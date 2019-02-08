EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
  391  20
Все про:запрет (1318) азартные игры (52)

 "У нас нормально. Кто-то над нами стоит", - в Украине процветает уже 10 лет "запрещенный" игорный бизнес. ВИДЕО

В Украине процветает "запрещенный" 10 лет назад игорный бизнес.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании журналистов проекта ЦРУ на телеканале 24.

Игорные заведения под вывеской "Лотомаркеты" встречаются на каждом шагу. Там подают алкоголь и разрешают курить. Большинство игорных заведений работают по лицензии одного из самых больших операторов лотерей - компании "МСЛ". Однако в компании утверждают, что в Украине около 2000 тысяч нелегальных заведений, которые используют банеры компании незаконно. 

Впрочем, как выяснили журналисты, в легальных точках тоже не все легально. Речь идет о программном обеспечении. Лицензированные программы, часто заменяются игровыми платформами "Чемпион" и "Simple games", которые разработаны и управляются из России. В обмен за доступ к системе этих игр администраторы "Лотомаркетов" платят разработчикам до 10% дохода. 

...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Идея возникла после того, как один из участников АТО проиграл на автоматах земельный участок", - активист Солиган о рейде на игровые клубы в Винниках подо Львовом

Источник: https://censor.net.ua/v3110755
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
На порушення закону ніхто не звертає уваги.
ЧОМУ ? Бо власник сидить у владі ?
 показать весь комментарий
 
 
Чужие деньги считаешь ?Они от этого твоими не станут))
 показать весь комментарий
 
Ні, я за дотримання законів вболіваю
 показать весь комментарий
 
Тупые должны кормить умных.Сильный имеет слабого!Без денег ты никто!Если вы считаете что я не прав то являетесь везде вторым!
 показать весь комментарий
 
Луценко и Аваков типа не в курсе. А фактически они в доле.
 показать весь комментарий
 
 
Луценко сумніваюсь, він більше по "закриттю справ проти суддів хабарників" виступає. там годується, а ось другий точно.
 показать весь комментарий
 
В Днепровском районе всегда курировал начальник РОВД.
 показать весь комментарий
 
 
Тільки ледащій не знає, що ігорний бізнес кришує Аваков...
 показать весь комментарий
 
 
"кто то" может быть только тот кто контролирут т.е либо прокуратура либо сбу либо в долях
 показать весь комментарий
 
Что такое?! Какое нахальство! Ишь ты, изобретатель! Я тебе такое изобрету, что ты не обрадуешься! Товарищ Тимофеев, за стенку ответите по закону! Видал, какую масыну изобрели! Что значит «к чёрту»?! Полквартиры исчезло!(с)
 показать весь комментарий
 
Аваков главный крышеватель этого спортлото
 показать весь комментарий
 
При Юлі ігорного бізнесу нестало,вона закрила все наглухо,але Петро то не Юля,він має свою долю.
 показать весь комментарий
 
стоит сбу, где шефом грицак, бывший шофер барыги, вот такая карьера, малята
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"У нас нормально. Кто-то над нами стоит", - в Украине процветает уже 10 лет "запрещенный" игорный бизнес. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх