 Венгрии надоело, когда говорят, что у страны хорошие отношения с Россией, - Сийярто. ВИДЕО

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Майком Помпео, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
В своих ремарках Сийярто отверг возможные упреки о том, что влияние России и Китая в Центральной Европе больше, чем на западе континента. Он назвал такие мысли лицемерными.
Ты думаешь что Путину нужен мир с Украиной?
Ты ошибаешься...
Путину нужен мир с Западом и Украина, с твоим Зеленским, может помочь России, заключить мир с Западом - ценой твоей жизни и ценой жизни твоих детей.
Ты думаешь что этого не произойдет?
Ты думаешь что получив доступ к военной машине Украины, которая не на самом последнем месте по мощности, клоун не бросит эту машину, вместе с тобой конечно же на Россию?
Ты не успеешь рта открыть, как станешь агрессором. И именно этого добивается Россия - добивается твоими руками.
Ты думаешь что сможешь убежать из страны как и раньше? Я огорчу Тебя. Тебя идиота, просто не выпустят из страны ибо Клоун, обязательно введет Военное Положение по всей стране.
Есть только один правильный путь к миру в Украине и этот путь - НАТО
Или Помпео пошептал, или у русни на ******** деньги закончились?
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Но очень похоже что высокопоставленные лица Венгрии кормятся из кремлевскиз рук.
Полностью с вами согласен!
Точно также, можно трактовать фразу мы такие же как и все.
деньги как косточку берут у одного...а когда замес...прячутся за другого...кто сильнее)))
ПОМПЕО напомнил цыганам кто сильнее...и косточка сразу стала по среди горла))))
Те же страны, продолжил дипломат, которые критикуют Москву, но продолжают взаимодействовать с ней в энергетической сфере, проявляют огромное лицемерие.
"Мы видим, что западноевропейские страны критикуют РФ, но в то же время их компании делают огромный бизнес с российскими компаниями на миллиарды евро. Посмотрите на энергетические инвестиции, закупки газа, посмотрите на строительство газопровода между РФ и ФРГ, посмотрите на [президента Франции Эммануэля] Макрона, который посещал Петербургский международный экономический форум" - заявил Петер Сийятро