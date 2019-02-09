 Задержание людей возле Подольского РОВД (обновлено). ВИДЕО

Видео на своей странице в Фейсбук опубликовал Михайло Стрижка, передает Цензор.НЕТ.

Полное видео задержания выложил на на своей странице в Фейсбук адвокат Дмитрий Марцонь.

По мнению активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" во время митинга Юлии Тимошенко на Контрактовой площади, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

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По версии Нацполиции, группа лиц пыталась штурмовать управление полиции, за что было задержано около 40 человек.