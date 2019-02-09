 Бойцу 28-й ОМБр Черняку, раненому под Марьинкой, нужна помощь для операции на сердце. ВИДЕО

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Фонд Мир і Ко. Організація допомоги військовим і переселенцям", после этого у бойца и появились боли в сердце.
Ему поставили диагноз "ишемическая болезнь сердца".
"Чтобы преодолеть это заболевание, военнослужащий нуждается стентирование. Необходимо установить четыре стента. Семья Артема и мы просим вашей помощи, чтобы спасти настоящего защитника, любящего мужа и лучшего отца", - говорится в сообщении.
Реквизиты для помощи:
Карта ПриватБанка Фонд Мир и Ко (руководитель Гай Мирослав) 5169330512430387
PayPal mircofond@gmail.com
«В среду, 6 февраля, 2019 вице-президент Всемирного банка Сирил Мюллер заявил, что совокупная чистая стоимость активов трех самых богатых физических лиц Украины превышает 6% ВВП. »
Виамин Павловский - Брехливий, ПОЛОВИНА це 50% а не 6%.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/02/6/645028/
раненным бойцам,особенно в начале войны,когда простый люди переводили последние
деньги на эти нужды.Я,в отличие от них переводил не последние,но и не малые,часто прикладывая копии переводов,если интересно,то можете найти в Цензоре 2014-2015 гг. под ником «Сириус»,патриёт вы наш,не засланный.
А чего стоит простой солдат действительно воевавший на фронте, воевавший в етой рехвормированной Рошеном стране сами все видите.
Добрі люди допоможуть.