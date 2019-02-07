 "Лучше что-то пустить под нож, чем просто раздать. В конечном итоге - это для людей. Тщательнее нужно", - Путин об уничтожении "санкционки". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Путин заявил во время форума "Деловой России" в Москве.
"Иногда с точки зрения экономики лучше что-то пустить под нож, чем просто раздать. Как это ни странно звучит. Потому, что это сохранение рабочих мест, сохранение определенного уровня рентабельности производства, ценовой политики и так далее. Звучит не очень комфортно и благообразно, но с точки зрения экономики в целом, а значит создания факторов развития и так далее... В конечном итоге - для людей... Вот мы в свое время начали ограничивать доступ гуманитарной помощи из-за границы. Казалось бы чего плохого? Присылают молоко и присылают. Идите с молочниками поговорите. Они скажут: "Вы че с ума сошли? Мы тогда предприятия должны будем закрыть, людей сократить и зарплату перестать платить. Тщательнее нужно", - сказал Путин.
Смотрите также: Три чиновника, три свидетеля, оператор и тракторист на многотонном бульдозере уничтожают три "антисанкционные" гусиные тушки в Татарстане. ВИДЕО
Четыреста. Ударов. Салом.
Такой девушке отказать невозможно. Но никто не говорит, что для этих целей будет использовано мягкое, аппетитное сало, которое великолепно заходит под горілочку.
Неееет, тут нужно сало кнура - некастрированного племенного кабана, ещё и умершего своей смертью от старости и половых излишеств. Вонючее, некузявое, жёсткое сало... вот именно таким надо совершить столь креативную казнь.
А кацапня на їжі мало того що не розуміється взагалі (це давно відзначали іноземці), так ще й хизуються своєю спрощеністю та відсутністю смаку.
Сыра нет и колбасы.
И теперь вам х.. соси.
Колбасу увидишь в бане.
Между ног у дяди Вани.
Сажаешь редиску и укроп, **** кулацкая?- плоти нолог государству!
И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот!
Ночью встану у окна. И стою всю ночь без сна -
Все волнуюсь об Расее, Как там, бедная, она
(с)
побирающихся пенсионеров
Это он про коцапов, я правильно понял, не ???
Севастополе из-за Оливье
https://www.youtube.com/watch?v=Bn1JDsowZJ0
В 2014 году на Донбасс поперли свои говнопродукты. Моя мать по наивности купила молоко из Ростова себе и соседке. Попробовала.Свою пачку вылила в унитаз, другую пачку отнесла в магазин.
Сейчас вы в Донецке не найдете молочки из Орды. Ну, разве что сырки плавленые типа "Сыробогатов", госпадя ну и названия в Орде.
Ягель, шишка, кора, валежник - основа иканомики!
Фсьо для людей...)))
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И коньяк не льется в рот!