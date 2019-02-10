 Водитель Renault насмерть сбил парня на переходе в Скибине под Киевом и пытался скрыться. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор", авария случилась около 04:20.

По предварительной информации, микроавтобус ехал со стороны Чернигова в направлении Броваров. В этот момент в населенном пункте Скибин парень переходил проезжую часть по неосвещенному пешеходному переходу.

По неизвестным причинам, водитель Renault сбил пешехода. После этого мужчина скрылся на своем автомобиле. Его начали преследовать очевидцы происшествия и позвонили в полицию. Спустя некоторое время машину удалось остановить и задержать, за рулем сидел водитель 1986 года рождения.

От полученных травм пешеход скончался на месте. Личность погибшего установлена, им оказался 22-летний местный житель. По какой причине водитель уехал, а также при каких обстоятельствах произошел наезд — установит следствие. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.

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