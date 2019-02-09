 Бойцу 28-й ОМБр Черняку, раненому под Марьинкой, нужна помощь для операции на сердце. ВИДЕО

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Фонд Мир і Ко. Організація допомоги військовим і переселенцям", после этого у бойца и появились боли в сердце.

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Ему поставили диагноз "ишемическая болезнь сердца".

"Чтобы преодолеть это заболевание, военнослужащий нуждается стентирование. Необходимо установить четыре стента. Семья Артема и мы просим вашей помощи, чтобы спасти настоящего защитника, любящего мужа и лучшего отца", - говорится в сообщении.

Реквизиты для помощи:

Карта ПриватБанка Фонд Мир и Ко (руководитель Гай Мирослав) 5169330512430387

PayPal mircofond@gmail.com

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