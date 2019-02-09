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 Политика Украины
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Все про:Киев (17132) Нацполиция (8878) С14 (44)

 "Ложись, Бандера!": Задержание активистов возле Подольского РОВД (обновлено). ВИДЕО

В сети появилось видео задержания сотрудниками полиции группы людей возле Подольского РОВД в Киеве.

Видео на своей странице в Фейсбук опубликовал Михайло Стрижка, передает Цензор.НЕТ.

Полное видео задержания выложил на на своей странице в Фейсбук адвокат Дмитрий Марцонь.

Отметим, во время потасовки возле Подольского райуправления полиции один из сотрудников спецподразделения полиции крикнул фразу "Ложись, Бандера!". На кадрах также видно, как правоохранители избивают активистов, когда те лежат на асфальте.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" во время митинга Юлии Тимошенко на Контрактовой площади, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

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По версии Нацполиции, группа лиц пыталась штурмовать управление полиции, за что было задержано около 40 человек.

Источник: https://censor.net.ua/v3110877
 
   
 Топ комментарии
 
На 36.сек. мусор орет: "ложись бандера..." Это пи#дец Задержание людей возле Подольского РОВД - Цензор.НЕТ 9629
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Вначале не поверил, трижды прослушал, может показалось..
Нет, не показалось..
В мусора набирают только совково-кацапское быдло..
5 лет майдана, вся мразь на месте и в мусорах и в прокурорах, судьях и руководстве страны осталась...
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Плохие предчувствия. На руках уже столько оружия, сколько в 14 году и не снилось .
А шоколадная банда просто так не сдастся.
Хоть бы у Пети хватило ума просто свалить как янык
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Да уж. Действительно, на майдане нужно было не скакать а спланировать спецоперацию и стрелять под шумок всех выродков которые сейчас у власти а также регианалов и прочее дерьмо. А так получилось наоборот, они под шумок расстреляли невинных... Не доделали дело в очередной раз. Без боя ничего не было и не будет. Свобода скаканием не даётся только когда прольётся кровь воров начнётся очищение.
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Керівник Подольського РоВД призначається-знімається міністром МВС. Міністр МВС призначається прем'єром. Прем'єр призначається президентом. Висновок:
________
Це Юля уінуатая.
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С провокаторами именно так и надо. Кстати, как во Франции. Я не сомневаюсь, что это по проекту коцорылых провоцировать общество перед выборами, потому как клоун и колясочница пролетают, аки фанера.
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А может таки наоборот ? Торговый партнёр мацквы пролетает мимо корыта ? Кацорылые негодуют .Им нужен второй срок , а украинцам нужен ПЕРВЫЙ для торговых партнёров х.йла
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Похоже барыги ставят на титушню. Наличие у населения стволов не учитывается. Титушня могла гадить пять лет назад, таперичя это черевато. Может получится серьезный замес. Пуйло этого и ждет. А может все согласовано?
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За выкрик полицейского : «Ложись , Бандера ! « должны ответить все по вертикали. . От этого полицейского до министра . Во - первых, полиция вне политики . Во - вторых , народ их содержит для чего ?
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ніхто нє отвєтіт - ані прі власті, а цинічні бандери, по їх плану (із москви), должни бить унічтожєни
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Мєнти канкрєтна на йєзикє ботают - "Лажісь, Бандера!", "Па аднаму падимай!".
А там ше один в гражданском люто звєрствовал - явно с прістрастійєм работал. Чекіст в пятом поколєнії, відать.
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От мне тоже интересно, кто этот передовик производства..
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Приехали Голубаны, на знакомом бусе.
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Полицаи отдубасили титушек (весьма справедливо и за дело), за кого болеть? Мне чего-то ни те, ни другие не того...
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Болей за Лексеича Мендоса . Больше ведь не за кого ! Одни клоуны ведь до власти рвутся что будки собачьей не построили и шатуны те которые уже построенные будки щатают. А то если не Лексеич то тады тока сам пуутен ! Ну тот шо х.йло по-нашему ....Враги НЕ пройдут .Наш курс в НАТО и в ЕС. Завтра сообщим об этом в Брюссель. Послезавтра в Вашингтон . Пусть они целый месяц теперь отмечают-гуляют вместе с нами !
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Звикайте.
Це лише початок. Уявляю що буде після зміни бариги та нинішньої "влади".
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Слава Петру Лексеичу ! Новой Полиции слава! Ложитесь Бендеры .....ложитесь мляя ((
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Небесная Сотня сейчас смотрит новой палиции в глаза.........
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Она не смотрит .Она отворачивается от них . Им на небе стыдно
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Главное воровку не пустить бо ***** по сути тогда будет управлять Украиной. Я в любом случае железно проголосую против БОМЖюЛи.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Ложись, Бандера!": Задержание активистов возле Подольского РОВД (обновлено). ВИДЕО
 
 
 
 
 
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