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Все про:депутат (2615) Киев (17158) поджог (611) Свобода (2688) Назаренко (58)

 Ночью в Киеве сожгли машину матери депутата от "Свободы" Назаренко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве около 2 часов ночи подожгли машину матери депутата Киевского горсовета от "Свободы" Владимира Назаренко.

Автомобиль Тойота Ленд Крузер 100 неизвестные подожгли ночью с помощью зажигательной смеси, сообщает ВО "Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Машина была припаркована у дома на проспекте Победы, где зарегистрирован и проживает свободовец вместе с родителями.

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Депутат Назаренко отметил в Facebook, что случилось это около 1:50.

Ночью в Киеве сожгли машину матери депутата от Свободы Назаренко 01

"Пытаются запугать за принципиальную политическую позицию. Ответ националистов будет жесткий и точный! Враги нации получат по заслугам!" - отметил он.

В то же время в "Свободе" отметили, что рассматривают это нападение как расправу за активную общественно-политическую деятельность националиста и требуют от МВД расследовать преступление.

Объединение называет Назаренко ветераном АТО, командиром взвода батальона "Киевская Русь", а также борцом против незаконных застроек и российского бизнеса в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/v3111202
 
 
 Топ комментарии
 
машина матери. а машины тёщи и бабушек целы?
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Бедная женщина. Всю, всю жизнь копила...
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Вот так живут нищие ))) хоть поубивайте там друг друга буду только хлопать в ладоши.
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Вот так живут нищие ))) хоть поубивайте там друг друга буду только хлопать в ладоши.
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Националисты должны очистить свои ряды и начинать работать для того что бы у власти было их больше чем кацапских прихвостней.
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машина матери. а машины тёщи и бабушек целы?
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А что за марка машины?На каких номерах это авто было?
Если учесть сколько стоит 30сек.рекламмы на ТВ это соженное авто пустяк и безплатная рекламма на всю Украину.
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Думаю что за политическую рекламу на ТВ заплатил бы в разы больше.У нас даже при избирателной раенной компании сжигались машины.А выделенных на кандидата государственных денег с лихвой хватит на покупку нового да еще и по круче.
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Так Свобода и обосралась. За 15 лет ноль. Зато тягнебок в шоколаде.
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и жопу свою возит на двух крузакак 200
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не важно какая марка и сколько стоит, это предупреждение, что будет с родственниками если дальше будешь продолжать мешать. Можно поговорить о машине и о ее стоимости, забыв для чего ее сожгли, кому что
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почему же? У Свободы есть вполне гражданско активные люди. Ну во вторых так олигархи не решают вопросы, это обычный криминал, который держит территорию свою. Вот по написанному у комментаторов, что они живут в другой Украине
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Депутатик на мамочку машину оформил и так не повезло - краденое оно не вечное... Вночі в Києві спалили машину матері депутата від "Свободи" Назаренка - Цензор.НЕТ 1213
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Это может быть звонком, что оформлять наворованное на родственников бесполезно. Хотя могла и сама загореться...
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Тойота Ленд Крузер 100... вот такие они теперь нищие оппозиционеры...
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Так это у мамы такая тачанка не хилая,а что у сынули,и сколько?!СВобода круто стоит!!
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тобто «патріот - свободівець» приховує майно на родичів, щоби не запитали - звідки все... гарний хлопчик...
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а также борцом против незаконных застроек
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У матери депутата от Свободы Тойота Ленд Крузер 100. Кому служит депутат от Свободы? Правильно - народу.
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Скільки лайна в коментарях , а може радість груди розпирає , що людині , якісь виродки спалили машину !
Що з вами , люди ? Завтра може палати і ваша машина , адже від ідіотів ніхто не застрахований !
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Если бы это случилось с матерью строителя-каменщика с вами можно согласиться что это цинично но это представитель депутатского корпуса и обратите внимание на марку автомобиля...
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Це трапилось з ветераном АТО,
який захищав тих хто зараз його дермом обливає та радіє за спалену машину.
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Если бы у бабушки были яйца , она была бы дедушкой ! Вы не согласны со мной , что это преступление ? И не важно , чья сгорела машина и преступник должен понести наказание !
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Однозначно.Но вопрос в морали этой истории...
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Почему я должен сочувствовать? Есть же теория вероятности, согласно которой: если в стране есть автотранспорт, который иногда горит, а также депутаты с транспортом, то почему не гореть их транспорту? И этим фактом (пожаром) теория вероятности себя подтвердила.
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Приятная новость!!! Мажорня хоть немного получила по заслугам. Нынешние "националисты" - такие же националисты, как я балерина. Обычные мажоры, только в вышиванках.
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Toyota Land Cruiser 100 * 2006 • 788 681 грн. (б/в) ...
нихЄра собі бабця на пенсіях навідкладала
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дома надо жечь, чтобы они в машинах жили.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНочью в Киеве сожгли машину матери депутата от "Свободы" Назаренко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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