 "У нас нормально. Кто-то над нами стоит", - в Украине процветает уже 10 лет "запрещенный" игорный бизнес. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании журналистов проекта ЦРУ на телеканале 24.
Игорные заведения под вывеской "Лотомаркеты" встречаются на каждом шагу. Там подают алкоголь и разрешают курить. Большинство игорных заведений работают по лицензии одного из самых больших операторов лотерей - компании "МСЛ". Однако в компании утверждают, что в Украине около 2000 тысяч нелегальных заведений, которые используют банеры компании незаконно.
Впрочем, как выяснили журналисты, в легальных точках тоже не все легально. Речь идет о программном обеспечении. Лицензированные программы, часто заменяются игровыми платформами "Чемпион" и "Simple games", которые разработаны и управляются из России. В обмен за доступ к системе этих игр администраторы "Лотомаркетов" платят разработчикам до 10% дохода.
ЧОМУ ? Бо власник сидить у владі ?