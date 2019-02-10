 Полиция начала проверку информации о подкупе избирателей в горсовете Днепра. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Днепропетровской области.
"Некоторые СМИ разместили информацию, в Днепре открыто покупают голоса избирателей прямо в помещении городского совета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейскими Шевченковского отделения полиции сведения по данному факту были внесены в ЕРДР и проведена соответствующая проверка.
"В настоящее время установлено, что указанные мероприятия проводятся по решению Днепровской городского совета от 24.10 2018 "Об утверждении Положения о назначении и предоставлении адресной материальной помощи отдельным категориям граждан"", - сообщили в полиции.
Отметим, ранее в соцсетях распространялась информация о том, что в помещении горсовета Днепра якобы собирают паспортные данные пенсионеров, чтобы выдать им по тысяче гривен.
Напоминаю, что вообще видео и фото фиксация бюллетеня является нарушением, как и подкуп избирателя!
Ну а голосуйте конечно как сердце велит да разум подсказывает. Слава Украине!
Якщо не підтвердиться - туди ж брехунів та "ЗМИ" що це розігнали.
Ну, правильно. Фейсбучный боря ж за петю топит.
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