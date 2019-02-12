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Все про:Газ (9018) обращение (233) Россия (71977) инновации (38) инфраструктура (123)

 "В век инновационных технологий у нас нет сотовой связи, интернета, газа, дорог и питьевой воды", - жители села Аполлоновка Омской области обратились к президенту РФ Путину. ВИДЕО

Жители села Аполлоновка в Омской области РФ записали обращение к президенту России Владимиру Путину с жалобой на то, что в селе нет сотовой связи, интернета, газа и питьевой воды, а также проблемы с транспортом и медицинским обслуживанием.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Дождь, в селе живет около тысячи человек. По словам авторов обращения, "село живет, развивается и имеет перспективы, однако уже десятилетиями не решаются одни и те же проблемы".

"Последней каплей терпения" стало сокращение автобусных рейсов до районного центра. Жители говорят, что их практически лишили возможности выехать из села.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Господин президент, помогите нам!", - обманутые жители российского Екатеринбурга, стоя на коленях, обратились к Путину. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3111196
 
   
 Топ комментарии
 
Сдавайтесь китайцам - все будет 😀😀😀
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Зато у вас есть величие и гордость за страну ! "В век инновационных технологий у нас нет сотовой связи, интернета, газа, дорог и питьевой воды", - жители села Аполлоновка Омской области обратились к президенту РФ Путину - Цензор.НЕТ 92
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Неправильно они просят. Чернь должна на коленях стоять, и кланяться почаще, восхваляя царя. Да и одеты эти бабы роскошно, проще надо быть: сорочки и лапти. В общем, на кол их за бунт
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А в моей стране все есть: есть в ней нефть и газ в ней есть
Уголь есть и никель есть, алюминия ни счесть.
Есть в ней: золото, алмазы, изумруды и топазы,
Как же так в стране всё есть, а народу нех#р есть,
Как же так всё есть в стране, а народ живет в г@вне.
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Никогда ещё Московия не жила так плохо, как при Порошенко.
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есть Сцарь и вяличие, шо этим собакам исчо нада? высечь розгами неблагодарных холопов!!!
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"Не хлебом единым...". Не забывайте о духовности и навозных петухах, переносящих ее. Интернет тоже вам не нужен - информация и так не учит вас думать. А на счет воды - так это к крымчанам, пусть делятся опытом.
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Змогли запасати звернення і викласти його? Чи не забагато свободи?
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та там все ветераны и лысый за их спинами спрятался. молодая только одна, та шо читает. скорее всего просто не местная. когда приедут "те кто надо" и начнут разбираться, стопудов "весь педагогический коллектив" скажет, что она их на это дело подбила и дружно осудит.
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Чого тут в темі зрадофілів не видно? Ні пари з вуст.
Ні слова про "Пєтю", дивно якось.

Давайте, заспівайте своє:"всьо прапала, 90% украинцєв ридает и страдаєт, ай ай, ой ой ми все абас.алися ааааааа.
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Все компьютеры должны обязательно быть зарегистрированы в полицейском участке, местном отделе ФСБ, и Роскомнадзоре. Разумеется, к ним должен быть обеспечен удаленный доступ со стороны указанных органов. Неплохо бы еще общественников подключить, но только после проверки их ФСБ, и выдать им повязки - население должно видеть из на улицах, и чувствовать заботу государства. Вот и Сурков об этом требует. Трафик ограничить 512 Кб в месяц. Это чтобы лазили в интернет только по делу. Ну, т.е., написать в органы, кто из соседей подозрительно часто стучит клавиатурой. Письмо отправить - для этого ФГУП Почто России есть.
До запуска браузера взять согласие участкового. Нет, чтобы не было лишней волокиты, можно и устное. Вот, т.е., покрутить ручку телефона, сообщить барышне, чтобы связали с участком, назвать имя, фамилию, отчество, серию и номер паспорта, порядковый номер, и предполагаемое время нахождения в сети. Да, конечно, сетевые карты, роутеры и прочую гадость отобрать. Ведь есть же модем... Закончив, необходимо распечатать отчет - какие сайты посещал, что прочитал. Их подшивать в специальную папку, и раз в неделю сдавать на проверку участковому. Общественники ему помогут.
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Почему не на коленях? Не зачёт , не скрыпно.
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но Крым же у вас есть. все вам мало. может вам еще и срать в огород надоело и вы слыхали, что во всем остальном мире есть унитазыя?
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Зато есть мультики про гиперзвукровые непредсказуемые ракеты и слухи про мегапуперневидимые и неслышимые технологии, наводящие нечеловеческий ужас и трепет на тех, кто распространяет эти слухи.
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Ну якщо вже агенти Госдепа настільки відкрито говорять до ***** то це свідчить лише про одне - Ряха на правильному шляху... Так тримати)))
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Федерасты держитесь НАТО придет и все блага отберут
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Ну, т.с., по мотивах детской песенки, само как то сложилось:

Зачем вам итернеты? В интернетах хохлы, бандеры, америкосы, злобные пиндосы.
Будут бить и обижать,-
Не ходите, аполлоновцы, интернеты вредные читать.
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картину "Ленин и ходоки" видели? Быстренько верхом на "Искандер" и в Кремль , на прием к своему вождю
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Зачем вам интернет, если Россия собирается вводить Чебурашку? Создавайте в селе локалку-вот вам и интернет. Новости дня: у бабы Мани корова отелилась. Хотя, откуда там коровы? Был как-то в подмосковной деревне, из живности только кошку увидел один раз к исходу второго месяца. Подозреваю, что дикая мигрировала на юг.
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Порвало в мотлох.
Эй кацапы, вы там вообще крышей поехали. Сцарю жаловаться удумали?
Нахер, крестный ход под барабан и красную тряпку с луноликим уродцем. "В епоху інноваційних технологій у нас немає стільникового зв'язку, інтернету, газу, доріг і питної води", - жителі села Аполлонівка Омської області звернулися до президента РФ Путіна - Цензор.НЕТ 5889
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Кацапки, отправляйте своего последненго мужика в Сирию... Вам и полегчает. И ему, похоже, тоже.
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Какой интернет, это западные происки, какой газ, газ нужен для северных и южных потоков, сотовая связь вообще в селе излишество, там можно просто доричаться, расстояния не большие, воду из снега топите, а то смотри госдеповские подстилки иш бунтовать удумали, терпите, КРЫШВАМ, опять же корги, кирил, та и вообще, не до вас сцарю, еще и не на коленх просите.
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Что за барские замашки? Дороги, вода... Спросите своих деды-воевалов, тех, что у Батыя нукерами служили и киевские храмы жгли, когда это в Орде сотовая связь была? Что (пардон) пёрднул - то и газ! ))
Может вам еще и туалет в юрты провести? )))
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Чё не смеетесь? Это расссииия! (Жириновский).
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Вот теперь до вас наконец-то дойдет, что за --- рептилоид сидит в Кремле. Которому безразлична судьба страны, безразличны человеческие жизни и судьбы, и задача которого затормозить развитие, устроить повсюду войны и грабеж. Это тот который не спит!!! (как мы с вами), вспоминайте Минские соглашения(все с ног валились, а он просто восстановился). Ттеперь вспоминайте, как хлебальник ему подпортили, другой бы лег в клинику на месяц. А этот просто восстановился. До вас наконец-то дошло, что он ....ДРУГОЙ. Он не такой как вы, и ваша судьба ему безразлична. По сути он НАС ВСЕХ просто ненавидит.
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Эгоисты омичи!!!!!!!!!!!!!!!!!! В Сирии очередную арку надо спасать, а они - о хлебе, дорогах и детях!
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Черствею и становлюсь равнодушным к событиям на расее.
И это мне нравится "В епоху інноваційних технологій у нас немає стільникового зв'язку, інтернету, газу, доріг і питної води", - жителі села Аполлонівка Омської області звернулися до президента РФ Путіна - Цензор.НЕТ 1297
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Ну вы даете! На фига вам это ? Так только гей-ропа живет,а вы туда не хотите!
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путін їх не почує, бо на росії деревни,а не села.
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А откуда вы тогда об этом всем знаете , если Интернета нет у вас?
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Газ и нефть это личная кормушка ***** интернет это разврат мокшанского мозга... "В епоху інноваційних технологій у нас немає стільникового зв'язку, інтернету, газу, доріг і питної води", - жителі села Аполлонівка Омської області звернулися до президента РФ Путіна - Цензор.НЕТ 6097
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Забурели. Телевизор же есть. Там вам все расскажут о том,как Россия продвинулась вперед при Путине по всем позициям, на которые вы жалуетесь.
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Телевизор же показывает морду х-ла - вот и достаточно для них...
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ну и к чему эта новость? В Украине до хера сел находятся в аналогичных условиях, если не хуже
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давай комиудмурт, продолжай про вяликое вяличие на мордовии.
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юродивый, подними свой зад и проедь по вымирающим сёлам Раздельнянского р-на Одесской области. Есть дома, где вместо окон подушки и одеяла вставлены, нет газа, интернета, воды. Школы, почтовые отделения с проваленными, протекающими крышами.
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ты недоктор ты чуваш. Какое отношение Одесская область имеет к твоим хакасским высерам?
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А по теме есть что сказать (в части того, что в украинских сёлах дела обстоят не лучше чем в Омской области)? Или вас, соево-шоколадных тролей, интересует только проктологическая тема, с высерами, обсерами, анусами и пр. гомосятиной? В вашу контору только заднеприводных голубков принимают ?
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Позвольте не согласиться
На данный момент живу в забитом селе, где осталось пару сотен человек.

Вода питьевая есть у всех, в основном скважины на первую воду, по карману абсолютно всем.
У мамы в Сибири, возле озера Байкал, все село таскает воду ведрами, почему не знаю, также проезжая Белорусь удивлялась бабам с коромыслом, видела не раз и была шокирована.

Интернет есть у всех, пакет за сто гривен позволяет здесь даже смотреть прямые трансляции формулы, правда лучший инет у Лайфа, но он есть у всех желающих
У мамы инета практически нет, в ее деревне работает один оператор и пенсия ей просто не позволяет иметь доступ в сеть на моем уровне

Газ в сёлах давно не роскошь, в мое село газ провели шесть лет назад, у меня он есть, но я им не пользуюсь
В мамину деревню в Сибири газ не проведут никогда, хотя трубопровод за околицей

Просто констатация фактов
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зачем свинорусам дары цивилизации?-хавайте блины, твари

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Аполлоновка - красивое название. Там наверное одни Аполлоны Бельведерские живут . 😊
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вообще зажрались свинофермы главное что есть мох и хворост
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Что же вы столько молчали то?
Теперь непонятно за что уважаемое Уйло подорвется и сделает вам и газ и интернет.
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Не забудьте озаглавить: - "На деревню дедушке". Да он скорее в Венесуэлу трубопровод построит чем вам, идиоты.
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отчего же? может и в отдельно взятой деревне, если для скреп поможет
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Аполонівка це шо потомки дрєвнєгрєчєскіх старовєров, чи шо.
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Любят русские люди бунтовать!
Станут на колени перед барским домом и стоят!
И главное знают, что бунтуют, но стоят!
Салтикв-Щедрин
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Але ж в омську був БІОТУАЛЕТ! Але й там виникли проблеми...


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"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом,и стоят,подлецы! И ведь знают,что бунтуют,а все равно стоят!" (с)
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Как же они развиваются, если десятилетиями не решаются одни и те же проблемы? Просим Вас, мы же Вас выбирали, нет газа...Какой кошмар, это же маразм...Кто-то еще хочет туда?
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Маразм налицо. Немало ваты и в Украине хотят затащить в то гиблое Таёжное болото Украину, но вот сами собраться и переселиться туда, никак не желают.
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Царь аполоновцам; "Ваши проблєми уже рєшаются, вмєсто спортівной, музикальной школи і інтернєта научітє дєтєй дрочіть."
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Зато есть крымнаш ! Делайте эпиляцию,ватницы, садитесь на телеги и ехайте в крымнаш загорать и купаться. Пока пляжный сезон начнётся, как раз и доедите .
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Что даже на колени перед барином не стали как обычно?
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100% эти же учителя сидели в комиссии на выборах и за мзду фальсифицировали в пользу своего "уважаемого" президента. Так чего ж вы теперь хотите, ********?
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Вся проблема в том, что русский народ не вписывается в мировоззрение сильных мира сего, живущих по законам дикой природы - кто сильнее тот и прав. От чего, они, сильные мира сего, постоянно испытывающие интуитивный страх пред русским народом, во все времена грабили и продолжают грабить его - чтобы избавится от него навсегда.
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Обращение не принято. Никто не стал на колени.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"В век инновационных технологий у нас нет сотовой связи, интернета, газа, дорог и питьевой воды", - жители села Аполлоновка Омской области обратились к президенту РФ Путину. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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