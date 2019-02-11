 Венгрии надоело, когда говорят, что у страны хорошие отношения с Россией, - Сийярто. ВИДЕО

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Майком Помпео, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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В своих ремарках Сийярто отверг возможные упреки о том, что влияние России и Китая в Центральной Европе больше, чем на западе континента. Он назвал такие мысли лицемерными.

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