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 Рада направила в КС проект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. ВИДЕО

Верховная рада Украины 7 февраля направила в Конституционный суд Украины законопроект №9310-1 о внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (о переименовании Днепропетровской области).

За соответствующее решение проголосовали 240 нардепов, передает Цензор.НЕТ.

...

"В части второй статьи 133 Конституции Украины слово "Днепропетровская" заменить словом "Сичеславская", - сказано в тексте документа.

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Вместе с тем, нардепы отказались направить в КС президентский законопроект №9310 о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую. Его поддержали всего 144 парламентария.

Источник: https://censor.net.ua/v3110464
 
 
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Однозначное. Петр Алексеевич расстроится.
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Ща Вилкулоиды и их прихлебатели завою о незаконности переименования.
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Я тоже завою . Почему не Днепровская ?
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а чего не в Днепровскую? Рада направила в КС проект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую - Цензор.НЕТ 91
с таким же успехом можно переименовать киевскую в бандеровскую или петлюровскую
реально дебилов понабрали(
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а Волынскую в Луцкую
и Закарпатскую в Ужгородскую ?
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В честь Луценка?Тоді й Дніпропетровську назвати ДніпроПетрова!
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зачем? нехай буде як було
днепропетровск - днепр
днепропетровская - днепровская
или логика чужда заднепроходным?
псы. интересно у жителей Днепра хоть спросили как они хотят, или опять горишни плавни?)
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Бандера и Петлюра - єто не территориальньіе образования, а Сечь - єто территория. Хотя, и в Бандеровской и Петлюровской области ничего страшного нет.
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так а я за шо
с бендеровской перебор конечно, львовскую лучше в него переименовать
а вот петлюровская самое то
даже кацапы не предъявят
Петлюра стопудово фашистом не был
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был бы симферопольская
мы бы его не ******** Рада направила в КС проект про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську - Цензор.НЕТ 2695
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А Козлихину область в Бляхо-мухскую не переименовывают?
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не, твой адрес не меняется, не боись
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Рада направила в КС проект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую

Если Рада состоит из представителей Народа, а КС назначенцы и их правда важнее, то зачем кормить за наши деньги 450 дармоедов?
Есть ответ или я чего-то не понимаю?
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ты не понимаешь азов устройства государства
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а без КС это решить нельзя!? или КС больше заняться нечем!?
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Процедура переименования областных центров - это изменения в Конституцию. Сначала прголосовать и отправить проэкт в КС на рассмотерние по соответсвию. Потом повторное голосование в ВР.
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Підтримую. З 11-ти історичних Січей уж 7 розташовувались в кордонах моєї області. Тут могила Сірка. Взагалі, Січеславщина - це колиска козаччини. Бо оте історичне Запоріжжя - воно за порогами Дніпра теж в кордонах моєї області. А Запорізька область - то вже інша справа, в її корданах Січ була лише одна...
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Ви не праві. Перша Січ, заснована легендарним Дмитром Вишневецьким (Байдою), якраз була у межах нинішнього міста Запоріжжя, на острові Мала Хортиця (о.Байда).
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нє, Січеславська не по-пацанські. Йєслі Днєпр, то і губєрнія Днєпрська
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Народ. Чем мы сейчас отличаемся от пролетариата коммунистов? Да нечем. Как верили в скаски коммунистов так и верим в сказки барыг у которых родители и были темы же коммунистами. Отсюда и такая жизнь.
Подумайте на выборах и проголосуйте за мало известных патриотов Украины, а не за барыг и их ставленников. Иначе не как. Век свободы не видать.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРада направила в КС проект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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