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Все про:взятка (4343) Словакия (397) таможня (1369) евробляхи (102)

 "Традиція. На кофе, нє? Чого ні? Ну, поліцай проверить", - словацкий таможенник требует взятку с украинца за безпрепятственный проезд на "евробляхе". ВИДЕО

Словацкий таможенник требовал от гражданина Украины вознаграждение за безпрепятственный пропуск через границу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент зафиксировал закарпатский журналист Виталий Глагола и опубликовал видеозапись на своей странице в соцсети. 

"Я ехал на своей машине из Словакии в Украину для растаможки. И каким же было мое удивление, когда словацкий таможенник начал требовать у меня взятку. Ну, как взятку - "на кавичку". Я слышал, что люди в очереди впереди меня, говорили между собой, что таможеннику мало 10 евро и он требовал 20. Поэтому я решил снимать все, когда он подойдет ко мне. Словацкий таможенник был очень удивлен, что я не в курсе такой "традиции", - пишет Глагола в описании к видео.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинцы массово оставляют евробляхи в словацком селе Вубля. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3110654
 
 
 Топ комментарии
 
сначала наши контрабасисты приучили их, а теперь хотят отучить "Традиція. На кофе, нє? Чого ні? Ну, поліцай проверить", - словацкий таможенник требует взятку с украинца за безпрепятственный проезд на "евробляхе" - Цензор.НЕТ 6522
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Украина будет и в НАТО и ЕС! Так что мнение разных кацапских троллей нас не волнует.
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Влажные мечты ватоцефалов, нас не волнует) У нас безвиз, а у вас у московитов?)
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сначала наши контрабасисты приучили их, а теперь хотят отучить
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у них президент барыга и нет не каких реформ,до НАТО им далеко - ой я кажеться перепутал страну или нет?)))))
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Украине тоже далеко, и до нато и до ес...
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Украина будет и в НАТО и ЕС! Так что мнение разных кацапских троллей нас не волнует.
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Да будет конечно... Лет через 20 - 30. А может твои внуки только смогут этому порадоваться.
Все нормальные страны скоро оттуда линять будут, потому как изжила себя эта структура.
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Влажные мечты ватоцефалов, нас не волнует) У нас безвиз, а у вас у московитов?)
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И что с того безвиза? Лучше жить стали?) Нехилая часть трудоспособного населения свалила в соседние страны экономику поднимать... А некоторые туда вообще жить уехали. Так что безвиз это вроде как и хорошо, но для страны плохо.
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Да! Стали жить значительно лучше. Из года в год шпарят по одной методичке! Унылое говно.
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Амер!)))) ты думаешь ты меня оскорбил, кацапура?!))))) я ещё и бандеровец!))) давай, жги есче, недонемец!))
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Ну и флаг тебе в руки, барабан на шею и поезд навстречу))
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Так одно ***** говорило " раздать санкционные продукты детям - это хорошо. Но для страны плохо". Поэтому давить))
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Милый, посмотри на карту ВЫЕХАВШЕГО населения, там лидирует не Украина
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"Говорю:"Кофе пьем?" Никто никого не убалтывал" (С)
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Этовсенипрпвда. В Европе нет коррупции. Зрада!!!!!!
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Словаччина це тільки для вас Європа, а для нас, це сусідній район
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Если хорошо делится, то еще работает. Если жадный есть повод погнать
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Когда метро работало Украина-Словакия, то только немцы смогли его найти , а так бы и до сих пор бы гиперпулило. "Традиція. На каву, нє? Чого ні? Ну, поліцай перевірити", - словацький митник вимагає хабар з українця за безперешкодний проїзд на "євроблясі" - Цензор.НЕТ 6324
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Мы в ответе за тех кого приручили... (с)
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Ну а коррупция только в Украине и виноват во всем конечно Порошенко.
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Конкретно в Украине виноват Порошенко. "Традиція. На каву, нє? Чого ні? Ну, поліцай перевірити", - словацький митник вимагає хабар з українця за безперешкодний проїзд на "євроблясі" - Цензор.НЕТ 4246 А на Словакию мне пох. Я в Украине живу.
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Да понятно,что Порошенко, даже когда у тебя прыщь на лбу, конечно виноват Порошенко, никто в этом не сомневается.
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Позорный рейтинг: Украина - самая коррумпированная страна Европы после России
Почитай статью. Там и про Словакию есть. Сравни и пошевели своими соевыми мозгами, если они у тебя еще остались, свиноботушка. "Традиція. На каву, нє? Чого ні? Ну, поліцай перевірити", - словацький митник вимагає хабар з українця за безперешкодний проїзд на "євроблясі" - Цензор.НЕТ 2585
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Хорощо, что хоть до Порошенко в Украине взяток не брали)))
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Конечно нету) Коррупция только в Украине) Зрадофилы негодуют выше глянь,что пишут)
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Скажу тебе по секрету - коррупция присутствует везде, но в таком количестве как у нас - мало где.
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Теперь расходов будет больше. Плюс словаки вчера разворачивали машины, которые к нам под растаможку.
Перед границей собралась очередь. Теперь машину надо загонять на таможенный склад, и платить "затаможку".
В адрес этого глаголы вчера звучало много нелицеприятного
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Коррупция существует везде! В Америке тоже. Все дело как общество воспринимает коррупцию и как система построена для контроля. Если вы все массово даёте и предлагаете взятки, тогда не важно кто президент. При Юле или клоуне вы перестанете радовать услуги за взятки?)))) не смешите только
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Вплив корупції на добробут громадян перебільшено.
Якщо проаналізувати видатки держбюджету то там під 70% це зарплати, 150млрд - дотація пенсфонду, тобто ще 12%, реально щось украсти можна з тих 18-20% що залишилися, це закупівля товарів та послуг. Нехай навіть якось украдуть 1/3, то це 6-7%. І куди корупціонери їх витратяять? Куплять квартиру, будуватимуть дачу, бухатимуть у ресторані, а отже ці гроші перетворяться і зарплати будівельників, офіціантів, продавців, таксистів, тощо.
Тому навіть якщо рамтом всю чиновницьку корупцію викоренять вщент матеріальо краще жити стане на 2-3%.
Але антикорупційна істерія вигідна політиканам, мало того, це передвиборча технологія!
Вас переконують, що всі біди від корупції і обіцяють вас ощасливити її знищивши. Це дві брехні, корупцію не знищать, бо її не знищили ні де і біда не лише в ній, мало того, корупція не голвна біда!
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Продовжу. Глолвна біда війна, економічнв блокада з боку кацапії, перевантаженість бюджету соціальними функціями та як наслідок високі податки на бізнес.
Це головні проблеми, але як їх вирішити популісти або не знають, або вирішувати не хочуть. бо це рейтингів не додасть. Краще поливати гавном тих, хто намагаєтья вирішити.
тому і борсаємося у гавні!
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Вот откуда ржавчина коррупции полезла в Украину - из Европы)
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Заразился от наших, однозначно. Надо было в противокоррупционной защите выходить на работу.
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славаки вканец охамели. и куда. спрашивается, ета их киска зырит...
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"В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке..."
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Loviat tomoznykov u nas 7 let nazad srazu 40 pojmali sto vziali vziatky iz voditelej,tam sistema uze byla.Da i nexvatejet tomoznykov u nix trebovanija vysokyje,tak raznyx i popadajetsia
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Просто словак лемківського походження, тобто українець.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Традиція. На кофе, нє? Чого ні? Ну, поліцай проверить", - словацкий таможенник требует взятку с украинца за безпрепятственный проезд на "евробляхе". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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