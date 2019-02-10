 Штурм подольского РОВД. ВИДЕО Нацполиции

Запись обнародована на youtube-канале Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Звука нет, но видно, как активисты пытаются преодолеть сопротивление и прорваться дальше.
Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.
По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.
По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.
В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.
Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.
Твои мусора без понту и причины забрали ребят, подкинули пару ножей, спи$дили их мобилочки и планшеты и выгнали пацанов.
Пацаны просили мусоров вернуть их личные вещи и мобилки, а мусора-беркутня закрыли дверь и послали их на фиг.
Пацанам не оставалось ничего, как попытаться вернуться внутрь и забрать свои вещи.
В итоге мусора вынесли их на улицу, положили на асфальт и начали бить и материть, называя их "бандерами".
Авакян таким образом пиарит начальницу - капительман юльку, дгнепровскую воровку.
Вальцман рошеновис в данном случае не при чем, пацаны с с14 к нему на форум тоже заходили с теми же плакатами.
Вердикт, все сволочи - капительман, сабакян, да и вальцман тоже)))
Смотрю я на этот цирк и поражаюсь даже Бутусову.... Какие "активисты", млять??? ЗА ЧТО ОНИ БОРОЛИСЬ??? ЧТО ОТСТАИВАЛИ В ПОЛИЦИИ??? Катю Гандзюк? На митинге Тимошенко??? А потом в отделении? Серьезно??? А почему не под АП, ГПУ на съезде порохоботов???
Провокаторы. Продажные, ничтожные провокаторы. Которые за бабло уничтожат ЛЮБУЮ, даже самую высокую идею.
И да, мне абсолютно пофигу, кто их будет чпокать. Схавали наличие беркутни в полиции по истечение 5 лет после кровавого Майдана и 5 лет войны? Так пусть их, провокаторов, чпокает хоть беркутня!
Пьеця при власти, ГПУ- в его руках, как и суды..... И чертей подозреваемых он, в отличие от Тимошенко, из своей будки не исключил! Так причем тут Юля???
"Потроллили" в итоге вы сами себя. "Резонанса", на который вы рассчитывали, не получилось.)) Кроме десятка ботов на ЦН. Люди не дураки. Видят вас насквозь.
Она его покривает как в свое время лозинского - отсюда и плакати
Версия полиции станет более понятной когда обьяснят, - почему "активистам" навешали только на митинге за Жульку на всех отальних мероприятиях их никто не трогал.
і звісно за звичкою, яка сформувалась від недовіри, на підтримку затриманим прибули інші.
незаконно изьятьстырить личные вещи задержанных - .парочка с простреленными бошками точно бы лежала...и гражданам США за это ничего бы не было...
явно хотят обострить ситуацию в стране и отменить явно проигрышные для власти выборы.
или по крайней мере, убрать тех, кто может помешать фальсификации выборов.
існує. Я-то лише простий обиватель, що на аматорському рівні цікавиться політикою.
А феномен колективного несвідомого (далі КБ) досліджували у різні часи найкращі уми людства.
Микола Бердяєв. Група філософів першого ряду. Трохи ближче - наш ********, київський академік Валерій Олександрович Куринський (знає 120 мов).
Ці серйозні хлопці кажуть, що КБ - ПОТІК МІКРОЛЕПТОННИХ ЧАСТОК над якоюсь спільнотою людей у певному місці в певний час.
Тобто - ось зараз над Україною (Росією, Бельгією, ПАР) є своє КБ.
Ми всі опосередковано впливаємо на нього. Воно - на нас.
Мої улюблені читачі зараз думають - зовсім у хлопця дах зірвало на грунті політики. Поки що ні, і трохи терпіння, будь ласка.
Сусід показав зняте на телефон відео з позавчорашнього мітингу ВАНИ.
Я мав можливість розглянути все в найдрібніших подробицях.
Народу - не просто мало. Ганебно мало.
Публіка ... тішу себе думкою, що трохи вмію сортувати людей.
Так ось, ШАНУВАЛЬНИКІВ Чуми на мітингу не було. Не дали грошей? Вважають, вже нема чого їх витрачати?
Я не знаю. Трохи молодняку, якому все одно, де обжиматися.
Трохи випадкових роззяв.
І ще дуже цікава категорія. Є люди, яких приваблює все незвичайне, нехай воно навіть дуже потворне.
Так ось були на мітингу і ці.
Змерзла Лярва Юлька приречено хрипіла у мікрофон про злАчинну владу.
Крім звичайної істерики, в голосі ніякого ентузіазму. Безнадійність у позі і погляді. Воно й зрозуміло. Нічого нового, ніякого креативу немає й близько. А люди від цієї застарілої риторики вже втомилися.
Людоньки, але ще ж 50 днів виборчої кампанії!
І справа, звичайно, не в окремому мітингу. Все набагато глибше і серйозніше.
У мене нещодавно був пост. Назвав я його «Самоліквідатори».
Коротко - Порошенко буде спостерігати, як українська політична кунсткамера сама себе знищить. Поки все так і відбувається.
А коли основні суперники вже непоправно накосячилі та розгубилися, на сцену весь у білому вийшов Петро Олексійович.
«Просто» він красиво, потужно і професійно почав свою виборчу кампанію у потрібний момент. Вього лише .
... зверніть увагу, як змістився фокус суспільної дискусії буквально за останні 7-8 днів.
Вже як про доказаний факт йдуть розмови про те, що у 2 тур президентських виборів виходять Порошенко і Зеленський.
Причому, Зеленського можна привітати з політичним ноу-хау. Поки його рейтинг показує жорстку прямо пропорційну залежність - чим більше брехні від Вовочки з анекдоту виходить на поверхню, тим він вищий.
Чим більше дурниць у прямому ефірі Клоун наляпає, тим більше людей готові за нього голосувати.
Деякі політологи вважають - це тому, що приріст рейтингу Дурного Арлекіна відбувається за рахунок проросійського електорату.
Він такий собі український еквивалент Жириновського.
Відповідно, рейтинги Бойко-Рабіновича-Мураєва і подібних - падають.
Далі буде ....
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сьогодні соратники і однопартійці Тимошенко?
Так, ходять по телестудіям і розповідають, як влада буде фальсифікувати вибори.
Готують грунт.
Чим займаються російські пропагандони в Україні і у Росії?
Та тим же самим, 1 до 1.
Підписання ТюнінгоВАНОЮ Старою угоди проти фальсифікації виборів з групою колег - політичних лузерів - це і є робота з громадською думкою на випередження.
Вона вже знає, що програла.
Всім також все зрозуміло.
Українське колективне несвідоме усвідомило і прийняло майбутнє, яке вже настало.
Зрозуміло, що в цій ситуації патріотам вигідний вихід у 2 тур Зеленського.
Там він програє Верховному Головнокомандувачу ганебно, розгромно.
Війна. Люди бояться. Комік не захистить.
Страхи - потужний та ефективний стимул.
Брехуха програє Порошенкові теж, без шансів.
Але тут справа в іншому.
Якщо в півфіналі грають Порошенко-Зеленський, то коли ж Тортиллі починати вуличні заворушення?
Після першого туру - зарано, адже остаточного результату ще немає.
Після 2 туру - вже запізно, тому що вона в ньому не брала участі.
Чого ж ти, красуне, мовчала досі? Так що при такому розкладі і з громадянською війною, і навіть з більш-менш масштабним розгойдуванням ситуації в країні може не скластися. Зовсім.
Дивні шляхи твої, Господи ... Якби мені хтось сказав пару місяців назад, що я буду бажати Зеленському виходу у 2 тур ... Ну, я навіть не знаю, як би я реагував .
Нарешті, що зараз обговорюють патріоти України? Як Росія буде намагатися «гойдати» країну громадськими заворушеннями і як себе у цьому випадку вести.
А відносно результату виборів вже склався консенсус навіть між супротивниками.
Ну і я свої 2 копієчки вставлю.
Що робити, коли все прокремляді навколо кричать: "вибори сфальсифіковані", і намагаються дестабілізувати ситуацію? На мою думку:
1. Не підтримувати. Роз'яснювати людям. На виборах зареєстровано спостерігачами сотні іноземців. Безпрецедентна кількість громадських організацій - на сьогодні 139. Плюс незалежні засоби масової інформації. Вони не «незалежні» взагалі, а незалежні від Порошенка, крім ЗМІ його самого, звичайно.
2. Не втягуватися у вуличні заворушення. За Лабутениху просто нікому виходити битися. Хоробра публіка, що готова «тіло й душу положити за нашу свободу», - геть уся на нашому боці. Електорат Жульєни - з іншого тіста, вони про "безвідповідально поговорити", а кулі на барикадах - нехай ловить хтось інший.
Після поразки Косатої, на вулицю вийдуть тільки найняті місцеві тітухани і російські молоді люди спортивної зовнішності. Їх не може бути багато!
3. СБУ і МВС в змозі тримати під контролем нечисленні проплачені «мітинги протесту» - якщо тільки в них не залучаться звичайні громадяни! Довіряємо своїм силовикам. Вони не ангели, не ідеал, але хліб свій їдять не дарма, і критикувати їх зараз - допомогати ворогу. Не на часі це...
4. Всі штучні акції протесту швидко здуються так само, як «тарифні Майдани» Тимошенко і всякі-різні «Майдани» Саакашвілі, Парасюка, Семенченко-Гришина і Зіміна-Соболєва.
5. Якщо, проти очікування, ситуацію утримати, не дай Бог, не вдасться, буде громадянська війна, що і є сьогодні метою Кремля і Тимошенко.
Внутрішній конфлікт, у свою чергу, стане провокувати Кремлівського Карлу «допомогти відновити конституційний порядок» в Україні.
Тобто - повномасштабну війну проти України.
Допустити її ні в якому разі не можна.
Вихід - очевидно, доведеться виходити з іншого боку барикад нам усім.
Мусимо за 2 дні не залишити мокрого місця від провокаторів і швидко розійтися по домівках.
Х ** лу просто нікого буде рятувати. Сміття комунальники приберуть без нас...
Найскладніше питання: як визначити - пора виходити на захист Неньки, чи ні.
Адже декілька тижнів після оголошення результатів виборів буде страшно, буде нервово.
Та й руки ********* загнати під плінтус прихильників Брехухи, куплених і реальних. У мене немає відповіді на питання, коли настане час «Ч». Може бути, цю відповідь підкажете мені ви, шановні мої читачі.
Володимир Пушкарук
серьёзная подстава у ментов - это спалившийся мусор-антибандеровец и активный боец лежачих ногами - эти двое должны ответить по-любому
Відповідь проста- їм це не цікаво , бо за це не дають бабла !