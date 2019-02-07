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 Политика Украины, Общество
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 В Азовском море прошли учения украинских подразделений по отражению атаки надводных кораблей противника. ВИДЕО

В северной части Азовского моря прошли учения украинских ВМС, во время которых имитировалось отражение атаки надводных кораблей противника в условиях ограниченной видимости.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб ООС, в учениях приняли участие подразделения Госпогранслужбы, украинских ВВС, ПВО и береговой охраны.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Военнослужащие Объединенных сил проверили боеготовность РСЗО "Смерч", - штаб. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3110527
 
   
 Топ комментарии
 
Четко и слаженно сработано.Сказываются постоянные тренировки.
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Так тримати! Молодці! За результатами навчань - завдання виконанно на відмінно! Та головне злагодженість всіх підрозділів!
Все буде УКРАЇНА!!!
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Регулярно проведенные учения такого маштаба - это гарантия защиты целостности нашего государства! Слава Вооруженным Силам Украины!!!
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Добре звісно, але ... не хочу коментувати...
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Учения прошли удачно раз обошлось без потерянных кораблей и пленных.
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благослови Вас Господь,наши Защитники Украины!
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Видели мы недавно "учения"...
Теперь хлопцы мучаются в кацапских тюрьмах.
Раньше, ***!, это все надо было начинать делать. РАНЬШЕ!
Теперь махать предвыборными понтами - поздно и гадко.
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ось саме тому я і не хотів коментувати...
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Четко и слаженно сработано.Сказываются постоянные тренировки.
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Вдало відпрацьовано. Молодці! Командуючий контролює тренування своїх підлеглих! Тренування завжди працюють лише на користь! Слава Україні!
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Не пойму некоторых комментаторов - военные тренируются, а причем здесь "предвыборные понты"? Не нужно путать педали! Если комментим, то по теме!
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Молодцы подразделения ВМС, Госпогранслужбы, украинских ВВС, ПВО и береговой охраны.
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красавцы так и надо !!!!!!работа наших войск радует !!! с каждым разом все операции ВСУ показывают свою подготовку к обороне нашей страны !!! СЛАВА УКРАИНЕ !!!!!
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Наев, что беспробудно жрёт водяру!??? В Азовському морі відбулися навчання українських підрозділів з відбиття атаки надводних кораблів противника - Цензор.НЕТ 7262 В Азовському морі відбулися навчання українських підрозділів з відбиття атаки надводних кораблів противника - Цензор.НЕТ 6316
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Радуюсь за наш морской флот, уверен, что и с моря мы успешно отразим все атаки противника. Слава Украинской армии её солдатам и командирам.
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Прекрасна робота! Пишаємось Вами, так тримати.
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Та чи нерозуміють деякі коментарі, що сидять зараз на диванчику і пробуюють обсмоктати тему захисників , ТА завдяки саме тим, хто зараз на чергуванні, на передку, на навчанні, ти маєш цілим і неушкодженим не тільки своє тепле місце в житті, а й себе неушкодженим, бо за тебе хтось поліг, тому перш ніж когось поливати брудом, стули пельку і добре поміркуй над цими словами
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Респект и уважуха нашему флоту , аж мурашки по коже . Не стыдно посмотреть . Слава Украине !!!
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Проведення навчань в районі проведення бойових дій значно підвищує бойову готовність військ. Молодці . Перемога за нами .
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Так тримати! Молодці! За результатами навчань - завдання виконанно на відмінно! Та головне злагодженість всіх підрозділів!
Все буде УКРАЇНА!!!
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Регулярно проведенные учения такого маштаба - это гарантия защиты целостности нашего государства! Слава Вооруженным Силам Украины!!!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ Азовском море прошли учения украинских подразделений по отражению атаки надводных кораблей противника. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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