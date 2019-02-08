 Экс-пленный воин Кириченко в воскресенье проведет в Youtube стрим о подпольной газете "Тюремный укроп", которую издавал в тюрьме "ДНР". ВИДЕО

Об этом говорится в видеоанонсе будущего стрима, передает Цензор.НЕТ.

В воскресенье, 10.02 состоится стрим на канале ютуб, посвященный подпольным газетам, которые я издавал в плену и вопросам зрителей. Также будет проведен благотворительный аукцион, поскольку я собираю деньги на операцию для своей жены Лили. Во время первого стрима, с блогером Андреем Луганским были собраны за несколько дней 380 тыс. грн, - это почти треть необходимой суммы", - рассказал экс-пленный воин Алексей Кириченко.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что семья освобожденного из плена украинского воина Алексея Кириченко нуждается в помощи в лечении рака: у его жены и матери обнаружены онкозаболевания.

Напомним, Цензор.НЕТ публиковал материал об освобождении Кириченко из плена: "Последний защитник Саур-Могилы из отряда Гордийчука Алексей Кириченко вернулся из плена".

Также Цензор.НЕТ публиковал интервью с Кириченко: "Підбирав слова, коли говорив з Рубаном. Для мене він був небезпечніший, ніж російські журналісти".

Также украинский доброволец Кириченко, выживший в тюрьмах спецслужб РФ на Донбассе, был в проекте Цензор.НЕТ "Своя война": "Кто сказал, что я выжил? Меня там много раз убивали".