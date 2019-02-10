 Российские пограничники безосновательно отказывают украинцам во въезде. За три дня - более 90 человек, - ГПСУ. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что только через российский пункт пропуска "Нехотеевка", что напротив украинского "Гоптовка" в Харьковской области, в течение указанного срока без каких-либо причин не пропущены более 90 путешествующих в РФ граждан Украины.

"Российские пограничники не объясняют причин непропуска, или ссылаются на мифический указ о запрете въезда на территорию России автомобилей с большим объемом двигателя таких, как "Toyota-Prado", "Volkswagen- Passat" и другие. Понимая, что таким образом они нарушают права человека на свободное передвижение, работники ПС ФСБ РФ осуществляют видеофиксацию, заставляя украинских граждан говорить, что последние возвращаются в Украину по собственному желанию", - сказано в сообщении.

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Государственная пограничная служба Украины обращается к гражданам Украиныс просьбой учесть эту информацию и по возможности воздержаться от поездок в Российскую Федерацию, поскольку кроме "безосновательных возвратов не исключено влияние на наших граждан российских спецслужб".