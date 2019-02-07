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 Политика Украины, Общество
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Все про:Гнап (18) Веселова (3) Сила людей (1)

 Нардепы-члены партии "Сила людей" Еднак и Веселова призвали Гнапа снять свою кандидатуру на пост президента. ВИДЕО

Нардепы-члены партии "Сила людей" Остап Еднак и Наталья Веселова призвали представителя партии на президентских выборах Дмитрия Гнапа отказаться от кандидатства.

Соответствующее заявление сделали нардепы на видео, которое распространил в Facebook Остап Еднак.

...

"Мы прекращаем поддержку Дмитрия как кандидата. Призываем Дмитрия снять кандидатуру", - отметили нардепы.

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Напомним, сегодня, 7 февраля, стало известно, что бывший журналист-расследователь, кандидат в президенты Дмитрий Гнап в 2015 году не передал обещанную премию "Слідство.Інфо" на нужды армии, перечислив ее на свой банковский счет. Речь идет о сумме 9 тыс евро, часть премии, которую получила расследовательской программа "Слидство.Инфо".

Источник: https://censor.net.ua/v3110543
 
   
 Топ комментарии
 
скажем прямо, Гнап скрысил бабки предназначенные для АТО..
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Нпрыл 3000 долларов у баРиги в офшорах при этом подмутив 9000 чужих евро себе в карман?

Не, ну а чё? Мамкины расследуны - такие расследуны.
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Партия выдвинула и сразу задвинула!
Так быстро "партбилет на стол" еще никто не клал.... Нардепы-члены партии "Сила людей" Еднак и Веселова призвали Гнапа снять свою кандидатуру на пост президента - Цензор.НЕТ 9861
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скажем прямо, Гнап скрысил бабки предназначенные для АТО..
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Работала "команда"... А распорядился - один... Разрешения спрашивал? нет... Имеем "очередного Лещенко"?... Да ещё и в качестве кандидата в президенты....
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Нпрыл 3000 долларов у баРиги в офшорах при этом подмутив 9000 чужих евро себе в карман?

Не, ну а чё? Мамкины расследуны - такие расследуны.
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лярд для диабетика, 700 лямов для физкультурницы из бюджета страны тебя не парят？
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Вот когда ты... хоят от тебя даже ссылки не дождёшься, помниться, не то, чтоб что-то доказать... Но, допустим, ты или какой-то гнап-дубинский уличат, что барИга тот лярд положил себе на счёт, а не использует на поддержку образования молодёжи, как заявил, тогда и приходи - поговорим. Вместе возмутимься, что барИга украл лярд. ОК? А пока своими фантазиями обменивайтесь в вашем сплочённом кружке зрадофилов.
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Вот что сказать хотел - то и сказал. А если у тебя проблемы с осмысливанием прочитанного - то не ко мне.
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Существуют в нормальных странах министерства у которых есть программы, которые из бюджета и финансируют развитие молодежи, но не вытаскивает през на свои фонды деньги народа для пиара
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Партия выдвинула и сразу задвинула!
Так быстро "партбилет на стол" еще никто не клал....
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Чувак облажался по полной .Только взял деньги в руки и уже стырил .
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Гнап оказался тоже вором....
Такая вот досада... Нардепы-члены партии "Сила людей" Еднак и Веселова призвали Гнапа снять свою кандидатуру на пост президента - Цензор.НЕТ 7730

Нардепы-члены партии "Сила людей" Еднак и Веселова призвали Гнапа снять свою кандидатуру на пост президента - Цензор.НЕТ 5161 КочєґаR 🇺🇸 🔞‏ @NoFated_ver2_0 2 ч.2 часа назад
Пфффф, это фиаско, братан! 4 года отдавал "всё на нужды наших бойцов на фронте", пока не всплыла твоя банковская ячейка..
Сливайся и верни деньги всем, кто поверил в тебя и скидывался на твой залог.
П.С. По-ходу, голосовать и на этих выборах тупо не за кого.
¯\_(ツ)_/¯

Нардепы-члены партии "Сила людей" Еднак и Веселова призвали Гнапа снять свою кандидатуру на пост президента - Цензор.НЕТ 1475
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тупым не за кого - а Украинцев есть за каво...
есть участник антимосковской войны!!! Нардепы-члены партии "Сила людей" Еднак и Веселова призвали Гнапа снять свою кандидатуру на пост президента - Цензор.НЕТ 5333
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Ярик Сус - согласен вообще то..

Я за Руслана Кошулинского буду..., если на него тоже что нибудь не нароют...
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не нароют видимо
его просто в упор не видят как и во свобода - а это чуть не единственная партия в Украине Нардепи-члени партії "Сила людей" Єднак і Веселова закликали Гнапа зняти свою кандидатуру на пост президента - Цензор.НЕТ 4805
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На Свободу и рыть не надо,после Махницкого.А вот на Руслана лично-это вряд ли.Самый достойный и порядочный.
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У кАчегара пячалька?

Опять зрадофилитики наелись говна...

Казалось бы... вот должны уже втянуться, а нет - всё как-то повкуснее кусочки выбирают и, видишь, оченнно расстраиваются, когда убеждаются, что кусочек повкуснее то же самое говно.
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Гнал подставился по полной . И кто-то в него сыграл . Партийцы спасают себя играя в принципиальных .
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В ближайшее время узнаем что к чему, если пправда то...пипец. А возможно кто-то кому-то хорошо заплатил. Раньше мы столько ..овна не видели. У Петруччо на всех компромат найдётся. 🤔
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Да уж , как говорят медики , здоровых нет , есть не дообследованные
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на ум приходят лишь слова жены генпрокурора.
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Самий облом там у спонсоров давшим ему деньги на реєстрацию)))
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порох мочит основных конкурентов, сеодня уже насиров и гнап, а завтра может и до зеленского доберется. Порох безжалостным катком пройдется и по силе народа, и по слуге людей.... Так и до посадок кандидатов может дело дойти, кто не успеет осенью спрятаться за депутатским мандатом.
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осенью неизвестно где будут порох.
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Да не говори, этот Порох еще и не на такое способен :
Нардепи-члени партії "Сила людей" Єднак і Веселова закликали Гнапа зняти свою кандидатуру на пост президента - Цензор.НЕТ 1097
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не, не освободит. Должно вымереть хотя бы одно поколение кацапоидных антропоморфов, тогда что-то сдвинется, а ложить десятки тысяч лучших людей мы не будем. Так что лавры году в 2030-ом достанутся другому.
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да ну! Там один каплин чего стоит.
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понравилось про "мочит основных конкурентов, сеодня уже насиров и гнап", пиши ещё
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И с какого такого бодуна? Ведь Гнап порядочный и патриотичный человек. (Пусть он не пройдет, зато заявит как-то о себе как о политике)
Таких друзей и соратников - лучше не иметь.
Гнап, держись!
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"Кто не ворует - не патриот!"
Карл Волох
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Ну что Гнап денег наколядовал теперь к теплым морям...
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И очень на руку нечист...
Да умный человек не может быть не плутом...
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Крысенышу побыстрей сниматься с выборов нужно. И баблишко успеет спонсорское сохранить, и дай Бог забудут побыстрей про щуренка)))
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вот такой **********. Все довольны, все смеются
Нардепи-члени партії "Сила людей" Єднак і Веселова закликали Гнапа зняти свою кандидатуру на пост президента - Цензор.НЕТ 1917
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На этом фото, так понимаю все весёлые, а Веселовой нет?😉
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на фото главные акционеры, а Веселова обычный миноритарий
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ЛОХторат Гнапа весёлый и не подозревают , что их кинули , печалька 😋
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Репутація втрачається в мить. Слід було знати і не спокушатись.
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Чтобы ловить барыг, нужно самому стать барыгой. Летай как бабочка, жаль как пчела 😀
Похоже, политическая карьера Гнапа закончилась, так толком и не начавшись.
Гнапу насрали в штаны и подкинули 9 тысяч евро порохоботы, которые тот не указал в декларации.
Жопа Гнапа забыла одну вещь: пока ты не политик - можешь копаться в чужом белье, но когда ты становишься политиком - копаться начинают уже в твоем белье. Жопа тупая, как двери, и это хорошо 😂😂😂
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Знаете, как будет на языке "антикоррупционеров" типа Гнапа, Шабуньки, Леща, Найема, Залищучки "скрысить 9 000 евро премии"?
"Фінансова неохайність" 😄😄😄
Вот. Учитесь!
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а у нас нет статьи за огнапление лоха.
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Кстати , о Гнапе ; эти € 9 000 он скрысил , ещё в 2015 году , но купил себе жоповоз 😃
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ну что зрадофилы?


а Гнап то офшорник оказался. Нардепи-члени партії "Сила людей" Єднак і Веселова закликали Гнапа зняти свою кандидатуру на пост президента - Цензор.НЕТ 2513 Нардепи-члени партії "Сила людей" Єднак і Веселова закликали Гнапа зняти свою кандидатуру на пост президента - Цензор.НЕТ 2513
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Мелкой крысой он оказался , но если усадить его в кресло Президента , то ой ой ой , как бы он развернулся !😹
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ТАМ И КАСЬЯНОВ ГНАПУ БАБКИ ПЕРЕДАВАЛ, КОТОРЫЕ НАРОД КАСЬЯНОВУ СОБИРАЛ НА ВЫДВИЖЕНИЕ.
КОРОЧЕ, "ЦИРК НА ДРОТИ" Нардепи-члени партії "Сила людей" Єднак і Веселова закликали Гнапа зняти свою кандидатуру на пост президента - Цензор.НЕТ 3933
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Що приємно бачити в новому українському політикумі, так це те, що українці почали вчитись правильним речам. Ситуація повторилась. Така само ситуація ВПЕРШЕ за всю політичну історію незалежності відбулась в новому парамілітарному політично-громадському русі УНА, та Національному Українському Конгресі, з висуванцем у кандидати в президенти від конгресу Бубенчиком. Людина не втрималась від спокуси на гроші, які збирали прості українці на так звану "заставу" для реєстрації в ЦВК, і також на поточну діяльність організації. Лідери УНА викрили Бубенчика на присвоюванні частини коштів. І вперше в історії новітньої України провели ВІДКРИТІ СЛУХАННЯ В ПРЯМОМУ ЕТЕРІ з участю Бубенчика, а не стали приховувати ганебний вчинок, як це завжди робили ВСІ політичні сили. В результаті більшість конгресменів (учасників Першого Національного Українського Конгресу) відкликали свої голоси і висловили Бубенчику недовіру...
Так само зараз робить і "Сила людей". Можливо, партія в прямому етері покаже партійне зібрання з слуханням по цій справі самого Гнапа. Це викликає повагу і довіру до цієї партії. Приємно бачити зріст моралі і принципів нових українських політиків.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНардепы-члены партии "Сила людей" Еднак и Веселова призвали Гнапа снять свою кандидатуру на пост президента. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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