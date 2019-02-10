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 Полиция начала проверку информации о подкупе избирателей в горсовете Днепра. ВИДЕО

Сотрудники полиции проводит проверку по информации о подкупе избирателей в помещении горсовета Днепра.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Некоторые СМИ разместили информацию, в Днепре открыто покупают голоса избирателей прямо в помещении городского совета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейскими Шевченковского отделения полиции сведения по данному факту были внесены в ЕРДР и проведена соответствующая проверка.

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"В настоящее время установлено, что указанные мероприятия проводятся по решению Днепровской городского совета от 24.10 2018 "Об утверждении Положения о назначении и предоставлении адресной материальной помощи отдельным категориям граждан"", - сообщили в полиции.

Отметим, ранее в соцсетях распространялась информация о том, что в помещении горсовета Днепра якобы собирают паспортные данные пенсионеров, чтобы выдать им по тысяче гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В одном из баров Днепра людям раздавали деньги в обмен на голос за кандидата на президентских выборах. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3110911
 
 
 Топ комментарии
 
якщо я не помиляюсь, то цей шабаш від бпп.
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Та ні, там швидше Філатов для Петі збирав голоса.
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Все чаще слышны случаи подкупа избирателя - предлагают примерно 1000 грн за голос, разумеется с фотофиксацией бюллетеня на мобильник. Маленький лайфхак как деньги с кандидата снять, да причем не с одного а можно даже со всех! Берете маленький кусочек прозрачной пленки, на ней рисуете ручкой птичку и потом, укладывая этот кусочек напротив кандидата - фиксируете. Если с каждого кандидата по 1000 грн, а их у нас аж 44!
Напоминаю, что вообще видео и фото фиксация бюллетеня является нарушением, как и подкуп избирателя!
Ну а голосуйте конечно как сердце велит да разум подсказывает. Слава Украине!
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Так недовго Юлю і з виборів зняти... Під неї ж барига копає...
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якщо я не помиляюсь, то цей шабаш від бпп.
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У Порошенко денег немерено от роттердамской мошеннической схемы ,если надо еще компаньон Ахметов подкинет или торговые партнеры
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Та ні, там швидше Філатов для Петі збирав голоса.
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за кого подкупали,за Порошенко?Тогда расследования не будет,как и по Розенблату
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Все чаще слышны случаи подкупа избирателя - предлагают примерно 1000 грн за голос, разумеется с фотофиксацией бюллетеня на мобильник. Маленький лайфхак как деньги с кандидата снять, да причем не с одного а можно даже со всех! Берете маленький кусочек прозрачной пленки, на ней рисуете ручкой птичку и потом, укладывая этот кусочек напротив кандидата - фиксируете. Если с каждого кандидата по 1000 грн, а их у нас аж 44!
Напоминаю, что вообще видео и фото фиксация бюллетеня является нарушением, как и подкуп избирателя!
Ну а голосуйте конечно как сердце велит да разум подсказывает. Слава Украине!
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Фігня. Буде видно блік на плівці. Це не канає.
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так ось хто лідер по підкупу виборців.
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Неделю деньги раздают,а мусора проснулись.Узбагойтесь,это социальная помощь от пятра ляксеича.Про народ вспомнил перед выбрами)))
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Хороший Порошенко или плохой НО !!! Самое печальное состояние в случае проигрыша на выборах будет как раз у него .
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Хех! Я ж вам казав що владу обиратимуть пенси, а шо ви тут доводите один одному, то всьо до сраки. Полиция начала проверку информации о подкупе избирателей в горсовете Днепра - Цензор.НЕТ 9393
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А вони попхнуться першими о шостій ранку. Вже бачив таке.
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Якщо підтвердиться - за грати покупців і штраф продавцям
Якщо не підтвердиться - туди ж брехунів та "ЗМИ" що це розігнали.
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Для того чтоб узнать врут или нет приедьте завтра под мерию Днепра в 9 часов.Уже неделю город наблюдает чудесную очередь перед ним.Я вообще не осуждаю этих людей.Дают берите.
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Так вот почему Филатов Лолите в любви и верности клялся на сходняке БПП. Пенку сдует с этой "благотворительности" жирную...
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А интересно бы посмотреть рейтинг активных подкупщиков,или служба статистики озвучивает исключительно ,,народные,,рейтинги кандидатов навязывая народу заказные мнимые народные рейтинги?
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Полиция начала проверку информации о подкупе избирателей в горсовете Днепра.

Ну, правильно. Фейсбучный боря ж за петю топит.
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«Юлину тысячу» выплачивали за два года до выборов, а монетизацию субсидий - за два месяца до выборов.🤣

🤑
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПолиция начала проверку информации о подкупе избирателей в горсовете Днепра. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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