 "В век инновационных технологий у нас нет сотовой связи, интернета, газа, дорог и питьевой воды", - жители села Аполлоновка Омской области обратились к президенту РФ Путину. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Дождь, в селе живет около тысячи человек. По словам авторов обращения, "село живет, развивается и имеет перспективы, однако уже десятилетиями не решаются одни и те же проблемы".

"Последней каплей терпения" стало сокращение автобусных рейсов до районного центра. Жители говорят, что их практически лишили возможности выехать из села.

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