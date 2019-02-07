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 "Банзай!" - активисты Нацкорпуса пикетировали МИД с требованием признать Россию оккупантом японской территории Курил. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты Национального корпуса провели под зданием Министерства иностранных дел акцию "Курилы - Японии, Крым - Украине!"

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Ко Дню Северных территорий (ежегодный японский праздник) активисты Национального корпуса пикетировали Министерство иностранных дел Украины с целью поддержать Японию, которая с 1945 года борется против России из-за оккупации Южных Курил.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Путин передаст": в Москве задержали митингующих против передачи Курильских островов Японии. ФОТОрепортаж

"Украина должна признать РФ оккупантом японской территории! Таким образом мы сможем на дипломатическом уровне открыть второй фронт борьбы против общего агрессора! " - заявили организаторы акции.

Активисты скандировали японский аналог приветствия "Слава Украине!" - "Тэнно хэйка банзай!" / "天皇陛下万歳" ("Десять тысяч лет императору")

К митингующим вышел представитель министерства, которому активисты передали свои требования.

Банзай! - активисты Нацкорпуса пикетировали МИД с требованием признать Россию оккупантом японской территории Курил 01
Банзай! - активисты Нацкорпуса пикетировали МИД с требованием признать Россию оккупантом японской территории Курил 02
Банзай! - активисты Нацкорпуса пикетировали МИД с требованием признать Россию оккупантом японской территории Курил 03
Банзай! - активисты Нацкорпуса пикетировали МИД с требованием признать Россию оккупантом японской территории Курил 04
Банзай! - активисты Нацкорпуса пикетировали МИД с требованием признать Россию оккупантом японской территории Курил 05
Банзай! - активисты Нацкорпуса пикетировали МИД с требованием признать Россию оккупантом японской территории Курил 06
Банзай! - активисты Нацкорпуса пикетировали МИД с требованием признать Россию оккупантом японской территории Курил 07
Банзай! - активисты Нацкорпуса пикетировали МИД с требованием признать Россию оккупантом японской территории Курил 08
Банзай! - активисты Нацкорпуса пикетировали МИД с требованием признать Россию оккупантом японской территории Курил 09

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/v3110493
 
 
 Топ комментарии
 
это движение полудибилов специально создано, чтобы дескредетировать любые попытки украинцев объединиться и начать отстаивать свои интересы в своей стране
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Это вы к такому выводу пришли после того, как в Киеве активисты Национального корпуса избили коммуниста Александра Кононовича за антиукраинские листовки? Как "Крым Украине!" может разобщить украинцев?
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Ця молодь майбутнє України при владі повинні бути українці. не знаю головний чи ні але точно один засновників корпусу є колишній командир добробату Азов А Білецький-дуже шановна людина серед патріотів України
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Надо ещё япошек с собой взять было, ну или китайцев. 😁
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в С14 общение с китайцами под запретом.
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японцы тоже кацапов троллят, много лет:
КАЖДОЕ утро, возле южной части Сахалина - в 6 часов по местному, проплывает японский корабль и громко поздравляет кацапов - "Доброе утро, ВРЕМЕННЫЕ граждане оккупированного японского острова Сахалин!".
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Атож. Японці звикли все робити елеґантно. І без сторонньої допомоги.
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это движение полудибилов специально создано, чтобы дескредетировать любые попытки украинцев объединиться и начать отстаивать свои интересы в своей стране
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Это вы к такому выводу пришли после того, как в Киеве активисты Национального корпуса избили коммуниста Александра Кононовича за антиукраинские листовки? Как "Крым Украине!" может разобщить украинцев?
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Оно тут постоянно кацапские меседжи кидает. Походу страны.уа или Шмария обсмотрелось...
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Ця молодь майбутнє України при владі повинні бути українці. не знаю головний чи ні але точно один засновників корпусу є колишній командир добробату Азов А Білецький-дуже шановна людина серед патріотів України
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Странноватое действо на фоне украденого крыма и лугандона
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Соя не одобрит твой правдивый коммент
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надо было на Кресте подхватить японских туристов - перформанс выглядел бы зрелищнее. Для массовости корейцы тоже подошли бы. Да и акция получилась бы помассовее.
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А каг насчет признать временно исполняющей обязанности оккупанта Крымняша?
С занесением в личное дело учасников взаимовыгодного экономического сотрудничества...
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та нормально!
японцы народ благодарный...
***
как верно вы все сказали!
зх, ваш бы васаби,
да Богу бы в суши…
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- В каком полку служили? Придется послужить отечеству. Вы дворяне? Очень хорошо. Запад нам поможет. Крепитесь. Полная тайна вкладов, то есть организации. ©
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Япония в 1904 году нарушила договор от 1862 года и оккупировала Курильские острова и половину Сахалина. Во Второй мировой войне стала агрессором на стороне Гитлера,атакуя Китай,США,Корею,Манжурию и Монголию. Получили по заслугам. Теперь у них нашлись защитники а нацкорпусе. Результат акции будет обратным.Это сейчас может вызвать очередную волну ненависти и патриотизма в России.
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От японцы, нарушили договор 1862 года.
Хорошо что свинособаки никаких договоров не нарушают.
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Сталинские войска оккупировали Северную Буковину, Бессарабию и Закарпатье в 1940 году. Оккупация продолжается до сих пор...
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Это сейчас может вызвать очередную волну ненависти и патриотизма в России. "Банзай!" - активісти Нацкорпусу пікетували МЗС з вимогою визнати Росію окупантом японської території Курил - Цензор.НЕТ 5162
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Нема вам люди що робити??? То перекривайте траси блокуйте товарообмін з Козлостаном , встаньте на захист карпатських лісів ,блокуйте суди яки відпускають сепарів, закривають справи проти хабарників ментів,прокурорів та іншоі сволоти . Я можу ще сотню добрих варіантів тут подати . Але курва Куріли , Японія це так важливо зараз для Украіни..
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10 листопада 1922 року Українська Далекосхідна Республіка була повністю ліквідована російськими більшовиками, які окупували Зелений Клин та почали репресії проти українського населення.
Після ліквідації держави всі українські громадські установи переїхали в Харбін, що залишився на території Китаю, там вони залучившись підтримкою Японії у 1935 році створили Українську Національну Колонію, та готували збройне повстання з метою відновлення Української Далекосхідної Республіки. Колонією був створений український далекосхідний уряд в екзилі та сформований власний батальйон «Далекосхідна Січ». Але через програш Японії у Другій світовій та окупації червоною армією у 1945році Харбіна - українська колонія була знищена, а план повстання - не реалізований.[
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А этот батальон из Харбина почему не помог Японии победить США,Китай,СССР, Великобританию и Францию?
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***** сам хотел продать часть островов Японии за несколько миллиардов, но японцы не повелись. Наверное что-то знают - наверное думают их скоро на шару вернуть. Нацкорпус - не помогайте *****.
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А что ж так однобоко? А Karjalan tasavalta и Königsberg что ж, отдать на съедение?!
В Украине больше нет других собственных проблем, с собственными территориями, поэтому ипанутым нет покоя?
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Идея мне нравится. К кацапам много территориальных претензий у разных стран и чем больше будет привлекаться внимания к "исконным землям" тем лучше. Нам ведь тоже нужно учиться объединятся на почве презрения и претензий к **********. Это нормально. Враг моего врага - потенциальный союзник.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Банзай!" - активисты Нацкорпуса пикетировали МИД с требованием признать Россию оккупантом японской территории Курил. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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