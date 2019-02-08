 "Традиція. На кофе, нє? Чого ні? Ну, поліцай проверить", - словацкий таможенник требует взятку с украинца за безпрепятственный проезд на "евробляхе". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент зафиксировал закарпатский журналист Виталий Глагола и опубликовал видеозапись на своей странице в соцсети.
"Я ехал на своей машине из Словакии в Украину для растаможки. И каким же было мое удивление, когда словацкий таможенник начал требовать у меня взятку. Ну, как взятку - "на кавичку". Я слышал, что люди в очереди впереди меня, говорили между собой, что таможеннику мало 10 евро и он требовал 20. Поэтому я решил снимать все, когда он подойдет ко мне. Словацкий таможенник был очень удивлен, что я не в курсе такой "традиции", - пишет Глагола в описании к видео.
...
Все нормальные страны скоро оттуда линять будут, потому как изжила себя эта структура.
Почитай статью. Там и про Словакию есть. Сравни и пошевели своими соевыми мозгами, если они у тебя еще остались, свиноботушка.
Перед границей собралась очередь. Теперь машину надо загонять на таможенный склад, и платить "затаможку".
В адрес этого глаголы вчера звучало много нелицеприятного
Якщо проаналізувати видатки держбюджету то там під 70% це зарплати, 150млрд - дотація пенсфонду, тобто ще 12%, реально щось украсти можна з тих 18-20% що залишилися, це закупівля товарів та послуг. Нехай навіть якось украдуть 1/3, то це 6-7%. І куди корупціонери їх витратяять? Куплять квартиру, будуватимуть дачу, бухатимуть у ресторані, а отже ці гроші перетворяться і зарплати будівельників, офіціантів, продавців, таксистів, тощо.
Тому навіть якщо рамтом всю чиновницьку корупцію викоренять вщент матеріальо краще жити стане на 2-3%.
Але антикорупційна істерія вигідна політиканам, мало того, це передвиборча технологія!
Вас переконують, що всі біди від корупції і обіцяють вас ощасливити її знищивши. Це дві брехні, корупцію не знищать, бо її не знищили ні де і біда не лише в ній, мало того, корупція не голвна біда!
Це головні проблеми, але як їх вирішити популісти або не знають, або вирішувати не хочуть. бо це рейтингів не додасть. Краще поливати гавном тих, хто намагаєтья вирішити.
тому і борсаємося у гавні!