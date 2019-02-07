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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кремль (495) Порошенко (16293) членство в НАТО (261) членство в ЕС (153)

 "В Кремле сейчас смотрят трансляцию из Рады. Не дождетесь. Повода для радости у вас не будет", - Порошенко перед голосованием о курсе в ЕС и НАТО. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в парламенте перед голосованием изменений в Конституцию о курсе в ЕС и НАТО заявил, что для кремлевского руководства поводов для радости сегодня не будет и выразил надежду, что изменения будут поддержаны депутатами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Порошенко сказал, что в Кремле очень пристально смотрят за решениями ВР и действиями украинских политсил.

Приводим полный текст выступления Президента на языке оригинала.

"Сьогодні історичний день. День, коли у Конституції буде закріплено як зовнішньополітичні орієнтири: рух України до Європейського Союзу, рух України до Північноатлантичного Альянсу.

Вчора у Брюсселі Північна Македонія отримала протокол про приєднання до Північноатлантичного Альянсу. Таких членів Альянсу стане 30. Шлях північної Македонії був дуже важким, але країна продемонструвала єдність, зруйнувала плани Росії, які намагалися зупинити цей надзвичайно важливий рух до безпеки, укріплення безпеки Європи і двері НАТО стали відкритими для 30-ї країни.

Вчора ж Європейська Комісія прийняла рішення про початок переговорів про членство Північної Македонії в Європейському Союзі – і це ще одна демонстрація того, як взаємопов’язані ці процеси: НАТО і ЄС.

Дуже важливо, що НАТО – це про безпеку. Безпеку не лише військову, не лише кардинальні зміни на геополітичній карті світу. А це і про безпеку громадянина – безпеку на вулицях, захист конституційних прав і свобод громадянина, верховенство права. І це те, що сьогодні нас об’єднує щодо змін до законодавства і проведення реформ в нашій улюбленій Україні.

Наголошую, що це також пов’язано з вступом до ЄС, відповідальності Україні критеріям, які необхідні для членства. А це в тому числі – і захист стандартів життя українського громадянина. Реформи означають захист людей.

Звичайно, що 9-10 років тому в цій залі лунали заклики до багатовекторності, лунали безвідповідальні заклики до позаблоковості. Хочу всім нагадати, в 2014 році в лютому агресія Росії почалася тоді, коли Росія напала на Україну, яка мала позаблоковий статус. І не від чого це не врятувало.

І зараз ми маємо рішуче рухатись вперед, дорогою до членства в ЄС і НАТО. Великий друг України і великий мій друг Єнс Столтенберг на цьому тижні заявив про те, що двері НАТО відкриті для будь-якої країни, яка здатна реформувати країну і забезпечити виконання цілей Вашингтонського договору.

Це саме про Україну. П’ять останніх років ми саме тим і займаємось.

Ми реформуємо сектор оборони і безпеки. Ми реформуємо армію. І роль Верховної Ради в цьому процесі важко переоцінити.

І коли було важко, Верховна Рада України відкидала політичні протистояння і об’єднувалась. І саме єдність сьогодні потрібна Україні, саме єдність потрібна під час нашого історичного голосування. Я переконаний, що ця єдність буде продемонстрована.

Хочу наголосити, що зараз, прямо зараз, під час прямої трансляції, в Кремлі дуже уважно спостерігають події з Верховної Ради.

Не дочекаєтесь! Не буде сьогодні у вас радості. І Верховна Рада сьогодні продемонструє ту єдність, яка демонструється останні чотири роки. Але також в Україні мільйони українців дивляться з екранів телевізорів хід нашого голосування у Верховній Раді. Я переконаний, друзі, вас чекають приємні новини сьогодні.

Впевнений в тому, що ми продовжимо спільні зусилля по реформуванню України. Впевнений в тому, що завдання членства в Європейському Союзі і НАТО є абсолютно реальними.

Так само, як ми продемонстрували досягнення інших цілей, в які мало хто вірив, так само нашими спільними зусиллями Україна забезпечить членство в НАТО, членство в ЄС, Ми йдемо своїм шляхом і цей шлях до членства України в ЄС і НАТО

Дякую вам. Закликаю до єдності.

Слава Україні!"

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Рада закрепила в Конституции курс на ЕС и НАТО. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3110445
 
   
 Топ комментарии
 
Порошенко в першому турі має перемогти прокремлівських агентів-маріонеток: Тимошенко і Зеленського! "У Кремлі зараз дивляться трансляцію з Ради. Не дочекаєтесь. Приводу для радості у вас не буде", - Порошенко перед голосуванням змін до Конституції про курс в ЄС і НАТО - Цензор.НЕТ 1194
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от бандеравец проклятый
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Чого тільки не зробиш, щоб у крісло президента знову пролізти, все за останній місяць перед виборами, і томос, і НАТО.
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Мені байдуже якої масті кіт, аби мишей ловив, а цей - ловить!
Нехай ловить і далі!
Порошенка у президенти!
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Але ж, у тому і справа, що мишей він не ловить, і президентом не буде.
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Кремляді так не думають, для них він ворог №1
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Мені чомусь не хочеться мати Президента, який ганяється за мишами.
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Ой знов підсвинкам новина не сподобалася! От горе!!! 😝
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Підсвинки, це ті, які під Порошенком.
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Александр Погребиский

Мой народ, не обмани меня!
Помните как Янукович рвался в 2004?
Мы не пустили.
Да, именно мы с вами!!!
Зато пустили в 2010.
Да, мы с вами!
Почему?
Наверное, потому что опустили руки…
Теперь с лисичкой подобная ситуация!
Или с шутом…
Они одного поля ягода.
Результат для страны будет тот же: прогиб или опять меншовартисть…
Первый раз не пустили…
А что же теперь?
Будем снова опускать руки и погружать страну в такую же глубокую …?
Дежавю, прям… Или показалось?
Кто платить будет?
Опять мы?
* * *
Главнокомандующий который просит прощения у предводителя, который отправляет чеч… убивать нас…
Как вам?
Или Главнокомандующий, который во время наступления на нас дает команду всем оставаться на месте и ждать мирно, пока к нам в города начнет заходить зверье…
Или Главнокомандующий, который продаст последний сухпай и патрон?
Мой народ!
У меня к тебе вопрос!
Скажи, пожалуйста, а когда я и многие другие давали присягу тебе, присягнули защищать и оберегать тебя, чтобы ужасы войны ты видел только по телевизору.
Я и многие другие, обманули тебя?
А, мой народ?
Так вот… мой народ… Не обмани меня!
Сделай так, чтобы это все было не зря.
Сделай так, чтобы присяга моя была справедливой!
Сделай так, чтобы не напрасно…
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Речи толкать у него получается лучше чем выполнять то, о чём наплёл сгоряча....много дебилов поверят в членство в НАТО и ЕС и надо иметь интеллект хотя бы чуть ниже среднего что бы понимать....даже через 10 лет нам там не быть. Трезво смотрите на мир....из жопы в ЕС не запрыгнешь.
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- джавелины не дадут...
- томос не дадут ....
- безвиз не сделают ....
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Так РФ туди і не рветься, наскільки я знаю.
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Засунь свої розповіді в сою по-у. Мудак ти платний, або тупиця.
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Тим більше, що сам ЄС впевнено й досить швидко перетворюється на жоППу.
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не ну просто нет слов - Петя лучший президент, за всю современную историю Украины - это уже не слова ,а постоянные ,еще раз постоянные дела - в первом туре и с большим количеством голосов - только так ))))
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"У Кремлі зараз дивляться трансляцію з Ради. Не дочекаєтесь. Приводу для радості у вас не буде", - Порошенко перед голосуванням змін до Конституції про курс в ЄС і НАТО - Цензор.НЕТ 762 kelman muksat

- джавелины не дадут...
- томос не дадут ....
- безвиз не сделают ....
07.02.2019 13:21

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Сегодня супруги Бачки порвут себе очелы на Хакенкройц..
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Словесні виперди московського шпигуна порошенко - просто стрясання повітря, які не тягнуть за собою жодних наслідків. Ну, хіба що почуття огиди до стрясаючого.
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Словесні виперди московського шпигуна порошенко - просто стрясання повітря, які не тягнуть за собою жодних наслідків. Ну, хіба що почуття огиди до стрясаючого.
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В социальной сети Facebook появился фейк, согласно которому предвыборные слоганы президента России Владимира Путина и Президента Украины позиционируются как идентичные.
Так, на фотографиях приведены два билборда с агитацией Президента Украины Петра Порошенко и президента России Владимира Путина, на которых размещены одинаковые слоганы: "Реальные дела, а не пустые обещания". Под одним из билбордов подпись "Петр Порошенко", а под вторым "В. Путин".
Билборды с цитатами Путина были размещены в России к выборам в Госдуму в 2016 году.
Для своей агитации Единая Россия взяла 12 высказываний из речи Путина на съезде партии 27 июня.
Однако в стенограмме речи Путина фраза "реальные дела, а не пустые обещания" отсутствует.

На данный момент нет данных о том, кто является автором фейка.
Как сообщали Українські Новини, Facebook удалил более 500 российских групп, которые распространяли об Украине фейковые новости.
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а шо такое? Елажов - распространенная украинская фамилия. Особенно на Барнаульщине.
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Технологи рекомендуют брехунам и жуликам - обвиняй противника в том, что делаешь сам...
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А астрономы нам ещё взрыв Солнца по итогам выборов не обещают? Ну, то что все живое вымрет, если не поддержим - это даже не обсуждается...
Если курс меняется всего лишь сменой рулевого, то что-то до сих пор делалось не так и мы несёмся в будущее в режиме ручного управления.
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Те проходимцы, которые обманом захватили власть в Украине,
навязывают украинцам психологию, когда следует гордиться не своими делами, а
тем, что тебя куда-то приняли, что-то тебе дали, что-то привезли… Поощряется и
внедряется убогая ущербность и вторичность…
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ЗАКРЕПИТЕ В КОНСТИТУЦИИ , ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН УКРАИНЫ СТАЛ МИЛЛИАРДЕРОМ, ЭФФЕКТ ТОТ ЖЕ, ЭТО БАРЫГИНЫ МАНСЫ ДЛЯ ЛОХТОРАТА
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Они это могут...
только вот с бумагой могут быть проблемы...
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Это точно, решать будут страны ЕС и НАТО, а им все равно что там за курс куда у кого прописан.
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а пафосу у пєци неначебто Крим звільнив!)))
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на последних секундах видео - Жулькина шавка хотела встать по окончанию речи Президента, но Жулька сказала: "Сидеть!". И сел... Эпично))) "У Кремлі зараз дивляться трансляцію з Ради. Не дочекаєтесь. Приводу для радості у вас не буде", - Порошенко перед голосуванням змін до Конституції про курс в ЄС і НАТО - Цензор.НЕТ 7931
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зосталося конституцією закріпити поросенка на другий срок!
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......уже 5 й год подряд от УКРАИНЫ , росия получает пи....... и вафли , пи....... и вафли !!!!
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Порох і Ко мало не щодня дають копняки *****, а той аж біситься оскільки розуміє що на дій Української влади здатен відповісти лише вбивствами українців, шантажем і погрозами... ***** таке *****...
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Если сегодня утром потрох сказал гадость на кремль, то вечером кремль скажет гадость на потроха. А потрох ответит - смотрите как там меня не любят. Смотрите-смотрите и всем расскажите.
Потрох понял, что томосом, мовой и армией ему народ не охмурить - поэтому он пошёл через кремль.
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Пока что кроме Порошенко реальных проходных кандидатов нет.
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Дипломат: Зміни до Конституції про вступ до НАТО - це виборча технологія Порошенка
07.02.2019, 12:36 • 476 • 2

Чи закріплено в законодавстві України курс на вступ в НАТО?
Так, закріплено.
Чи достатньо тих положень законодавства України, які закріплюють намір нашої держави вступити в НАТО, для того, щоб НАТО зрозуміло наш намір?
Так. Достатньо. НАТО неодноразово на різних рівнях приймало політичні заяви чи рішення, в яких відзначається чи вітається намір України вступити до Альянсу.
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Чи може Україна зараз вступити в НАТО?
Ні. Кожна з країн НАТО повинна схвалити рішення Альянсу запросити Україну до членства. Попри те, що в НАТО офіційно проводиться політика "відкритих дверей" (усі бажаючі можуть вступити), в НАТО завжди було щонайменше кілька держав, які з тих чи інших причин не були готові підтримати прагнення України до членства в Альянсі.
Чи зміни в Конституцію щодо бажання вступити в НАТО змінять позицію тих держав, які не готові наразі розглядати питання про запрошення України?
Ні, не змінять.
Чи є запропоновані президентом України зміни до Конституції частиною вимог, що готують Україну до вступу до НАТО чи вимогою НАТО?
Ні, не є.
То чому ж стільки шуму і навіщо ці зміни?
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Це частина виборчої технології президента Порошенка, яка немає нічого спільного із забезпеченням інтересів України в сферах безпеки, оборони і зовнішньої політики. При цьому президент, Верховна Рада і Кабмін не виконують велику частину офіційних зобов'язань в рамках річної національної програми співробітництва з НАТО.
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Богдан ЯРЕМЕНКО
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"В Кремле сейчас смотрят трансляцию из Рады. Не дождетесь. Повода для радости у вас не будет", - Порошенко перед голосованием о курсе в ЕС и НАТО. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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