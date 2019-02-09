 Задержание людей возле Подольского РОВД (обновлено). ВИДЕО

Видео на своей странице в Фейсбук опубликовал Михайло Стрижка, передает Цензор.НЕТ.
Полное видео задержания выложил на на своей странице в Фейсбук адвокат Дмитрий Марцонь.
По мнению активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" во время митинга Юлии Тимошенко на Контрактовой площади, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.
По версии Нацполиции, группа лиц пыталась штурмовать управление полиции, за что было задержано около 40 человек.
- Вы называли Украину актрисой из порнофильмов!
- Я???!!! Я никогда ничего подобного не говорил.
- Вы высмеивали и унижали украинцев!!!
- Я???!!! Я никогда подобного не делал.
- У вас бизнес с россией!!!
- У меня???!!! У меня ничего нет.
- Ну, показывали, как вы убегали от журналиста
- Я???!!! Я никогда никуда не убегал.
- Вы заявили в интервью Гордону, что готовы договариваться хоть с путиным, хоть чёртом лысым.
- Я???!!! Я никогда я такого не заявлял.
- Вы заявляли, что Крым и Донбасс всего лишь земля.
- Я???!!! Я никогда я такого не говорил, Крым это Украина, Донбасс это Украина, а путин... Ну, сами скажите кто путин, вы же знаете...
Этот маленький лживый продажный Вовочка просто играет по-жизни, импровизирует и врёт даже не стесняясь своего вранья.
Абсолютно беспринципное лживое существо.
Хотя, путин Ху@ло не произнёс вслух, чтоб лишний раз не извиняться.
Это проект для идиотов, которых приведённый выше диалог устроит.
И, как оказалось, таких идиотов достаточно много
.https://censoru.net/33262-jetot-malenkij-lzhivyj-prodazhnyj-vovochka-dazhe-ne-stesnjaetsja-svoego-vranja.html
"ложись бандрера ..."
правильним було би висадити цей відділок в повітря.
Превiт.
Услада для ушей росеянина.
Во время войны ?
Все прояснюється...
Это Овощь почему-то допустил, что бы кто-то по непонятному приказу бил тех несчастных студентов в кровь. И тем спровоцировал волнения. А сейчас видите как? Раз и всё... Мордой в асфальт.
Последние дни наблюдаю массовую истерику ольгинцев и зрадоботов на форуме
Понимают что юлю они уже даже в 1 тур не проталкивают вот и истерят из последних сил
Ваши жопы уже обуглились