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 Общество, За рубежом
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 "Лучше что-то пустить под нож, чем просто раздать. В конечном итоге - это для людей. Тщательнее нужно", - Путин об уничтожении "санкционки". ВИДЕО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что уничтожение санкционных продуктов продиктовано экономической целесообразностью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Путин заявил во время форума "Деловой России" в Москве.

"Иногда с точки зрения экономики лучше что-то пустить под нож, чем просто раздать. Как это ни странно звучит. Потому, что это сохранение рабочих мест, сохранение определенного уровня рентабельности производства, ценовой политики и так далее. Звучит не очень комфортно и благообразно, но с точки зрения экономики в целом, а значит создания факторов развития и так далее... В конечном итоге - для людей... Вот мы в свое время начали ограничивать доступ гуманитарной помощи из-за границы. Казалось бы чего плохого? Присылают молоко и присылают. Идите с молочниками поговорите. Они скажут: "Вы че с ума сошли? Мы тогда предприятия должны будем закрыть, людей сократить и зарплату перестать платить. Тщательнее нужно", - сказал Путин.

Смотрите также: Три чиновника, три свидетеля, оператор и тракторист на многотонном бульдозере уничтожают три "антисанкционные" гусиные тушки в Татарстане. ВИДЕО

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Сволочи! Я хочу в отпуск в Барселону!" - в России сорваны рейсы авиакомпаний из-за санкций, пассажиры в истерике. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3110518
 
   
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И раз уж речь о продуктах, то снова вспомним вот это вот:
Четыреста. Ударов. Салом.
Такой девушке отказать невозможно. Но никто не говорит, что для этих целей будет использовано мягкое, аппетитное сало, которое великолепно заходит под горілочку.
Неееет, тут нужно сало кнура - некастрированного племенного кабана, ещё и умершего своей смертью от старости и половых излишеств. Вонючее, некузявое, жёсткое сало... вот именно таким надо совершить столь креативную казнь.﻿

"Краще щось пустити під ніж, ніж просто роздати. Врешті-решт - це для людей. Ретельніше треба", - Путін про знищення санкційної продукції - Цензор.НЕТ 2310
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У мене був товариш, який після служби оселився в Пушкіно під Мокшею. Ще до війни він приїздив до нас і попросив купити сала для начальніка. Жінка з кумою купили 5 кг сала і відіслали товаришу. Невеличкий шматок залишився і дружина вирішила пожарити шкварок - який сморід почався у хаті!!! Ми це сало викинули Боцману (мій собака) але він від нього аж відсахнувся. "Краще щось пустити під ніж, ніж просто роздати. Врешті-решт - це для людей. Ретельніше треба", - Путін про знищення санкційної продукції - Цензор.НЕТ 8430 Подзвонили другу спитати за сало, вибачитися.... А той сказав що сало дуже сподобалося!!!! "Краще щось пустити під ніж, ніж просто роздати. Врешті-решт - це для людей. Ретельніше треба", - Путін про знищення санкційної продукції - Цензор.НЕТ 3313 Так от, про що це я? Просто згадалося і потепліло на серці. "Краще щось пустити під ніж, ніж просто роздати. Врешті-решт - це для людей. Ретельніше треба", - Путін про знищення санкційної продукції - Цензор.НЕТ 8430 Кацапи на салі не розуміються на відміну від мого песика. Кнурятина для них ексклюзив. "Краще щось пустити під ніж, ніж просто роздати. Врешті-решт - це для людей. Ретельніше треба", - Путін про знищення санкційної продукції - Цензор.НЕТ 8430 Усім добрим людям гарної вечері!"Краще щось пустити під ніж, ніж просто роздати. Врешті-решт - це для людей. Ретельніше треба", - Путін про знищення санкційної продукції - Цензор.НЕТ 7971
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Аж слина потекла "Краще щось пустити під ніж, ніж просто роздати. Врешті-решт - це для людей. Ретельніше треба", - Путін про знищення санкційної продукції - Цензор.НЕТ 9269
А кацапня на їжі мало того що не розуміється взагалі (це давно відзначали іноземці), так ще й хизуються своєю спрощеністю та відсутністю смаку.
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Московиты, какого же вы себе лицемера на шею посадили. Ему то, вашему х..лу. "доблестные" чекисты хамон с пармезаном с своих труселях из Европы возят, а вам, как в стишке 60-х годов прошлого века%
Сыра нет и колбасы.
И теперь вам х.. соси.
Колбасу увидишь в бане.
Между ног у дяди Вани.
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Ни один правитель не сделал больше для уничтожения расеи и ее населения чем путин"Краще щось пустити під ніж, ніж просто роздати. Врешті-решт - це для людей. Ретельніше треба", - Путін про знищення санкційної продукції - Цензор.НЕТ 9320 . Чего его не любят "Краще щось пустити під ніж, ніж просто роздати. Врешті-решт - це для людей. Ретельніше треба", - Путін про знищення санкційної продукції - Цензор.НЕТ 5639
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да если б он только РФ занимался и никуда больше не лез. Но ведь дед многозадачный, е*ись он конем...
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Госдума 7 февраля рассмотрит внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях в связи с началом действия нового закона № 217 о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд.

Сажаешь редиску и укроп, **** кулацкая?- плоти нолог государству!
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дебіл.віддав би в дитячий будинок або будинок пристарілих.вони собі однак не куплять пармезан.захисник вітчизняного виробника від здорового глузду.
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Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот!
Ночью встану у окна. И стою всю ночь без сна -
Все волнуюсь об Расее, Как там, бедная, она
(с)
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===это сохранение рабочих мест===

побирающихся пенсионеров
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"Иногда с точки зрения экономики лучше что-то пустить под нож..."

Это он про коцапов, я правильно понял, не ??? "Краще щось пустити під ніж, ніж просто роздати. Врешті-решт - це для людей. Ретельніше треба", - Путін про знищення санкційної продукції - Цензор.НЕТ 5684
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Парашники нашли выход и иногда жрут санкционку, но боятся доноса и тюряги.
"Краще щось пустити під ніж, ніж просто роздати. Врешті-решт - це для людей. Ретельніше треба", - Путін про знищення санкційної продукції - Цензор.НЕТ 357
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Какой он примитивный, жесть. А быдло рашкованское хавает .
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з таким підходом до харчів одразу видно, що Х*йло нащадок тих хто влаштовував Голодомори на українських землях
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Это просто Войнович какой-то!))))))))))))) Москва 2042. Как он мотнул в будущее??Провидец.
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Путешествия во времени возможны. Ну, типа людям говорят, что это не возможно. Они и верят. Верят же что продукты нужно давить? Или нет?
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тепер всім зрозуміло, чому справжнім Українцям треба підтримувати Петра Олексійовича? Він ЄДИНИЙ хто остаточно вирве Україну з лап цього божевільного карліка!
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Страна давленых продуктов и лишнехромосомных идиотов...))))
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Всяко бачив. Всяко чув. Але такої дуристики і подумати не міг. Але характерно, що народ мкшовії схаває цю муру і буде плескати в долоні, славлячи вождя.
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он им скажет из дому еду под бульдозер повыкидывать и я уверен выкинут!
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Раньше мокшане в магазинах покупали сладкие крупные яблоки импортные теперь мелкие и кислые в три дорого но за то свои... еще блины с лопаты от ***** .
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Мордва, а у вас есть молоко???
В 2014 году на Донбасс поперли свои говнопродукты. Моя мать по наивности купила молоко из Ростова себе и соседке. Попробовала.Свою пачку вылила в унитаз, другую пачку отнесла в магазин.
Сейчас вы в Донецке не найдете молочки из Орды. Ну, разве что сырки плавленые типа "Сыробогатов", госпадя ну и названия в Орде.
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Правильно!
Ягель, шишка, кора, валежник - основа иканомики!
Фсьо для людей...)))
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Стерха под нож. А то его без соли российские пенсы сожрут.
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Какой же он все таки придурковато-бестолковый. Ну строго ...зеленая жопа..
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сразу видно-у этого человека родители из блокадного Ленинграда ,где миллион погибло от голода. "Краще щось пустити під ніж, ніж просто роздати. Врешті-решт - це для людей. Ретельніше треба", - Путін про знищення санкційної продукції - Цензор.НЕТ 9781
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Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И коньяк не льется в рот!
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Лучше что-то пустить под нож, чем просто раздать. В конечном итоге - это для людей. Тщательнее нужно", - Путин об уничтожении "санкционки". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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