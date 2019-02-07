 Нардепы-члены партии "Сила людей" Еднак и Веселова призвали Гнапа снять свою кандидатуру на пост президента. ВИДЕО

Соответствующее заявление сделали нардепы на видео, которое распространил в Facebook Остап Еднак.
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"Мы прекращаем поддержку Дмитрия как кандидата. Призываем Дмитрия снять кандидатуру", - отметили нардепы.
Напомним, сегодня, 7 февраля, стало известно, что бывший журналист-расследователь, кандидат в президенты Дмитрий Гнап в 2015 году не передал обещанную премию "Слідство.Інфо" на нужды армии, перечислив ее на свой банковский счет. Речь идет о сумме 9 тыс евро, часть премии, которую получила расследовательской программа "Слидство.Инфо".
Не, ну а чё? Мамкины расследуны - такие расследуны.
Так быстро "партбилет на стол" еще никто не клал....
Такая вот досада...
КочєґаR 🇺🇸 🔞 @NoFated_ver2_0 2 ч.2 часа назад
Пфффф, это фиаско, братан! 4 года отдавал "всё на нужды наших бойцов на фронте", пока не всплыла твоя банковская ячейка..
Сливайся и верни деньги всем, кто поверил в тебя и скидывался на твой залог.
П.С. По-ходу, голосовать и на этих выборах тупо не за кого.
¯\_(ツ)_/¯
есть участник антимосковской войны!!!
Я за Руслана Кошулинского буду..., если на него тоже что нибудь не нароют...
его просто в упор не видят как и во свобода - а это чуть не единственная партия в Украине
Опять зрадофилитики наелись говна...
Казалось бы... вот должны уже втянуться, а нет - всё как-то повкуснее кусочки выбирают и, видишь, оченнно расстраиваются, когда убеждаются, что кусочек повкуснее то же самое говно.
Таких друзей и соратников - лучше не иметь.
Гнап, держись!
Карл Волох
Да умный человек не может быть не плутом...
Похоже, политическая карьера Гнапа закончилась, так толком и не начавшись.
Гнапу насрали в штаны и подкинули 9 тысяч евро порохоботы, которые тот не указал в декларации.
Жопа Гнапа забыла одну вещь: пока ты не политик - можешь копаться в чужом белье, но когда ты становишься политиком - копаться начинают уже в твоем белье. Жопа тупая, как двери, и это хорошо 😂😂😂
Не крисанув, а Загнапил!
"Фінансова неохайність" 😄😄😄
Вот. Учитесь!
а Гнап то офшорник оказался.
КОРОЧЕ, "ЦИРК НА ДРОТИ"
Так само зараз робить і "Сила людей". Можливо, партія в прямому етері покаже партійне зібрання з слуханням по цій справі самого Гнапа. Це викликає повагу і довіру до цієї партії. Приємно бачити зріст моралі і принципів нових українських політиків.