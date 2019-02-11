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Все про:Крым (21097) Горбенко_Владимир (24)

 Объявленный в розыск капитан "Норда" Горбенко "нашелся" в оккупированном Крыму, - росСМИ. ВИДЕО

Капитан задержанного украинскими пограничниками сейнера "Норд" (порт приписки - Керчь) Владимир Горбенко, не выходивший на связь с адвокатами с конца января 2019 года, находится в оккупированном Крыму.

Он дал интервью "Комсомольской правде". Видео размещено на сайте издания, передает Цензор.НЕТ.

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"У меня не было никаких ограничений на возврат домой. Границу пересек законно по паспорту РФ", - заявил В.Горбенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пропавший капитан керченского судна "Норд" Горбенко объявлен в розыск, - МВД

Представитель компании-судовладельца Анна Шевелева подтвердила его возвращение на оккупированный полуостров.

Эту же информацию "Интерфаксу" подтвердила мать моряка Евгения Горбенко.

"Да, в субботу родненький вернулся", - сказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Денисова: Капитан крымского судна "Норд" Горбенко находится в Украине, его судьба будет решаться после завершения процессуальных действий

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 февраля Горбенко не явился на заседание в Оболонский райсуд столицы. Но судья принял решение не объявлять его в розыск.

Ранее адвокат Горбенко Максим Могильницкий обратился с заявлением об исчезновении своего подзащитного. Могильницкий заявил, что связь с его подзащитным пропала. По словам адвоката, исчезновение Горбенко может быть связано с украинскими спецслужбами.

Читайте на Цензор.НЕТ: Нацполиция открыла уголовное производство по факту исчезновения капитана арестованного керченского судна "Норд" Горбенко

В Службе безопасности Украины опровергают причастность к исчезновению капитана керченского судна "Норд".

Напомним, погранслужба Украины 25 марта 2018 года задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России. В ходе проверки выяснилось, что судно посещало Крым в нарушение украинского законодательства.

4 апреля капитана арестованного судна Владимира Горбенко, который является гражданином Украины, доставили в Херсон для избрания ему меры пресечения. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины ("нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее"). 6 апреля Херсонский городской суд взял под стражу Владимира Горбенко. Позже за него внесли залог – 35 тыс. 240 грн. 10 апреля его освободили из-под ареста. Ему запрещали посещать Крым.

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30 октября российские СМИ сообщили об обмене моряками между Украиной и Россией.Немного позже украинский омбудсмен Людмила Денисова официально подтвердила возвращение на материковую Украину семи членов экипажа двух судов - "ЯМК-0041" и "ЯОД 21-05", которых удерживали российские силовики в Крыму.

Сообщалось, что капитан "Норда" в Крым не возвращался из-за открытого украинскими правоохранителями уголовного дела против него.

Прокуратура Автономной Республики Крым передала арестованное крымское судно "Норд" Национальному агентству по возврату активов, полученных от коррупционных и других преступлений.

Источник: https://censor.net.ua/v3110984
 
 
 Топ комментарии
 
Імпотентні "спецслужби" та кишеньковий суд не можуть закрити посібника окупантів на час слідства.
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"У меня не было никаких ограничений на возврат домой. Границу пересек законно по паспорту РФ", - заявил В.Горбенко.

Граница на замке ...
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Договорняк по тихому, быдло хуйловское поменять на наших Не? Объявленный в розыск капитан "Норда" Горбенко "нашелся" в оккупированном Крыму, - росСМИ - Цензор.НЕТ 2858
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Договорняк по тихому, быдло ********** поменять на наших Не?
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Не,чтобі партнеров не обидеть просто отпустили и пропустили
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А кто поменяет? То быдло ***** неинтересное. Наши заложники ему ценнее. За них поторговаться о чём-то можно. А быдло сепарское - расходный материал.
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Получается, что "маячки" ГПСУ не сработали. Странно... Шум, пыль и ... "пшик"
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Что только подтверждает наличие в Украине спецназовцев и агентов ФСБ, способных вывезти из Украины кого угодно и что угодно. Часто - при активном содействии самих бойцов незримого фронта. Все продается и все покупается.
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Імпотентні "спецслужби" та кишеньковий суд не можуть закрити посібника окупантів на час слідства.
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"У меня не было никаких ограничений на возврат домой. Границу пересек законно по паспорту РФ", - заявил В.Горбенко.

Граница на замке ...
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Ему выдали в посольстве, а не Крымский СБУ и СВР это прохлопали.
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Навряд його офіційно через кордон з кримом проводили.
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Вылетел в РФ, а оттуда в Крым или по Украинскому своему через админграницу.
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ПО ПАШПОРТУ РФ.... А ГРАЖДАНИН УКРАИНЫ.... мля Пеця тебе надо не второй срок... а по первому отсидеть...
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Причем граница, если ФСБУ не ставило его на контроль то его не имели право задерживать все претензии к украинскому филиалу фсб - СБУ.
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шож теперь Скабеева буде робить??? Вона ж горлопанила, що його бардери вбили...
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Всем понятно что был обмен. Но зачем это было скрывать и более заводить дело по статье об умышленном убийстве (ст. 115 УК Украины) в связи с пропажей капитана, а потом вообще его считать пропавшим без вести?
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На украинских моряков с судна ЯМК-0041.
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Обмен на кого? Раве что на зеков из донецкой тюрьмы.))
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На украинских моряков с судна ЯМК-0041.
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Значит было джентльменское соглашение с СБУ, что он вернётся в Крым самостоятельно. Оголошений у розшук капітан "Норду" Горбенко "знайшовся" в окупованому Криму, - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 8504
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"У меня не было никаких ограничений на возврат домой. Границу пересек законно по паспорту РФ"Источник: https://censor.net.ua/v3110984

Или врет или появляются вопросы к погранцам, мало того что паспорт так еще он же под следствием.
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А какой смысл ему врать? Границу всё равно пересек сам, если только не СБУ его вывезло. Или контрабандисты в нейтральные воды, а там его свои подобрали. Но в том, или другом случае граница как решето.
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Кто всрався- невістка. Нет вопрос к СБУ, если его не ставили на контроль, никто не имел егоо права задерживать, все вопросы к СБУ, СВР и ГПУ.
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Тобто прикордонники просто його пропустили, а інші відпустили
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Да это значит, что ни ГПУ ни СБУ не собирались его задерживать.
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Какая прелесть! Канул навечно в юридический офшор....
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СБУ, пока, научилась не пускать, а не выпускать, пока, не научилась.
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Да я с самого начала писал, что иностранного гражданина (они приняли другое гражданство самостоятельно) можно только оштрафовать и депортировать. Но порохоботы такую истерику тут развели...
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Читала,вже не пам"ятаю де ,що відразу після зникнення у нас відкрили справу про його загибель.Пояснюючи це тим ,що так вимагає закон,тобто 2доби людини нема,значить все,мертва.За декілька днів мав бути суд над ним.Воно відразу було зрозуміло що він вже в Криму і наша СБУ на підтанцьовках у Рашки.
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Да здравствует суд , самый гуманный суд в мире !
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"У меня не было никаких ограничений на возврат домой. Границу пересек законно по паспорту РФ", - заявил В.Горбенко." - ))) напоминает:

"- Рома Вова, ты как, уже переехал? На блокпостах нормально, пропустили?
- Да, все нормуль, спасибо. Без очереди проехал, по звонку.
- Ну хорошо, тогда объявляем в розыск. Сейчас на сайте прокуратуры запостим и тебе в Крым повестку пошлем, чтобы поржать." (почти с)
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всё могу понять!! но никак не пойму??почему,,органы"при обвинении и тем более задержании не делают приписку:выйдет такого то,пересечёт границу там то,даст интервью отту да то.(как то оперативней и полнее надо общественности доносить ,,эффективность и предсказуемость "своей работы)P.S.тогда общество будет с пониманием относиться к ,,органам"и чётко понимать что налоги уходят в правильном направлении и с высокой эффективностью.(как то так)
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очередная перемога. у него не было никакого ограничения
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у СБУ другие задачи
Надо Барыгу у власти оставить
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Цензор.НЕТВидеоОбществоОбъявленный в розыск капитан "Норда" Горбенко "нашелся" в оккупированном Крыму, - росСМИ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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