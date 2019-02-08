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Все про:Аваков (2671) Минюст (1385) Нацполиция (8863) проверка (597) эксперт (2633)

 Дело о "рюкзаках Авакова": Минюст не смог проверить судебного эксперта Бугрову, потому что все документы ранее изъяла полиция. ВИДЕО

Министерство юстиции не смогло проверить деятельностью судебного эксперта Надежды Бугровой – автора вывода, подтвердившего нарушения при изготовлении рюкзаков.

Министерство планировало проверить работу экспертно-исследовательского центра, в котором работает Бугрова, за последние 3 года. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

По словам представительницы министерства, которая пришла проводить проверку, она впервые столкнулась с такой ситуацией.

"Я буду консультироваться с руководством Министерства юстиции, потому что у меня это впервые сегодня. Я приеду, привезу акт, познакомлю вас с актом о проверке, что у вас нет выводов, ничего нет", – отметила представительница ведомства Юлия Косовская.

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Эксперт Надежда Бугрова заявила, что готова предоставить документы, как только их вернут. Пока же она вручила Косовской письмо, в котором говорится о невозможности предоставить документы для проверки, потому что они уже изъяты полицией.

"Мне нечего скрывать. Минюст меня проверял в 2018 году, где-то больше полугода, мои работы лицензировали, была комиссия. 2018 год я почти не работаю, мне не дают рецензий, вызовов", – рассказала Бугрова.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, против судебного эксперта Надежды Бугровой открыли уголовное дело. Бугрова считает, что дело возбудили в качестве мести за "неправильную" экспертизу по делу "рюкзаков Авакова". Эксперт оценила стоимость "рюкзаков Авакова" в 555 гривен в то время, как министерство заплатило за них в 5 раз дороже – 2899 гривен за штуку.

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По версии Нацполиции, Бугрова в 2013 году, проводя экспертизу по другому делу, использовала недействительные документы о собственной квалификации. А также получила за работу "средства в размере 5000 гривен, чем причинила материальный ущерб на указанную сумму".

Источник: https://censor.net.ua/v3110804
 
 
 Топ комментарии
 
Сожрут эксперта за правду по рюкзакам сынка Авакова.
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Возбудить дело по рюкзакам Авакова при нынешней власти, что осудить Александра Македонского.
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Аваков не стал открывать дело против своего сына,совпадение?Да совпадение
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Сожрут эксперта за правду по рюкзакам сынка Авакова.
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Возбудить дело по рюкзакам Авакова при нынешней власти, что осудить Александра Македонского.
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Ну у прокуроров Югик алкаш даже без образования. Что с них возьмешь...
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"Рожденный ползать - везде пролезет." - М.Жванецкий
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Ложка дорога к обеду - по факту надо было проводить расследование и выносить приговор
Сейчас же вброс этой темы под выборы призван попугать Авакова и направить его действия в правильное русло поддержки действующей власти
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Через несколько недель Порошенко уже будет никем,этого сбитого летчика Аваков точно не боится
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Луцик тоже как то Овоща не боялся , но Менская колония его с радостью приняла. Почитаешь его медицинские документы того, времени , ну просто труп ходячий. А уже три года как генпрокугог.
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Боюсь вы недооцениваете админ. ресурс, масштабы коррупции и подковерных схем. Вон, даже тяжелая артилерия подключилась - Путин, Янукович, Маша черноротая, да и все крупные сливные бачки кремля ругают Петю - подымая тем самым его рейтинг в Украине. Народ на это покупается к сожалению.
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Если бы вы следили за выборами в Украине,то все кого поддерживал кремль проигрывали всегда,проиграет и Порошенко
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Судячи з усього - ВОНИ ТАМ вже знають кандидатуру майбутнього Харанта і вже все , про все , домовлено ...
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Аваков недоторканий , оскільки на ньому все тримається ...крапка
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Интересно, у украинцев есть более любимый политик-министр, чем аваков?
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"Трудно быть последней ***** - вечно кто-то пристраивается сзади!" - М.Жванецкий.
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Тварь Аваков , у тебя дети обеспеченные и внуки ,Тебя Народ поставил на должность Государственную .Убери хотя бы игровые автоматы с Украины ,падаль тыпротухшая вонючая .
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Следы уже замели. Рафик неувиноват. Что вы вообще ждали от банды захватившей власть?
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После того как Рюкзаков убил Музычка в 2014 году и сказал что то было самоубийство, я больше Ху*лу поверю чем ему.
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Аваков изьял все документы по делу Авакова Дело о "рюкзаках Авакова": Минюст не смог проверить судебного эксперта Бугрову, потому что все документы ранее изъяла полиция - Цензор.НЕТ 7334 Дело о "рюкзаках Авакова": Минюст не смог проверить судебного эксперта Бугрову, потому что все документы ранее изъяла полиция - Цензор.НЕТ 7334 Дело о "рюкзаках Авакова": Минюст не смог проверить судебного эксперта Бугрову, потому что все документы ранее изъяла полиция - Цензор.НЕТ 7334

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Те персонажи , что прыгнули с майдана во власть как то ничем в лучшую сторону от папередников не отличаються. Те правда грабили мирное время, эти в военное. Мародеры....Понятное дело, что сынуля с замом ограбили Украину.Папаня замел следы.....
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Да какая разница, рюкзаки типа не их стандарта, плакать хочется, не важно было мародерство или нет, но скорее всего было.
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Рюкзаки это уже прошлый век. Сабакян уже перешел на вертолёты. Вот там действительно будет чем заняться антикоррупционерам, когда коррупционно-олигархо-геноцидный клан Параши будет отстранен от власти.
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"когда коррупционно-олигархо-геноцидный клан Параши будет отстранен от власти." то , на зміну йому , прийде просто інший клан - і все залишится як і було ...
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Так думают порохоботы. Типа зачем менять нынешнюю власть, она наворовалась, придет следующая, будет воровать еще больше.
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Тоді може назвете того , хто із реально прохідних зможе це зробити ?
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Вот поетому их нужно не отстранять а уничтожать. Мафиозных кланов в стране не так много. За столько лет могли уже всех утилизировать. А другим отбить охоту идти во власть.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияДело о "рюкзаках Авакова": Минюст не смог проверить судебного эксперта Бугрову, потому что все документы ранее изъяла полиция. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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