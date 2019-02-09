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 Бойцу 28-й ОМБр Черняку, раненому под Марьинкой, нужна помощь для операции на сердце. ВИДЕО

Старший солдат 28-й ОМБр Артем Черняк был ранен выстрелом снайпера в районе Марьинки.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Фонд Мир і Ко. Організація допомоги військовим і переселенцям", после этого у бойца и появились боли в сердце.

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Ему поставили диагноз "ишемическая болезнь сердца".

"Чтобы преодолеть это заболевание, военнослужащий нуждается стентирование. Необходимо установить четыре стента. Семья Артема и мы просим вашей помощи, чтобы спасти настоящего защитника, любящего мужа и лучшего отца", - говорится в сообщении.

Реквизиты для помощи:
Карта ПриватБанка Фонд Мир и Ко (руководитель Гай Мирослав) 5169330512430387
PayPal mircofond@gmail.com

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Источник: https://censor.net.ua/v3110886
 
 
 Топ комментарии
 
конченный клептоман пэтя, ты с марыной хапнул 1.7 лярда народных денег. Дай воину, падло запойное.
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Государство у нас все до копейки в виде налогов отбирает, а теперь воины должны возле церкви побираться просить милостыню на лечение? Ето ты считаешь нормальной властью?
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Щас гляну... -- первый раз слышу, если шо, за такой вариант.
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Там еще есть мелкий прибамбас. Надо писать в редакции - подарок, а не оплата. Тогда точно не снимут налог.
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Ну -- открыл я своё конто. И что дальше? Это ж забугорное перечисление... ...и Привата там нет.
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Да при чем здесь приват? У тебя есть прямой ход на конто получателя.....
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Выбираешь - перечислить и указываешь этот мэйл
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нет слов!! Бойцу 28-й ОМБр Черняку, раненому под Марьинкой, нужна помощь для операции на сердце - Цензор.НЕТ 1759 ярдные бюджеты на армию, а денег нет!!!! Бойцу 28-й ОМБр Черняку, раненому под Марьинкой, нужна помощь для операции на сердце - Цензор.НЕТ 1759
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більше того, 6 панів в Україні мають статки більше половини запасів НБУ....а людям про справедливість та рівність лапшу втирають, та буржуазні ідеології спонсують, щоб клас найманих робітників від боротьби за свої права відволікти......
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Ти хоч ВВП від активів НБУ відрізнити можеж, це ж не одне і те саме. У НБУ на сьогодні близько 20 млрд доларів США, а статки 100 найбагатших українців хоч би тут - https://magazine.nv.ua/ukr/journal/2767-journal-no-39/top-100-bogatuh.html, візьми перших 6 і порахуй, чи будуть перевищувати 10 млрд США, коли в одного Ахметова близько 6,9 млрд.? Учись, учись, і ще раз учись, пане.....
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Ти розізняєш поняття: статки і активи?
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Виамин Павловский - Брехливий .
«В среду, 6 февраля, 2019 вице-президент Всемирного банка Сирил Мюллер заявил, что совокупная чистая стоимость активов трех самых богатых физических лиц Украины превышает 6% ВВП. »
Виамин Павловский - Брехливий, ПОЛОВИНА це 50% а не 6%.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/02/6/645028/
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я вже тобі відповів вище, навчись розрізняти активи НБУ та ВВП
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Ти розізняєш поняття: статки і активи?
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я тобі порівняв вартість статків і вартість активів, ВВП має вартість яка не рівна вартості активів НБУ, відповідно і відсоток не такий, чого тільки тебе в школі вчили, хоч табличку множення знаєш?,
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конченный клептоман пэтя, ты с марыной хапнул 1.7 лярда народных денег. Дай воину, падло запойное.
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А у самого руки отсохли? Может он и отослал, ты знаешь о чем говоришь, кацап?
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Государство у нас все до копейки в виде налогов отбирает, а теперь воины должны возле церкви побираться просить милостыню на лечение? Ето ты считаешь нормальной властью?
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Говори за себя, государство разберется. Отключись от интернета на месяц и перешли хлопцу на лечение 50 грн. Больше пользы будет.
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влада у нас нормальна - буржуазна, під чутким керівництвом великих можновладців- панівного класу......а народу - лапша про демократію в умовах капіталізму.....
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и эта грязная свинья опять прется на выборы, как хорошо пристроился , вся военная продукция под барыгой, бизнес шикарный, а раненному бойцу пусть нищий народ собирает
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Юля Тимошенко дала б, але в неї ані копієчки...
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барыжья власть, боец защищал ваши заводы и пароходы и ваше бюджетное корыто,где помощь от вашей власти?
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Воїн захищав Україну. То ваші в Сирії дохнуть за кооператив ;Озеро;
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А что там со знаменитой Петиной медрехвормой? Сколько там получают семейные врачи? Лучше бы сдался в плен получил бы и ордена и 100тыс. и новое звание героя.
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От, тут и сразу видно засланных кацапских казачков, которые на проблеме со здоровьем украинского воина делают свои 11.80. Они не деньги перечисляют, они других упрекают в жадности. Мерзость.
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Мерзость это наш президент и его окружение,которое ни копейки не давало на помощь
раненным бойцам,особенно в начале войны,когда простый люди переводили последние
деньги на эти нужды.Я,в отличие от них переводил не последние,но и не малые,часто прикладывая копии переводов,если интересно,то можете найти в Цензоре 2014-2015 гг. под ником «Сириус»,патриёт вы наш,не засланный.
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Ты, кацап, думаешь, что я с тобой длиной платежек буду мерятся? Твой высер о собственном патриотизм стОит ровно столько же, сколько и обвинения президента в мерзости. Давай ты свои платежки сравнишь с его платежками. А с тобой я мерятся пиписками не буду. Не в первом классе, да и признание твое мне нахер не надо.
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Да они тут все патриотов демонстрируют, мол, уже перевёл деньги, т.к. проверить нельзя, а сказать можно...
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Помнится когда Гепу подстрелили, никто деньги не собирал месяцами, сразу же чартер в Израиль, и деньги нашлись в самую дорогую клинику, за неделю поставили полудохлого сепара призывавшего уничтожать биндер, на ноги. Другие сдались врагу с техникой получили награды и деньги.
А чего стоит простой солдат действительно воевавший на фронте, воевавший в етой рехвормированной Рошеном стране сами все видите.
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Я был одним из первых,кто летом 2014 года перевёл средства на лечение тяжелораненого капитана ВСУ Александра Петраковского,который в начале боевых действий на донбассе отдал свою каску другому раненому бойцу и был ранен.Отец которого потом,в благодарность по телефону, рассказал как он освобождал мой город Одессу в 1944.
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Тут кричали, що бійців АТО і іх лікування повністю оплачує держава. Ви, жлоби, хоч з державного (це не ваш карман і не ваше корито) дайте грошей.
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А они уже обращались к кому надо или сразу в фонд?
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Мабуть тисяч сто потрібно - в гривнях.
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Одужання бійцю. Щастя йому та родині.
Добрі люди допоможуть.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоБойцу 28-й ОМБр Черняку, раненому под Марьинкой, нужна помощь для операции на сердце. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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