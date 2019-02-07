 Рада направила в КС проект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. ВИДЕО

За соответствующее решение проголосовали 240 нардепов, передает Цензор.НЕТ.

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"В части второй статьи 133 Конституции Украины слово "Днепропетровская" заменить словом "Сичеславская", - сказано в тексте документа.

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Вместе с тем, нардепы отказались направить в КС президентский законопроект №9310 о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую. Его поддержали всего 144 парламентария.