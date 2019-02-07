 В Азовском море прошли учения украинских подразделений по отражению атаки надводных кораблей противника. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб ООС, в учениях приняли участие подразделения Госпогранслужбы, украинских ВВС, ПВО и береговой охраны.
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Звався Український
Але він не знав, що є
Ще народ Російський
Жили собі добре в них
Та радяньська влада
Взяла та й народи ті
Братами назвала
https://www.youtube.com/watch?v=Qgw3BK7XfSU
Теперь хлопцы мучаются в кацапских тюрьмах.
Раньше, ***!, это все надо было начинать делать. РАНЬШЕ!
Теперь махать предвыборными понтами - поздно и гадко.
Все буде УКРАЇНА!!!