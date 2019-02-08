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 "Оце я була розумна, а тепер стала дурна", - против судебного эксперта с 40-летним стажем Бугровой возбудили уголовное дело за "неправильную" экспертизу "рюкзаков Авакова". ВИДЕО

Против судебного эксперта Надежды Бугровой открыли уголовное дело за "неправильную" экспертизу по делу "рюкзаков Авакова".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в соцсети журналистка Наталья Седлецкая.

"Экспертизу рюкзаков, закупленных МВС Надежда проводила по запросу НАБУ. Бугрова обнаружила много дефектов производственного характера и установила реальную стоимость рюкзаков в размере 555 гривен. В то время, как министерство заплатило за них в 5 раз дороже - 2899 гривен за штуку. После этого НАБУ вручило подозрение сыну главы МВД - Александру. Чем закончилось дело "рюкзаков Авакова" известно - его закрыли подчиненные Назара Холодницкого. А вскоре Нацполиция, подчиненная Авакову начала уголовное производство против Надежды Бугровой. Она якобы завладела 5 тысячами гривен. В конце февраля ее дело передадут в суд, а 8 февраля Министерство юстиции, которое возглавляет соратник Авакова Павел Петренко, планирует провести проверку ее работы как судебного эксперта", - пишет Седлецкая.

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Ситуацию в которой оказалась объяснила и сама Надежда Бугрова в своем интервью проекту "Схемы".

...

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"Они (ред.- сотрудники НАБУ), приехали, привезли постановления, образцы рюкзаков... Я заявку приняла, оформила входящее письмо и стала исполнять... Я каждый рюкзак описала по качеству. Соответствие техническим требованиям... Там было очень много производственных дефектов - фурнитура не соответствующая... Все это указывало на то, что данные рюкзаки произведены в условиях кустарного производства... Это профессия судебного эксперта-товароведа определять качество, способ производства и дефекты, допущенные в процесе производства", - рассказывает Бугрова.

Эксперту предлагали отказаться от своих выводов по "рюкзаках Авакова", но та отказалась.

"Я не могу это сделать. Вот это я была умная, когда писала эти выводы, а теперь стала дура и признаю их недействительными? Как? Как не защитить работу, которую ты сделал?", - говорит Бугрова.

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Источник: https://censor.net.ua/v3110636
 
   
 Топ комментарии
 
Пророчески сейчас читается фраза Авакяна " мусора не люди "...… Как в воду глядел дешевый рюкзачник .
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Ещё раз повторю, самые махровые подонки не просто пытаются украсть но и неприменно унизить и растоптать жертву и разоблачителя воровства. "Спасибо" Авакову за наглядное пособие
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Неужели этот эксперт не понимает, как сильно она могла расшатать будку?
Если бы Рюкзаков не заработал на некачественных, но дорогих рюкзаках миллионы, и не накупил себе домов, квартир и машин - точно напал бы путенг.
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Відкрию таємницю - Аваков та Порошенко не друзі, навіть не приятелі. Аваков єдиний з кабміну, хто не встає та не аплодує після виступу президента.
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Вот это и хорошо. Менты впрягаться за Барыгу не будут. Может после Выборов и "рюкзаки" простим.
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Ошибаетесь, будут. Как при Овоще по сотке или три зелени в день пообещают отбоя не будет.
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Методи одинакові,інструменти також...Ці двоє: безмежні бандюки ,вони перетворюють Україну на територію де не діють ні закон,ні правила а існують лиш їхні хотєлки.Ось це і є -шоколад по всій Україні.
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- Сто шестнадцатая статья, - наизусть сказал Козлевич. - Тайное, а равно открытое похищение крупного скота у трудового земледельческого и скотоводческого населения.(с)
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Це просто жах! Після такого треба Авакова у відставку!
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яку відставку??? це йому подарунок! мляяя, только расстрел негодяя!!!
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У звичайну відставку, а потім розібратися чому закрили цю справу.
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Насиров уже сходил в отставку. Коррупция во всех сферах - источник в АП
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Все шоколадники этим занимаются, не только Бе-бе-бе
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Звичайно. Той же Аваков був висуванцем від юлі. Також її фракція у ВР і лобіює закони...
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выбить последний пенёк кроликов что бы завалилась Петина будка? Петя на это не пойдет , саблезубый Кролик только и ждет повода подосрать партнеру
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Мусора, вони й у Словатчині мусора...
Закарпатський журналіст показав на відео, як словацькі митники вимагають "на каву" (ВІДЕО)

http://www.mukachevo.net/ua/news/view/481669
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Пророчески сейчас читается фраза Авакяна " мусора не люди "...… Как в воду глядел дешевый рюкзачник .
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Аваков! Не позорься! Рюкзаки из биографии уже не вымараешь, ты уже вошёл в историю, как "честный" человек. Хочешь стать "самым честным"?
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Сочувствую. Не всегда хорошо быть умной, тем более сейчас.
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Вона каже, що професійно виконує свою роботу, проте мова її тіла вказує на зворотнє
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Ещё раз повторю, самые махровые подонки не просто пытаются украсть но и неприменно унизить и растоптать жертву и разоблачителя воровства. "Спасибо" Авакову за наглядное пособие
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Неужели этот эксперт не понимает, как сильно она могла расшатать будку?
Если бы Рюкзаков не заработал на некачественных, но дорогих рюкзаках миллионы, и не накупил себе домов, квартир и машин - точно напал бы путенг.
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Уважаемая Надежда Бугрова 40 лет проработала судебным экспертом,но так и не поняла,что живет в государстве где в почете закон курятника......ну дальше по тексту.
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Ну вот и пылкому защитнику "честных выборов" достанется.
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Молодец! Только Авакяну пофиг на все экпертизв и прочее. Все, кто при власти - "непдосчгаемые". Впрочем, так было всегда.
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не дает пацану авакяна заколачивать денгу = он же успешный бизнесюк
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Надіюсь журналісти підтримають експерта.
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А в когось ще є ілюзії, що Рюкзаков буде забезпечувати прозорість і чесність виборчої кампанії та самих виборів. От тільки розженеться і почне...
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На сына министра миллионера такое написать теперь - посадят тебя ...вот она барыжная власть во всей красе - на свой карман...
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Ось це і є "пижити по новому" від Петруся,всіх хто має сумління,влада Петруся жнищує.Хто наступний?
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пускай теперь года три в колонии экспертизу рукавиц проводит!)
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Аваков це бізнесмен понад усе, у нього був банк "базіс" і багато чого у Харкові.
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Его обвиняли в заказном убийстве "бизнес-партнера". Вот такой он "бизнесмен", скорее бандит.
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Вся наша склонность к оптимизму -
от неспособности представить,
какого рода завтра клизму
судьба решила нам поставить...
🙄
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Какой однако мстительный Аваков. С другой стороны логично. В следующий раз другие хорошенько подумают прежде чем связываться с ним.
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Жууууть!
Опасная нынче профессия!..
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В такой ситуации ее могут спасти только выборы.
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так надо ж просто открыть рюкзак, сунуть туда пару гривен и слово волшебное сказать: рюкзачок, вари
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Тут уже дело не в Шоколаде , а в МВД. Будут жестко защищать "честь" мундира.
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"А вскоре Нацполиция, подчиненная Авакову начала уголовное производство против Надежды Бугровой. Она якобы завладела 5 тысячами гривен.Источник: https://censor.net.ua/v3110636"

Это дно.
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Номенклатурно-кримінальній мафії ЧЕСНІ люди не потрібні. Мафії потрібні ПОКІРЛИВІ БРЕХУНИ. Дивно, що в цій системі ще можна знайти ОДИНИЦІ чесних людей. І тих мафія вичавлює. Або винищує...
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це експерт ще з часів, які пам'ятають часи, коли рішалова та корупції практично не було.
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Жадные и мстительные шоколадные коррупционеры не прощают такого
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Судить честных людей за твердость позиции - это уже перебор. Не пора ли выродку домой в Армению?
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на нары ему пора, за ним ещё должок не покрыт за Музычка
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це і є справжнє обличчя всіх 145 реформ.
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так она же КОРОЛЕВА, у Её величиства оба внука служили старшенькому как претенденту трона запретила бабушка воевать и он отслужил в морской службе спасения на вертолёте, а младшенький так пошёл воевать по полной.
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Зато человечка пристроил на должность зонтиконосца... Наверное, человечек старший советник юстиции, не меньше...))
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Та хто така королева, це злидні та жебраки. А наша країна багата і може ще і не таке дозволити.
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Надо эту свору гнать поганой метлой, бо они под европейскими гаслами строят нам тут парашу *****. А потрохососы визжат, что потрох ***** не выгодный.
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Дік, вот и организатора мусорской перестрелки в Княжичах уже освободили от всяческих обязательств
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В быдляче-воровской, тотально разворованной стране, правят офшорники с ослепшими трастами и плёнками Онищенко. А также Аваковы, со сверхприбыльными рюкзаками...Эволюция общества-процесс затяжной... "Оце я була розумна, а тепер стала дурна", - проти судового експерта із 40-річним стажем Бугрової порушили кримінальну справу за "неправильну" експертизу "рюкзаків Авакова" - Цензор.НЕТ 7689 "Оце я була розумна, а тепер стала дурна", - проти судового експерта із 40-річним стажем Бугрової порушили кримінальну справу за "неправильну" експертизу "рюкзаків Авакова" - Цензор.НЕТ 2076
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Оце я була розумна, а тепер стала дурна", - против судебного эксперта с 40-летним стажем Бугровой возбудили уголовное дело за "неправильную" экспертизу "рюкзаков Авакова". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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