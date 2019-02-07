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 Происшествия, Киевские новости
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 "Я ногой вообще двигать не могу", - водитель Mitsubishi жестоко избил двоих школьников за брошенный в его автомобиль снежок. ВИДЕО

В Киеве водитель автомобиля Mitsubishi избил школьников за то, что те бросили снежком в лобовое стекло его машины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

...

"Водитель этого Mitsubishi получил в лобовое стекло снежок. После этого вышел и надавал тумаков школьникам. Наверное, не было детства", - говорится в сообщении.

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На опубликованном видео видно, как мужчина жестко избивает парня, сбивая его с ног.

Я ногой вообще двигать не могу, - водитель Mitsubishi жестоко избил двоих школьников за брошенный в его автомобиль снежок 01

Источник: https://censor.net.ua/v3110473
 
   
 Топ комментарии
 
Ну если верить видео, то он вышел и говорил, пока его не пнула школота, потом только начал месить.

Вообще это очень опасно кидать снежки в лобовуху, человек за релем может например начать экстренное торможение, при ударе, чем спровоцировать ДТП. Так что эти "подростки" идиоты ещё те
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Правильно и сделал. У этих школьников уже дети в яйцах пищат, а мозгов нет не х...@
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А что ж этому школьнику выдать талоны на усиленное питание ?)
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В нашей стране любой имеет право защищать свою частную собственность от гопоты, даже малолетней.
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Дивлюсь відео без звуку і не розумію чому стаття має назву "водитель Mitsubishi жестоко избил двоих школьников за брошенный в его автомобиль снежок".
1. Де сніжок?;
2. Один чоловік намагається вдарити іншого але прилітає у відповідь (2 рази);
3. Чому двох (2) школярів??;
4. Хто з них школяр???.
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проффесор Бутусов не читатель он писсатель
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Некоторое время жил в Нью Йорке и как то после того как обильно выпал снег , наблюдал как тамошние школьники , выбегали на дорогу и бросали снежки в проезжающие мимо машины ( у нас случился бы мордобой подумалось мне тогда ) , а машины попросту их акуратом объезжали и двигались дальше ...
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может это пранкеры?
"стой, дядя, вот камера, это розыгрыш!"
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Это не школьники, это лоси какие то...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Я ногой вообще двигать не могу", - водитель Mitsubishi жестоко избил двоих школьников за брошенный в его автомобиль снежок. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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