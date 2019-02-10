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 За неделю зарегистрировано 350 заявлений и сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, - МВД. ВИДЕО

В течение недели территориальными органами Нацполиции зарегистрировано 350 заявлений и сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, начато 24 уголовных производства, составлено 118 административных протоколов.

Об этом шла речь на совещании, состоявшемся 10 февраля, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД.

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"Количество массовых мероприятий, связанных с выборами, увеличивается каждый день. Настаиваю на проведении превентивных мер по недопущению правонарушений. Должна быть задействована "полиция диалога". Мы осознаем уровень террористической угрозы, поэтому нужно проводить также и фильтрационные мероприятия. Не допустим, чтобы проносилось огнестрельное и холодное оружие, химические вещества. Все спецподразделения Нацполиции, которые находятся в резервах, будем привлекать при необходимости", - отметил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Он также заявил о необходимости взять под контроль все режимные помещения, особенно те, где есть оружие и секретные документы.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев отметил, что поставил четкую задачу перед руководителями ГУНП и заместителями по превенции по усиленному несению службы во время массовых мероприятий.

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"Начало недели было достаточно спокойным, но с четверга события в государстве начали разгораться. В Житомире группа радикалов пытались проникнуть на сессию областного совета, но средства, которыми они это делали - неприемлемы и привели к столкновениям с полицейскими. Были травмированы несколько правоохранителей, но мы смогли обеспечить общественный порядок", - рассказал Сергей Князев.

Также он напомнил о событиях во Львове и Белой Церкви, когда правонарушители пытались сорвать предвыборную агитацию двух кандидатов в президенты Украины.

Всего в течение недели территориальными органами Нацполиции зарегистрировано 350 заявлений и сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, начато 24 уголовных производства, составлено 118 административных протоколов.

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Источник: https://censor.net.ua/v3110943
 
 
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всіх хто купляє голоси виборців- знімати з президентських перегонів
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чудовий спосіб зняти з виборів невгодного)
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ви поліції та прокуратурі не вірите?
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Та вже всі і так зрозуміли , що Аваков міцно тримає всіх кандидатів в президенти за яйця - без порушень все одно не обійдеться , і лише від Авакова залежить як , на них , будуть реагувати мєнти і його кишенькові "спостерігачі" ...
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За неделю зарегистрировано 350 заявлений и сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, - МВД

И главными нарушителями оказались, как видим, сами сотрудники МВД
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Типа, сами нарушаем а потом сами же и фиксируем свои нарушения ))
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Почему "активистов" с плакатамипро Гандзюк побили только на митинге за Жулю?
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Не понял! -- если претенденты в Президенты нарушают Закон о Выборах -- ...почему претендентов не становится меньше?

Кошмарки и пугалки сплошные...
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В основном все нарушения с подкупом исходят от Порошенко. Аваков ты будешь принимать меры к действующему президенту.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияЗа неделю зарегистрировано 350 заявлений и сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, - МВД. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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