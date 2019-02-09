 Задержание людей возле Подольского РОВД. ВИДЕО

Видео на своей странице в Фейсбук опубликовал Михайло Стрижка, передает Цензор.НЕТ.
По мнению активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" во время митинга Юлии Тимошенко на Контрактовой площади, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.
По версии Нацполиции, группа лиц пыталась штурмовать управление полиции, за что было задержано около 40 человек.
гнать его с Украины сцаными тряпками!
Нет, не показалось..
В мусора набирают только совково-кацапское быдло..
5 лет майдана, вся мразь на месте и в мусорах и в прокурорах, судьях и руководстве страны осталась...
А шоколадная банда просто так не сдастся.
Хоть бы у Пети хватило ума просто свалить как янык
Неужели в мусарах только латентные садисты работают?
Пора заканчивать со всякого рода "актывыстами"!!!! Кто вообще это такие? Гопники в подъезде, что тоже активисты???
Короче, "мусара - не люди", как говорил Аваков.
В стране нужен ПОРЯДОК!!!! У немцев это вообще гланый девиз!!!!
«Ordnung muss sein» (в переводе с немецкого «Должен быть порядок»)
Они и так были задержаны на петинге Тимошенко, зачем их класть на землю и по-крысиному пинать? Такое есть в Законе о Полиции?
Ordnung muss sein - мне как-то такой мусорской орднунг не нравится.
Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.
Эта толпа не имеет никакого отношения к "собранию" согласно Конституции.
За это полагается лицом в асфальт и пинающегося мента сверху? Потрудитесь найти такую санкцию в законе.
Насколько я понимаю, это и есть реформированная за 5 лет полиция?
Чует мое сердце будет горе. На этот раз народ себя под мусорские пули подставлять и гибнуть не будет. Если небесные сотни и будут - то с той стороны.
Ольга Скрипник, руководитель Крымской правозащитной группы рассказала о ситуации в оккупированном Крыму, политических преследованиях украинских активистов и всех инакомыслящих, успехах и трудностях правозащитной деятельности на оккупированных территориях, а также о качестве работы украинских КПВВ https://crimeahrg.org/mezhdunarodnyj-ugolovnyj-sud-mozhet-nachat-rassmatrivat-dela-po-krymu-i-donbassu-olga-skripnik/ На украинском полигоне "Ягорлык" возле аннексированного россией Крыма в феврале этого года украинские военные запланировали провести боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов. Это связано с "угрозами со стороны россии, которая продолжает милитаризацию оккупированного Крыма и завозит все больше авиационного вооружения на аэродромы вблизи границы с Украиной", сообщили в пресс-службе Минобороны https://ru.krymr.com/a/news-ukrainskie-*******-uchenia-vozle-kryma/29760722.html В Керчи продолжается активное строительство базы войск Росгвардии. Стройка идет на территории, на которой до оккупации располагался Херсонский университет, здание которого полностью снесли, несмотря на обещания оставить его https://kerch.fm/2019/02/09/baza-vojsk-rosgvardii-raspolozhitsja-vmesto-hersonskogo-universiteta-v-kerchi.html Лапти, вы при памяти? Сразу в Сирию отправляйте. Или продайте на органы. Детей. Родных… "Офицеров ВС рф обязывают записывать в «Юнармию» родных детей 8-18 лет, и прямым текстом говорят, что у них будут проблемы, если не запишут. Ждём бравады о миллионе юнармейцев к концу года" https://twitter.com/KrimRt/status/1094185897266950144 (фото).
"В Симферополе появится сквер, посвященный пятой годовщине воссоединения Крыма с россией", - сообщили оккупанты. Жители Симферополя прокомментировали: "Сквер - это, конечно, хорошо, а вот повод…", "А то все радоваться забывают уже потихоньку" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1094156156547878913Понаехавший оккупант Дмитрий Саблин, который возглавил в Севастополе партию путина, поблагодарил "Партию регионов" Украины за помощь в оккупации Крыма: "У партии «Единая россия» был договор только с одной партией (Украины) - с Партией Регионов, мы сотрудничали, взаимодействовали. В любом случае в севастопольской партии ЕР сегодня больше половины - это бывшие члены Партии Регионов. А если говорить про и.о. руководителя исполкома Елену Семичастную и ее заместителя Павла Бурлакова - это профессионалы высочайшего уровня, которые в том числе много сделали для того, чтобы Крым и Севастополь были сегодня в составе россии", - сказал оккупант. И таки он прав, рыги и сейчас не скрывают своей ненависти к Украине и делают все, чтобы сдать нашу страну россии с потрохами https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1093957874844340224 Оккупанты хотят закрыть главный храм Православной церкви Украины на полуострове: "Архиепископ Климент с прихожанами собора святых Владимира и Ольги в Симферополе нуждаются во всеобщей молитвенной поддержке - оккупанты направили предписание об «освобождении помещений». Единственному украинскому православному храму в этом городе грозит уничтожение. Очевидно, что это месть Москвы, в том числе - за правозащитную деятельность владыки", - написал архиепископ Евстратий Зоря http://atr.ua/news/182923-okkupanty-hotat-zakryt-glavnyj-hram-pcu-v-krymu "Галерея Айвазовского в Феодосии разваливается после ремонта". Потому что дебилы делали. Я ещё, когда делали, обратил внимание на то, что старую, вековые штукатурку СРУБАЮТ ТОПОРОМ. Она хрен знает сколько держалась нормально. И её можно было отодрать только насильно. А замазали дерьмом. Получите результат. И вот так они все делают https://primechaniya.ru/home/news/fevral-2019/galereya-ajvazovskogo-v-feodosii-razvalivaetsya-posle-remonta/ Типично крымское - про варваров: "Да что же это делается? По всему Крыму идет вырубка деревьев. Взамен садят то, что не приживается, или вовсе не садят. В западном, степном Крыму деревья очень сложно приживаются. То, что выросло, уничтожают" https://twitter.com/KrimRt/status/1094177364442009600 В Севастополе откроют шапито. Комментарии гардемаринов очень показательны: "Зачем? У нас уже есть", "Постоянно действующее. С одними и теми же клоунами. Правда, дороговато обходится. Но мы же можем себе это позволить?", "Шо, еще одно? А то, что на Ленина?", "Мы живем на арене цирка", "А Севастополь разве еще не шапито? Причем за представления платить не надо" https://twitter.com/KrimRt/status/1094176408451145729 На всех крымских пабликах стоит вой по поводу реалий жизни в оккупации. В связи с чем возник вопрос из Севастополя: "А куда делся "крымский народ" или "народ Крыма", который героически проводил референдум, создавал самооборону? Он что, самоликвидировался, язык в жопу засунул? Или его никогда и не было? Он выдумка российских СМИ 2014 года?" https://twitter.com/KrimRt/status/1094223573798084608 (скрин).
Знакомая преподавательница из Севастополя сказала, что все из ее ватных знакомых, которые поддерживали россию, наконец-то прозрели и постепенно перестают быть ватными. Не прошло и 5 лет…P.S. Закончу выпуск сообщением жителя Феодосии, который ответил на сообщение, опубликованное в последнем пункте этого дайджеста: "У меня много знакомых ватников. Ватниками они будут до смерти. А вот то, что они разочаровались в россии, это точно. Мои многие уже дико воют, проклинают рашку, но при этом ни слова не говорят про Украину. Им до жути западло, что они так влетели".КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1