 Экипажи РСЗО "Ураган" в зоне проведения ООС отработали уничтожение командных пунктов, баз и арсеналов противника. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

...

"По приказу командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева на одном из полигонов в районе проведения операции Объединенных сил недавно прошли практическую тренировку подразделения реактивной артиллерии с РСЗО "Ураган" на вооружении. В частности, были отработаны действия пунктов управления реактивного артиллерийского дивизиона с выходом подразделений на огневые позиции и осуществлением наведения на цель", - сказано в сообщении.

Отмечается, что поставленную задача бойцы выполнили на оценку "хорошо", показав хорошее обучение и высокое профессиональное мастерство.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Учения Sea Breeze-2019 пройдут в Николаевской, Херсонской и Одесской областях, - Минобороны. ФОТОрепортаж

"Своими действиями они в очередной раз доказали способность быстро выдвинуться из района отвода, совершать марш, развертывание в районе огневых позиций и точно наводиться на вражеские цели для их дальнейшего поражения", - добавили в пресс-центре ОС.