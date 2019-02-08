 Кабмин - не Хогвартс, у нас нет волшебной палочки, чтобы отремонтировать все дороги Украины, - Омелян. ВИДЕО

Об этом сказал министр инфраструктуры Владимир Омельян во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"К сожалению, правительство это не "Хогвартс", у нас нет волшебной палочки, чтобы отремонтировать все дороги Украины, которые не ремонтировались десятилетиями. За время каденции правительства Яценюка и Гройсмана отстроено более 7 тысяч километров дорог, все они проходят зиму в идеальном состоянии" - сказал Омелян.

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Министр добавил, что для того, чтобы отремонтировать все дороги в Украине, финансирование на год должно быть примерно 200 миллиардов гривен.

Как сообщал Укринформ, Премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что в Государственном бюджете Украины на 2019 год заложено на реконструкцию и строительство украинских дорог более 50 млрд грн, поэтому качественных автодорог станет еще больше.