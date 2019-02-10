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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (5445) Киевская область (1615)

 Водитель Renault насмерть сбил парня на переходе в Скибине под Киевом и пытался скрыться. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на воскресенье, 10 февраля, под Киевом в селе Скибин Броварского района произошло смертельное ДТП. Автомобиль Renault Trafic сбил молодого парня. От полученных травм он скончался на месте. Водитель пытался скрыться с места происшествия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор", авария случилась около 04:20.

По предварительной информации, микроавтобус ехал со стороны Чернигова в направлении Броваров. В этот момент в населенном пункте Скибин парень переходил проезжую часть по неосвещенному пешеходному переходу.

По неизвестным причинам, водитель Renault сбил пешехода. После этого мужчина скрылся на своем автомобиле. Его начали преследовать очевидцы происшествия и позвонили в полицию. Спустя некоторое время машину удалось остановить и задержать, за рулем сидел водитель 1986 года рождения. 

От полученных травм пешеход скончался на месте. Личность погибшего установлена, им оказался 22-летний местный житель. По какой причине водитель уехал, а также при каких обстоятельствах произошел наезд — установит следствие. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водитель грузовика на мосту не пропустил автобус с 14 пассажирами на Черниговщине: двое погибших, еще один - травмирован, - полиция. ФОТОрепортаж

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Водитель Renault насмерть сбил парня на переходе в Скибине под Киевом и пытался скрыться 01
Водитель Renault насмерть сбил парня на переходе в Скибине под Киевом и пытался скрыться 02
Водитель Renault насмерть сбил парня на переходе в Скибине под Киевом и пытался скрыться 03
Водитель Renault насмерть сбил парня на переходе в Скибине под Киевом и пытался скрыться 04
Водитель Renault насмерть сбил парня на переходе в Скибине под Киевом и пытался скрыться 05
Водитель Renault насмерть сбил парня на переходе в Скибине под Киевом и пытался скрыться 06

Источник: https://censor.net.ua/v3110931
 
 
 Топ комментарии
 
Не оправдовую водія,але порада "пешехідам",у ночі водій баче не далі ніж на кілька десятків метрів,а автівку видно за декілька кілометрів,не випробуйте свою долю,навіть на пешехідному переході.
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ех, дронова поруч не було. Було б на кого списати.
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У нас пешеходы - стадо непуганых идиотов .
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ех, дронова поруч не було. Було б на кого списати.
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у нас большинство пешеходов - люди в чёрном!
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Не оправдовую водія,але порада "пешехідам",у ночі водій баче не далі ніж на кілька десятків метрів,а автівку видно за декілька кілометрів,не випробуйте свою долю,навіть на пешехідному переході.
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У нас пешеходы - стадо непуганых идиотов .
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конкретно этот непуганный пешеход шел по пешеходному переходу.
я понимаю, что пешеход всегда прав, пока жив, но конкретно в этом случае пешеход не нарушал ПДД, насколько видно из текста
или водители никогда пешеходами не бывают?
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Допомогло йому що він прав?Дорога це зона ризику,краще перестрахуватись,ніж бути правим та мертвим.А водія скоріш за все посадять,років на п"ять
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давайте взагалі заборонимо переходи бо скотиняки на автівках порушують правила.
або витягнемо водія і покладемо поруч з його жертвою
нехай тварина дивиться що накоїла.
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это хорошая мысль. Пешеходные переходы оставить только в центе городов, где скорость низкая, хорошее освещение и меньше риска. и еще нужно сделать небольшой тест на IQ при регистрации на "цензоре" не помешало бы.
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чудово. вашим родичам, дітям буде дуже зручно.
чи ви їх до парадного на машині підвозитимите ?
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Через траси треба робити або підземні переходи,або пешеходні мости,як у Європі,ви не згодні?
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Я и не говорю, что помогла ему его правота.
Но почитайте комменты.
Он уже и пьяный был, и в наушниках, чуть ли не пишут, что обдолбанный.
ПЕШЕХОДЫ ВСЕ ИДИОТЫ.
ВСЕ БАБЫ ДУРЫ
ВСЕ МУЖИКИ КОЗЛЫ
ВСЕ НЕГРЫ ХОРОШО ПОЮТ.
ну не напрягает огульность суждений в применению к конкретной ситуации?
я там на месте не была. вы тоже.
но вы знаете, что пешеход сам виноват, потому что не увидл авто, в связи с чем он погиб.
а я говорю, что с таким же успехом авто могло идти без фар включенных, и его тупо не увидели. или еще стопицот вариантов.
поэтому я и говорю: парня жаль. а водила может еще и отмажется.
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На счёт того, "что все негры хорошо поют", не знаю, а вот, что хорошо танцуют - это правда (у них врожденное чувство ритма)! Водій Renault на смерть збив хлопця на переході в Скибині під Києвом і намагався сховатися - Цензор.НЕТ 9556
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да нет, допускаю, что водила был трезвым, не под воздействием веществ, сбил из за того, что не увидел а пытался скрыться в состоянии аффекта.
возможно, действительно надо предусмотреть как в Белвруси обязательные отражатели на одежду в темное время суток для пешеходов, тогда таких бед поменьше станет
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Де ви шановна побачили що пешехід сам винен?Він правий,але від цьго він не воскресне,береженого Бог береже,я лише дав пораду,тим хто ще живий.
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Проблема пешехода в том , что он не водитель . Мне жена иногда говорит : - ты лучше водишь , чем дорогу переходишь .
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А вы почитайте ПДД. Пешеход должен убедиться что его заметили и начали торможение, перед тем как начать переходить. Почему то пешеходы считают что ПДД не нужно знать. Главная причина что полиция не хочет с ними связываться и штрафовать- так же можно целый день потерять, и получить при этом 50 гр. А с водителя гораздо больше
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Когда это водители тормозят, видя пешехода на тротуаре? Очень редко. Только если ступил на проезжую часть, тогда сознательные водители начинают тормозить.
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Ну сделал шаг, и посмотри заметили тебя и собираются ли останавливаться? Я так всегда делаю.в чем тут проблема? или лучше как тот парень?
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Так уже правильно. Помню, как в одной европейской стране я собирался пропустить подъезжающий большой грузовик, но, ожидая, пока он проедет, ступил одной ногой на проезжую часть. Бедный грузовик дал со всей силы по тормозам, и таки остановился. Мне до сих пор стыдно.
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справа не в тому. вночі пішоходів не видно. І навіть при 60км/год, відгальмуватись раптово неможливо. Було, і не раз, що пішоход йшов по тротуару паралельно дорозі, потім різкий поворот на 90гр і виходить на дорогу, бо там пішохідний. От тільки авто так різко не зупиниться.

Водія не виправдовую, тим більше, що втекети хотів. Але у безпеці в 1шу чергу зацікавелені пішоходи. Тому перетинаючи дорогу, розраховуйте на дурня/пяного/сліпого за кермом.
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пешеход прав на тротуаре, а на дороге, с ОГРАЖДЕНИЕМ, более того - на трассе, ночью.. в черной одежде - это самоубийца.
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Загинула людина і це, безперечно горе.
Але:
ПДР України
4.14 Пішоходам забороняється:
a) Виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;Усі "вдули у вуха", що пішоход має перевагу при переході проїзжої частини пішоходним переходом (4.16), але 4.14, певно, ніхто не читав
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4.4.
В темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, движущиеся по проезжей части или обочине, должны выделить себя, а по возможности иметь на внешней одежде световозвращающие элементы для своевременного их обнаружения другими участниками дорожного движения.
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сам ты ****** не пуганый , иди 50 - 60 , а не лети , и все будет норм , фары то науя , по твоему пешиков давить можно если они на дороге , тогда в обратку - если машина заехала на тротуар , тогда водилу надо стрелять без разговоров , плохо с оружием у нас в стране проблемы ( легально )
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Особенно когда скорость 150 и водитель в стельку! Тогда да, плохо видит. Особенно если при бабле и власти.
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В тебе є автівка?Ти їздеш по ночах?А ще поліція не реагує на встановлення ксенону,а ті хто з ксеноном сліплять зустрічний транспорт.Буває і дорого не видно.
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Ну да, днем у нас не сбивают на переходах, тока ночью.
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не бачить на кілька десятків метрів. а якщо там була би прірва??? просто водії за сало прав собі накупили, а правил не знають, а там написано, що швидкість повинна бути така, щоб водій міг відреагувати. та й ще втікти хотів. падлюка.
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ще один дартанья, самий розумний тут. так)))
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Еге, да за такої видимості (точніше - невидимості), ІМХО, машина взагалі має рухатися зі швидкість 25-30 км/год, щоб встигнути загальмувати. Хай знавці ПДД мене поправлять.
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Вірно!!!
саме перше - щоб вижити в цьому скаженому всесвіті кожен САМ ПОВИНЕН піклуватися про свою безпеку!
а вже потім пдд, закони, переходи іт.д.
от тепер і нікому доказувати, що правий, залишився апріорі винуватий....................
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Если ограничена видимость, снизь скорость! Пешехода это тоже касается!
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У нас переход иногда в другой мир . Водитель Renault насмерть сбил парня на переходе в Скибине под Киевом и пытался скрыться - Цензор.НЕТ 809
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где в тексте о данном происшествии написано про пьяных?
не сублимируйте, пожалуйста
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У нас в селах в 4 утра все трезвые ходят аки поп в воскресное утро Водитель Renault насмерть сбил парня на переходе в Скибине под Киевом и пытался скрыться - Цензор.НЕТ 9875
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Ну, а я вам что второй день пишу про главбютовца житомирского, точно такиеще в том году убивший женщину? Один в один, только в Житомире сам главмент на облраде бютовца отмазывал давеча "он не убийца, участник ДТП"
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Ты дурачка не ыключай с Зайцевой. Не будет Петь, Юлей, Арсенов, Геп - не будет и Зайцевых!
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Я тебе і не включав,тебе такого матуся народила.
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Блин, раньше в школе в первом классе рассказывали. "Перед выходом на дорогу, поверни голову налево потом направо, убедись в отсутствии приближающихся авто"
Кто сейчас дурням выходящим на дорогу даже не посмотревшим по сторонам, сказал, что дорога с нарисованными полосочками перестаёт быть дорогой и полностью безопасна??
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А если он (она) в капюшоне с наушниками в ушах ?
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Перехожу всегда на зелёный свет, очень редко, чуть ли не пару раз в год на красный, но при этом автомобили очень далеко или не видно, так раз на автомате остановился перед переходом и перед носом промчалась машина. Привычка - вторая натура и эта привычка спасла...
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Очень жаль погибшего, но вот что этой истории немного радует (если можно так говорить на такую новость): "Его начали преследовать очевидцы происшествия и позвонили в полицию."

Значит, у нас постепенно появляется гражданское общество, и для Украины еще не все потеряно.
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Гражданское сознание , это когда водители сначала будут выходить из машины , бить морду пешеходам нарушителям и требовать от полиции их наказания .
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Тогда симметрично: пешеходы колективно будут метелить водителей-нарушителей, в т.ч. и неправильно прикарковавшихся.
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Неосвещенные переходы это зло, там цена вопроса мизерная, диодные фонари мало потребляют, ну повесьте это на рекламщиков, если сами не в состоянии выделить средств. Сам часто возмущаюсь пешеходам, которые рассчитывают на свое преимущество в темное время суток, даже с очень хорошим зрением при ближнем свете не всегда хватает реакции, даже при относительно небольшой скорости, а если это трасса, то это могильник.
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Сколько продержится диодный фонарь в сельской местности, пока его не уворуют сами же местные?
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В таких випадках треба діяти методом око за око!!!!
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НЕВИНОВНЫХ (в 99,99% случае) ВООБЩЕ НЕТ! Просто у каждого СВОЯ ДОЛЯ ВИНЫ!
Даже не стану разбираться, чья доля больше, это уже никому не поможет.
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не оправдываю никого.. но ёлки, где же освещение над пешеходным переходом???
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водилу на кол прилюдно , за то че хотел скрытся , чеб другим неповадно было , пардон у нас "правовое " государство
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВодитель Renault насмерть сбил парня на переходе в Скибине под Киевом и пытался скрыться. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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