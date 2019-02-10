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Все про:Госпогранслужба (3176) граница (3178) Россия (71946)

 Российские пограничники безосновательно отказывают украинцам во въезде. За три дня - более 90 человек, - ГПСУ. ВИДЕО

В течение последних трех дней к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины неоднократно обращались граждане Украины, которых без объяснений не пропустили на территорию Российской Федерации представители пограничной службы ФСБ РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что только через российский пункт пропуска "Нехотеевка", что напротив украинского "Гоптовка" в Харьковской области, в течение указанного срока без каких-либо причин не пропущены более 90 путешествующих в РФ граждан Украины.

"Российские пограничники не объясняют причин непропуска, или ссылаются на мифический указ о запрете въезда на территорию России автомобилей с большим объемом двигателя таких, как "Toyota-Prado", "Volkswagen- Passat" и другие. Понимая, что таким образом они нарушают права человека на свободное передвижение, работники ПС ФСБ РФ осуществляют видеофиксацию, заставляя украинских граждан говорить, что последние возвращаются в Украину по собственному желанию", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничники отказали во въезде в Украину более 800 гражданам РФ после отмены военного положения, - Госпогранслужба

Государственная пограничная служба Украины обращается к гражданам Украиныс просьбой учесть эту информацию и по возможности воздержаться от поездок в Российскую Федерацию, поскольку кроме "безосновательных возвратов не исключено влияние на наших граждан российских спецслужб".

Источник: https://censor.net.ua/v3110920
 
 
 Топ комментарии
 
лично я не сильно расстраиваюсь по єтому поводу
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Пора уже украинцам осознать, что пересечение украинской границы в сторону поребрика связана с риском для свободы личности и нефиг туда ездочить. Если туда ездят на работу, то в Словакии, Чехии и Польше сейчас платят больше и не "казачат", отнимая деньги на вокзале, а то и в поезде. Имею несколько негативных примеров, когда приходилось нанимать мацковских мусаров, которые сопровождали украинцев с кровными заработками до поезда ЗА 25% от заработанного!!! ТАК СТОИТ ЛИ ТУДА ЕЗДИТЬ??? В Европе очень распространен русский и в каждой стране, особенно бывшего Варшавского Договора, можно без проблем устроиться на работу. А УКРАИНЦЕВ БЕРУТ НАМНОГО ОХОТНЕЕ, потому что они самые трудолюбивые и ответственные.
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В западном направлении глобуса вполне можно ездить. В южном и юго-восточном - тоже, если осторожно.
Главное - не туда, откуда смердит портянками, сивухой и суточными щами
В Беларусь тоже нежелательно, пока там этот усатый хмырь на троне.
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Вспомнился анекдот:
В самолете стюардесса просит пассажиров застегнуть ремни и добавляет, что может случится как прошлый раз!

- А что было в прошлый раз? - спрашивают ее
- Когда самолет упал многих размазало по стенкам, а кто пристегнулся - выглядели как живые!
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Да что все прикопались к погранцам и делаете их крайними.Они только исполняют волю царя и они люди подневольные.А коридоры для получения личных доходов из гособязательными отчислениями чемоданной налички в валюте предусмотренны самим правительством Украины.
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Украiньско - кацапський кордон...
Пан прикордонник! Це хто? Заробiтчане?
Та нi. Камiкадзе
Російські прикордонники безпідставно відмовляють українцям у в'їзді, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 4726
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А шо, у японців фюзеляж був повністю скляний??? Враження,що їде задом наперед.☹️🙃🙃🙃
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Не понял! А как, *****, Ракицкий тогда смог туда прошмыгнуть?
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"Російські прикордонники безпідставно відмовляють українцям у в'їзді, - ДПСУ. ВIДЕО"
Цензор не плутай лайно з повидлом!

"зверталися громадяни України" - це не означає, що вони були українцями!
Це тільки в РФ усіх хто там проживає називають русскими, бо це не національність! Так само як американець - громадянин США може бути любої національності.
Називати всіх жителів України українцями - совковий пережиток, коли вирощували "человека советского".
Це громадяни України, але хто скаже що це українці або русские?

Російські прикордонники безпідставно відмовляють українцям у в'їзді, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 2504
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А разве не украинская власть хвасталась как много они не пустили россиян в Украину? Чего это сейчас про свободу передвижения заблеяли?
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Видимо, пропускали туда за деньги - теперь ни денег нет, нет ни хрена! Російські прикордонники безпідставно відмовляють українцям у в'їзді. За три дні - понад 90 осіб, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 7582
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРоссийские пограничники безосновательно отказывают украинцам во въезде. За три дня - более 90 человек, - ГПСУ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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