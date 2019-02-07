 "Я ногой вообще двигать не могу", - водитель Mitsubishi жестоко избил двоих школьников за брошенный в его автомобиль снежок. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

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"Водитель этого Mitsubishi получил в лобовое стекло снежок. После этого вышел и надавал тумаков школьникам. Наверное, не было детства", - говорится в сообщении.

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На опубликованном видео видно, как мужчина жестко избивает парня, сбивая его с ног.





