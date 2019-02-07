 "Мы не допустим, чтобы в нашей Украине были бандеровцы, улицы Бандеры и Шухевича", - кремлевская пропагандистка Скабеева. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала во время спора по поводу украинской декомунизации.

"Мы не допустим, чтобы в нашей Украине были бандеровцы, улицы Бандеры и Шухевича и все остальное", - заявила пропагандистка.

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