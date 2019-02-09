 "Ложись, Бандера!": Задержание активистов возле Подольского РОВД (обновлено). ВИДЕО

Видео на своей странице в Фейсбук опубликовал Михайло Стрижка, передает Цензор.НЕТ.

Полное видео задержания выложил на на своей странице в Фейсбук адвокат Дмитрий Марцонь.

Отметим, во время потасовки возле Подольского райуправления полиции один из сотрудников спецподразделения полиции крикнул фразу "Ложись, Бандера!". На кадрах также видно, как правоохранители избивают активистов, когда те лежат на асфальте.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" во время митинга Юлии Тимошенко на Контрактовой площади, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

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По версии Нацполиции, группа лиц пыталась штурмовать управление полиции, за что было задержано около 40 человек.