 "Банзай!" - активисты Нацкорпуса пикетировали МИД с требованием признать Россию оккупантом японской территории Курил. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Ко Дню Северных территорий (ежегодный японский праздник) активисты Национального корпуса пикетировали Министерство иностранных дел Украины с целью поддержать Японию, которая с 1945 года борется против России из-за оккупации Южных Курил.
"Украина должна признать РФ оккупантом японской территории! Таким образом мы сможем на дипломатическом уровне открыть второй фронт борьбы против общего агрессора! " - заявили организаторы акции.
Активисты скандировали японский аналог приветствия "Слава Украине!" - "Тэнно хэйка банзай!" / "天皇陛下万歳" ("Десять тысяч лет императору")
К митингующим вышел представитель министерства, которому активисты передали свои требования.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
КАЖДОЕ утро, возле южной части Сахалина - в 6 часов по местному, проплывает японский корабль и громко поздравляет кацапов - "Доброе утро, ВРЕМЕННЫЕ граждане оккупированного японского острова Сахалин!".
Банзай!
С занесением в личное дело учасников взаимовыгодного экономического сотрудничества...
Барцы! Арлы!
японцы народ благодарный...
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как верно вы все сказали!
зх, ваш бы васаби,
да Богу бы в суши…
уже легализовали?
Хорошо что свинособаки никаких договоров не нарушают.
Після ліквідації держави всі українські громадські установи переїхали в Харбін, що залишився на території Китаю, там вони залучившись підтримкою Японії у 1935 році створили Українську Національну Колонію, та готували збройне повстання з метою відновлення Української Далекосхідної Республіки. Колонією був створений український далекосхідний уряд в екзилі та сформований власний батальйон «Далекосхідна Січ». Але через програш Японії у Другій світовій та окупації червоною армією у 1945році Харбіна - українська колонія була знищена, а план повстання - не реалізований.[
В Украине больше нет других собственных проблем, с собственными территориями, поэтому ипанутым нет покоя?