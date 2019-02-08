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 Политика Украины
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Все про:дороги (1759) ремонт (878) Омелян (599)

 Кабмин - не Хогвартс, у нас нет волшебной палочки, чтобы отремонтировать все дороги Украины, - Омелян. ВИДЕО

Отремонтированные дороги во времена премьерства Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана проходят зимы в идеальном состоянии.

Об этом сказал министр инфраструктуры Владимир Омельян во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

...
"К сожалению, правительство это не "Хогвартс", у нас нет волшебной палочки, чтобы отремонтировать все дороги Украины, которые не ремонтировались десятилетиями. За время каденции правительства Яценюка и Гройсмана отстроено более 7 тысяч километров дорог, все они проходят зиму в идеальном состоянии" - сказал Омелян.

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Министр добавил, что для того, чтобы отремонтировать все дороги в Украине, финансирование на год должно быть примерно 200 миллиардов гривен.

Как сообщал Укринформ, Премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что в Государственном бюджете Украины на 2019 год заложено на реконструкцию и строительство украинских дорог более 50 млрд грн, поэтому качественных автодорог станет еще больше.

Источник: https://censor.net.ua/v3110655
 
 
 Топ комментарии
 
В мене є таке відчуття, що якщо увесь цей Кабмін (Хогвартс), разом із цим "Гаррі Поттером" відправити до Азкабану, на дорогах відбудеться "диво"...
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Есть, падло, у тебя волшебная палочка.
Это миллион налогов, в том числе дорожный сбор с каждого литра бензина, которые все мы тебе платим как раз на ремонт дорог.
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я його без військової форми і не узнав.
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У вас есть только длинннннные языки, чтобы это обещать....
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А вас ещё более длинные чтобы трындеть в интернете.
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В будку(в смысле в промежбулочное пространство) там и чмокай...
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но волшебным образом женами покупаются Майбахи
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Тот случай, когда правило "кися = лайк" не срабатывает.
Зачем котейку в такой конфузный момент запечатлели?
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случается такое с кошариками...
моя старенькая тоже как бы.... - к врачику привезли,
он - "старенькая у вас кошка - хотите усыплю?"
промолчал и забрал кицю домой...
а усыплять врачиков? - тут есть о чем подумать....
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Подписан на один канал на Тытрубе - Mythicbells Persians, тётушка из пригорода Сан-Франциско (бывшая лётчица гражданской авиации) содержит целую семейку персидских котеек. Есть у неё котейки разных возрастов... но усыплять по причине возраста - даже не могу представить от неё такого поступка.
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кстати с момента "врачика" уже года полтора как прошло...
да старенькая, да есть проблемы .....
но к врачикам чем меньше ходишь - тем здоровее будешь
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моя без прически - на Борщаге в подвале таких тьма,
но она будет жить столько сколько ей ее кошачий Бог отмерил - я прослежу...
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Скорее богиня ))) Бастет, или Фрейя, или ещё какая-нибудь cat lady из небожителей...

Кабмін - не Гоґвортс, у нас немає чарівної палички, щоб відремонтувати всі дороги України, - Омелян - Цензор.НЕТ 9753
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В мене є таке відчуття, що якщо увесь цей Кабмін (Хогвартс), разом із цим "Гаррі Поттером" відправити до Азкабану, на дорогах відбудеться "диво"...
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Та ще й як зубожіє! Скажуть, що чарівного ціпка ні, щоб спричинити парфумів для ремонту шляхів - а водії шкірного дня о годині списів будуть терпіти борошна, коли струмені транспорту цілими годинниками стоятимуть у довжелезних корках! Кабмін - не Гоґвортс, у нас немає чарівної палички, щоб відремонтувати всі дороги України, - Омелян - Цензор.НЕТ 5263
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ні х.. не відбудеться! Чого ж до цього нічого не відбувалось?
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Совести у вас нету,это 100процентов.Все прошлогодние ремонты сошли со снегом.Какие дороги находятся в идеальном состоянии?
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Ну да какая дорога в Украине в идеальном состоянии.Борисполь-Киев или Киев-Козин?
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Он говорит об отремонтированных участках, вот я и задал вопрос - в каком месте после ремонта, о котором он говорит, дорога плохая?
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И я спрашиваю,про какие 7000км идет речь.
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Сеть автомобильных дорог общего пользования включает 172,4 тыс. км дорог, из них с твёрдым покрытием - 164,1 тыс. км (без учёта муниципальных, ведомственных, внутрихозяйственных дорог).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B

7000 км это 7 делить на 164.1 и умножить на 100 - 4.27 процента дорог...
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Киев - Харьков
видосу 8 лет, но в прошлую субботу там местами было еще хуже
гройсман чинил если шо
и не раз

шакаладным хоть ссы в глаза Кабмін - не Гоґвортс, у нас немає чарівної палички, щоб відремонтувати всі дороги України, - Омелян - Цензор.НЕТ 5807
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Ты, харёк, не только ванюч, но ещё и идиот. Кого ты хочешь обмануть?
Киев-Харьков - отличная дорога, и делали её ещё к Еврофутболу.
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консерва запутинская взорвалась)
которой в ольгино сказали за шакалада топить))
вот так они и прокалываются козломордые)
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Й ти будеш казати, що вона повністю готова?
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Наверное тебе не с чем сравнивать если для тебя Киев-Харьков отличная дорога, ехал неделю назад ночью, средняя скорость 70 км/ч,дырка на дырке, стоял Ланос с передним вывернутым колесом на аварийке, грузили на лафет еще какую то машину, один на опеле переобувался,Варшава-Гданьск это отличная дорога, платная, три полосы в одну и три в другую стороны
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Киев-Харьков, ай-яй-яй, все 480 км ремонтировались....
Зраде и ссать не надо, у них клоака вместо слёзных желез... :D
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ты дурачёк?)
я каждые выходные по ней загород езжу
там лютый пипец сейчас
поэтому сегодня поеду по сумской
её только летом закончили, наверное поэтому еще не развлилась)
псы. вкл ты так глупо выглядишь со стороны потому шо гундосишь о стране в которой не живёшь и соответственно ничего в реале о ней не знаешь)
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Слышь, вонючий, а ты не вообщем и целом воняй, а уточни по карте гугл - где же на этой дороге ты в куча гавна вступило!
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с харькова как только выезжаешь сразу начинается пипец до самого аэродрома коротыч
псы. для особо тупорылых порохоботов: киев - харьков и харьков -киев это одна и та же дорога Кабмін - не Гоґвортс, у нас немає чарівної палички, щоб відремонтувати всі дороги України, - Омелян - Цензор.НЕТ 5257
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ПОВТОР:
Слышь, вонючий, а ты не вообщем и целом воняй, а уточни по карте гугл - где же на этой дороге ты в куча гавна вступило!
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я никуда не вступал
по дорогам передвигаюсь исключительно на автомобильном транспорте
в отличаи от некоторых
... и ванючий это ты заднепроходной, потому шо заднепроходные это те которые поддерживают заднепроходного
псы. так шо кацапа) говоришь крайний раз был у нас на евро 2012? "брат" ты мой резиновый))
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О тупорылости ещё - вопрос, если задаётся конкретный вопрос - в каком месте отремонтирована и развалилась.
В отличие от зрадовской Украины в Беларуси делают разные ремонты дорог и для разных ремонтов разный срок службы и по разному эти ремонты выглядят - или заплатками или частично полотно меняют или полностью на всём участке. Может у тебя другие реалии, если ты конкретно не можешь назвать такой-то участок и тогда-то был сделан ремонт. Может у тебя Украина на другой планете?
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хоть ссы в глаза (с)
реально клинический случай)
специально для тебя могу поехать завтра сфотать и выложить тут фоты
если ты в знак доброй воли прикроешь свою дверь хотя бы до 1 апреля
псы. тебе недостаточно отзывов украинцев которые ездят сегодня по этой дороге?
прошлой весной делали, всю целиком, без латок
и пазапрошлой тоже
бык ты шакаладный) сидел бы там своей беловежской пуще и не мычал))
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Кабмин - не Хогвартс, у нас нет волшебной палочки, чтобы отремонтировать все дороги Украины, - Омелян - Цензор.НЕТ 203Роман Рябчук‏ @ryabtchuk_roman 17 ч.17 часов назад
Как там хвастал Петр Лексеич?
144 реформы!?
Нульова толерантність до корупції!?
А в итоге, после четырёх с половиной лет правления этого *********: Украина заняла 147 место в рейтинге экономической свободы.
Из постсоветских стран ниже только Туркменистан. https://m.facebook.com/currenttimetv/photos/a.1547181128830256/2291584687723226/?type=3&source=57&refid=52&__tn__=EH-R …

Кабмин - не Хогвартс, у нас нет волшебной палочки, чтобы отремонтировать все дороги Украины, - Омелян - Цензор.НЕТ 2787
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если дать эти свободы, то путин сразу нападёть..не балуй..
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200 миллиардов Гривен на 40 миллионов получается по 5 тысяч гривен с каждого, включая младенцев...
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то явно много
я бы им на хлеб не доверил Кабмін - не Гоґвортс, у нас немає чарівної палички, щоб відремонтувати всі дороги України, - Омелян - Цензор.НЕТ 9103
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да он не колдун, он брехун. это правительсво на другой планете живет.
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Нічого. З закриттям сільських амбулаторій вивільняться кошти, на які ми побудуємо нові дороги.
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)) да, со слонами на черкащине напряжёнка, хотя она и их родина.
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Статья по теме
На средний ремонт трассы нужно потратить до 18 млн гривень

"Средний или текущий ремонт рекомендовано проводить раз в 5 лет. Поверх разрушенного асфальта кладется 5 см выравнивающего слоя и 5 см асфальтобетона. А при капремонте дорога реконструируется - раз в 10-12 лет срезается разрушенный асфальт, перерабатывается, добавляется щебень, битум, цемент, сверху кладется асфальтобетон в 2-3 слоя. Работа и стоимость во втором случае в разы больше"

https://www.segodnya.ua/economics/transport/zolotye-yamy-pri-remonte-dorog-v-ukraine-na-1-km-kradut-okolo-milliona-griven-1166650.html

P.S. Заголовок статьи преднамеренно не разместил...
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Дык в Зимбабве по другому нельзя - слоны в колдоджобинах ноги себе поломают...))
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Так все главную проблему всех дорог евробляхеров победили в чем проблема? Раз такие заявление тогда отменяйте дорожный сбор. Одно радует, что не долго этим полудуркам "трусо торгователям" осталось.
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Ну не получается в Украине, с ремонтом дорог...Слишком воровать хочется и можется..Надо переизбрать барыго-кроликов, на следующие 5 лет...Они точно видят "светлое будущее", в конце тонеля..Это "будущее", прозрачно, как сенина "Стена"-сетка на востоке, как офшоры и ослепшие трасты Порошенко, как сверхприбыльные рюкзаки Авакова...А пока, асфальт на украинских дорогах, будет сходить, вместе со снегом... Кабмін - не Гоґвортс, у нас немає чарівної палички, щоб відремонтувати всі дороги України, - Омелян - Цензор.НЕТ 9152 Кабмін - не Гоґвортс, у нас немає чарівної палички, щоб відремонтувати всі дороги України, - Омелян - Цензор.НЕТ 6615
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Кабмин - не Хогвартс, у нас нет волшебной палочки, чтобы отремонтировать все дороги Украины, - Омелян
Отремонтированные дороги во времена премьерства Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана проходят зимы в идеальном состоянии.
Брехня, например на днях писали на форуме, что несколько месяцев тому назад отремонтированная дорога под Киевом, уже слезает.
С таким качеством, с каким ремонтируют дороги в Украине, денег на ремонт дорог никогда не хватит.
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С каждым годом аппетиты казнокрадов от дорог увеличиваются, ибо на ремонт всех дорог Украины с каждым годом средств они озвучивают всё больше. Думаю там уже всё в схемах как собака блох, бо сама эта быдло-элита способна зарабатывать не с инноваций, а только с распила бюджета.
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Как то странно, волшебной палочки для ремонта дорог нет, а волшебные доходы чиновников откудато появились.
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Да нафиг сдались те дороги на лупе за будем летать.
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Зато у них есть палочка, чтобы зарплаты себе в хреннадцать раз повысить)))
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на гипер луп есть, а на дороги нет, а шоб усе було омеле поттеру надо сделать так. шобы в мацкву ехали ведмеди на лисапеде да омеля на метле...
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Отремонтированные дороги во времена премьерства Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана проходят зимы в идеальном состоянии. Источник: https://censor.net.ua/v3110655

забористые травы потребляет..?
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...у нас нет волшебной палочки, чтобы отремонтировать все дороги Украины, - Омелян...

Всякие кабмины и премьеры 20 с лишним лет грабят Украину.Та за 20 лет можно было сделать все дороги и центральные и в села . Но кажные 5 лет приходят новые сволочи и начинают вначале обещать , а к концу каденции кричать , что у них нет волшебной палочки. Можт им в дупу какую то палку засунуть?
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не получается т.к. брехать и воровать они начали одновременно.
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нехрен тут вонять, зрадофилы! дороги сейчас намного лучше, чем во времена премьерства косатой подружки пукина
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Тут без переписки Энгельса с Каутским явно не обошлось ...
Дайте йому оселедця 🐟...
🤣
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всё, что надо знать о порошенко и его швали
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у не мразь этот емельян? а как оно визжало что мыролюбно все дороги ремонтируются. Как соевые гои исходили на гавно когда я им писал, что на юге никто ничего не делал и не делает.
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Слушайте, это просто Эпидемия какая-то. Умственный мор начался среди чиновников. Причём, наперегонки. Теперь понятно, почему они отказываются проходить психическую экспертизу. Половина из них - пациенты стационара... Кабмін - не Гоґвортс, у нас немає чарівної палички, щоб відремонтувати всі дороги України, - Омелян - Цензор.НЕТ 2159

🤣
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та не. это как раз народ Украины такой, а шныри шыкаладного цеха как раз таки очень неглупые. Такое бабло воровать нужно уметь.
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У них успешно получается только "пилить" средства на любые ремонты (не только дорог). Зато у себя в доме каждый сантиметр проверят по 100 раз, если что-то не так, то и не платят рабочим, это справедливо, но к общественному такого отношения нет.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКабмин - не Хогвартс, у нас нет волшебной палочки, чтобы отремонтировать все дороги Украины, - Омелян. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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