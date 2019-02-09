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 Политика Украины, Общество
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 В одном из баров Днепра людям раздавали деньги в обмен на голос за кандидата на президентских выборах. ВИДЕО

В Днепре неизвестные записывали паспортные данные и раздавали деньги в обмен на голос за кандидата на президентских выборах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Национальной полиции.

Отмечается, что в одном из заведений в Соборном районе города неизвестные пытались подкупить посетителей. Среди них была женщина, которая записывала паспортные данные избирателей. После того, как посетители соглашались продать свой голос - им давали деньги. Сколько предлагали за продажу голоса - неизвестно.

Среди тех избирателей, которые согласились проголосовать за нужного кандидата на президентских выборах, были преимущественно женщины пожилого возраста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На подкуп избирателей на выборах президента у "главного кандидата" выделили 2 млрд грн, - Гриценко

На место происшествия выехали правоохранители. Они просмотрели видео с камер видеонаблюдения и опросили администратора, охранника и 5 посетителей.

По факту подкупа избирателей в полиции открыли уголовное производство. Им грозит наказание в виде штрафа от 100 до 300 не облагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 2 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/v3110846
 
 
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Филатов сам за себя . Не думаю , что ему это интересно .
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А оскорблять жителей Днепра не надо .
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Сьогодні день виборів, на кого розраховані подібні фейки?
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Мне вот просто интересно,как из этого видио можно сделать выводы,что идет именно скупка голосов))Это доказательство курам насмех))Юристы смеются громко с мусоров.
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А показания свидетелей тоже веселят юристов?
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То есть свидейтели слышали о чем разговаривали за столом?
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Оперативная съёмка. Вы думаете они звук не писали?
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А если именно те, с которыми и разговаривали?
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Бабушки ахенты мылыции.Ну сильно.Скупщик голосов пойдет с бабушками в кафе,зная,что в 90 процентов таких заведений ведется видиосьемка.Шерлок холм с доктором ватсоном отдыхает просто)))
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Чё сразу агенты? Просто ссыконули, когда полиция нарисовалась и всё выложили.
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Ладно подождем окончания этого "громкого" дела))))
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Это оперативная съёмка, а не запись кафе.
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Вот чё всегда, как избирателям бабки раздают, то я не в кафешке?
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Cтранно, что пожилые люди в кафе, пенсионеры по кафе вряд ли будут ходить.
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Такого Шахов проворачивал целыми районами
Теперь топит за бабулю
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А как его зовут?! Па-Ра-Шен-Ко!! Та-та-ра-та-та
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"Среди тех избирателей, которые согласились проголосовать за нужного кандидата на президентских выборах, были преимущественно женщины пожилого возраста." .....В одном из баров Днепра , в Соборном районе города . В одном из баров Днепра людям раздавали деньги в обмен на голос за кандидата на президентских выборах - Цензор.НЕТ 4547 В одном из баров Днепра людям раздавали деньги в обмен на голос за кандидата на президентских выборах - Цензор.НЕТ 4547 В одном из баров Днепра людям раздавали деньги в обмен на голос за кандидата на президентских выборах - Цензор.НЕТ 4547
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може то зарплату роздають, к прімєру за распространєнійє прєдвиборних лістовок? Хто це вам дасть гроші за голос наперед?
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за Олега Винника? его аудитория. а он тоже в президенты идет?
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)) прекрасный певец, велеколепный голос. не співаючий ректор. а прям співаючий през. всегда, всегда вспоминаю о нём слыша пение коростеля. да и внешне оба очень похожи.
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типа усі з паспортами ходять у бар побухати) може ще диплом о освіті прихватити та свідоцтво о одруженні.)
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Закройте "наливайки" и проблем не будет .
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А что - уже выборы начались? Это было голосование? Вот цирк.
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Среди тех избирателей, которые согласились проголосовать за нужного кандидата на президентских выборах, были преимущественно женщины пожилого возраста.Источник: https://censor.net.ua/v3110846 И так было всегда! Среди этой категории продажных тварей больше всего! Проститутки, не знают что теперь уже продать - продают голоса.
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эта страна вообще имеет глубину дна или нет? ппц
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Потім місяця через півтора зателефонують колектори, чувак на тобі кредит висить, пеня та %.
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Я вот никак не пойму, ну запишут они данные паспорта и что помешает потом проголосовать за другого кандидата.
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и какои результат вы хотите на выборах? некоторые говорят - мудрый народ, аха вот только во вчём мудрость то, в проституции политической? то скажу так - если и какая женщина отдалась за денги, то это так - помылась, привела себя в порядок и всё забыла, а тут - ведь будет за те же денги иметь минимум 5 лет а то и больше, да и не только её а и её детей и внуков - отвротительно.
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Зараз почнеться. Підкуп? А ти доведи. Це ти мене підставляєш, щоб картинку зняти.
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прямо отак сіли під відеокамерою, і давай при всіх грошима розкидатись. Да щей на чесне слово. Це або насправді збір підписів за щось інше (чим говорили людям), або просто чорний піар дискридитація опонента.
Якщо взяти до уваги що вчора юлька кричала що Порох купляє виборців, то скоріш за все це другий варіант. І понятно звідки роги ростуть.
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Какой дурак пропускает такие "новости"?
Может, он её девственность покупал, утраченную 50 лет назад?
Идиоты!
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я тоже приду возьму В одному з барів Дніпра людям роздавали гроші в обмін на голос за кандидата на президентських виборах - Цензор.НЕТ 2862
но голосовать буду за другого В одному з барів Дніпра людям роздавали гроші в обмін на голос за кандидата на президентських виборах - Цензор.НЕТ 4456
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ одном из баров Днепра людям раздавали деньги в обмен на голос за кандидата на президентских выборах. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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