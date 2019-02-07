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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:Бандера (646) Кремль (495) пропаганда (2170) ТВ (1759) Шухевич (214)

 "Мы не допустим, чтобы в нашей Украине были бандеровцы, улицы Бандеры и Шухевича", - кремлевская пропагандистка Скабеева. ВИДЕО

Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева во время политического шоу на росТВ заявила, что не допустит переименования улиц в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича в "нашей Украине".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала во время спора по поводу украинской декомунизации.

"Мы не допустим, чтобы в нашей Украине были бандеровцы, улицы Бандеры и Шухевича и все остальное", - заявила пропагандистка.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Мы знаем, как громко работает ваш сливной бачок, который у нормальных людей называется рот", - украинская журналистка - пропагандистке Скабеевой во время прямого эфира из Страсбурга. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3110478
 
 
 Топ комментарии
 
с какого перепуга она ваша?
Украина была и будет вам врагом!!! "Мы не допустим, чтобы в нашей Украине были бандеровцы, улицы Бандеры и Шухевича", - кремлевская пропагандистка Скабеева - Цензор.НЕТ 3432
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Десь шото булькає...Ви чули?...
"Мы не допустим, чтобы в нашей Украине были бандеровцы, улицы Бандеры и Шухевича", - кремлевская пропагандистка Скабеева - Цензор.НЕТ 8154
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с какого перепуга она ваша?
Украина была и будет вам врагом!!! "Мы не допустим, чтобы в нашей Украине были бандеровцы, улицы Бандеры и Шухевича", - кремлевская пропагандистка Скабеева - Цензор.НЕТ 3432
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Поэтому и "на Украине", потому что считают своей территорией.
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Бачок сильно розшумівся, мабуть треба хорошого сантєхніка...
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Если выберут Порошенко, то этой шавке еще работа будет на следующие 4 года.
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Если Порошенка вьіберут на второй срок, то ждет Скабеевьіх КОЛЬІМА с конфискацией.
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у неё 60 штук баксов зарплата она не допустит
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Эту дуру знает весь мир,после Голландии и Германии,где полицейские её выгоняли метлой...,а теперь и в ПАСЕ узнали. "Мы не допустим, чтобы в нашей Украине были бандеровцы, улицы Бандеры и Шухевича", - кремлевская пропагандистка Скабеева - Цензор.НЕТ 6089
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Правда средь многих правд
чистая, как стекло:
есть близнецы-слова -
трудно не перепутать;
мы говорим - путин -
подразумеваем - *****,
мы говорим - ***** -
подразумеваем: путин.
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- Ведьму сжечь.
- Но она такая красивая...
- Хорошо. Но потом сжечь.
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Кто красивая... ************, что ли? Не надо так "Ми не допустимо, щоб у нашій Україні були бандерівці, вулиці Бандери та Шухевича", - кремлівська пропагандистка Скабєєва - Цензор.НЕТ 194
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Скабеева туалетный бачек, может ты отсосешь у Украинцев, Бандеровцев, Националистов ? "Мы не допустим, чтобы в нашей Украине были бандеровцы, улицы Бандеры и Шухевича", - кремлевская пропагандистка Скабеева - Цензор.НЕТ 8148
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думаю наш цвіт нації не погодиться осквернити себе торкнувшись такого лайна, як *********)))
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"...наша Украина" придурки... "Мы не допустим, чтобы в нашей Украине были бандеровцы, улицы Бандеры и Шухевича", - кремлевская пропагандистка Скабеева - Цензор.НЕТ 3751 кобыла тебе сосать непересосать
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Что взять с этой проститутки от прессы......

Сама сдохнет.
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Судя по кол-ву гавна да, вполне живы и при хорошем здравии
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ах эта ипанутая рашка) Украина уже никогда не будет ваша ! запомните свинособаки!
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Пора скабееву повысить до сортирной дырки...
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Сливной бачёк кремлядей забулькал как-то неровно - может это кавитация в сливной патрубке, а потом ведь может фекалиями пол Крымля залить ?
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Цензор не превращай себя в выгребную яму, публикуя такое говно.
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Я стал украинским националистом ещё в школе - в 1977 году, когда вдруг понял, что Украина станет независимой. Стал националистом тогда когда для нас пионэров Бандера и бандеровцы были бандитами и предателями. Поэтому не Бандерой единым мы националисты, а любовью к Нэньке.
Поэтому, скабеева, ты хоть на говно изойди, а Слава Украине-Руси! Героям Слава!
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Скарабеева видать боярышника много хлопнула перед эфиром!
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оказывается, у россиян есть своя Украина. зачем же тогда в чужую лезете?
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Дура ватная. У нас все это было, есть и будет, как бы у свинособак пердаки не трещали. Кацапы лучше бы своей ********** озаботились, а не национальными героями чужой для них страны.
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Эта дура так и хочет чтобы я за Порошенко проголосовал😀
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Шото я не понял, какая это у них уже там в паРаше своя Украина появилась.
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Вот как она и с каким выражением сказала "Это мерзость" в начале ролика - это лишь сотая часть того, какой я воспринимаю эту мерзкую жабоподобную шл@ху.
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у нее рот рабочий во всех отношениях )))
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Кацапы - очень смелые люди! Они боятся только двух людей - живого кадырова и мертвого Бандеру!
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"Ми не допустимо, щоб у нашій Україні були бандерівці, вулиці Бандери та Шухевича", - кремлівська пропагандистка Скабєєва - Цензор.НЕТ 2020

Сливной бачек ********** скоро захлебнется от желчи!
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Все верно, русский Митя - ты и твоя картинка как раз и демонстрирует, что творится сейчас с вами, московитами. Но русский не будет русским, если не обвинит в своем говне кого-то другого.
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ВР законодательно должна закрепить, что все улицы пушкина должны быть переименованы в улицы Бандеры, а улицы толстого в улицы Шухевича. Этот закон должен также распространяться на переименование площадей.
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Не вам решать за Украину, у себя смотрите лучше:
"Колчака и Каппеля «возвращают» на улицы Москвы"
https://www.svoboda.org/a/471030.html
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Не допустит она...

В ОБСЕ при всех Скабееву назвали унитазом и шлюхой.
И ниче. Допустила, обтекла и поехала на Роисю грозиться из телевизора. "Ми не допустимо, щоб у нашій Україні були бандерівці, вулиці Бандери та Шухевича", - кремлівська пропагандистка Скабєєва - Цензор.НЕТ 3092
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Спешу успокоить РАБссиянцев.Букмекерская контора "Pari Match" делающая ставки на спортивных состязаниях,сделала ставку и на выборы президента Украины.Там денежки настоящие и ставки тоже реальные,и с деньгами просто так не шутят.Вы не поверите.
Порошенко коэффициент 1,85,Тимошенко 3,0...Зелинский 4,5
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А мы недопустим, чтобы царя на РФ называли "путин"!
Только - ***** !
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********* видимо с кокса пересела на что-то более тяжелое.
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Ваша скобеевская Украина находится на глубине около 2 метров , длинной около 2 метров и шириной 1 метр. Приезджайте, мы вам покажем это место. И да, незабудьте прихватить венок
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- А я в прошлой жизни сильная была и красивая...Как коняка!
А как я танцевала калинку-кокаинку, загляденье!
- А я воду любила! Бывала наберу полны рот и давай дуть в какашки!...
"Ми не допустимо, щоб у нашій Україні були бандерівці, вулиці Бандери та Шухевича", - кремлівська пропагандистка Скабєєва - Цензор.НЕТ 9177
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В какой это вашей ?!! ***** упоротая !! Мы вас кацапских мразей спрашивать не будем, что нам делать !!
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кацапье бунтует...беспощадно бьет по системе "Ми не допустимо, щоб у нашій Україні були бандерівці, вулиці Бандери та Шухевича", - кремлівська пропагандистка Скабєєва - Цензор.НЕТ 3824

"Ми не допустимо, щоб у нашій Україні були бандерівці, вулиці Бандери та Шухевича", - кремлівська пропагандистка Скабєєва - Цензор.НЕТ 752
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Берёза в следующий раз скабееву отпетрушит в прямом эфире за такие слова, допрыгается. "Ми не допустимо, щоб у нашій Україні були бандерівці, вулиці Бандери та Шухевича", - кремлівська пропагандистка Скабєєва - Цензор.НЕТ 4248
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А, кстати, некислый был бы русофобский перформанс - прямо в эфире Скабееву развернуть, задрать юбку, спустить труселя и.... хорошо так надавать по голой целюлитной сраке. "Ми не допустимо, щоб у нашій Україні були бандерівці, вулиці Бандери та Шухевича", - кремлівська пропагандистка Скабєєва - Цензор.НЕТ 5099
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Я ж не предлагал выхлопные отверстия ей прочищать ершиком.
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Это ж какого бородатого года спич? Явно не 2019.
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Согласен. Вашей стране "быть" не обязательно.
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"Старший братец" со своими теле- и другими ******, давайдосвиданья!!!
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Так прикольно в конце стадо синхронно хлопает и синхронно опускает руки по команде.
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Скабєєва вважає, що «Россия должна освободить братский украинский народ, от власти узурпированной Порошенком».
Зрадофіли і пєтушкі виводку пєтушарія абсолютно згодні з нею.
Ну а кремлеботи, допомагають їм як можуть.
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"ИХ" Украина существует, лишь, воспалённом и больном ИМПЕРСКОМ СОЗНАНИИ РАБОВ МОСКАЛЬСКОЙ ОРДЫ! Нынешняя Украина хотя ещё и не ГРАЖДАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, а ФЕОДАЛЬНО-БАРЫЖНЫЙ ОЛИГАРХАТ, но уже НЕ ПРОВИНЦИЯ и не удел МОСКОВСКИХ БОЯР И САМОДЕРЖЦА! Вот, и вся их причина их беснования и злобной ярости, без Украины, ещё научно-производственного, продуктового и человеческого ресурса москальской империи не видать "вяличия", а ВПК паРаши современного вооружения, рабы паРаши работать уже давно разучились, обленились, спились и очень быстро деградируют!
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Скамейка плакала, кололась, но продолжала гавкать на Украину
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кто не знает. Это scabiei - чесоточный клещ человека. Если всматриваться в фото минуту, то явно видны общие черты этого предка со скабеевой

"Ми не допустимо, щоб у нашій Україні були бандерівці, вулиці Бандери та Шухевича", - кремлівська пропагандистка Скабєєва - Цензор.НЕТ 6619
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Необразованное чмо. Бандера боролся за свою страну - Украину и украинский народ. Он не переходил границу Украины, как это делали вы-быдла-убийцы. Он не был пособником фашистов. А вот чмошники расеяне такими были. Почему тупая Скобеева называет войну -великой отечественной? А тут и вся правда. Фашисты россии и нацисты германии подписали пакт "молотова-риббентропа", Этот пакт говорит, что на вас не нападали. А вы напали на Польщу, Западную Украину и Западную Беларусь в 1939 году. А кто проводил совместный парад Красной Армии и Армии Вермахта в Бресте? Конечно Бандера и Шехевич. Они тогда переоделись в форму бойцов Красной Армии. Чмошники. Сколько можно врать. Из-за вас сколько людей погибло. Это же вы развязали войну, а потом со своим корешком не поделили и между собой воевали. А виноват конечно Бандера. А погибли миллионы невинных людей.
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Аракчеевщина на РАБссии началась с жестокого террора.граф Аракчеев начал мочить в сортире всех подряд с 1818 года,когда сочинил Вампиратору Александру I Секретный доклад,типа Деспотизм на РАБссии привычное дельце..Прошло 200 лет,а воз и ныне там...в Мавзолее чЛенина.. "Ми не допустимо, щоб у нашій Україні були бандерівці, вулиці Бандери та Шухевича", - кремлівська пропагандистка Скабєєва - Цензор.НЕТ 3267 "Ми не допустимо, щоб у нашій Україні були бандерівці, вулиці Бандери та Шухевича", - кремлівська пропагандистка Скабєєва - Цензор.НЕТ 3267
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В вашей Украине можете делать что хотите, главноен что бы вас сук не было в нашей Украине...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Мы не допустим, чтобы в нашей Украине были бандеровцы, улицы Бандеры и Шухевича", - кремлевская пропагандистка Скабеева. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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