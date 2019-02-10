 Водитель Renault насмерть сбил парня на переходе в Скибине под Киевом и пытался скрыться. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор", авария случилась около 04:20.
По предварительной информации, микроавтобус ехал со стороны Чернигова в направлении Броваров. В этот момент в населенном пункте Скибин парень переходил проезжую часть по неосвещенному пешеходному переходу.
По неизвестным причинам, водитель Renault сбил пешехода. После этого мужчина скрылся на своем автомобиле. Его начали преследовать очевидцы происшествия и позвонили в полицию. Спустя некоторое время машину удалось остановить и задержать, за рулем сидел водитель 1986 года рождения.
От полученных травм пешеход скончался на месте. Личность погибшего установлена, им оказался 22-летний местный житель. По какой причине водитель уехал, а также при каких обстоятельствах произошел наезд — установит следствие. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.
я понимаю, что пешеход всегда прав, пока жив, но конкретно в этом случае пешеход не нарушал ПДД, насколько видно из текста
или водители никогда пешеходами не бывают?
або витягнемо водія і покладемо поруч з його жертвою
нехай тварина дивиться що накоїла.
чи ви їх до парадного на машині підвозитимите ?
Но почитайте комменты.
Он уже и пьяный был, и в наушниках, чуть ли не пишут, что обдолбанный.
ПЕШЕХОДЫ ВСЕ ИДИОТЫ.
ВСЕ БАБЫ ДУРЫ
ВСЕ МУЖИКИ КОЗЛЫ
ВСЕ НЕГРЫ ХОРОШО ПОЮТ.
ну не напрягает огульность суждений в применению к конкретной ситуации?
я там на месте не была. вы тоже.
но вы знаете, что пешеход сам виноват, потому что не увидл авто, в связи с чем он погиб.
а я говорю, что с таким же успехом авто могло идти без фар включенных, и его тупо не увидели. или еще стопицот вариантов.
поэтому я и говорю: парня жаль. а водила может еще и отмажется.
возможно, действительно надо предусмотреть как в Белвруси обязательные отражатели на одежду в темное время суток для пешеходов, тогда таких бед поменьше станет
Водія не виправдовую, тим більше, що втекети хотів. Але у безпеці в 1шу чергу зацікавелені пішоходи. Тому перетинаючи дорогу, розраховуйте на дурня/пяного/сліпого за кермом.
Але:
ПДР України
4.14 Пішоходам забороняється:
a) Виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;Усі "вдули у вуха", що пішоход має перевагу при переході проїзжої частини пішоходним переходом (4.16), але 4.14, певно, ніхто не читав
В темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, движущиеся по проезжей части или обочине, должны выделить себя, а по возможности иметь на внешней одежде световозвращающие элементы для своевременного их обнаружения другими участниками дорожного движения.
саме перше - щоб вижити в цьому скаженому всесвіті кожен САМ ПОВИНЕН піклуватися про свою безпеку!
а вже потім пдд, закони, переходи іт.д.
от тепер і нікому доказувати, що правий, залишився апріорі винуватий....................
не сублимируйте, пожалуйста
Кто сейчас дурням выходящим на дорогу даже не посмотревшим по сторонам, сказал, что дорога с нарисованными полосочками перестаёт быть дорогой и полностью безопасна??
Значит, у нас постепенно появляется гражданское общество, и для Украины еще не все потеряно.
Даже не стану разбираться, чья доля больше, это уже никому не поможет.