 "В век инновационных технологий у нас нет сотовой связи, интернета, газа, дорог и питьевой воды", - жители села Аполлоновка Омской области обратились к президенту РФ Путину. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Дождь, в селе живет около тысячи человек. По словам авторов обращения, "село живет, развивается и имеет перспективы, однако уже десятилетиями не решаются одни и те же проблемы".
"Последней каплей терпения" стало сокращение автобусных рейсов до районного центра. Жители говорят, что их практически лишили возможности выехать из села.
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Уголь есть и никель есть, алюминия ни счесть.
Есть в ней: золото, алмазы, изумруды и топазы,
Как же так в стране всё есть, а народу нех#р есть,
Как же так всё есть в стране, а народ живет в г@вне.
Ні слова про "Пєтю", дивно якось.
Давайте, заспівайте своє:"всьо прапала, 90% украинцєв ридает и страдаєт, ай ай, ой ой ми все абас.алися ааааааа.
Все компьютеры должны обязательно быть зарегистрированы в полицейском участке, местном отделе ФСБ, и Роскомнадзоре. Разумеется, к ним должен быть обеспечен удаленный доступ со стороны указанных органов. Неплохо бы еще общественников подключить, но только после проверки их ФСБ, и выдать им повязки - население должно видеть из на улицах, и чувствовать заботу государства. Вот и Сурков об этом требует. Трафик ограничить 512 Кб в месяц. Это чтобы лазили в интернет только по делу. Ну, т.е., написать в органы, кто из соседей подозрительно часто стучит клавиатурой. Письмо отправить - для этого ФГУП Почто России есть.
До запуска браузера взять согласие участкового. Нет, чтобы не было лишней волокиты, можно и устное. Вот, т.е., покрутить ручку телефона, сообщить барышне, чтобы связали с участком, назвать имя, фамилию, отчество, серию и номер паспорта, порядковый номер, и предполагаемое время нахождения в сети. Да, конечно, сетевые карты, роутеры и прочую гадость отобрать. Ведь есть же модем... Закончив, необходимо распечатать отчет - какие сайты посещал, что прочитал. Их подшивать в специальную папку, и раз в неделю сдавать на проверку участковому. Общественники ему помогут.
Зачем вам итернеты? В интернетах хохлы, бандеры, америкосы, злобные пиндосы.
Будут бить и обижать,-
Не ходите, аполлоновцы, интернеты вредные читать.
Эй кацапы, вы там вообще крышей поехали. Сцарю жаловаться удумали?
Нахер, крестный ход под барабан и красную тряпку с луноликим уродцем.
Может вам еще и туалет в юрты провести? )))
И это мне нравится
На данный момент живу в забитом селе, где осталось пару сотен человек.
Вода питьевая есть у всех, в основном скважины на первую воду, по карману абсолютно всем.
У мамы в Сибири, возле озера Байкал, все село таскает воду ведрами, почему не знаю, также проезжая Белорусь удивлялась бабам с коромыслом, видела не раз и была шокирована.
Интернет есть у всех, пакет за сто гривен позволяет здесь даже смотреть прямые трансляции формулы, правда лучший инет у Лайфа, но он есть у всех желающих
У мамы инета практически нет, в ее деревне работает один оператор и пенсия ей просто не позволяет иметь доступ в сеть на моем уровне
Газ в сёлах давно не роскошь, в мое село газ провели шесть лет назад, у меня он есть, но я им не пользуюсь
В мамину деревню в Сибири газ не проведут никогда, хотя трубопровод за околицей
Просто констатация фактов
Теперь непонятно за что уважаемое Уйло подорвется и сделает вам и газ и интернет.
Станут на колени перед барским домом и стоят!
И главное знают, что бунтуют, но стоят!
Салтикв-Щедрин