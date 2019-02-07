 "Мы не допустим, чтобы в нашей Украине были бандеровцы, улицы Бандеры и Шухевича", - кремлевская пропагандистка Скабеева. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала во время спора по поводу украинской декомунизации.
"Мы не допустим, чтобы в нашей Украине были бандеровцы, улицы Бандеры и Шухевича и все остальное", - заявила пропагандистка.
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Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала во время спора по поводу украинской декомунизации.
"Мы не допустим, чтобы в нашей Украине были бандеровцы, улицы Бандеры и Шухевича и все остальное", - заявила пропагандистка.
Украина была и будет вам врагом!!!
По другому никак.
чистая, как стекло:
есть близнецы-слова -
трудно не перепутать;
мы говорим - путин -
подразумеваем - *****,
мы говорим - ***** -
подразумеваем: путин.
- Но она такая красивая...
- Хорошо. Но потом сжечь.
Сама сдохнет.
Порошенко: цинічні бандери убивали і грабували українців
Поэтому, скабеева, ты хоть на говно изойди, а Слава Украине-Руси! Героям Слава!
Сливной бачек ********** скоро захлебнется от желчи!
"Колчака и Каппеля «возвращают» на улицы Москвы"
https://www.svoboda.org/a/471030.html
В ОБСЕ при всех Скабееву назвали унитазом и шлюхой.
И ниче. Допустила, обтекла и поехала на Роисю грозиться из телевизора.
Порошенко коэффициент 1,85,Тимошенко 3,0...Зелинский 4,5
Только - ***** !
А как я танцевала калинку-кокаинку, загляденье!
- А я воду любила! Бывала наберу полны рот и давай дуть в какашки!...
Зрадофіли і пєтушкі виводку пєтушарія абсолютно згодні з нею.
Ну а кремлеботи, допомагають їм як можуть.