінця травня по серпень 2015 року !!!
Пише Вам Михайлович (ремонт радіаторів).
Привіт Вам особисто, Васильовичу, якщо він десь поряд, та всьому о/с дивізіона !!!
Сашко, як Ваша Міра ??? Дуже люблю собак... Зараз у мене Кане Корсе (щось схоже на Лабрадора)