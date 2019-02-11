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Все про:Венгрия (794) Россия (71977) Сийярто (66)

 Венгрии надоело, когда говорят, что у страны хорошие отношения с Россией, - Сийярто. ВИДЕО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто напомнил, что многие западноевропейские страны поддерживают деловые отношения с Российской Федерацией, не только его государство.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Майком Помпео, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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В своих ремарках Сийярто отверг возможные упреки о том, что влияние России и Китая в Центральной Европе больше, чем на западе континента. Он назвал такие мысли лицемерными.

Также читайте: Нам крайне важно поддерживать суверенитет Украины, - Помпео в Венгрии

Источник: https://censor.net.ua/v3111151
 
   
 Топ комментарии
 
а таки лекарственный визит Помпео, лекарственный.
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Думаешь что выбрав Зеленского ты избавишься от войны?
Ты думаешь что Путину нужен мир с Украиной?
Ты ошибаешься...
Путину нужен мир с Западом и Украина, с твоим Зеленским, может помочь России, заключить мир с Западом - ценой твоей жизни и ценой жизни твоих детей.
Ты думаешь что этого не произойдет?
Ты думаешь что получив доступ к военной машине Украины, которая не на самом последнем месте по мощности, клоун не бросит эту машину, вместе с тобой конечно же на Россию?
Ты не успеешь рта открыть, как станешь агрессором. И именно этого добивается Россия - добивается твоими руками.
Ты думаешь что сможешь убежать из страны как и раньше? Я огорчу Тебя. Тебя идиота, просто не выпустят из страны ибо Клоун, обязательно введет Военное Положение по всей стране.
Есть только один правильный путь к миру в Украине и этот путь - НАТО
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Поддерживают отношения с Московией многие страны, а препятствия на пути в НАТО Украине чинит только одна, и называется она Венгрией.
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Думаешь что выбрав Зеленского ты избавишься от войны?
Ты думаешь что Путину нужен мир с Украиной?
Ты ошибаешься...
Путину нужен мир с Западом и Украина, с твоим Зеленским, может помочь России, заключить мир с Западом - ценой твоей жизни и ценой жизни твоих детей.
Ты думаешь что этого не произойдет?
Ты думаешь что получив доступ к военной машине Украины, которая не на самом последнем месте по мощности, клоун не бросит эту машину, вместе с тобой конечно же на Россию?
Ты не успеешь рта открыть, как станешь агрессором. И именно этого добивается Россия - добивается твоими руками.
Ты думаешь что сможешь убежать из страны как и раньше? Я огорчу Тебя. Тебя идиота, просто не выпустят из страны ибо Клоун, обязательно введет Военное Положение по всей стране.
Есть только один правильный путь к миру в Украине и этот путь - НАТО
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Такие мысли имеют право быть, но здесь это не в тему. Поэтому - в спам.
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на проплаченую копипаст-портянку- заготовку - покласть и вертеть на той же оси
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🍬🍬пасаси рошенку
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Похоже, Асада там уже никто не спрашивает... Раша приглашает иностранных военных по своему усмотрению.
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а таки лекарственный визит Помпео, лекарственный.
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к чему такои вопрос? выдишь ли, оправдовался он как ватное создание, пусть Макрон или Меркель сами обясняет, почему встречались, речь о встречах его поданных и отношениях с рашкой.
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Вы пишите, что визит лекарственный - кому стало легче?
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где ответ о лицемерии, если ещё раз уидёшь с теми, то сразу свободен - до твоего ответа, моего не будет в этой теме - я устонавливаю правила - хочешь продолжаешь, нет то нет.
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Чем на других кивать, посмотрел бы ты, товарищ, на себя со стороны.
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скажи еще "а зато мы на оленях кататься умеем"
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Петер? Ты ли это? Кто тебе прошивку поменял?

Или Помпео пошептал, или у русни на ******** деньги закончились?
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Помпео свежих житвотрорящих пиндюлин ******** подвез
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Венгрии надоело, когда говорят, что у страны хорошие отношения с Россией, - Сийярто.
_____________________________
Но очень похоже что высокопоставленные лица Венгрии кормятся из кремлевскиз рук.
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Как и Германия , и Чехия, и Франция. Рашка не теряла время зря в тучные нефтяные годы.
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Та мені б теж набридло. Таємниця є таємниця.
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Он ничего такого не сказал, он сказал - мы такие-же, как и все...
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Ну как тут без твоего мнения. Мне кажется ты на фсб работаешь, хотя фсб и ваша служба безопасности одна контора.
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Рабинович, что вы думаете о решении цк кпсс о .......?
Полностью с вами согласен!
Точно также, можно трактовать фразу мы такие же как и все.
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Сійярто не такий , як усі - він продався х-лу з потрохами , а ті , про кого він говорить , лише жадібні до грошей ерефії ...
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Зарегистрируйся под другим ником и поставь себе ещё один лайк и тогда, с двумя лайками, ты убедишься, что сказал что-то гениальное.
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Відмазка типу «а ви госдолг амєрікі відєлі?»
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******** надоело быть *********. Но ничего не попишешь - назвался ватным груздем, полезай в ******** ковш.
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Поддерживают отношения с Московией многие страны, а препятствия на пути в НАТО Украине чинит только одна, и называется она Венгрией.
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как заскулили цыгане)))) собаки...
деньги как косточку берут у одного...а когда замес...прячутся за другого...кто сильнее)))
ПОМПЕО напомнил цыганам кто сильнее...и косточка сразу стала по среди горла))))
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Да какие отношения на фиг . Не чего личного , чистый бизнес , ***** платит , мадьяры честно отрабатывают бабки . Проститутка не обязана любить своего клиента .
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Угорщині набридло, коли говорять, що у країни хороші відносини з Росією, - Сійярто - Цензор.НЕТ 9747есть бизнес,а есть зависимость!венгр видать не в курсе Угорщині набридло, коли говорять, що у країни хороші відносини з Росією, - Сійярто - Цензор.НЕТ 9747
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Если лежит куча, на вид - говно, на ощупь - говно, на запах - говно, то она не должна обижаться, что её называют кучей говна!
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Надоело *****? Так вы уже на исключение из ЕС надоили
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Как можно,быть таким молодым,здоровым,-и таким идиотом?
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Россия не должна «сеять раздор» между странами-членами НАТО, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийятро во время встречи со своим американским коллегой Майком Помпео.

Те же страны, продолжил дипломат, которые критикуют Москву, но продолжают взаимодействовать с ней в энергетической сфере, проявляют огромное лицемерие.

"Мы видим, что западноевропейские страны критикуют РФ, но в то же время их компании делают огромный бизнес с российскими компаниями на миллиарды евро. Посмотрите на энергетические инвестиции, закупки газа, посмотрите на строительство газопровода между РФ и ФРГ, посмотрите на [президента Франции Эммануэля] Макрона, который посещал Петербургский международный экономический форум" - заявил Петер Сийятро
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нет уж йовбики, вашему стаду этот факт надо каждый день в глотку вдалбивать.
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомВенгрии надоело, когда говорят, что у страны хорошие отношения с Россией, - Сийярто. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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