 Рада направила в КС проект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. ВИДЕО

За соответствующее решение проголосовали 240 нардепов, передает Цензор.НЕТ.
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"В части второй статьи 133 Конституции Украины слово "Днепропетровская" заменить словом "Сичеславская", - сказано в тексте документа.
Вместе с тем, нардепы отказались направить в КС президентский законопроект №9310 о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую. Его поддержали всего 144 парламентария.
с таким же успехом можно переименовать киевскую в бандеровскую или петлюровскую
реально дебилов понабрали(
и Закарпатскую в Ужгородскую ?
днепропетровск - днепр
днепропетровская - днепровская
или логика чужда заднепроходным?
псы. интересно у жителей Днепра хоть спросили как они хотят, или опять горишни плавни?)
с бендеровской перебор конечно, львовскую лучше в него переименовать
а вот петлюровская самое то
даже кацапы не предъявят
Петлюра стопудово фашистом не был
мы бы его не ********
Если Рада состоит из представителей Народа, а КС назначенцы и их правда важнее, то зачем кормить за наши деньги 450 дармоедов?
Есть ответ или я чего-то не понимаю?
Подумайте на выборах и проголосуйте за мало известных патриотов Украины, а не за барыг и их ставленников. Иначе не как. Век свободы не видать.