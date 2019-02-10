 Российские пограничники безосновательно отказывают украинцам во въезде. За три дня - более 90 человек, - ГПСУ. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы Украины.
Отмечается, что только через российский пункт пропуска "Нехотеевка", что напротив украинского "Гоптовка" в Харьковской области, в течение указанного срока без каких-либо причин не пропущены более 90 путешествующих в РФ граждан Украины.
"Российские пограничники не объясняют причин непропуска, или ссылаются на мифический указ о запрете въезда на территорию России автомобилей с большим объемом двигателя таких, как "Toyota-Prado", "Volkswagen- Passat" и другие. Понимая, что таким образом они нарушают права человека на свободное передвижение, работники ПС ФСБ РФ осуществляют видеофиксацию, заставляя украинских граждан говорить, что последние возвращаются в Украину по собственному желанию", - сказано в сообщении.
Государственная пограничная служба Украины обращается к гражданам Украиныс просьбой учесть эту информацию и по возможности воздержаться от поездок в Российскую Федерацию, поскольку кроме "безосновательных возвратов не исключено влияние на наших граждан российских спецслужб".
Главное - не туда, откуда смердит портянками, сивухой и суточными щами
В Беларусь тоже нежелательно, пока там этот усатый хмырь на троне.
В самолете стюардесса просит пассажиров застегнуть ремни и добавляет, что может случится как прошлый раз!
- А что было в прошлый раз? - спрашивают ее
- Когда самолет упал многих размазало по стенкам, а кто пристегнулся - выглядели как живые!
Пан прикордонник! Це хто? Заробiтчане?
Та нi. Камiкадзе
Цензор не плутай лайно з повидлом!
"зверталися громадяни України" - це не означає, що вони були українцями!
Це тільки в РФ усіх хто там проживає називають русскими, бо це не національність! Так само як американець - громадянин США може бути любої національності.
Називати всіх жителів України українцями - совковий пережиток, коли вирощували "человека советского".
Це громадяни України, але хто скаже що це українці або русские?