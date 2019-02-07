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 Деньги от премии готов перевести проекту "Слідство.інфо". С выборов президента сниматься не буду, - Гнап. ВИДЕО

Экс-расследователь и кандидат в президенты Дмитрий Гнап ответил на призыв депутатов партии "Сила Людей" и заявил, что не будет снимать свою кандидатуру с выборов президента. Также он подробно рассказал о том, как тратилась часть денег полученной ранее премии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в своем видеообращении, размещенном в Фейсбуке. 

"Я не собираюсь снимать свою кандидатуру с президентских выборов, потому что ничего плохого я не сделал", - сказал Гнап.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9 тыс. евро премии "Слідства.Інфо" 4 года без ведома журналистов были у руководителя проекта Гнапа: кандидат в президенты обещает вернуть средства

Дмитрий Гнап объяснил, что деньги хранил у себя на "черный-черный день проекта" "Слідство.Інфо". Также он отметил, что не смог передать все средства сразу на счета армии, поскольку в 2015 году проект имел финансовые трудности и они были нужны для его дальнейшего существования.

"То, что я вовремя не передал эти деньги, это моя лажа. Когда не хватало времени. Но как только первый человек мне позвонила, я сказал, что они лежат на депозите и я готов передать их. И мы договорились. Сейчас "Слідство.інфо" открывает счет. Сегодня я эти деньги положил на банковский счет, переведя их из наличности  на безналичній счет. И жду, чтобы перевести эти деньги".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепы-члены партии "Сила людей" Еднак и Веселова призвали Гнапа снять свою кандидатуру на пост президента. ВИДЕО

Напомним, 7 февраля, стало известно, что бывший журналист-расследователь, кандидат в президенты Дмитрий Гнап в 2015 году не передал обещанную премию "Слідство.Інфо" на нужды армии, перечислив ее на свой банковский счет. Речь идет о сумме 9 тыс евро, часть премии, которую получила расследовательской программа "Слидство.Инфо".

Источник: https://censor.net.ua/v3110574
 
 
 Топ комментарии
 
Деньги от премии готов перевести проекту "Слідство.інфо". С выборов президента сниматься не буду, - Гнап - Цензор.НЕТ 525 Чувак обосрался по полной .И оно думает что ему кто то поверит .
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Я реально забыл про эти деньги, - говорит Гнап
Хотел отдать в АТО, а потом закрутился в работе, интервью, репортажи, журналистская рутина..
Совсем с головы вылетело то, что я 9 тысяч евро 4 года у себя в трусах ношу
Сегодня же отдам в АТО!

Деньги от премии готов перевести проекту "Слідство.інфо". С выборов президента сниматься не буду, - Гнап - Цензор.НЕТ 6036
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Така затуркана, така затуркана (с)
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Йшов 2019 рік. Президентом став Дмитро Гнап. Вже більше 6 місяців Збройні Сили України не отримують фінансування (зарплата, оснащення,озброення, пальне, ремонт, підготовка тощо). Але нічого страшного. Президент Гнап просто закрутився и забув у бюджеті про армію. Усі гроші (близько 5 відсотків від ВВП країни) він поклав на свій банківський рахунок. Але завтра чи післязавтра переведе їх в бюджет на фінансування армії. Пресс-служба Адміністрації Президента Гнапа. P.S. Ось такий у нас казковий Президент.
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И наступит время выбора, и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих. От Матфея 24:11
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*хороший человек.солонку спёр,и не побрезговал*))) из кинофильма фраза,но так точно)
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И жду, чтобы перевести эти деньги".Источник: https://censor.net.ua/v3110574 - ну і дарма ... Треба було чітко сказати - нічого переводити не треба , бо все одно розкрадуть - і все !
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Mason Lemberg
1 ч. ·

Ця історія не тільки про "розслідувача", який 3 роки лив лайно на президента України через трастовий офшор з передачею управління Ротшильдам зі статутним фондом 3500 доларів.
Ця історія не тільки про "розслідувача", який почав своє "розслідування" з маніпуляцією Іловайською трагедією.

Ця історія не тільки про "розслідувача", який "забув" перерахувати 15000 євро військовим
Ця історія не тільки про "розслідувача", який 4 роки розказував за невиконані обіцянки президента України, але почав своє кандидатство зі скандалу про невиконану обіцянку перерахувати 15000 євро, яка чомусь знизилася до 9000 євро.

Ця історія не тільки про "принципи" "розслідувача", який збирає 2 500 000 грн. з людей, але маючи пусту декларацію, з легкістю може завтра повернути 300 000 грн.
Ця історія значно цікавіша і значно ширша.

Ця історія про принципи взаємовідносин в грантових колах і про професійність "розслідувачів".
Що я маю на увазі:

В березні 2015 пан кондидат в президенти пише пост, в якому хвалиться отриманою премією 15000 євро і обіцяє перевести її військовим. На фотці прикріпленій до поста 7 членів команди.
Сьогодні цей же кондидат в президенти пише що він 4000 євро з цих грошей витратив на функціонування команди.

Його колега, ініціатор історії, пише про те, що попри існування команди з грудня 2014, рахунок в банку був відкритий через рік в грудні 2015.
Що ми маємо:

1) Хтось фінансував команду антикорупціонерів чорним налом цілий рік, до моменту відкриття рахунку і не факт, що й після цього.

2) Команда антикорупціонерів платила своїм членам зарплату чорним налом

3) Команда антикорупціонерів платила оренду чорним налом, якісь витрати на створення продукції - теж чорним налом

4) Команді антикорупціонерів заплатили премію за боротьбу з корупцією готівкою? Або пан кондидат обготівив чек на своє ім'я, отримавши гроші на ГО.

5) Команда антикорупціонерів не знає що таке каса, каси не було, рахунку не було, білого обліку не було. Бо якби це все було, то гроші мали б потрапити якщо не на рахунок, то хоча б в касу ГО. Так само в касу ГО мали б потрапити ті 4000 євро витрачені на поточні витрати і партнер кандидата точно би про це знала.

Ось це і є суть взаємовідносин в "антикорупційному" середовищі - чорний нал, без будь-якого обліку і тим більше оподаткування.

А потім ці люди розказують про "економіку в тіні"
А потім ці люди розказують про "боротьбу з корупцією"
А потім ці люди, які не володіють знаннями рівня випускного курсу бухгалтерського технікуму, "досліджують" "документи" і розказують нам про боротьбу з корупційов.

Але головне, що на 4-му році такого існування, вони зливають принципи своїх фінансових взаємовідносин без будь-якої задньої думки про те, що це не нормально.
Для них цей чорний нал - норма.

Для них це прекрасно поєднується з "боротьбою з корупційов".
Вони навіть не розуміють, що можна інакше.
Ось таку боротьбу з корупційов народив телевізор.
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Петро вон миллиардами мутит, и на него что то уже всем пофиг стало? Зато Гнап редиска 9тыщ замылил. Тоже е красиво, но сравните объемы и суть.
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Уявіть собі людину яка вкрала у своіх товаришів по робті маленьку суму а що станеться коли він буде біля млрд, в нього криша поіде і краіна залишится без каси!!! І таких кандидатів більшисть! Боже, рятуй Украіну від таких 'президентів"
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныДеньги от премии готов перевести проекту "Слідство.інфо". С выборов президента сниматься не буду, - Гнап. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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