 Ночью в Киеве сожгли машину матери депутата от "Свободы" Назаренко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автомобиль Тойота Ленд Крузер 100 неизвестные подожгли ночью с помощью зажигательной смеси, сообщает ВО "Свобода", передает Цензор.НЕТ.
Машина была припаркована у дома на проспекте Победы, где зарегистрирован и проживает свободовец вместе с родителями.
Депутат Назаренко отметил в Facebook, что случилось это около 1:50.
"Пытаются запугать за принципиальную политическую позицию. Ответ националистов будет жесткий и точный! Враги нации получат по заслугам!" - отметил он.
В то же время в "Свободе" отметили, что рассматривают это нападение как расправу за активную общественно-политическую деятельность националиста и требуют от МВД расследовать преступление.
Объединение называет Назаренко ветераном АТО, командиром взвода батальона "Киевская Русь", а также борцом против незаконных застроек и российского бизнеса в Украине.
Если учесть сколько стоит 30сек.рекламмы на ТВ это соженное авто пустяк и безплатная рекламма на всю Украину.
Що з вами , люди ? Завтра може палати і ваша машина , адже від ідіотів ніхто не застрахований !
який захищав тих хто зараз його дермом обливає та радіє за спалену машину.
нихЄра собі бабця на пенсіях навідкладала