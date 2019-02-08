 Кабмин - не Хогвартс, у нас нет волшебной палочки, чтобы отремонтировать все дороги Украины, - Омелян. ВИДЕО

Об этом сказал министр инфраструктуры Владимир Омельян во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"К сожалению, правительство это не "Хогвартс", у нас нет волшебной палочки, чтобы отремонтировать все дороги Украины, которые не ремонтировались десятилетиями. За время каденции правительства Яценюка и Гройсмана отстроено более 7 тысяч километров дорог, все они проходят зиму в идеальном состоянии" - сказал Омелян.
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Министр добавил, что для того, чтобы отремонтировать все дороги в Украине, финансирование на год должно быть примерно 200 миллиардов гривен.
Как сообщал Укринформ, Премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что в Государственном бюджете Украины на 2019 год заложено на реконструкцию и строительство украинских дорог более 50 млрд грн, поэтому качественных автодорог станет еще больше.
Зачем котейку в такой конфузный момент запечатлели?
моя старенькая тоже как бы.... - к врачику привезли,
он - "старенькая у вас кошка - хотите усыплю?"
промолчал и забрал кицю домой...
а усыплять врачиков? - тут есть о чем подумать....
да старенькая, да есть проблемы .....
но к врачикам чем меньше ходишь - тем здоровее будешь
14 10 26 ALL the Persian kitties gather for breakfast 😻 😻 😻 😻 😻 😻
но она будет жить столько сколько ей ее кошачий Бог отмерил - я прослежу...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
7000 км это 7 делить на 164.1 и умножить на 100 - 4.27 процента дорог...
видосу 8 лет, но в прошлую субботу там местами было еще хуже
гройсман чинил если шо
и не раз
шакаладным хоть ссы в глаза
Киев-Харьков - отличная дорога, и делали её ещё к Еврофутболу.
которой в ольгино сказали за шакалада топить))
вот так они и прокалываются козломордые)
Зраде и ссать не надо, у них клоака вместо слёзных желез... :D
я каждые выходные по ней загород езжу
там лютый пипец сейчас
поэтому сегодня поеду по сумской
её только летом закончили, наверное поэтому еще не развлилась)
псы. вкл ты так глупо выглядишь со стороны потому шо гундосишь о стране в которой не живёшь и соответственно ничего в реале о ней не знаешь)
псы. для особо тупорылых порохоботов: киев - харьков и харьков -киев это одна и та же дорога
Слышь, вонючий, а ты не вообщем и целом воняй, а уточни по карте гугл - где же на этой дороге ты в куча гавна вступило!
по дорогам передвигаюсь исключительно на автомобильном транспорте
в отличаи от некоторых
... и ванючий это ты заднепроходной, потому шо заднепроходные это те которые поддерживают заднепроходного
псы. так шо кацапа) говоришь крайний раз был у нас на евро 2012? "брат" ты мой резиновый))
В отличие от зрадовской Украины в Беларуси делают разные ремонты дорог и для разных ремонтов разный срок службы и по разному эти ремонты выглядят - или заплатками или частично полотно меняют или полностью на всём участке. Может у тебя другие реалии, если ты конкретно не можешь назвать такой-то участок и тогда-то был сделан ремонт. Может у тебя Украина на другой планете?
реально клинический случай)
специально для тебя могу поехать завтра сфотать и выложить тут фоты
если ты в знак доброй воли прикроешь свою дверь хотя бы до 1 апреля
псы. тебе недостаточно отзывов украинцев которые ездят сегодня по этой дороге?
прошлой весной делали, всю целиком, без латок
и пазапрошлой тоже
бык ты шакаладный) сидел бы там своей беловежской пуще и не мычал))
Как там хвастал Петр Лексеич?
144 реформы!?
Нульова толерантність до корупції!?
А в итоге, после четырёх с половиной лет правления этого *********: Украина заняла 147 место в рейтинге экономической свободы.
Из постсоветских стран ниже только Туркменистан. https://m.facebook.com/currenttimetv/photos/a.1547181128830256/2291584687723226/?type=3&source=57&refid=52&__tn__=EH-R …
я бы им на хлеб не доверил
На средний ремонт трассы нужно потратить до 18 млн гривень
"Средний или текущий ремонт рекомендовано проводить раз в 5 лет. Поверх разрушенного асфальта кладется 5 см выравнивающего слоя и 5 см асфальтобетона. А при капремонте дорога реконструируется - раз в 10-12 лет срезается разрушенный асфальт, перерабатывается, добавляется щебень, битум, цемент, сверху кладется асфальтобетон в 2-3 слоя. Работа и стоимость во втором случае в разы больше"
https://www.segodnya.ua/economics/transport/zolotye-yamy-pri-remonte-dorog-v-ukraine-na-1-km-kradut-okolo-milliona-griven-1166650.html
P.S. Заголовок статьи преднамеренно не разместил...
Отремонтированные дороги во времена премьерства Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана проходят зимы в идеальном состоянии.
Брехня, например на днях писали на форуме, что несколько месяцев тому назад отремонтированная дорога под Киевом, уже слезает.
С таким качеством, с каким ремонтируют дороги в Украине, денег на ремонт дорог никогда не хватит.
забористые травы потребляет..?
Всякие кабмины и премьеры 20 с лишним лет грабят Украину.Та за 20 лет можно было сделать все дороги и центральные и в села . Но кажные 5 лет приходят новые сволочи и начинают вначале обещать , а к концу каденции кричать , что у них нет волшебной палочки. Можт им в дупу какую то палку засунуть?
Дайте йому оселедця 🐟...
🤣
🤣