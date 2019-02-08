 "Традиція. На кофе, нє? Чого ні? Ну, поліцай проверить", - словацкий таможенник требует взятку с украинца за безпрепятственный проезд на "евробляхе". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент зафиксировал закарпатский журналист Виталий Глагола и опубликовал видеозапись на своей странице в соцсети.

"Я ехал на своей машине из Словакии в Украину для растаможки. И каким же было мое удивление, когда словацкий таможенник начал требовать у меня взятку. Ну, как взятку - "на кавичку". Я слышал, что люди в очереди впереди меня, говорили между собой, что таможеннику мало 10 евро и он требовал 20. Поэтому я решил снимать все, когда он подойдет ко мне. Словацкий таможенник был очень удивлен, что я не в курсе такой "традиции", - пишет Глагола в описании к видео.

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