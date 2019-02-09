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 Политика Украины
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Все про:Киев (17122) Нацполиция (8872) С14 (36)

 Задержание людей возле Подольского РОВД (обновлено). ВИДЕО

В сети появилось видео задержания сотрудниками полиции группы людей возле Подольского РОВД в Киеве.

Видео на своей странице в Фейсбук опубликовал Михайло Стрижка, передает Цензор.НЕТ.

Полное видео задержания выложил на на своей странице в Фейсбук адвокат Дмитрий Марцонь.

По мнению активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" во время митинга Юлии Тимошенко на Контрактовой площади, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нацполиция: Группа лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами задержана на Контрактовой площади в Киеве. ФОТОрепортаж

По версии Нацполиции, группа лиц пыталась штурмовать управление полиции, за что было задержано около 40 человек.

Источник: https://censor.net.ua/v3110877
 
 
 Топ комментарии
 
На 36.сек. мусор орет: "ложись бандера..." Это пи#дец Задержание людей возле Подольского РОВД - Цензор.НЕТ 9629
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Вначале не поверил, трижды прослушал, может показалось..
Нет, не показалось..
В мусора набирают только совково-кацапское быдло..
5 лет майдана, вся мразь на месте и в мусорах и в прокурорах, судьях и руководстве страны осталась...
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Плохие предчувствия. На руках уже столько оружия, сколько в 14 году и не снилось .
А шоколадная банда просто так не сдастся.
Хоть бы у Пети хватило ума просто свалить как янык
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Особо ничего страшного, все культурно, в рамках закона.
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Якого закона? Ви у себе вдома цю маячню розповідайте.
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Та дайте уже этим ублюдкам из С-14 такой ***** чтоб обосрались! И покажите детально по телевидению. Мне интересно как поведет себя Аваков, когда эта петушня приедет к нему под дом "поговорить". Буду от всей души смеяться когда их с говном смешают.
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Клоуны в ментовку пришли. Менты должны их пи***ть как только увидят, где бы ни встретили. Рога пообломать тунеядцам.
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То був шлеш-моб клоуна Зеленского Затримання людей біля Подільського РВВС - Цензор.НЕТ 1756
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Сегодня телеканал «Прямий» показывал акцию военных во Львове против Зеленского. Мы как раз пришли домой и включили на том моменте, где Зеленский перед цирком с людьми общается. Общение тоже было цирком.

- Вы называли Украину актрисой из порнофильмов!
- Я???!!! Я никогда ничего подобного не говорил.
- Вы высмеивали и унижали украинцев!!!
- Я???!!! Я никогда подобного не делал.
- У вас бизнес с россией!!!
- У меня???!!! У меня ничего нет.
- Ну, показывали, как вы убегали от журналиста
- Я???!!! Я никогда никуда не убегал.
- Вы заявили в интервью Гордону, что готовы договариваться хоть с путиным, хоть чёртом лысым.
- Я???!!! Я никогда я такого не заявлял.
- Вы заявляли, что Крым и Донбасс всего лишь земля.
- Я???!!! Я никогда я такого не говорил, Крым это Украина, Донбасс это Украина, а путин... Ну, сами скажите кто путин, вы же знаете...

Этот маленький лживый продажный Вовочка просто играет по-жизни, импровизирует и врёт даже не стесняясь своего вранья.

Абсолютно беспринципное лживое существо.

Хотя, путин Ху@ло не произнёс вслух, чтоб лишний раз не извиняться.

Это проект для идиотов, которых приведённый выше диалог устроит.

И, как оказалось, таких идиотов достаточно много
.https://censoru.net/33262-jetot-malenkij-lzhivyj-prodazhnyj-vovochka-dazhe-ne-stesnjaetsja-svoego-vranja.html
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Ответь, порохобот, как твой высер относится к даному видео и новости.
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А что, касабчег, ты увидел его прямо под новостью, а не как ответ на коммент одного из участников обсуждения? Встань с бутылки и протри гляделки.
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таки сміття в погонах нікуди не поділось
"ложись бандрера ..."
правильним було би висадити цей відділок в повітря.
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Добрая Ксения, а мне понравилось "ложись бандера".

Превiт.
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Навіть не сумнівалась.
Услада для ушей росеянина.
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Ксения, я искренне надеюсь, что ты не бандеровка. Движение в ЕС и НАТО - сколько угодно. Но только не это.
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Ксюхо так иди взорви, чи очко жим, жим. Это же твоя полиция после лбстрации, не так сама иди туда наведи порядок
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Провокаторша ты. Мусор в погонах как ты говоришь люстрацию прошел. В полицию переименовали. А так не дай бог что у тебя случиться так к этим мусорам и побежишь или на прием к порошенко запишешься?
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К этим мусорам никто не побежит, смысла нет- проверено многократно. Они сами и наводят нариков и воров.
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Вопрос а в какой стране полиция будет ласкать придурков нападающих на полицейский участок а тут вонь Юля Петя А кацапские боты подогревают Затримання людей біля Подільського РВВС - Цензор.НЕТ 2539
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и кто там нападал? Это преступники-полицейские сказали?
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Игры в демократию?
Во время войны ? Затримання людей біля Подільського РВВС - Цензор.НЕТ 6091
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Хорошее видео. Полицейские действуют профессионально и решительно. Протест задавлен в зародыше. Нелегальное оружие на руках не поможет, если, конечно, не захочется столкнуться в уличном бою с БТР стреляющим на поражение из автоматической пушки.

Это Овощь почему-то допустил, что бы кто-то по непонятному приказу бил тех несчастных студентов в кровь. И тем спровоцировал волнения. А сейчас видите как? Раз и всё... Мордой в асфальт.
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Московська воша, геть в свою орду, там тебе зрозуміють, а тут посилають на ......
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Какой бандера Затримання людей біля Подільського РВВС - Цензор.НЕТ 6794

Последние дни наблюдаю массовую истерику ольгинцев и зрадоботов на форуме
Понимают что юлю они уже даже в 1 тур не проталкивают вот и истерят из последних сил
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Та чего вы так переживаете порошенко спокойно идет на второй срок, к гадалке не ходи
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Так истерика то у вас, почитайте сами себя
Ваши жопы уже обуглились Затримання людей біля Подільського РВВС (оновлено) - Цензор.НЕТ 6832
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Та не мимо кассы опять, я вообще не голосую, нет за кого. Так чисто поржать, купил попкорна, теперь смотрю. Но переживаю за простой народ Украины, та чего там и за детей своих. В какой стране им придется жить. Среди юлеботов и порохоботов. Нормальные то уже почти все уехали и своих перетягивают. Ну вот как то так. Ну там про войну можете не рассказывать не актуально, будку свою я построил заплатив все налоги и у государства не укрыл и не украл ни одной копейки. А когда народ кричит там шото, а сам зарплату в конверте получает, как то тошно становиться
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нет закого- голосуй на зло. Если ты не пошёл на выборы то, этим проголосовал за Порошенко
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Та не, я свою совесть не продаю. Я не иду потому что нет того кандидата за которого я бы проголосовал. А то пусть будет на совести других. Я бы проголосовал за кандидата типа чорновола, но на жаль таких нет. А пойти галку поставить за того за кого не хочешь, это против моих убеждений
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А что это за ган&он в гражданском который бьёт ногами лежачего???
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Куратор сбу завжди присутній в подібних заходах. Більш того, він має навіть більше повноважень, ніж командир беркутні... Совкова, московська, система терору в дії...
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Не добили мєнтів у 2014 році. Знов треба все починати по-новому.
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Вже все відомо. Юлька-декларація збирала своє збіговисько. На ньому був присутній її підлеглий, який, за словами батька Ганзюк, замовив її вбивство. Дев'ять активістів С-14 прийшли на це збіговисько і хотіли розгорнути плакат з написом "Хто замовив Катю Ганзюк". Юлька наказала карманним поліцейським хлопців затримати. Мусори злочинний наказ виконали, але ПО СВОЇМ ЗВИЧКАМ та традиційно, ВКРАЛИ особисті речі хлопців. Хлопці з підтримкою пішли свої речі повернути. Мусори нічого кращого не придумали, як викликати БЕРКУТІВ. Ті напали на хлопців і жорстоко їх побили, мусори же, для виправдання посадового злочину намагаються зфальсифікувати справи і виправдати беркутів. ВСЕ ЯК В МОСКОВІЇ - МУСОРСЬКИЙ БЕЗМЕЖ, ЗЛОЧИНИ І КОРУПЦІЯ. Плюс виконання замовлень сумнівних політиків. Це коротко, без подробиць. В подробицях ще більше мусорского свавілля і беззаконня...
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Мало им вломили, это проплаченная титушня посланная сорвать выступление Юльки.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЗадержание людей возле Подольского РОВД (обновлено). ВИДЕО
 
 
 
 
 
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