 Деньги от премии готов перевести проекту "Слідство.інфо". С выборов президента сниматься не буду, - Гнап. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в своем видеообращении, размещенном в Фейсбуке.
"Я не собираюсь снимать свою кандидатуру с президентских выборов, потому что ничего плохого я не сделал", - сказал Гнап.
Дмитрий Гнап объяснил, что деньги хранил у себя на "черный-черный день проекта" "Слідство.Інфо". Также он отметил, что не смог передать все средства сразу на счета армии, поскольку в 2015 году проект имел финансовые трудности и они были нужны для его дальнейшего существования.
"То, что я вовремя не передал эти деньги, это моя лажа. Когда не хватало времени. Но как только первый человек мне позвонила, я сказал, что они лежат на депозите и я готов передать их. И мы договорились. Сейчас "Слідство.інфо" открывает счет. Сегодня я эти деньги положил на банковский счет, переведя их из наличности на безналичній счет. И жду, чтобы перевести эти деньги".
Напомним, 7 февраля, стало известно, что бывший журналист-расследователь, кандидат в президенты Дмитрий Гнап в 2015 году не передал обещанную премию "Слідство.Інфо" на нужды армии, перечислив ее на свой банковский счет. Речь идет о сумме 9 тыс евро, часть премии, которую получила расследовательской программа "Слидство.Инфо".
1 ч. ·
Ця історія не тільки про "розслідувача", який 3 роки лив лайно на президента України через трастовий офшор з передачею управління Ротшильдам зі статутним фондом 3500 доларів.
Ця історія не тільки про "розслідувача", який почав своє "розслідування" з маніпуляцією Іловайською трагедією.
Ця історія не тільки про "розслідувача", який "забув" перерахувати 15000 євро військовим
Ця історія не тільки про "розслідувача", який 4 роки розказував за невиконані обіцянки президента України, але почав своє кандидатство зі скандалу про невиконану обіцянку перерахувати 15000 євро, яка чомусь знизилася до 9000 євро.
Ця історія не тільки про "принципи" "розслідувача", який збирає 2 500 000 грн. з людей, але маючи пусту декларацію, з легкістю може завтра повернути 300 000 грн.
Ця історія значно цікавіша і значно ширша.
Ця історія про принципи взаємовідносин в грантових колах і про професійність "розслідувачів".
Що я маю на увазі:
В березні 2015 пан кондидат в президенти пише пост, в якому хвалиться отриманою премією 15000 євро і обіцяє перевести її військовим. На фотці прикріпленій до поста 7 членів команди.
Сьогодні цей же кондидат в президенти пише що він 4000 євро з цих грошей витратив на функціонування команди.
Його колега, ініціатор історії, пише про те, що попри існування команди з грудня 2014, рахунок в банку був відкритий через рік в грудні 2015.
Що ми маємо:
1) Хтось фінансував команду антикорупціонерів чорним налом цілий рік, до моменту відкриття рахунку і не факт, що й після цього.
2) Команда антикорупціонерів платила своїм членам зарплату чорним налом
3) Команда антикорупціонерів платила оренду чорним налом, якісь витрати на створення продукції - теж чорним налом
4) Команді антикорупціонерів заплатили премію за боротьбу з корупцією готівкою? Або пан кондидат обготівив чек на своє ім'я, отримавши гроші на ГО.
5) Команда антикорупціонерів не знає що таке каса, каси не було, рахунку не було, білого обліку не було. Бо якби це все було, то гроші мали б потрапити якщо не на рахунок, то хоча б в касу ГО. Так само в касу ГО мали б потрапити ті 4000 євро витрачені на поточні витрати і партнер кандидата точно би про це знала.
Ось це і є суть взаємовідносин в "антикорупційному" середовищі - чорний нал, без будь-якого обліку і тим більше оподаткування.
А потім ці люди розказують про "економіку в тіні"
А потім ці люди розказують про "боротьбу з корупцією"
А потім ці люди, які не володіють знаннями рівня випускного курсу бухгалтерського технікуму, "досліджують" "документи" і розказують нам про боротьбу з корупційов.
Але головне, що на 4-му році такого існування, вони зливають принципи своїх фінансових взаємовідносин без будь-якої задньої думки про те, що це не нормально.
Для них цей чорний нал - норма.
Для них це прекрасно поєднується з "боротьбою з корупційов".
Вони навіть не розуміють, що можна інакше.
Ось таку боротьбу з корупційов народив телевізор.